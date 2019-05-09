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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 2834283528362837> Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.5 5 133 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 27% 36 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 33% 44 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 7% 9 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 30% 40 Інший варіант 3% 4 Всього голосів : 133 Додано: Чет 09 тра, 2019 00:59 zРадио, ЛАД

Я не порохобот. В першому турі голосував за Гриценка і переконав/наказав своїй дружині за нього голосувати. В 2 турі голосував за По, вона за Зе. Не бачив змісту її переконувати, бо на 100% був впевнений в перемозі Зе.

Зрадофілізм - вважаю це хворобою українського народу. 70-80% зрадофіли. Не знаю, як в інших країнах, але в Білорусії і Росії це явище значно слабше. Хоча об"єктивно там рівень життя майже такий як у нас.

Вважаю що 2 революції і масштабна міграція - частково є наслідками зрадофілізму.

Які причини цього явища? Головна причина - ніхто не займається популяризацією(пропагандою) України(як держави). По причині частої зміни влади, це просто нікому не потрібно + не доходять до цього руки. З другого боку усі телеканали завжди обсирають владу, тому що знаходяться в руках олігархів, яким слабка влада завжди вигідна. Ось так живемо... andrijk777

Повідомлень: 1349 З нами з: 11.11.14 Подякував: 155 раз. Подякували: 217 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 тра, 2019 01:33 Ірина_ написав: zРадио хороший компроміс та слушний ) Проте є одне але...це рахується автоматом, а це вже в інший відділ питання, щоб внести зміни. Всім відомо, що я елементарних речей не можу допроситися. ) Проте є одне але...це рахується автоматом, а це вже в інший відділ питання, щоб внести зміни. Всім відомо, що я елементарних речей не можу допроситися.

Т.е. Вы подтверждаете, что причина ликвидации "+" именно в том, чтобы не привлекать внимание к ветке. Т.е. Вы подтверждаете, что причина ликвидации "+" именно в том, чтобы не привлекать внимание к ветке.

Yuri_T, Вася - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"омYuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13011 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4208 раз. Подякували: 3852 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 тра, 2019 07:37 19yuriy91 написав: В Верховной Раде уже есть голоса за новый избирательный закон. Об этом в комментарии LB.ua заявил первый заместитель главы Комитета по вопросам правовой политики и правосудия, член фракции "Народный фронт" Леонид Емец.



https://lb.ua/news/2019/05/08/426347_v_ ... noviy.html В Верховной Раде уже есть голоса за новый избирательный закон. Об этом в комментарии LB.ua заявил первый заместитель главы Комитета по вопросам правовой политики и правосудия, член фракции "Народный фронт" Леонид Емец.

В нашем случае это может быть только

- Ликвидация мажоритарки

- Только по партийным спискам

- Только открытые партийные списки



Остальное это прописано "под кого то" В нашем случае это может быть только- Ликвидация мажоритарки- Только по партийным спискам- Только открытые партийные спискиОстальное это прописано "под кого то" Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Заблокований Повідомлень: 6826 З нами з: 20.09.12 Подякував: 647 раз. Подякували: 837 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 тра, 2019 07:42 antey1969 написав: Пока, честно говоря, не в восторге от информационной политики Зеленского.

Идут какие-то непонятные встречи с религиозными конфессиями, сегодня Зе пропиарился с ветеранами УПА и ВОВ на одном фото. Осталось только венки со скорбным ликом возложить куда-нибудь и маленкую девочку с полевыми цветами, "случайно" выбежавшую ему навстречу, погладить по головке.

Остается только надеяться, что Зе просто старается не засветить раньше времени тех, кто реально будет что-то делать, и временно, до инаугурации, играет в такой себе детский сад Пока, честно говоря, не в восторге от информационной политики Зеленского.Идут какие-то непонятные встречи с религиозными конфессиями, сегодня Зе пропиарился с ветеранами УПА и ВОВ на одном фото. Осталось только венки со скорбным ликом возложить куда-нибудь и маленкую девочку с полевыми цветами, "случайно" выбежавшую ему навстречу, погладить по головке.Остается только надеяться, что Зе просто старается не засветить раньше времени тех, кто реально будет что-то делать, и временно, до инаугурации, играет в такой себе детский сад

- Чисто процессуальные тёрки.

- Он ещё не прошел инагурацию

- у него нет личного канала СМИ



Теперь ожидает "Закрытой для массовости деятельности Президента", и "обмыванием его косточек" во всех частных СМИ, - а врагов у него более, чем. - Чисто процессуальные тёрки.- Он ещё не прошел инагурацию- у него нет личного канала СМИТеперь ожидает "Закрытой для массовости деятельности Президента", и "обмыванием его косточек" во всех частных СМИ, - а врагов у него более, чем. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Заблокований Повідомлень: 6826 З нами з: 20.09.12 Подякував: 647 раз. Подякували: 837 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 тра, 2019 07:42 zРадио написав: Ірина_ написав: zРадио хороший компроміс та слушний) Проте є одне але...це рахується автоматом, а це вже в інший відділ питання, щоб внести зміни. Всім відомо, що я елементарних речей не можу допроситися. хороший компроміс та слушний) Проте є одне але...це рахується автоматом, а це вже в інший відділ питання, щоб внести зміни. Всім відомо, що я елементарних речей не можу допроситися.



