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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 2834283528362837 Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.5 5 133 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 27% 36 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 33% 44 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 7% 9 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 30% 40 Інший варіант 3% 4 Всього голосів : 133 Додано: Чет 09 тра, 2019 07:42 antey1969 написав: Пока, честно говоря, не в восторге от информационной политики Зеленского.

Идут какие-то непонятные встречи с религиозными конфессиями, сегодня Зе пропиарился с ветеранами УПА и ВОВ на одном фото. Осталось только венки со скорбным ликом возложить куда-нибудь и маленкую девочку с полевыми цветами, "случайно" выбежавшую ему навстречу, погладить по головке.

Остается только надеяться, что Зе просто старается не засветить раньше времени тех, кто реально будет что-то делать, и временно, до инаугурации, играет в такой себе детский сад Пока, честно говоря, не в восторге от информационной политики Зеленского.Идут какие-то непонятные встречи с религиозными конфессиями, сегодня Зе пропиарился с ветеранами УПА и ВОВ на одном фото. Осталось только венки со скорбным ликом возложить куда-нибудь и маленкую девочку с полевыми цветами, "случайно" выбежавшую ему навстречу, погладить по головке.Остается только надеяться, что Зе просто старается не засветить раньше времени тех, кто реально будет что-то делать, и временно, до инаугурации, играет в такой себе детский сад

- Чисто процессуальные тёрки.

- Он ещё не прошел инагурацию

- у него нет личного канала СМИ



Теперь ожидает "Закрытой для массовости деятельности Президента", и "обмыванием его косточек" во всех частных СМИ, - а врагов у него более, чем. - Чисто процессуальные тёрки.- Он ещё не прошел инагурацию- у него нет личного канала СМИТеперь ожидает "Закрытой для массовости деятельности Президента", и "обмыванием его косточек" во всех частных СМИ, - а врагов у него более, чем. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 6831 З нами з: 20.09.12 Подякував: 647 раз. Подякували: 837 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 тра, 2019 07:42 zРадио написав: Ірина_ написав: zРадио хороший компроміс та слушний) Проте є одне але...це рахується автоматом, а це вже в інший відділ питання, щоб внести зміни. Всім відомо, що я елементарних речей не можу допроситися. хороший компроміс та слушний) Проте є одне але...це рахується автоматом, а це вже в інший відділ питання, щоб внести зміни. Всім відомо, що я елементарних речей не можу допроситися.



Ясно. Сам не понаслышке знаю, что значит попросить ИТ-шников сделать маленькую доработку. Сразу в ответ - "расставь нам приоритеты и скажи, что мы теперь не делаем взамен новых требований" Ясно. Сам не понаслышке знаю, что значит попросить ИТ-шников сделать маленькую доработку. Сразу в ответ - "расставь нам приоритеты и скажи, что мы теперь не делаем взамен новых требований"

Человек, не занимающийся разработкой, не может оценить объем работ. Для него добавление, с его точки зрения, маленькой логики - ерунда, для разработчика - внесение изменений в куче мест. Добавим сюда хотелки, которые надо делать здесь и сейчас. По этому всегда стоит вопрос приоритета задач. Человек, не занимающийся разработкой, не может оценить объем работ. Для него добавление, с его точки зрения, маленькой логики - ерунда, для разработчика - внесение изменений в куче мест. Добавим сюда хотелки, которые надо делать здесь и сейчас. По этому всегда стоит вопрос приоритета задач. Danaan

Повідомлень: 755 З нами з: 27.02.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 130 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 тра, 2019 07:45 zРадио написав: pesikot написав: Очкарик написав: Очень многие (значительно более половины) голосовали не за Зе, а против По.

А среди тех, кто голосовал именно за Зе, будет много разочарованых. Очень многие (значительно более половины) голосовали не за Зе, а против По.А среди тех, кто голосовал именно за Зе, будет много разочарованых.

