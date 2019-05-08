Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
antey1969 написав:Пока, честно говоря, не в восторге от информационной политики Зеленского. Идут какие-то непонятные встречи с религиозными конфессиями, сегодня Зе пропиарился с ветеранами УПА и ВОВ на одном фото. Осталось только венки со скорбным ликом возложить куда-нибудь и маленкую девочку с полевыми цветами, "случайно" выбежавшую ему навстречу, погладить по головке. Остается только надеяться, что Зе просто старается не засветить раньше времени тех, кто реально будет что-то делать, и временно, до инаугурации, играет в такой себе детский сад
- Чисто процессуальные тёрки. - Он ещё не прошел инагурацию - у него нет личного канала СМИ
Теперь ожидает "Закрытой для массовости деятельности Президента", и "обмыванием его косточек" во всех частных СМИ, - а врагов у него более, чем.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Ірина_ написав:zРадио хороший компроміс та слушний) Проте є одне але...це рахується автоматом, а це вже в інший відділ питання, щоб внести зміни. Всім відомо, що я елементарних речей не можу допроситися.
Ясно. Сам не понаслышке знаю, что значит попросить ИТ-шников сделать маленькую доработку. Сразу в ответ - "расставь нам приоритеты и скажи, что мы теперь не делаем взамен новых требований"
Человек, не занимающийся разработкой, не может оценить объем работ. Для него добавление, с его точки зрения, маленькой логики - ерунда, для разработчика - внесение изменений в куче мест. Добавим сюда хотелки, которые надо делать здесь и сейчас. По этому всегда стоит вопрос приоритета задач.
Очкарик написав:Очень многие (значительно более половины) голосовали не за Зе, а против По. А среди тех, кто голосовал именно за Зе, будет много разочарованых.
Вам об этом и говорилось. Что разочарование придёт быстрее инаугурации. Но вы упорно голосовали "против Порошенко"
Когда патогенную бактерию нужно убить антибиотиком, о неизбежной побочке не принято разглагольствовать. Тем более, что эта бактерия еще и с завидной резистентностью оказалась. Антибиотик - это не Зеленский, это выборы!
А Зеленского не нужно идеализировать, вот и все. Он тоже может оказаться не полезной, а вредной бактерией - в таком случае его ждет та же участь
Десять +++++++++++++
"Короля - играет окружение"!
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Чет 09 тра, 2019 08:10, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
zРадио написав: Для обслуживания долгов и поддержания штанов власть будет продолжать закручивать гайки населению и независимому бизнесу (вряд ли пожертвует своими гешефтами). Эмиграция продолжится, ее темпы ускорятся. Количество постоянно проживающих в стране опустится ниже 30 млн человек, а количество рабочих мест будет стремиться к 10 млн, которых будет достаточно для аграрно-сырьей ниши Украины в международном разделении труда.
Это не сценарий фильма-апокалипсиса, а объективный ретроспективный анализ с учетом новых внешних вводных - паспортной инициативы путина и профицита рабочих мест в Германии, Чехии и Польше.
И, кстати, сценарий вообще "аполитичен" - актуален при любом Президенте, который мог бы занять этот пост
При подобном сценарии полагаю не будет и 30 млн., и тем более 10 млн., занятых в аграрно-сырьевой нише. Сейчас то исходя из статистики голосования, и ВВП 2013vs2018 годах, можно сделать вывод, что население уменьшилось примерно на треть.
- 15! Это было просчитано при подписании вступления в ВТО. - Перспектива была за счёт "Шелкового Пути" и его обслуживания - "Морской Старт" и его обслуживания - Крым как курорт и его обслуживание - Машиностроения Донбасса (Было...)
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Зрадофілізм - вважаю це хворобою українського народу. 70-80% зрадофіли.
Які причини цього явища? Головна причина - ніхто не займається популяризацією(пропагандою) України(як держави).
Какая цель этой пропаганды?
Что вы такого об Украине скажете семье врачей, один из которых вынужден бросить своих детей и ехать за границу мыть унитазы, чтобы прокормить и выучить их? Как убедите не ехать?
Что вы скажете одиноким пенсионерам, вынужденным искать еду по мусоркам, чтобы они любили Украину, а не бранили ее, вспоминая о своей сытой молодости?
Не нужно подменять понятия - любовь к Родине не может быть безответной, а зрадофилия не является национальной чертой, и имеет под собой рациональные корни.
Те, кому Украина позволяет обеспечить высокое качество жизни (преимущественно - дает возможность паразитировать на других), и без пропаганды любят и дорожат ей.
Посмотрите, на какой патриотизм исходят крупные жулики и чиновники (простите за тавтологию). У каждого под лобовым стеклом Мерседеса - и служебного, и личного - украинский флаг. А какие вышиванки красивые у большинства из них - закачаешься. А речи какие сладкие...
Нет, не обманывайте себя, не обманывайте остальных! Пропагандой того, чего на самом деле нет, добиться ничего не получится (и провал Порошенко - яркий тому пример). А пропаганда реального состояния дел в стране - это и есть зрадофилия, с которой вы предлагаете бороться...