Ясно. Сам не понаслышке знаю, что значит попросить ИТ-шников сделать маленькую доработку. Сразу в ответ - "расставь нам приоритеты и скажи, что мы теперь не делаем взамен новых требований" Ясно. Сам не понаслышке знаю, что значит попросить ИТ-шников сделать маленькую доработку. Сразу в ответ - "расставь нам приоритеты и скажи, что мы теперь не делаем взамен новых требований"

Человек, не занимающийся разработкой, не может оценить объем работ. Для него добавление, с его точки зрения, маленькой логики - ерунда, для разработчика - внесение изменений в куче мест. Добавим сюда хотелки, которые надо делать здесь и сейчас. По этому всегда стоит вопрос приоритета задач. Человек, не занимающийся разработкой, не может оценить объем работ. Для него добавление, с его точки зрения, маленькой логики - ерунда, для разработчика - внесение изменений в куче мест. Добавим сюда хотелки, которые надо делать здесь и сейчас. По этому всегда стоит вопрос приоритета задач. Danaan

Повідомлень: 755 З нами з: 27.02.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 130 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 тра, 2019 09:15 antey1969 написав: Совсем не против Вакарчука - посмотрим с кем пойдет на выборы Совсем не против Вакарчука - посмотрим с кем пойдет на выборы



Если коротко:

- пойдет при активной медиа-поддержке всех трех телеканалов Пинчука

- из Самопомощи сейчас активно выходят депутаты Рады, фракция фактически аннигилировалась, хотя на бумаге остается, они идут в основном к Вакарчуку - Соболев и тд, к ним же Найем пойдет, который разочаровался немного в Гриценко, Залищук пойдет.

- Пинчук и Сорос, их активное взаимодействие секрет полишинеля, поэтому точно пойдут большинство так называемых антикоррупционеров-грантовиков, Шабунин и тд.



Это нак называемый рабочий костяк, но постараются более известных персон подтянуть.



По инсайду их политтехнологов, настроены решительно оттянуть голоса у Порошенко, Зеленского и Гриценко. Плюс очень решительно хотят использовать антикоррупционную тему. Если коротко:- пойдет при активной медиа-поддержке всех трех телеканалов Пинчука- из Самопомощи сейчас активно выходят депутаты Рады, фракция фактически аннигилировалась, хотя на бумаге остается, они идут в основном к Вакарчуку - Соболев и тд, к ним же Найем пойдет, который разочаровался немного в Гриценко, Залищук пойдет.- Пинчук и Сорос, их активное взаимодействие секрет полишинеля, поэтому точно пойдут большинство так называемых антикоррупционеров-грантовиков, Шабунин и тд.Это нак называемый рабочий костяк, но постараются более известных персон подтянуть.По инсайду их политтехнологов, настроены решительно оттянуть голоса у Порошенко, Зеленского и Гриценко. Плюс очень решительно хотят использовать антикоррупционную тему. freeze 4 Повідомлень: 11388 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3559 раз. Подякували: 5173 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 тра, 2019 09:38 Василь-Рівне написав: Kudrjavuy написав: У меня их ДЕСЯТКИ!

При чём рангом от завотделения. У меня их ДЕСЯТКИ!При чём рангом от завотделения.



Олег Мусій твердить, що минулого року Польща "сертифікувала лише близько 40 лікарів". 40 лікарів за ЦІЛИЙ рік !!! І всі від кудрявого https://www.bbc.com/ukrainian/features-44889924



Олег Мусій твердить, що минулого року Польща "сертифікувала лише близько 40 лікарів". 40 лікарів за ЦІЛИЙ рік !!! І всі від кудрявого

Для "Особо одарённых" или "имеющих лишнюю хромосому":

- Там они "моют горшки"

-Работают младшим медицинским персоналом.(санитары, медсёстры,...)

По моему, в Германии стаж работы в медучреждениях Германии должен быть не менее двух лет, для подачи прошения на признание диплома и статуса. Вот здесь я могу ошибиться.(этакий своеобразный вариант ординатуры)



До подачи прошения на подтверждения диплома!

- О Ливии я даже не упоминаю.

- Я не влазю в полемику идиётов(или диванных Ыкспердов) - я констатирую ФАКТ. Для "Особо одарённых" или "имеющих лишнюю хромосому":- Там они "моют горшки"-Работают младшим медицинским персоналом.(санитары, медсёстры,...)По моему, в Германии стаж работы в медучреждениях Германии должен быть не менее двух лет, для подачи прошения на признание диплома и статуса. Вот здесь я могу ошибиться.(этакий своеобразный вариант ординатуры)- О Ливии я даже не упоминаю. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Заблокований Повідомлень: 6826 З нами з: 20.09.12 Подякував: 647 раз. Подякували: 837 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 тра, 2019 10:10 "Лучший подход для дальнейшего возведения китайского экспресса в Европу, о котором говорит правительство КНР, - это создание маршрутов через Украину. Мы предлагаем китайским коллегам совместный проектный портфель: развитие портовой инфраструктуры, объектов альтернативной энергетики, строительство автомобильных дорог и мостов, развитие объектов железной дороги и аэропортов, высокие технологии, сотрудничество в аэрокосмической сфере, переработку агропродукции", - сказал С.Кубив на Втором международном форуме "Один пояс - один путь" в Пекине в четверг.

