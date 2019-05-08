Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
andrijk777 написав:ЛАД Назвіть країну в якій рівень життя рівний/нижчий ніж в Україні, зате громадянське суспільство розвиненіше. Тоді продовжимо розмову. Якщо таких країн немає => українське громадянське суспільство вельми розвинене. Не наступайте на постійні граблі зрадофілів - не порівнюйте нас з США.
Низкий уровень жизни и, как следствие, нехватка времени не единственная причина неразвитости гражданского общества в Украине. Могу назвать ещё ряд причин. Возможно, важнейшая - привычки советских времён, когда самоорганизация общества, мягко говоря, не приветствовалась. Но причины разные, а результат - неразвитость гражданского общества. А сравнивать надо с Европой и США. Когда мы говорим о технологической отсталости, мы сравниваем Украину с этими странами, а не с какой-нибудь Кампучией.
Країна не названа.... Мої висновки правильні. Порівняння з США - ознака зрадофілії.
Я Вам привёл пример насчёт технологической отсталости. Или Вы хотите сказать, что раз нет бедных стран с более высоким технологическим уровнем, то это означает, что Украина высокотехнологичная держава?
А за термины типа зрадофилия и аналог. давно пора банить.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T, Вася - бан.
zРадио, ЛАД Я не порохобот. В першому турі голосував за Гриценка і переконав/наказав своїй дружині за нього голосувати. В 2 турі голосував за По, вона за Зе. Не бачив змісту її переконувати, бо на 100% був впевнений в перемозі Зе. Зрадофілізм - вважаю це хворобою українського народу. 70-80% зрадофіли. Не знаю, як в інших країнах, але в Білорусії і Росії це явище значно слабше. Хоча об"єктивно там рівень життя майже такий як у нас. Вважаю що 2 революції і масштабна міграція - частково є наслідками зрадофілізму. Які причини цього явища? Головна причина - ніхто не займається популяризацією(пропагандою) України(як держави). По причині частої зміни влади, це просто нікому не потрібно + не доходять до цього руки. З другого боку усі телеканали завжди обсирають владу, тому що знаходяться в руках олігархів, яким слабка влада завжди вигідна. Ось так живемо...
Ірина_ написав:zРадиохороший компроміс та слушний) Проте є одне але...це рахується автоматом, а це вже в інший відділ питання, щоб внести зміни. Всім відомо, що я елементарних речей не можу допроситися.
Т.е. Вы подтверждаете, что причина ликвидации "+" именно в том, чтобы не привлекать внимание к ветке.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T, Вася - бан.
Ірина_ написав:Проте є одне але...це рахується автоматом, а це вже в інший відділ питання, щоб внести зміни
А мне известен факт, когда одному из очень рьяных сторонников Порошенко "дали медаль" за сообщения, которые плюсовались на протяжении 27 (двадцати семи) дней, хотя на самом деле он за все эти дни получил аж 1 (один) + (плюс) (сообщение было не на этой ветке, но он активно писал именно здесь, и посты его, часто оскорбительные, не удалялись). Интересная ошибка "автомата". Могу выложить скрин этого.
P.S. Лично я "заработал" на этой ветке 3 плюса за "Найбільша кількість повідомлень з посиланнями на Finance.UA, які мають +1". Можно, конечно, сказать, что я искусственно старался получать эти "+", но увы, если посмотреть мои посты с начала присутствия на форуме (2009), то окажется, что цитаты сопровождались ссылками на источники цитирования задолго до того, как на форуме задумались о "медалях". Ну и я давно вышел из того возраста, когда внешние атрибуты повышают самозначимость. Сам же "плюсую" в тех случаях, когда человек высказал то, что хотел бы написать и я, но не сумел/опоздал правильно сформулировать.
Зрадофілізм - вважаю це хворобою українського народу. 70-80% зрадофіли.
Які причини цього явища? Головна причина - ніхто не займається популяризацією(пропагандою) України(як держави).
Какая цель этой пропаганды?
Что вы такого об Украине скажете семье врачей, один из которых вынужден бросить своих детей и ехать за границу мыть унитазы, чтобы прокормить и выучить их? Как убедите не ехать?
Что вы скажете одиноким пенсионерам, вынужденным искать еду по мусоркам, чтобы они любили Украину, а не бранили ее, вспоминая о своей сытой молодости?
Не нужно подменять понятия - любовь к Родине не может быть безответной, а зрадофилия не является национальной чертой, и имеет под собой рациональные корни.
Те, кому Украина позволяет обеспечить высокое качество жизни (преимущественно - дает возможность паразитировать на других), и без пропаганды любят и дорожат ей.
Посмотрите, на какой патриотизм исходят крупные жулики и чиновники (простите за тавтологию). У каждого под лобовым стеклом Мерседеса - и служебного, и личного - украинский флаг. А какие вышиванки красивые у большинства из них - закачаешься. А речи какие сладкие...
Нет, не обманывайте себя, не обманывайте остальных! Пропагандой того, чего на самом деле нет, добиться ничего не получится (и провал Порошенко - яркий тому пример). А пропаганда реального состояния дел в стране - это и есть зрадофилия, с которой вы предлагаете бороться...
