RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 2833283428352836

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.5 5 133
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
27%
36
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
33%
44
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
7%
9
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
30%
40
Інший варіант
3%
4
Всього голосів : 133
Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 00:01

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:ЛАД
Назвіть країну в якій рівень життя рівний/нижчий ніж в Україні, зате громадянське суспільство розвиненіше.
Тоді продовжимо розмову.
Якщо таких країн немає => українське громадянське суспільство вельми розвинене.
Не наступайте на постійні граблі зрадофілів - не порівнюйте нас з США.

Низкий уровень жизни и, как следствие, нехватка времени не единственная причина неразвитости гражданского общества в Украине. Могу назвать ещё ряд причин. Возможно, важнейшая - привычки советских времён, когда самоорганизация общества, мягко говоря, не приветствовалась.
Но причины разные, а результат - неразвитость гражданского общества. А сравнивать надо с Европой и США.
Когда мы говорим о технологической отсталости, мы сравниваем Украину с этими странами, а не с какой-нибудь Кампучией.

Країна не названа.... Мої висновки правильні.
Порівняння з США - ознака зрадофілії.

Я Вам привёл пример насчёт технологической отсталости.
Или Вы хотите сказать, что раз нет бедных стран с более высоким технологическим уровнем, то это означает, что Украина высокотехнологичная держава? :lol:

А за термины типа зрадофилия и аналог. давно пора банить.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 13012
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4208 раз.
Подякували: 3852 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 00:59

zРадио, ЛАД
Я не порохобот. В першому турі голосував за Гриценка і переконав/наказав своїй дружині за нього голосувати. В 2 турі голосував за По, вона за Зе. Не бачив змісту її переконувати, бо на 100% був впевнений в перемозі Зе.
Зрадофілізм - вважаю це хворобою українського народу. 70-80% зрадофіли. Не знаю, як в інших країнах, але в Білорусії і Росії це явище значно слабше. Хоча об"єктивно там рівень життя майже такий як у нас.
Вважаю що 2 революції і масштабна міграція - частково є наслідками зрадофілізму.
Які причини цього явища? Головна причина - ніхто не займається популяризацією(пропагандою) України(як держави). По причині частої зміни влади, це просто нікому не потрібно + не доходять до цього руки. З другого боку усі телеканали завжди обсирають владу, тому що знаходяться в руках олігархів, яким слабка влада завжди вигідна. Ось так живемо...
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1348
З нами з: 11.11.14
Подякував: 155 раз.
Подякували: 217 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 01:33

  Ірина_ написав:zРадио хороший компроміс та слушний) Проте є одне але...це рахується автоматом, а це вже в інший відділ питання, щоб внести зміни. Всім відомо, що я елементарних речей не можу допроситися.

Т.е. Вы подтверждаете, что причина ликвидации "+" именно в том, чтобы не привлекать внимание к ветке.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 13012
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4208 раз.
Подякували: 3852 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 01:33

Re: Політичні дискусії

  Ірина_ написав:Одне одному набивають +.

  Ірина_ написав:Проте є одне але...це рахується автоматом, а це вже в інший відділ питання, щоб внести зміни

А мне известен факт, когда одному из очень рьяных сторонников Порошенко "дали медаль" за сообщения, которые плюсовались на протяжении 27 (двадцати семи) дней, хотя на самом деле он за все эти дни получил аж 1 (один) + (плюс) (сообщение было не на этой ветке, но он активно писал именно здесь, и посты его, часто оскорбительные, не удалялись). Интересная ошибка "автомата".
Могу выложить скрин этого.

P.S. Лично я "заработал" на этой ветке 3 плюса за "Найбільша кількість повідомлень з посиланнями на Finance.UA, які мають +1". Можно, конечно, сказать, что я искусственно старался получать эти "+", но увы, если посмотреть мои посты с начала присутствия на форуме (2009), то окажется, что цитаты сопровождались ссылками на источники цитирования задолго до того, как на форуме задумались о "медалях".
Ну и я давно вышел из того возраста, когда внешние атрибуты повышают самозначимость. Сам же "плюсую" в тех случаях, когда человек высказал то, что хотел бы написать и я, но не сумел/опоздал правильно сформулировать.
yanyura
 
Повідомлень: 4598
З нами з: 09.01.09
Подякував: 1775 раз.
Подякували: 1196 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 01:36

  andrijk777 написав:zРадио, ЛАД

Зрадофілізм - вважаю це хворобою українського народу. 70-80% зрадофіли.

Які причини цього явища? Головна причина - ніхто не займається популяризацією(пропагандою) України(як держави).


Какая цель этой пропаганды?

Что вы такого об Украине скажете семье врачей, один из которых вынужден бросить своих детей и ехать за границу мыть унитазы, чтобы прокормить и выучить их? Как убедите не ехать?

Что вы скажете одиноким пенсионерам, вынужденным искать еду по мусоркам, чтобы они любили Украину, а не бранили ее, вспоминая о своей сытой молодости?

Не нужно подменять понятия - любовь к Родине не может быть безответной, а зрадофилия не является национальной чертой, и имеет под собой рациональные корни.

Те, кому Украина позволяет обеспечить высокое качество жизни (преимущественно - дает возможность паразитировать на других), и без пропаганды любят и дорожат ей.

Посмотрите, на какой патриотизм исходят крупные жулики и чиновники (простите за тавтологию). У каждого под лобовым стеклом Мерседеса - и служебного, и личного - украинский флаг. А какие вышиванки красивые у большинства из них - закачаешься. А речи какие сладкие...

Нет, не обманывайте себя, не обманывайте остальных! Пропагандой того, чего на самом деле нет, добиться ничего не получится (и провал Порошенко - яркий тому пример). А пропаганда реального состояния дел в стране - это и есть зрадофилия, с которой вы предлагаете бороться...
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2205
З нами з: 02.05.18
Подякував: 721 раз.
Подякували: 1659 раз.
 
Профіль
2
3
3
  #<1 ... 2833283428352836
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
EximBonus Bot (325)
09.05.2019 02:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.