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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 2834283528362837>

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.5 5 133
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
27%
36
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
33%
44
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
7%
9
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
30%
40
Інший варіант
3%
4
Всього голосів : 133
Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 00:59

zРадио, ЛАД
Я не порохобот. В першому турі голосував за Гриценка і переконав/наказав своїй дружині за нього голосувати. В 2 турі голосував за По, вона за Зе. Не бачив змісту її переконувати, бо на 100% був впевнений в перемозі Зе.
Зрадофілізм - вважаю це хворобою українського народу. 70-80% зрадофіли. Не знаю, як в інших країнах, але в Білорусії і Росії це явище значно слабше. Хоча об"єктивно там рівень життя майже такий як у нас.
Вважаю що 2 революції і масштабна міграція - частково є наслідками зрадофілізму.
Які причини цього явища? Головна причина - ніхто не займається популяризацією(пропагандою) України(як держави). По причині частої зміни влади, це просто нікому не потрібно + не доходять до цього руки. З другого боку усі телеканали завжди обсирають владу, тому що знаходяться в руках олігархів, яким слабка влада завжди вигідна. Ось так живемо...
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 01:33

  Ірина_ написав:zРадио хороший компроміс та слушний) Проте є одне але...це рахується автоматом, а це вже в інший відділ питання, щоб внести зміни. Всім відомо, що я елементарних речей не можу допроситися.

Т.е. Вы подтверждаете, что причина ликвидации "+" именно в том, чтобы не привлекать внимание к ветке.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 07:37

  19yuriy91 написав:В Верховной Раде уже есть голоса за новый избирательный закон. Об этом в комментарии LB.ua заявил первый заместитель главы Комитета по вопросам правовой политики и правосудия, член фракции "Народный фронт" Леонид Емец.

https://lb.ua/news/2019/05/08/426347_v_ ... noviy.html

В нашем случае это может быть только
- Ликвидация мажоритарки
- Только по партийным спискам
- Только открытые партийные списки

Остальное это прописано "под кого то"
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 07:42

  antey1969 написав:Пока, честно говоря, не в восторге от информационной политики Зеленского.
Идут какие-то непонятные встречи с религиозными конфессиями, сегодня Зе пропиарился с ветеранами УПА и ВОВ на одном фото. Осталось только венки со скорбным ликом возложить куда-нибудь и маленкую девочку с полевыми цветами, "случайно" выбежавшую ему навстречу, погладить по головке.
Остается только надеяться, что Зе просто старается не засветить раньше времени тех, кто реально будет что-то делать, и временно, до инаугурации, играет в такой себе детский сад

- Чисто процессуальные тёрки.
- Он ещё не прошел инагурацию
- у него нет личного канала СМИ

Теперь ожидает "Закрытой для массовости деятельности Президента", и "обмыванием его косточек" во всех частных СМИ, - а врагов у него более, чем.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 07:42

  zРадио написав:
  Ірина_ написав:zРадио хороший компроміс та слушний) Проте є одне але...це рахується автоматом, а це вже в інший відділ питання, щоб внести зміни. Всім відомо, що я елементарних речей не можу допроситися.


Ясно. Сам не понаслышке знаю, что значит попросить ИТ-шников сделать маленькую доработку. Сразу в ответ - "расставь нам приоритеты и скажи, что мы теперь не делаем взамен новых требований" :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Человек, не занимающийся разработкой, не может оценить объем работ. Для него добавление, с его точки зрения, маленькой логики - ерунда, для разработчика - внесение изменений в куче мест. Добавим сюда хотелки, которые надо делать здесь и сейчас. По этому всегда стоит вопрос приоритета задач.
Danaan
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 09:15

  antey1969 написав:Совсем не против Вакарчука - посмотрим с кем пойдет на выборы


Если коротко:
- пойдет при активной медиа-поддержке всех трех телеканалов Пинчука
- из Самопомощи сейчас активно выходят депутаты Рады, фракция фактически аннигилировалась, хотя на бумаге остается, они идут в основном к Вакарчуку - Соболев и тд, к ним же Найем пойдет, который разочаровался немного в Гриценко, Залищук пойдет.
- Пинчук и Сорос, их активное взаимодействие секрет полишинеля, поэтому точно пойдут большинство так называемых антикоррупционеров-грантовиков, Шабунин и тд.