Замечательные слова! - Вывод только .... В совокупности это называется "Экономико-правовыми отношениями". С подобным столкнулся в ... скажем так пороге развала Союза. - Тот, что ... груши околачивал - но имел "регулярно курочку" - другой Тяжко работал и имел финансовые возможности Кто выжил? Для понимания пример: https://vesti-ua.net/novosti/za-rubezho ... oslyh.html Парадокс по иному: Врач должен лечить, но у больного нет денег платить По причине того, что нет здоровья больше зарабатывать. Но работать дома не имеет Права ни тот ни другой - парадокс только для Украины и РФ(банановых стран бывшего СССР). Регулятор Права - скупил всё северное прибрежное Средиземноморье, и Океанию.
При союзе это звучало: Кто не работает, тот ЕСТ! - Учись студент!(А.Папанов в фильме "Приключения Шурика")
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Зрадофілізм - вважаю це хворобою українського народу. 70-80% зрадофіли.
Які причини цього явища? Головна причина - ніхто не займається популяризацією(пропагандою) України(як держави).
Какая цель этой пропаганды?
Что вы такого об Украине скажете семье врачей, один из которых вынужден бросить своих детей и ехать за границу мыть унитазы, чтобы прокормить и выучить их? Как убедите не ехать?
Что вы скажете одиноким пенсионерам, вынужденным искать еду по мусоркам, чтобы они любили Украину, а не бранили ее, вспоминая о своей сытой молодости?
Не нужно подменять понятия - любовь к Родине не может быть безответной, а зрадофилия не является национальной чертой, и имеет под собой рациональные корни.
Те, кому Украина позволяет обеспечить высокое качество жизни (преимущественно - дает возможность паразитировать на других), и без пропаганды любят и дорожат ей.
Посмотрите, на какой патриотизм исходят крупные жулики и чиновники (простите за тавтологию). У каждого под лобовым стеклом Мерседеса - и служебного, и личного - украинский флаг. А какие вышиванки красивые у большинства из них - закачаешься. А речи какие сладкие...
Нет, не обманывайте себя, не обманывайте остальных! Пропагандой того, чего на самом деле нет, добиться ничего не получится (и провал Порошенко - яркий тому пример). А пропаганда реального состояния дел в стране - это и есть зрадофилия, с которой вы предлагаете бороться...
Приведите плиз пример семьи врачей(лучше стоматологов или венерологов там) уехавших в ЕС мыть горшки и вытирать зад пенсам из Германии потому что тут зарплаты хватает только на секонд и батон третьего сорта с АТБ.
барабашов написав:Приведите плиз пример семьи врачей(лучше стоматологов или венерологов там) уехавших в ЕС мыть горшки и вытирать зад пенсам из Германии потому что тут зарплаты хватает только на секонд и батон третьего сорта с АТБ.
- У меня их ДЕСЯТКИ! При чём рангом от завотделения. - При чём, есть и со счастливым концом - забрали туда и стариков! Как ни странно но в Германию. Старики могут теперь позволить себе регулярно приезжать на "гробкы" Помоложе - в Польшу. - Эти свободно "шастают" - сохранили даже номера телефонов украинских.
Совсем... - Италию и Израиль, США. - вот как раз эта категория, под страхом смерти сюда не приезжает даже в гости. Общаемся через социальные сети. - У людей возникло понимание уровня и системы "Государственного бандитизма" на нашей территории, поэтому риск выше ожидания "неприятностей".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Прошу прощения, за мой "французский": но попытаюсь на пальцах объяснить:
Большинство ведя речь, не представляет, что такое НДС 1. Для "заграницы" НДС - это возврат средств за экспорт и валютную выручку. 2. В СССР, РФ, и некоторых странах бывшего СНГ - сохранилось "конвертированное" НДС на "Заграницу". В экономическом, политическом, нравственном, социальном, экономическом, ... - плане. Для знающих и помнящих совок это заключалось в одном выражении-Аксиоме: - Россию лучше любить издалека. Это отрабатывалось десятилетиями - коммуняками, для экспорта "Мировой революции", коммунистической идеологии под контролем Московии. Этакий двойной стандарт, что подкупает слабых умом и не ведающих о реальном состоянии дел иностранцев или совершенно "загнобленных" беспределом в собственных странах.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
antey1969 написав:Совсем не против Вакарчука - посмотрим с кем пойдет на выборы
Если коротко: - пойдет при активной медиа-поддержке всех трех телеканалов Пинчука - из Самопомощи сейчас активно выходят депутаты Рады, фракция фактически аннигилировалась, хотя на бумаге остается, они идут в основном к Вакарчуку - Соболев и тд, к ним же Найем пойдет, который разочаровался немного в Гриценко, Залищук пойдет. - Пинчук и Сорос, их активное взаимодействие секрет полишинеля, поэтому точно пойдут большинство так называемых антикоррупционеров-грантовиков, Шабунин и тд.
Это нак называемый рабочий костяк, но постараются более известных персон подтянуть.
По инсайду их политтехнологов, настроены решительно оттянуть голоса у Порошенко, Зеленского и Гриценко. Плюс очень решительно хотят использовать антикоррупционную тему.