Пьяные как ездили так и будут ездить, только теперь как и ранее трезвым будет подкручиваться алкотестер и будут по полной потрошить законопослушных на дорогах. - Тупо грабить на дорогах будут по "взрослому"
- Платить вымогателям теперь будем БОЛЬШЕ.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
"Паспорти» - це активне запрошення до діалогу нового Президента України Володимира Зеленського та примус до миру, на умовах Москви. Зеленський так часто наголошував, що він зробить все заради миру, що кожний день війни, буде негативно відбиватись на його рейтингу. Війна – це єдиний сценарій, який не передбачений серіалом «Слуга народу», і Путін, як розумний стратег, витягає ЗЕ у ту реальність, в якій він ніколи не був навіть сценічно, і в якій він відверто слабкий. Тут за Разумковим не відсидишся…
Это процесс переваривания оккупированной части И результат продажи Донбасса
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Беня высказал всё открыто, просто слушать нужно внимательно:
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский считает, что Петр Порошенко и его режим враги Украины и они намного опаснее чем Путин и Россия. Коломойский назвал главного врага Украины, который "намного опаснее, чем Путин и Россия" Коломойский утверждает, что Порошенко и его режим согласились на эксперимент над Украиной.
МВФ и группа международных компаний решили ввергнуть Украину в хаос ради рабочей силы.
Для этой задачи они выбрали самых отмороженных политиков у которых нет родины, нет народа и нет чувства собственного достоинства. Порошенко идеально подходил для этой роли «Президента».
"За 5 лет с Украины выехало 12 миллионов украинцев. 12 миллионов людей выехало работать за копейки в страны Европейского Союза. В Украине нет рабочего класса, нет среднего класса. Есть только кучка олигархов, бюджетники и ободранный нищий народ, который обслуживает интересы олигархов. Все кто выехал из Украины назад уже скорее всего не вернется. Освободившиеся земли и города будут заселены другими людьми и в этом заключался эксперимент", — считает Игорь Коломойский.
По словам бизнесмена, Украина находится на самом дне. От некогда государства осталось только название. Игорь Коломйский заявил, что считает нецелесообразным проведение в Украине каких-либо реприватизаций или национализаций после того, как новоизбранный президент Владимир Зеленский вступит в должность.
На вопрос, будет ли передел влияния, бизнеса, денег в Украине после прихода нового президента, Коломойский сказал: "Я не собираюсь быть инициатором никакого передела. Ни там реприватизации, национализации, экспроприации и т.д. Я не считаю, что это надо. Я читаю, что сегодня надо думать о том, как увеличить ВВП и возвращать людей из-за границы, создавать рабочие места, чтобы они сами возвращались". Также он отметил дал оценку его отношениям с другим украинским олигархом Ринатом Ахметовым. "У нас с ним (Ахметовым - Прим.ред.) десятилетиями ровные нормальные отношения, уважительные, корректные. Но это не мешает нам ругаться и ссориться по каким-то вопросам", - сказал он. Коломойский ответил отрицательно на вопрос о том, стоит ли ожидать изменения баланса между олигархами. Бизнесмен также заявил, что не считает себя олигархом. "Я могу подыгрывать вам в игре про олигархов, но я не считаю себя олигархом", - сказал он, отметив, что у него нет бизнеса, связанного с властью.
- Ну разве, что "слукавил немножко" - но не по сути вопроса! Словно по ОРуэллу. - Но суть одна: он сделает, как чесный гражданин Украины, всё, что бы криминал был отделён от власти в Украине. (ну разве что немножко в этом поучаствует )
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Ірина_ написав:не понятно, кто такие эти многие и как можно этим манипулировать, ну да и ладно.
но за ответ - спасибо .)))
Все насправді дуже просто, розділ людей на 2, скажімо так, фронти) Одне одному набивають +. Є й інші користувачі, які потім в понеділок на найбільші ці + скаржаться, спеціально (вже коли людина отримує медаль). І ще один момент спостерігається, що після функції + користувачів в цій темі значно зменшилося. Думаю відповідь на питання чому - очевидна. А тема була створена для того, повторюся (хоча модератор Faceless це одноразово озвучував), щоб флуду, що Ви тут активно обговорюєте не було по всіх гілках.
Это всё понятно, но вопрос в другом: - Почему серьёзные прогнозы, деяния "политиков", что неизбежно повлияет на прогноз финансовых перспектив - вы активно "тушите". - Да, в стране Война, да большая часть "политиков рамсы потеряла", но совокупность фактического состояния дел с разных концов страны, что скрыто жесткой цензурой, и платными СМИ. - Позволяет делать правильные прогнозы в финансово-экономическом плане. - К тому же большая часть флудящих не имеет понятия даже о теме вопроса ими обсуждаемом(во всестороннем обозрении).
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
19yuriy91 написав:В Верховной Раде уже есть голоса за новый избирательный закон. Об этом в комментарии LB.ua заявил первый заместитель главы Комитета по вопросам правовой политики и правосудия, член фракции "Народный фронт" Леонид Емец.
В нашем случае это может быть только - Ликвидация мажоритарки - Только по партийным спискам - Только открытые партийные списки
Остальное это прописано "под кого то"
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.