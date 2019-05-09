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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 2834283528362837

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.5 5 133
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
27%
36
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
33%
44
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
7%
9
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
30%
40
Інший варіант
3%
4
Всього голосів : 133
Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 13:33

  freeze написав:Раз ветка политдискуссий, то поздравляю всех с государственным праздником Украины - Днём Победы.

Кроме того, что это государственный, это еще и один из нескольких реально народных праздников.
- Новый Год - всё население тащит ёлочки и пьёт шампанское
- 8 Марта - все мужчины покупают цветы, без всякого принуждения
- на Пасху - все дружно покупают паски
- на 9 мая - десятки тысяч людей, без всяких принуждений, добровольно идут возлагать цветы

по факту все остальные даты массово в стране не отмечают, только официоз

По Одессе, походил часик у Памятника матросу на Аллее Славы, наблюдения:
- десятки тысяч людей непрерывным потоком, очень много молодежи и детей
- море цветов, цветы у памятника лежат высотой с человеческий рост
- такую мелочь заметил, всё руководство города и области, которые возлагали цветы, в полном составе не надели на одежду красные маки, на входе раздавали бесплатно значки маков, очень редко кто брал и цеплял
- очень благожелательная атмосфера, незнакомые люди массово поздравляют друг друга

https://www.youtube.com/watch?v=nXuhdGCEAjA


Сейчас набегут - вы не полностью указали официальное название праздника, который отмечается 9-го мая с 2016-го года :mrgreen:

К слову, в Европе победу отмечают 8-го мая, в Германии 8-е мая - еще и день освобождения. Никакого дня скорби в этот день нет - это придумка вятровичей.

Разница между Европой и сегодняшней Украиной, РБ и РФ состоит лишь во времени подписания "Акта о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил", подписанного во французском Реймсе 8-го мая в 23:01 по центральноевропейскому времени, или 9-го мая в 01:01 по московскому (и киевскому) времени.

По этой же причине Израиль, находящийся с нами в одном часовом поясе, отмечает День победы 9-го мая
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 13:37

&copy;

Почему нельзя критиковать майдан?
Это так по-европейски.
Не кормите троллей:
BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 13:54

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Сейчас набегут - вы не полностью указали официальное название праздника, который отмечается 9-го мая с 2016-го года

Уже не набегут:
Зеленский поздравил украинцев с Днем победы над нацизмом
11:30, 09 мая 2019
...
Избранный президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Зеленский рассказал, что сегодня посетил могилу своего дедушки, ветерана войны Семена Ивановича Зеленского.

"Сегодня – 9 мая. Это наш День Благодарения. Благодарности за то, что бесчеловечная идеология нацизма навсегда ушла в прошлое. Благодарности тем, кто боролся с нацизмом – и победил. Просто спасибо всем – за возможность родиться и жить", - потерпел он.

Зеленский подчеркнул, что украинцы внесли огромный вклад в победу. “Никто не имеет права приватизировать эту победу, говорить, что она могла произойти и без украинцев”, - указал он.

"Помним тех, кто погиб. И чтим тех, кто еще жив, их осталось очень мало. С Днем победы над нацизмом!”, - подытожил избранный президент.
...

https://www.unian.net/politics/10543722 ... izmom.html

freeze, zРадио вам ++ (раз по другому нельзя).
Присоединяюсь к поздравлениям.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 14:12

  yanyura написав:
Зеленский поздравил украинцев с Днем победы над нацизмом
11:30, 09 мая 2019

"Сегодня – 9 мая. Это наш День Благодарения. Благодарности за то, что бесчеловечная идеология нацизма навсегда ушла в прошлое. Благодарности тем, кто боролся с нацизмом – и победил. Просто спасибо всем – за возможность родиться и жить", - потерпел он.


С "Днем Благодарения", по правде сказать, он в глубокую лужу сел. Какое отношение имеют благодарности жителей США и Канады богу и друг другу за свое благосостояние к благодарности предкам за отданные жизни в борьбе с нацизмом в Украине?

Я знаю, что многим не-порохоботам неприятно слышать критику в адрес Зеленского до начала его работы на посту Президента, но вот реально - грамотные действия и речи от него и его команды я слышал последний раз 21-го апреля! Дальше одни ляпы, или ничего-не-делание...
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 14:15

  freeze написав:Раз ветка политдискуссий, то поздравляю всех с государственным праздником Украины - Днём Победы.

Кроме того, что это государственный, это еще и один из нескольких реально народных праздников.
- Новый Год - всё население тащит ёлочки и пьёт шампанское
- 8 Марта - все мужчины покупают цветы, без всякого принуждения
- на Пасху - все дружно покупают паски
- на 9 мая - десятки тысяч людей, без всяких принуждений, добровольно идут возлагать цветы

по факту все остальные даты массово в стране не отмечают, только официоз

Зразу видно почерк кремлебота.
Спеціально передивився свята усіх країн світу - тільки в Франції і Чехії 8(9) травня це державне свято. У всіх інших країнах - це звичайний день. В Литві і Польщі - звичайний день. В Латвії і Естонії - просто свято(не державне).
В Україні 9(8) травня - вже не є масовим святом. Хіба що в Одесі/Харкові(найбільш прокремлівських регіонах) ще масово святкують.
І справжній українець додав би до цього списку День Незалежності(24 серпня) - це свято є значно масовіше і святкується значно урочистіше ніж 9 травня.
andrijk777
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