Это нак называемый рабочий костяк, но постараются более известных персон подтянуть.

По инсайду их политтехнологов, настроены решительно оттянуть голоса у Порошенко, Зеленского и Гриценко. Плюс очень решительно хотят использовать антикоррупционную тему.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 09:38

  Василь-Рівне написав:
  Kudrjavuy написав:У меня их ДЕСЯТКИ!
При чём рангом от завотделения.


Олег Мусій твердить, що минулого року Польща "сертифікувала лише близько 40 лікарів". 40 лікарів за ЦІЛИЙ рік !!! І всі від кудрявого :lol: https://www.bbc.com/ukrainian/features-44889924


Для "Особо одарённых" или "имеющих лишнюю хромосому": :D
- Там они "моют горшки" 8)
-Работают младшим медицинским персоналом.(санитары, медсёстры,...)
По моему, в Германии стаж работы в медучреждениях Германии должен быть не менее двух лет, для подачи прошения на признание диплома и статуса. Вот здесь я могу ошибиться.(этакий своеобразный вариант ординатуры)

До подачи прошения на подтверждения диплома!
- О Ливии я даже не упоминаю.
- Я не влазю в полемику идиётов(или диванных Ыкспердов) - я констатирую ФАКТ.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 10:10

"Лучший подход для дальнейшего возведения китайского экспресса в Европу, о котором говорит правительство КНР, - это создание маршрутов через Украину. Мы предлагаем китайским коллегам совместный проектный портфель: развитие портовой инфраструктуры, объектов альтернативной энергетики, строительство автомобильных дорог и мостов, развитие объектов железной дороги и аэропортов, высокие технологии, сотрудничество в аэрокосмической сфере, переработку агропродукции", - сказал С.Кубив на Втором международном форуме "Один пояс - один путь" в Пекине в четверг.

Слова и дела...

Инвестиции в Бразилию с 2003 по 2018:
Китай - 71 млрд.
США - 58 млрд.

На их месте должны были быть мы.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 12:42

  freeze написав:Кстати в этом году День 8 мая прошел как-то совсем спокойно, без надрыва и зажигания, характерных в последние годы.
В Одессе на возложение цветов на Аллее Славы собралось пару десятков официальных лиц, несколько священников, караул школьный прошел, всё тихо и спокойно, при полном отсутствии простого люда.
Причем даже вместо всех первых одесских лиц присутствовали первые или вторые замы.


Что конкретно говорит о том, что локальные российские цели в Украине достигнуты. Уже не надо посылать наемников-провокаторов на день Победы, зля и пугая простых украинцев и подготавливая их настроения для осуществления тайных операций по разделу Украины (провоцируя сепаратизм по территориальному признаку).

То, что первые лица не участвуют в праздновании давнего дня Победы, вполне объяснимо и логично. Победа была не вчера, не пять и не тридцать лет назад. Да и ветеранов уже не осталось живых. Самым молодым, хоть немного успевшим повоевать, а это до 1927 года рождения, сегодня уже было бы не менее, чем 92 года.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 12:46

Раз ветка политдискуссий, то поздравляю всех с государственным праздником Украины - Днём Победы.

Кроме того, что это государственный, это еще и один из нескольких реально народных праздников.
- Новый Год - всё население тащит ёлочки и пьёт шампанское
- 8 Марта - все мужчины покупают цветы, без всякого принуждения
- на Пасху - все дружно покупают паски
- на 9 мая - десятки тысяч людей, без всяких принуждений, добровольно идут возлагать цветы

по факту все остальные даты массово в стране не отмечают, только официоз

По Одессе, походил часик у Памятника матросу на Аллее Славы, наблюдения:
- десятки тысяч людей непрерывным потоком, очень много молодежи и детей
- море цветов, цветы у памятника лежат высотой с человеческий рост
- такую мелочь заметил, всё руководство города и области, которые возлагали цветы, в полном составе не надели на одежду красные маки, на входе раздавали бесплатно значки маков, очень редко кто брал и цеплял
- очень благожелательная атмосфера, незнакомые люди массово поздравляют друг друга

https://www.youtube.com/watch?v=nXuhdGCEAjA
freeze
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