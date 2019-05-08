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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 2834283528362837

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.5 5 133
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
27%
36
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
33%
44
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
7%
9
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
30%
40
Інший варіант
3%
4
Всього голосів : 133
Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 07:42

  antey1969 написав:Пока, честно говоря, не в восторге от информационной политики Зеленского.
Идут какие-то непонятные встречи с религиозными конфессиями, сегодня Зе пропиарился с ветеранами УПА и ВОВ на одном фото. Осталось только венки со скорбным ликом возложить куда-нибудь и маленкую девочку с полевыми цветами, "случайно" выбежавшую ему навстречу, погладить по головке.
Остается только надеяться, что Зе просто старается не засветить раньше времени тех, кто реально будет что-то делать, и временно, до инаугурации, играет в такой себе детский сад

- Чисто процессуальные тёрки.
- Он ещё не прошел инагурацию
- у него нет личного канала СМИ

Теперь ожидает "Закрытой для массовости деятельности Президента", и "обмыванием его косточек" во всех частных СМИ, - а врагов у него более, чем.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 07:42

  zРадио написав:
  Ірина_ написав:zРадио хороший компроміс та слушний) Проте є одне але...це рахується автоматом, а це вже в інший відділ питання, щоб внести зміни. Всім відомо, що я елементарних речей не можу допроситися.


Ясно. Сам не понаслышке знаю, что значит попросить ИТ-шников сделать маленькую доработку. Сразу в ответ - "расставь нам приоритеты и скажи, что мы теперь не делаем взамен новых требований" :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Человек, не занимающийся разработкой, не может оценить объем работ. Для него добавление, с его точки зрения, маленькой логики - ерунда, для разработчика - внесение изменений в куче мест. Добавим сюда хотелки, которые надо делать здесь и сейчас. По этому всегда стоит вопрос приоритета задач.
Danaan
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 07:45

  zРадио написав:
  pesikot написав:
  Очкарик написав:Очень многие (значительно более половины) голосовали не за Зе, а против По.
А среди тех, кто голосовал именно за Зе, будет много разочарованых.

Вам об этом и говорилось. Что разочарование придёт быстрее инаугурации.
Но вы упорно голосовали "против Порошенко"


Когда патогенную бактерию нужно убить антибиотиком, о неизбежной побочке не принято разглагольствовать. Тем более, что эта бактерия еще и с завидной резистентностью оказалась. Антибиотик - это не Зеленский, это выборы!

А Зеленского не нужно идеализировать, вот и все. Он тоже может оказаться не полезной, а вредной бактерией - в таком случае его ждет та же участь

Десять +++++++++++++

"Короля - играет окружение"!
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Чет 09 тра, 2019 08:10, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 07:51

  ruvex написав:
  zРадио написав:
Для обслуживания долгов и поддержания штанов власть будет продолжать закручивать гайки населению и независимому бизнесу (вряд ли пожертвует своими гешефтами). Эмиграция продолжится, ее темпы ускорятся. Количество постоянно проживающих в стране опустится ниже 30 млн человек, а количество рабочих мест будет стремиться к 10 млн, которых будет достаточно для аграрно-сырьей ниши Украины в международном разделении труда.

Это не сценарий фильма-апокалипсиса, а объективный ретроспективный анализ с учетом новых внешних вводных - паспортной инициативы путина и профицита рабочих мест в Германии, Чехии и Польше.

И, кстати, сценарий вообще "аполитичен" - актуален при любом Президенте, который мог бы занять этот пост

При подобном сценарии полагаю не будет и 30 млн., и тем более 10 млн., занятых в аграрно-сырьевой нише. Сейчас то исходя из статистики голосования, и ВВП 2013vs2018 годах, можно сделать вывод, что население уменьшилось примерно на треть.

- 15!
Это было просчитано при подписании вступления в ВТО.
- Перспектива была за счёт "Шелкового Пути" и его обслуживания
- "Морской Старт" и его обслуживания
- Крым как курорт и его обслуживание
- Машиностроения Донбасса (Было...)
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 08:06

  zРадио написав:
  andrijk777 написав:zРадио, ЛАД

Зрадофілізм - вважаю це хворобою українського народу. 70-80% зрадофіли.

Які причини цього явища? Головна причина - ніхто не займається популяризацією(пропагандою) України(як держави).


Какая цель этой пропаганды?

Что вы такого об Украине скажете семье врачей, один из которых вынужден бросить своих детей и ехать за границу мыть унитазы, чтобы прокормить и выучить их? Как убедите не ехать?

Что вы скажете одиноким пенсионерам, вынужденным искать еду по мусоркам, чтобы они любили Украину, а не бранили ее, вспоминая о своей сытой молодости?

Не нужно подменять понятия - любовь к Родине не может быть безответной, а зрадофилия не является национальной чертой, и имеет под собой рациональные корни.

Те, кому Украина позволяет обеспечить высокое качество жизни (преимущественно - дает возможность паразитировать на других), и без пропаганды любят и дорожат ей.

Посмотрите, на какой патриотизм исходят крупные жулики и чиновники (простите за тавтологию). У каждого под лобовым стеклом Мерседеса - и служебного, и личного - украинский флаг. А какие вышиванки красивые у большинства из них - закачаешься. А речи какие сладкие...

Нет, не обманывайте себя, не обманывайте остальных! Пропагандой того, чего на самом деле нет, добиться ничего не получится (и провал Порошенко - яркий тому пример). А пропаганда реального состояния дел в стране - это и есть зрадофилия, с которой вы предлагаете бороться...

