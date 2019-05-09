Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 2835283628372838> Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.5 5 133 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 27% 36 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 33% 44 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 7% 9 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 30% 40 Інший варіант 3% 4 Всього голосів : 133 Додано: Чет 09 тра, 2019 13:33 freeze написав: Раз ветка политдискуссий, то поздравляю всех с государственным праздником Украины - Днём Победы.



Кроме того, что это государственный, это еще и один из нескольких реально народных праздников.

- Новый Год - всё население тащит ёлочки и пьёт шампанское

- 8 Марта - все мужчины покупают цветы, без всякого принуждения

- на Пасху - все дружно покупают паски

- на 9 мая - десятки тысяч людей, без всяких принуждений, добровольно идут возлагать цветы



по факту все остальные даты массово в стране не отмечают, только официоз



По Одессе, походил часик у Памятника матросу на Аллее Славы, наблюдения:

- десятки тысяч людей непрерывным потоком, очень много молодежи и детей

- море цветов, цветы у памятника лежат высотой с человеческий рост

- такую мелочь заметил, всё руководство города и области, которые возлагали цветы, в полном составе не надели на одежду красные маки, на входе раздавали бесплатно значки маков, очень редко кто брал и цеплял

- очень благожелательная атмосфера, незнакомые люди массово поздравляют друг друга



https://www.youtube.com/watch?v=nXuhdGCEAjA Раз ветка политдискуссий, то поздравляю всех с государственным праздником Украины - Днём Победы.Кроме того, что это государственный, это еще и один из нескольких реально народных праздников.- Новый Год - всё население тащит ёлочки и пьёт шампанское- 8 Марта - все мужчины покупают цветы, без всякого принуждения- на Пасху - все дружно покупают паски- на 9 мая - десятки тысяч людей, без всяких принуждений, добровольно идут возлагать цветыпо факту все остальные даты массово в стране не отмечают, только официозПо Одессе, походил часик у Памятника матросу на Аллее Славы, наблюдения:- десятки тысяч людей непрерывным потоком, очень много молодежи и детей- море цветов, цветы у памятника лежат высотой с человеческий рост- такую мелочь заметил, всё руководство города и области, которые возлагали цветы, в полном составе не надели на одежду красные маки, на входе раздавали бесплатно значки маков, очень редко кто брал и цеплял- очень благожелательная атмосфера, незнакомые люди массово поздравляют друг друга



Сейчас набегут - вы не полностью указали официальное название праздника, который отмечается 9-го мая с 2016-го года



К слову, в Европе победу отмечают 8-го мая, в Германии 8-е мая - еще и день освобождения. Никакого дня скорби в этот день нет - это придумка вятровичей.



Разница между Европой и сегодняшней Украиной, РБ и РФ состоит лишь во времени подписания "Акта о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил", подписанного во французском Реймсе 8-го мая в 23:01 по центральноевропейскому времени, или 9-го мая в 01:01 по московскому (и киевскому) времени.



По этой же причине Израиль, находящийся с нами в одном часовом поясе, отмечает День победы 9-го мая Сейчас набегут - вы не полностью указали официальное название праздника, который отмечается 9-го мая с 2016-го годаК слову, в Европе победу отмечают 8-го мая, в Германии 8-е мая - еще и день освобождения. Никакого дня скорби в этот день нет - это придумка вятровичей.Разница между Европой и сегодняшней Украиной, РБ и РФ состоит лишь во времени подписания "Акта о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил", подписанного во французском Реймсе 8-го мая в 23:01 по центральноевропейскому времени, или 9-го мая в 01:01 по московскому (и киевскому) времени.По этой же причине Израиль, находящийся с нами в одном часовом поясе, отмечает День победы 9-го мая zРадио

Повідомлень: 2207 З нами з: 02.05.18 Подякував: 721 раз. Подякували: 1659 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 тра, 2019 13:37 © Почему нельзя критиковать майдан?