Слова и дела...



Инвестиции в Бразилию с 2003 по 2018:

Китай - 71 млрд.

США - 58 млрд.



На их месте должны были быть мы. Слова и дела...Инвестиции в Бразилию с 2003 по 2018:Китай - 71 млрд.США - 58 млрд.На их месте должны были быть мы. detroytred

Повідомлень: 21744 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1885 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 тра, 2019 12:42 freeze написав: Кстати в этом году День 8 мая прошел как-то совсем спокойно, без надрыва и зажигания, характерных в последние годы.

В Одессе на возложение цветов на Аллее Славы собралось пару десятков официальных лиц, несколько священников, караул школьный прошел, всё тихо и спокойно, при полном отсутствии простого люда.

Причем даже вместо всех первых одесских лиц присутствовали первые или вторые замы. Кстати в этом году День 8 мая прошел как-то совсем спокойно, без надрыва и зажигания, характерных в последние годы.В Одессе на возложение цветов на Аллее Славы собралось пару десятков официальных лиц, несколько священников, караул школьный прошел, всё тихо и спокойно, при полном отсутствии простого люда.Причем даже вместо всех первых одесских лиц присутствовали первые или вторые замы.



Что конкретно говорит о том, что локальные российские цели в Украине достигнуты. Уже не надо посылать наемников-провокаторов на день Победы, зля и пугая простых украинцев и подготавливая их настроения для осуществления тайных операций по разделу Украины (провоцируя сепаратизм по территориальному признаку).



То, что первые лица не участвуют в праздновании давнего дня Победы, вполне объяснимо и логично. Победа была не вчера, не пять и не тридцать лет назад. Да и ветеранов уже не осталось живых. Самым молодым, хоть немного успевшим повоевать, а это до 1927 года рождения, сегодня уже было бы не менее, чем 92 года. Что конкретно говорит о том, что локальные российские цели в Украине достигнуты. Уже не надо посылать наемников-провокаторов на день Победы, зля и пугая простых украинцев и подготавливая их настроения для осуществления тайных операций по разделу Украины (провоцируя сепаратизм по территориальному признаку).То, что первые лица не участвуют в праздновании давнего дня Победы, вполне объяснимо и логично. Победа была не вчера, не пять и не тридцать лет назад. Да и ветеранов уже не осталось живых. Самым молодым, хоть немного успевшим повоевать, а это до 1927 года рождения, сегодня уже было бы не менее, чем 92 года. buratinyo

Повідомлень: 1056 З нами з: 28.04.16 Подякував: 1966 раз. Подякували: 337 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 тра, 2019 12:46



Кроме того, что это государственный, это еще и один из нескольких реально народных праздников.

- Новый Год - всё население тащит ёлочки и пьёт шампанское

- 8 Марта - все мужчины покупают цветы, без всякого принуждения

- на Пасху - все дружно покупают паски

- на 9 мая - десятки тысяч людей, без всяких принуждений, добровольно идут возлагать цветы



по факту все остальные даты массово в стране не отмечают, только официоз



По Одессе, походил часик у Памятника матросу на Аллее Славы, наблюдения:

- десятки тысяч людей непрерывным потоком, очень много молодежи и детей

- море цветов, цветы у памятника лежат высотой с человеческий рост

- такую мелочь заметил, всё руководство города и области, которые возлагали цветы, в полном составе не надели на одежду красные маки, на входе раздавали бесплатно значки маков, очень редко кто брал и цеплял

- очень благожелательная атмосфера, незнакомые люди массово поздравляют друг друга



https://www.youtube.com/watch?v=nXuhdGCEAjA Раз ветка политдискуссий, то поздравляю всех с государственным праздником Украины - Днём Победы.Кроме того, что это государственный, это еще и один из нескольких реально народных праздников.- Новый Год - всё население тащит ёлочки и пьёт шампанское- 8 Марта - все мужчины покупают цветы, без всякого принуждения- на Пасху - все дружно покупают паски- на 9 мая - десятки тысяч людей, без всяких принуждений, добровольно идут возлагать цветыпо факту все остальные даты массово в стране не отмечают, только официозПо Одессе, походил часик у Памятника матросу на Аллее Славы, наблюдения:- десятки тысяч людей непрерывным потоком, очень много молодежи и детей- море цветов, цветы у памятника лежат высотой с человеческий рост- такую мелочь заметил, всё руководство города и области, которые возлагали цветы, в полном составе не надели на одежду красные маки, на входе раздавали бесплатно значки маков, очень редко кто брал и цеплял- очень благожелательная атмосфера, незнакомые люди массово поздравляют друг друга freeze 4 Повідомлень: 11388 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3559 раз. Подякували: 5173 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 2834283528362837> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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