Замечательные слова!
- Вывод только ....
В совокупности это называется "Экономико-правовыми отношениями".
С подобным столкнулся в ... скажем так пороге развала Союза.
- Тот, что ... груши околачивал - но имел "регулярно курочку"
- другой Тяжко работал и имел финансовые возможности
Кто выжил? Для понимания пример: https://vesti-ua.net/novosti/za-rubezho ... oslyh.html
Парадокс по иному:
Врач должен лечить,
но у больного нет денег платить
По причине того, что нет здоровья больше зарабатывать.
Но работать дома не имеет Права ни тот ни другой - парадокс только для Украины и РФ(банановых стран бывшего СССР). Регулятор Права - скупил всё северное прибрежное Средиземноморье, и Океанию.

При союзе это звучало:
Кто не работает, тот ЕСТ! - Учись студент!(А.Папанов в фильме "Приключения Шурика")
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 08:25

  zРадио написав:
  andrijk777 написав:zРадио, ЛАД

Зрадофілізм - вважаю це хворобою українського народу. 70-80% зрадофіли.

Які причини цього явища? Головна причина - ніхто не займається популяризацією(пропагандою) України(як держави).


Какая цель этой пропаганды?

Что вы такого об Украине скажете семье врачей, один из которых вынужден бросить своих детей и ехать за границу мыть унитазы, чтобы прокормить и выучить их? Как убедите не ехать?

Что вы скажете одиноким пенсионерам, вынужденным искать еду по мусоркам, чтобы они любили Украину, а не бранили ее, вспоминая о своей сытой молодости?

Не нужно подменять понятия - любовь к Родине не может быть безответной, а зрадофилия не является национальной чертой, и имеет под собой рациональные корни.

Те, кому Украина позволяет обеспечить высокое качество жизни (преимущественно - дает возможность паразитировать на других), и без пропаганды любят и дорожат ей.

Посмотрите, на какой патриотизм исходят крупные жулики и чиновники (простите за тавтологию). У каждого под лобовым стеклом Мерседеса - и служебного, и личного - украинский флаг. А какие вышиванки красивые у большинства из них - закачаешься. А речи какие сладкие...

Нет, не обманывайте себя, не обманывайте остальных! Пропагандой того, чего на самом деле нет, добиться ничего не получится (и провал Порошенко - яркий тому пример). А пропаганда реального состояния дел в стране - это и есть зрадофилия, с которой вы предлагаете бороться...

Приведите плиз пример семьи врачей(лучше стоматологов или венерологов там) уехавших в ЕС мыть горшки и вытирать зад пенсам из Германии потому что тут зарплаты хватает только на секонд и батон третьего сорта с АТБ.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 08:37

  барабашов написав:Приведите плиз пример семьи врачей(лучше стоматологов или венерологов там) уехавших в ЕС мыть горшки и вытирать зад пенсам из Германии потому что тут зарплаты хватает только на секонд и батон третьего сорта с АТБ.

- У меня их ДЕСЯТКИ!
При чём рангом от завотделения.
- При чём, есть и со счастливым концом - забрали туда и стариков!
Как ни странно но в Германию. :shock: Старики могут теперь позволить себе регулярно приезжать на "гробкы"
Помоложе - в Польшу. - Эти свободно "шастают" - сохранили даже номера телефонов украинских.

Совсем... - Италию и Израиль, США. - вот как раз эта категория, под страхом смерти сюда не приезжает даже в гости. Общаемся через социальные сети.
- У людей возникло понимание уровня и системы "Государственного бандитизма" на нашей территории, поэтому риск выше ожидания "неприятностей".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 08:53

Re: Політичні дискусії

Прошу прощения, за мой "французский": но попытаюсь на пальцах объяснить:


Большинство ведя речь, не представляет, что такое НДС
1. Для "заграницы" НДС - это возврат средств за экспорт и валютную выручку.
2. В СССР, РФ, и некоторых странах бывшего СНГ - сохранилось "конвертированное" НДС на "Заграницу". В экономическом, политическом, нравственном, социальном, экономическом, ... - плане.
Для знающих и помнящих совок это заключалось в одном выражении-Аксиоме:
- Россию лучше любить издалека.
Это отрабатывалось десятилетиями - коммуняками, для экспорта "Мировой революции", коммунистической идеологии под контролем Московии. Этакий двойной стандарт, что подкупает слабых умом и не ведающих о реальном состоянии дел иностранцев или совершенно "загнобленных" беспределом в собственных странах.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 09:03

Re: Політичні дискусії

  Kudrjavuy написав:У меня их ДЕСЯТКИ!
При чём рангом от завотделения.


Олег Мусій твердить, що минулого року Польща "сертифікувала лише близько 40 лікарів". 40 лікарів за ЦІЛИЙ рік !!! І всі від кудрявого :lol: https://www.bbc.com/ukrainian/features-44889924

Зображення
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 09:15

  antey1969 написав:Совсем не против Вакарчука - посмотрим с кем пойдет на выборы


Если коротко:
- пойдет при активной медиа-поддержке всех трех телеканалов Пинчука
- из Самопомощи сейчас активно выходят депутаты Рады, фракция фактически аннигилировалась, хотя на бумаге остается, они идут в основном к Вакарчуку - Соболев и тд, к ним же Найем пойдет, который разочаровался немного в Гриценко, Залищук пойдет.
- Пинчук и Сорос, их активное взаимодействие секрет полишинеля, поэтому точно пойдут большинство так называемых антикоррупционеров-грантовиков, Шабунин и тд.

Это нак называемый рабочий костяк, но постараются более известных персон подтянуть.

По инсайду их политтехнологов, настроены решительно оттянуть голоса у Порошенко, Зеленского и Гриценко. Плюс очень решительно хотят использовать антикоррупционную тему.
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