Это так по-европейски. Не кормите троллей:

BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин M-A-X Повідомлень: 1535 З нами з: 08.10.15 Подякував: 567 раз. Подякували: 150 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 тра, 2019 13:54 Re: Політичні дискусії zРадио написав: Сейчас набегут - вы не полностью указали официальное название праздника, который отмечается 9-го мая с 2016-го года Сейчас набегут - вы не полностью указали официальное название праздника, который отмечается 9-го мая с 2016-го года

Уже не набегут:

Зеленский поздравил украинцев с Днем победы над нацизмом

11:30, 09 мая 2019

...

Избранный президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем победы над нацизмом во Второй мировой войне.



Зеленский рассказал, что сегодня посетил могилу своего дедушки, ветерана войны Семена Ивановича Зеленского.



"Сегодня – 9 мая. Это наш День Благодарения. Благодарности за то, что бесчеловечная идеология нацизма навсегда ушла в прошлое. Благодарности тем, кто боролся с нацизмом – и победил. Просто спасибо всем – за возможность родиться и жить", - потерпел он.



Зеленский подчеркнул, что украинцы внесли огромный вклад в победу. “Никто не имеет права приватизировать эту победу, говорить, что она могла произойти и без украинцев”, - указал он.



"Помним тех, кто погиб. И чтим тех, кто еще жив, их осталось очень мало. С Днем победы над нацизмом!”, - подытожил избранный президент.

...

https://www.unian.net/politics/10543722 ... izmom.html



freeze, zРадио вам ++ (раз по другому нельзя).

Присоединяюсь к поздравлениям. Уже не набегут:вам(раз по другому нельзя).Присоединяюсь к поздравлениям. yanyura Повідомлень: 4601 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1775 раз. Подякували: 1196 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 тра, 2019 14:12 yanyura написав: Зеленский поздравил украинцев с Днем победы над нацизмом

11:30, 09 мая 2019



"Сегодня – 9 мая. Это наш День Благодарения. Благодарности за то, что бесчеловечная идеология нацизма навсегда ушла в прошлое. Благодарности тем, кто боролся с нацизмом – и победил. Просто спасибо всем – за возможность родиться и жить", - потерпел он.





С "Днем Благодарения", по правде сказать, он в глубокую лужу сел. Какое отношение имеют благодарности жителей США и Канады богу и друг другу за свое благосостояние к благодарности предкам за отданные жизни в борьбе с нацизмом в Украине?



Я знаю, что многим не-порохоботам неприятно слышать критику в адрес Зеленского до начала его работы на посту Президента, но вот реально - грамотные действия и речи от него и его команды я слышал последний раз 21-го апреля! Дальше одни ляпы, или ничего-не-делание... С "Днем Благодарения", по правде сказать, он в глубокую лужу сел. Какое отношение имеют благодарности жителей США и Канады богу и друг другу за свое благосостояние к благодарности предкам за отданные жизни в борьбе с нацизмом в Украине?Я знаю, что многим не-порохоботам неприятно слышать критику в адрес Зеленского до начала его работы на посту Президента, но вот реально - грамотные действия и речи от него и его команды я слышал последний раз 21-го апреля! Дальше одни ляпы, или ничего-не-делание... zРадио

Повідомлень: 2207 З нами з: 02.05.18 Подякував: 721 раз. Подякували: 1659 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 тра, 2019 14:15 freeze написав: Раз ветка политдискуссий, то поздравляю всех с государственным праздником Украины - Днём Победы.



Кроме того, что это государственный, это еще и один из нескольких реально народных праздников.

- Новый Год - всё население тащит ёлочки и пьёт шампанское

- 8 Марта - все мужчины покупают цветы, без всякого принуждения

- на Пасху - все дружно покупают паски

- на 9 мая - десятки тысяч людей, без всяких принуждений, добровольно идут возлагать цветы



по факту все остальные даты массово в стране не отмечают, только официоз

Раз ветка политдискуссий, то поздравляю всех с государственным праздником Украины - Днём Победы.Кроме того, что это государственный, это еще и один из нескольких реально народных праздников.- Новый Год - всё население тащит ёлочки и пьёт шампанское- 8 Марта - все мужчины покупают цветы, без всякого принуждения- на Пасху - все дружно покупают паски- на 9 мая - десятки тысяч людей, без всяких принуждений, добровольно идут возлагать цветыпо факту все остальные даты массово в стране не отмечают, только официоз

Зразу видно почерк кремлебота.

