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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 09 тра, 2019 07:42
antey1969 написав:
Пока, честно говоря, не в восторге от информационной политики Зеленского.
Идут какие-то непонятные встречи с религиозными конфессиями, сегодня Зе пропиарился с ветеранами УПА и ВОВ на одном фото. Осталось только венки со скорбным ликом возложить куда-нибудь и маленкую девочку с полевыми цветами, "случайно" выбежавшую ему навстречу, погладить по головке.
Остается только надеяться, что Зе просто старается не засветить раньше времени тех, кто реально будет что-то делать, и временно, до инаугурации, играет в такой себе детский сад
- Чисто процессуальные тёрки.
- Он ещё не прошел инагурацию
- у него нет личного канала СМИ
Теперь ожидает "Закрытой для массовости деятельности Президента", и "обмыванием его косточек" во всех частных СМИ, - а врагов у него более, чем.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Додано: Чет 09 тра, 2019 07:42
Человек, не занимающийся разработкой, не может оценить объем работ. Для него добавление, с его точки зрения, маленькой логики - ерунда, для разработчика - внесение изменений в куче мест. Добавим сюда хотелки, которые надо делать здесь и сейчас. По этому всегда стоит вопрос приоритета задач.
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Додано: Чет 09 тра, 2019 07:45
zРадио написав: pesikot написав: Очкарик написав:
Очень многие (значительно более половины) голосовали не за Зе, а против По.
А среди тех, кто голосовал именно за Зе, будет много разочарованых.
Вам об этом и говорилось. Что разочарование придёт быстрее инаугурации.
Но вы упорно голосовали "против Порошенко"
Когда патогенную бактерию нужно убить антибиотиком, о неизбежной побочке не принято разглагольствовать. Тем более, что эта бактерия еще и с завидной резистентностью оказалась. Антибиотик - это не Зеленский, это выборы!
А Зеленского не нужно идеализировать, вот и все. Он тоже может оказаться не полезной, а вредной бактерией - в таком случае его ждет та же участь
Десять +++++++++++++
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Додано: Чет 09 тра, 2019 07:51
ruvex написав: zРадио написав:
Для обслуживания долгов и поддержания штанов власть будет продолжать закручивать гайки населению и независимому бизнесу (вряд ли пожертвует своими гешефтами). Эмиграция продолжится, ее темпы ускорятся. Количество постоянно проживающих в стране опустится ниже 30 млн человек, а количество рабочих мест будет стремиться к 10 млн, которых будет достаточно для аграрно-сырьей ниши Украины в международном разделении труда.
Это не сценарий фильма-апокалипсиса, а объективный ретроспективный анализ с учетом новых внешних вводных - паспортной инициативы путина и профицита рабочих мест в Германии, Чехии и Польше.
И, кстати, сценарий вообще "аполитичен" - актуален при любом Президенте, который мог бы занять этот пост
При подобном сценарии полагаю не будет и 30 млн., и тем более 10 млн., занятых в аграрно-сырьевой нише. Сейчас то исходя из статистики голосования, и ВВП 2013vs2018 годах, можно сделать вывод, что население уменьшилось примерно на треть.
- 15!
Это было просчитано при подписании вступления в ВТО.
- Перспектива была за счёт "Шелкового Пути" и его обслуживания
- "Морской Старт" и его обслуживания
- Крым как курорт и его обслуживание
- Машиностроения Донбасса (Было...)
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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