Вам об этом и говорилось. Что разочарование придёт быстрее инаугурации.

Но вы упорно голосовали "против Порошенко" Вам об этом и говорилось. Что разочарование придёт быстрее инаугурации.Но вы упорно голосовали "против Порошенко"



Когда патогенную бактерию нужно убить антибиотиком, о неизбежной побочке не принято разглагольствовать. Тем более, что эта бактерия еще и с завидной резистентностью оказалась. Антибиотик - это не Зеленский, это выборы!



А Зеленского не нужно идеализировать, вот и все. Он тоже может оказаться не полезной, а вредной бактерией - в таком случае его ждет та же участь Когда патогенную бактерию нужно убить антибиотиком, о неизбежной побочке не принято разглагольствовать. Тем более, что эта бактерия еще и с завидной резистентностью оказалась. Антибиотик - это не Зеленский, это выборы!А Зеленского не нужно идеализировать, вот и все. Он тоже может оказаться не полезной, а вредной бактерией - в таком случае его ждет та же участь

Десять +++++++++++++ Десять +++++++++++++ Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 6831 З нами з: 20.09.12 Подякував: 647 раз. Подякували: 837 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 тра, 2019 07:51 ruvex написав: zРадио написав:

Для обслуживания долгов и поддержания штанов власть будет продолжать закручивать гайки населению и независимому бизнесу (вряд ли пожертвует своими гешефтами). Эмиграция продолжится, ее темпы ускорятся. Количество постоянно проживающих в стране опустится ниже 30 млн человек, а количество рабочих мест будет стремиться к 10 млн, которых будет достаточно для аграрно-сырьей ниши Украины в международном разделении труда.



Это не сценарий фильма-апокалипсиса, а объективный ретроспективный анализ с учетом новых внешних вводных - паспортной инициативы путина и профицита рабочих мест в Германии, Чехии и Польше.



И, кстати, сценарий вообще "аполитичен" - актуален при любом Президенте, который мог бы занять этот пост Для обслуживания долгов и поддержания штанов власть будет продолжать закручивать гайки населению и независимому бизнесу (вряд ли пожертвует своими гешефтами). Эмиграция продолжится, ее темпы ускорятся. Количество постоянно проживающих в стране опустится ниже 30 млн человек, а количество рабочих мест будет стремиться к 10 млн, которых будет достаточно для аграрно-сырьей ниши Украины в международном разделении труда.Это не сценарий фильма-апокалипсиса, а объективный ретроспективный анализ с учетом новых внешних вводных - паспортной инициативы путина и профицита рабочих мест в Германии, Чехии и Польше.И, кстати, сценарий вообще "аполитичен" - актуален при любом Президенте, который мог бы занять этот пост

При подобном сценарии полагаю не будет и 30 млн., и тем более 10 млн., занятых в аграрно-сырьевой нише. Сейчас то исходя из статистики голосования, и ВВП 2013vs2018 годах, можно сделать вывод, что население уменьшилось примерно на треть. При подобном сценарии полагаю не будет и 30 млн., и тем более 10 млн., занятых в аграрно-сырьевой нише. Сейчас то исходя из статистики голосования, и ВВП 2013vs2018 годах, можно сделать вывод, что население уменьшилось примерно на треть.

- 15!

Это было просчитано при подписании вступления в ВТО.

- Перспектива была за счёт "Шелкового Пути" и его обслуживания

- "Морской Старт" и его обслуживания

- Крым как курорт и его обслуживание

- Машиностроения Донбасса (Было...) - 15!Это было просчитано при подписании вступления в ВТО.- Перспектива была за счёт "Шелкового Пути" и его обслуживания- "Морской Старт" и его обслуживания- Крым как курорт и его обслуживание- Машиностроения Донбасса (Было...) Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 6831 З нами з: 20.09.12 Подякував: 647 раз. Подякували: 837 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2834283528362837 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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