Спеціально передивився свята усіх країн світу - тільки в Франції і Чехії 8(9) травня це державне свято. У всіх інших країнах - це звичайний день. В Литві і Польщі - звичайний день. В Латвії і Естонії - просто свято(не державне).

В Україні 9(8) травня - вже не є масовим святом. Хіба що в Одесі/Харкові(найбільш прокремлівських регіонах) ще масово святкують.

І справжній українець додав би до цього списку День Незалежності(24 серпня) - це свято є значно масовіше і святкується значно урочистіше ніж 9 травня. Зразу видно почерк кремлебота.Спеціально передивився свята усіх країн світу - тільки в Франції і Чехії 8(9) травня це державне свято.В Литві і Польщі - звичайний день. В Латвії і Естонії - просто свято(не державне).В УкраїніХіба що в Одесі/Харкові(найбільш прокремлівських регіонах) ще масово святкують.І справжній українець додав би до цього списку День Незалежності(24 серпня) - це свято є значно масовіше і святкується значно урочистіше ніж 9 травня. andrijk777

Повідомлень: 1350 З нами з: 11.11.14 Подякував: 155 раз. Подякували: 217 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 тра, 2019 14:27 andrijk777 написав: freeze написав: Раз ветка политдискуссий, то поздравляю всех с государственным праздником Украины - Днём Победы.



Кроме того, что это государственный, это еще и один из нескольких реально народных праздников.

- Новый Год - всё население тащит ёлочки и пьёт шампанское

- 8 Марта - все мужчины покупают цветы, без всякого принуждения

- на Пасху - все дружно покупают паски

- на 9 мая - десятки тысяч людей, без всяких принуждений, добровольно идут возлагать цветы



по факту все остальные даты массово в стране не отмечают, только официоз

Раз ветка политдискуссий, то поздравляю всех с государственным праздником Украины - Днём Победы.Кроме того, что это государственный, это еще и один из нескольких реально народных праздников.- Новый Год - всё население тащит ёлочки и пьёт шампанское- 8 Марта - все мужчины покупают цветы, без всякого принуждения- на Пасху - все дружно покупают паски- на 9 мая - десятки тысяч людей, без всяких принуждений, добровольно идут возлагать цветыпо факту все остальные даты массово в стране не отмечают, только официоз

Зразу видно почерк кремлебота.

Спеціально передивився свята усіх країн світу - тільки в Франції і Чехії 8(9) травня це державне свято. У всіх інших країнах - це звичайний день. В Литві і Польщі - звичайний день. В Латвії і Естонії - просто свято(не державне).

В Україні 9(8) травня - вже не є масовим святом. Хіба що в Одесі/Харкові(найбільш прокремлівських регіонах) ще масово святкують.

І справжній українець додав би до цього списку День Незалежності(24 серпня) - це свято є значно масовіше і святкується значно урочистіше ніж 9 травня. Зразу видно почерк кремлебота.Спеціально передивився свята усіх країн світу - тільки в Франції і Чехії 8(9) травня це державне свято.В Литві і Польщі - звичайний день. В Латвії і Естонії - просто свято(не державне).В УкраїніХіба що в Одесі/Харкові(найбільш прокремлівських регіонах) ще масово святкують.І справжній українець додав би до цього списку День Незалежності(24 серпня) - це свято є значно масовіше і святкується значно урочистіше ніж 9 травня.



Юноша, еще раз мне напишите кремлебот ,я вам напишу - му дак, ОК, договорились ? Без обид ? Юноша, еще раз мне напишите кремлебот ,я вам напишу - му дак, ОК, договорились ? Без обид ? freeze 4 Повідомлень: 11390 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3559 раз. Подякували: 5173 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 тра, 2019 15:17 Всех с Днём Победы!



andrijk777 написав: freeze написав: Раз ветка политдискуссий, то поздравляю всех с государственным праздником Украины - Днём Победы.



