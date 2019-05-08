Украинский бизнесмен Игорь Коломойский считает, что Петр Порошенко и его режим враги Украины и они намного опаснее чем Путин и Россия.

Коломойский назвал главного врага Украины, который "намного опаснее, чем Путин и Россия"

Коломойский утверждает, что Порошенко и его режим согласились на эксперимент над Украиной.



МВФ и группа международных компаний решили ввергнуть Украину в хаос ради рабочей силы.



Для этой задачи они выбрали самых отмороженных политиков у которых нет родины, нет народа и нет чувства собственного достоинства. Порошенко идеально подходил для этой роли «Президента».



"За 5 лет с Украины выехало 12 миллионов украинцев. 12 миллионов людей выехало работать за копейки в страны Европейского Союза.

В Украине нет рабочего класса, нет среднего класса.

Есть только кучка олигархов, бюджетники и ободранный нищий народ, который обслуживает интересы олигархов.

Все кто выехал из Украины назад уже скорее всего не вернется.

Освободившиеся земли и города будут заселены другими людьми и в этом заключался эксперимент", — считает Игорь Коломойский.



По словам бизнесмена, Украина находится на самом дне. От некогда государства осталось только название.

Игорь Коломйский заявил, что считает нецелесообразным проведение в Украине каких-либо реприватизаций или национализаций после того, как новоизбранный президент Владимир Зеленский вступит в должность.



На вопрос, будет ли передел влияния, бизнеса, денег в Украине после прихода нового президента, Коломойский сказал:

"Я не собираюсь быть инициатором никакого передела.

Ни там реприватизации, национализации, экспроприации и т.д. Я не считаю, что это надо.

Я читаю, что сегодня надо думать о том, как увеличить ВВП и возвращать людей из-за границы, создавать рабочие места, чтобы они сами возвращались".

Также он отметил дал оценку его отношениям с другим украинским олигархом Ринатом Ахметовым.

"У нас с ним (Ахметовым - Прим.ред.) десятилетиями ровные нормальные отношения, уважительные, корректные.

Но это не мешает нам ругаться и ссориться по каким-то вопросам", - сказал он.

Коломойский ответил отрицательно на вопрос о том, стоит ли ожидать изменения баланса между олигархами.

Бизнесмен также заявил, что не считает себя олигархом.

"Я могу подыгрывать вам в игре про олигархов, но я не считаю себя олигархом", - сказал он, отметив, что у него нет бизнеса, связанного с властью.