Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
zРадио, ЛАД Я не порохобот. В першому турі голосував за Гриценка і переконав/наказав своїй дружині за нього голосувати. В 2 турі голосував за По, вона за Зе. Не бачив змісту її переконувати, бо на 100% був впевнений в перемозі Зе. Зрадофілізм - вважаю це хворобою українського народу. 70-80% зрадофіли. Не знаю, як в інших країнах, але в Білорусії і Росії це явище значно слабше. Хоча об"єктивно там рівень життя майже такий як у нас. Вважаю що 2 революції і масштабна міграція - частково є наслідками зрадофілізму. Які причини цього явища? Головна причина - ніхто не займається популяризацією(пропагандою) України(як держави). По причині частої зміни влади, це просто нікому не потрібно + не доходять до цього руки. З другого боку усі телеканали завжди обсирають владу, тому що знаходяться в руках олігархів, яким слабка влада завжди вигідна. Ось так живемо...
Ірина_ написав:zРадиохороший компроміс та слушний) Проте є одне але...це рахується автоматом, а це вже в інший відділ питання, щоб внести зміни. Всім відомо, що я елементарних речей не можу допроситися.
Т.е. Вы подтверждаете, что причина ликвидации "+" именно в том, чтобы не привлекать внимание к ветке.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T, Вася - бан.
19yuriy91 написав:В Верховной Раде уже есть голоса за новый избирательный закон. Об этом в комментарии LB.ua заявил первый заместитель главы Комитета по вопросам правовой политики и правосудия, член фракции "Народный фронт" Леонид Емец.
В нашем случае это может быть только - Ликвидация мажоритарки - Только по партийным спискам - Только открытые партийные списки
Остальное это прописано "под кого то"
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
antey1969 написав:Пока, честно говоря, не в восторге от информационной политики Зеленского. Идут какие-то непонятные встречи с религиозными конфессиями, сегодня Зе пропиарился с ветеранами УПА и ВОВ на одном фото. Осталось только венки со скорбным ликом возложить куда-нибудь и маленкую девочку с полевыми цветами, "случайно" выбежавшую ему навстречу, погладить по головке. Остается только надеяться, что Зе просто старается не засветить раньше времени тех, кто реально будет что-то делать, и временно, до инаугурации, играет в такой себе детский сад
- Чисто процессуальные тёрки. - Он ещё не прошел инагурацию - у него нет личного канала СМИ
Теперь ожидает "Закрытой для массовости деятельности Президента", и "обмыванием его косточек" во всех частных СМИ, - а врагов у него более, чем.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Ірина_ написав:zРадио хороший компроміс та слушний) Проте є одне але...це рахується автоматом, а це вже в інший відділ питання, щоб внести зміни. Всім відомо, що я елементарних речей не можу допроситися.
Ясно. Сам не понаслышке знаю, что значит попросить ИТ-шников сделать маленькую доработку. Сразу в ответ - "расставь нам приоритеты и скажи, что мы теперь не делаем взамен новых требований"
Человек, не занимающийся разработкой, не может оценить объем работ. Для него добавление, с его точки зрения, маленькой логики - ерунда, для разработчика - внесение изменений в куче мест. Добавим сюда хотелки, которые надо делать здесь и сейчас. По этому всегда стоит вопрос приоритета задач.
antey1969 написав:Совсем не против Вакарчука - посмотрим с кем пойдет на выборы
Если коротко: - пойдет при активной медиа-поддержке всех трех телеканалов Пинчука - из Самопомощи сейчас активно выходят депутаты Рады, фракция фактически аннигилировалась, хотя на бумаге остается, они идут в основном к Вакарчуку - Соболев и тд, к ним же Найем пойдет, который разочаровался немного в Гриценко, Залищук пойдет. - Пинчук и Сорос, их активное взаимодействие секрет полишинеля, поэтому точно пойдут большинство так называемых антикоррупционеров-грантовиков, Шабунин и тд.
Это нак называемый рабочий костяк, но постараются более известных персон подтянуть.
По инсайду их политтехнологов, настроены решительно оттянуть голоса у Порошенко, Зеленского и Гриценко. Плюс очень решительно хотят использовать антикоррупционную тему.
Для "Особо одарённых" или "имеющих лишнюю хромосому": - Там они "моют горшки" -Работают младшим медицинским персоналом.(санитары, медсёстры,...) По моему, в Германии стаж работы в медучреждениях Германии должен быть не менее двух лет, для подачи прошения на признание диплома и статуса. Вот здесь я могу ошибиться.(этакий своеобразный вариант ординатуры)
До подачи прошения на подтверждения диплома! - О Ливии я даже не упоминаю. - Я не влазю в полемику идиётов(или диванных Ыкспердов) - я констатирую ФАКТ.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
"Лучший подход для дальнейшего возведения китайского экспресса в Европу, о котором говорит правительство КНР, - это создание маршрутов через Украину. Мы предлагаем китайским коллегам совместный проектный портфель: развитие портовой инфраструктуры, объектов альтернативной энергетики, строительство автомобильных дорог и мостов, развитие объектов железной дороги и аэропортов, высокие технологии, сотрудничество в аэрокосмической сфере, переработку агропродукции", - сказал С.Кубив на Втором международном форуме "Один пояс - один путь" в Пекине в четверг.
Слова и дела...
Инвестиции в Бразилию с 2003 по 2018: Китай - 71 млрд. США - 58 млрд.