Кроме того, что это государственный, это еще и один из нескольких реально народных праздников.

- Новый Год - всё население тащит ёлочки и пьёт шампанское

- 8 Марта - все мужчины покупают цветы, без всякого принуждения

- на Пасху - все дружно покупают паски

- на 9 мая - десятки тысяч людей, без всяких принуждений, добровольно идут возлагать цветы



по факту все остальные даты массово в стране не отмечают, только официоз

Раз ветка политдискуссий, то поздравляю всех с государственным праздником Украины - Днём Победы.Кроме того, что это государственный, это еще и один из нескольких реально народных праздников.- Новый Год - всё население тащит ёлочки и пьёт шампанское- 8 Марта - все мужчины покупают цветы, без всякого принуждения- на Пасху - все дружно покупают паски- на 9 мая - десятки тысяч людей, без всяких принуждений, добровольно идут возлагать цветыпо факту все остальные даты массово в стране не отмечают, только официоз

Зразу видно почерк кремлебота.

Спеціально передивився свята усіх країн світу - тільки в Франції і Чехії 8(9) травня це державне свято. У всіх інших країнах - це звичайний день. В Литві і Польщі - звичайний день. В Латвії і Естонії - просто свято(не державне).

В Україні 9(8) травня - вже не є масовим святом. Хіба що в Одесі/Харкові(найбільш прокремлівських регіонах) ще масово святкують.

І справжній українець додав би до цього списку День Незалежності(24 серпня) - це свято є значно масовіше і святкується значно урочистіше ніж 9 травня. Зразу видно почерк кремлебота.Спеціально передивився свята усіх країн світу - тільки в Франції і Чехії 8(9) травня це державне свято.В Литві і Польщі - звичайний день. В Латвії і Естонії - просто свято(не державне).В УкраїніХіба що в Одесі/Харкові(найбільш прокремлівських регіонах) ще масово святкують.І справжній українець додав би до цього списку День Незалежності(24 серпня) - це свято є значно масовіше і святкується значно урочистіше ніж 9 травня.

Андрей, иногда у Вас нормальные посты и с Вами можно разговаривать.

Но ... зрадофілія, кремлебот ...

Вам не кажется, что Вы увлекаетесь?

Мне как-то всё равно, какие праздники отмечают в других странах. А Вам? Или надо во всём ориентироваться на других?



Ещё раз за безосновательные ярлыки типа "зрадофілія, кремлебот" я бы банил не задумываясь, вплоть до пожизненного. Андрей, иногда у Вас нормальные посты и с Вами можно разговаривать.Но ... зрадофілія, кремлебот ...Вам не кажется, что Вы увлекаетесь?Мне как-то всё равно, какие праздники отмечают в других странах. А Вам? Или надо во всём ориентироваться на других?Ещё раз Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 09 тра, 2019 15:25, всього редагувалось 1 раз.

Yuri_T, Вася - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"омYuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13012 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4208 раз. Подякували: 3852 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 тра, 2019 15:21 freeze написав: andrijk777 написав: freeze написав: Раз ветка политдискуссий, то поздравляю всех с государственным праздником Украины - Днём Победы.



Кроме того, что это государственный, это еще и один из нескольких реально народных праздников.

- Новый Год - всё население тащит ёлочки и пьёт шампанское

- 8 Марта - все мужчины покупают цветы, без всякого принуждения

- на Пасху - все дружно покупают паски

- на 9 мая - десятки тысяч людей, без всяких принуждений, добровольно идут возлагать цветы



по факту все остальные даты массово в стране не отмечают, только официоз

Раз ветка политдискуссий, то поздравляю всех с государственным праздником Украины - Днём Победы.Кроме того, что это государственный, это еще и один из нескольких реально народных праздников.- Новый Год - всё население тащит ёлочки и пьёт шампанское- 8 Марта - все мужчины покупают цветы, без всякого принуждения- на Пасху - все дружно покупают паски- на 9 мая - десятки тысяч людей, без всяких принуждений, добровольно идут возлагать цветыпо факту все остальные даты массово в стране не отмечают, только официоз

Зразу видно почерк кремлебота.

Спеціально передивився свята усіх країн світу - тільки в Франції і Чехії 8(9) травня це державне свято. У всіх інших країнах - це звичайний день. В Литві і Польщі - звичайний день. В Латвії і Естонії - просто свято(не державне).

В Україні 9(8) травня - вже не є масовим святом. Хіба що в Одесі/Харкові(найбільш прокремлівських регіонах) ще масово святкують.

І справжній українець додав би до цього списку День Незалежності(24 серпня) - це свято є значно масовіше і святкується значно урочистіше ніж 9 травня. Зразу видно почерк кремлебота.Спеціально передивився свята усіх країн світу - тільки в Франції і Чехії 8(9) травня це державне свято.В Литві і Польщі - звичайний день. В Латвії і Естонії - просто свято(не державне).В УкраїніХіба що в Одесі/Харкові(найбільш прокремлівських регіонах) ще масово святкують.І справжній українець додав би до цього списку День Незалежності(24 серпня) - це свято є значно масовіше і святкується значно урочистіше ніж 9 травня.



Юноша, еще раз мне напишите кремлебот ,я вам напишу - му дак, ОК, договорились ? Без обид ? Юноша, еще раз мне напишите кремлебот ,я вам напишу - му дак, ОК, договорились ? Без обид ?

А що ви ображаєтесь?

Ви навели список масових свят, який характерний для нашого сусіда - Росії. І я вище це аргументовано доказав. Символ Росії - Кремль.

Кремлебот - це людина яка сповідує цінності і переконання нашого великого сусіда. Що тут образливого?

Мене десятки разів тут називали порохоботом, причому без жодної аргументації. А що ви ображаєтесь?Ви навели список масових свят, який характерний для нашого сусіда - Росії. І я вище це аргументовано доказав. Символ Росії - Кремль.Кремлебот - це людина яка сповідує цінності і переконання нашого великого сусіда. Що тут образливого?Мене десятки разів тут називали порохоботом, причому без жодної аргументації. andrijk777

Повідомлень: 1350 З нами з: 11.11.14 Подякував: 155 раз. Подякували: 217 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 тра, 2019 15:21 ЛАД написав: Ещё раз за безосновательные ярлыки типа "зрадофілія, кремлебот" я бы банил не задумываясь, вплоть до пожизненного. Ещё раз

станешь модератором - будешь банить. станешь модератором - будешь банить. Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Yuri_T 1

Повідомлень: 13984 З нами з: 09.10.08 Подякував: 1865 раз. Подякували: 4009 раз. Профіль 5 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 тра, 2019 15:28 andrijk777 написав: В Україні 9(8) травня - вже не є масовим святом. Хіба що в Одесі/Харкові(найбільш прокремлівських регіонах) ще масово святкують.

І справжній українець додав би до цього списку День Незалежності(24 серпня) - це свято є значно масовіше і святкується значно урочистіше ніж 9 травня. В УкраїніХіба що в Одесі/Харкові(найбільш прокремлівських регіонах) ще масово святкують.І справжній українець додав би до цього списку День Незалежності(24 серпня) - це свято є значно масовіше і святкується значно урочистіше ніж 9 травня.



Потому что 9-е мая празднуют вопреки годударственной пропаганде, а 24-е августа - благодаря ей. Вот и все отличия в массовости.



Для меня оба праздника одинаково важны - без первого не было бы второго. В сказки о мерседесах каждому украинцу я не верю, и вам не советую. Не будь тогда победы, не было бы сегодня ни Украины, ни украинцев, ни славян в принципе Потому что 9-е мая празднуют вопреки годударственной пропаганде, а 24-е августа - благодаря ей. Вот и все отличия в массовости.Для меня оба праздника одинаково важны - без первого не было бы второго. В сказки о мерседесах каждому украинцу я не верю, и вам не советую. Не будь тогда победы, не было бы сегодня ни Украины, ни украинцев, ни славян в принципе zРадио

Повідомлень: 2207 З нами з: 02.05.18 Подякував: 721 раз. Подякували: 1659 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 2835283628372838> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: shapo і 1 гістьМодератори: ТупУм