Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
freeze написав:Раз ветка политдискуссий, то поздравляю всех с государственным праздником Украины - Днём Победы.
Кроме того, что это государственный, это еще и один из нескольких реально народных праздников. - Новый Год - всё население тащит ёлочки и пьёт шампанское - 8 Марта - все мужчины покупают цветы, без всякого принуждения - на Пасху - все дружно покупают паски - на 9 мая - десятки тысяч людей, без всяких принуждений, добровольно идут возлагать цветы
по факту все остальные даты массово в стране не отмечают, только официоз
По Одессе, походил часик у Памятника матросу на Аллее Славы, наблюдения: - десятки тысяч людей непрерывным потоком, очень много молодежи и детей - море цветов, цветы у памятника лежат высотой с человеческий рост - такую мелочь заметил, всё руководство города и области, которые возлагали цветы, в полном составе не надели на одежду красные маки, на входе раздавали бесплатно значки маков, очень редко кто брал и цеплял - очень благожелательная атмосфера, незнакомые люди массово поздравляют друг друга
Сейчас набегут - вы не полностью указали официальное название праздника, который отмечается 9-го мая с 2016-го года
К слову, в Европе победу отмечают 8-го мая, в Германии 8-е мая - еще и день освобождения. Никакого дня скорби в этот день нет - это придумка вятровичей.
Разница между Европой и сегодняшней Украиной, РБ и РФ состоит лишь во времени подписания "Акта о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил", подписанного во французском Реймсе 8-го мая в 23:01 по центральноевропейскому времени, или 9-го мая в 01:01 по московскому (и киевскому) времени.
По этой же причине Израиль, находящийся с нами в одном часовом поясе, отмечает День победы 9-го мая
zРадио написав:Сейчас набегут - вы не полностью указали официальное название праздника, который отмечается 9-го мая с 2016-го года
Уже не набегут:
Зеленский поздравил украинцев с Днем победы над нацизмом 11:30, 09 мая 2019 ... Избранный президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем победы над нацизмом во Второй мировой войне.
Зеленский рассказал, что сегодня посетил могилу своего дедушки, ветерана войны Семена Ивановича Зеленского.
"Сегодня – 9 мая. Это наш День Благодарения. Благодарности за то, что бесчеловечная идеология нацизма навсегда ушла в прошлое. Благодарности тем, кто боролся с нацизмом – и победил. Просто спасибо всем – за возможность родиться и жить", - потерпел он.
Зеленский подчеркнул, что украинцы внесли огромный вклад в победу. “Никто не имеет права приватизировать эту победу, говорить, что она могла произойти и без украинцев”, - указал он.
"Помним тех, кто погиб. И чтим тех, кто еще жив, их осталось очень мало. С Днем победы над нацизмом!”, - подытожил избранный президент. ...
Зеленский поздравил украинцев с Днем победы над нацизмом 11:30, 09 мая 2019
"Сегодня – 9 мая. Это наш День Благодарения. Благодарности за то, что бесчеловечная идеология нацизма навсегда ушла в прошлое. Благодарности тем, кто боролся с нацизмом – и победил. Просто спасибо всем – за возможность родиться и жить", - потерпел он.
С "Днем Благодарения", по правде сказать, он в глубокую лужу сел. Какое отношение имеют благодарности жителей США и Канады богу и друг другу за свое благосостояние к благодарности предкам за отданные жизни в борьбе с нацизмом в Украине?
Я знаю, что многим не-порохоботам неприятно слышать критику в адрес Зеленского до начала его работы на посту Президента, но вот реально - грамотные действия и речи от него и его команды я слышал последний раз 21-го апреля! Дальше одни ляпы, или ничего-не-делание...
freeze написав:Раз ветка политдискуссий, то поздравляю всех с государственным праздником Украины - Днём Победы.
Кроме того, что это государственный, это еще и один из нескольких реально народных праздников. - Новый Год - всё население тащит ёлочки и пьёт шампанское - 8 Марта - все мужчины покупают цветы, без всякого принуждения - на Пасху - все дружно покупают паски - на 9 мая - десятки тысяч людей, без всяких принуждений, добровольно идут возлагать цветы
по факту все остальные даты массово в стране не отмечают, только официоз
Зразу видно почерк кремлебота. Спеціально передивився свята усіх країн світу - тільки в Франції і Чехії 8(9) травня це державне свято. У всіх інших країнах - це звичайний день. В Литві і Польщі - звичайний день. В Латвії і Естонії - просто свято(не державне). В Україні 9(8) травня - вже не є масовим святом. Хіба що в Одесі/Харкові(найбільш прокремлівських регіонах) ще масово святкують. І справжній українець додав би до цього списку День Незалежності(24 серпня) - це свято є значно масовіше і святкується значно урочистіше ніж 9 травня.
freeze написав:Раз ветка политдискуссий, то поздравляю всех с государственным праздником Украины - Днём Победы.
Кроме того, что это государственный, это еще и один из нескольких реально народных праздников. - Новый Год - всё население тащит ёлочки и пьёт шампанское - 8 Марта - все мужчины покупают цветы, без всякого принуждения - на Пасху - все дружно покупают паски - на 9 мая - десятки тысяч людей, без всяких принуждений, добровольно идут возлагать цветы
по факту все остальные даты массово в стране не отмечают, только официоз
Зразу видно почерк кремлебота. Спеціально передивився свята усіх країн світу - тільки в Франції і Чехії 8(9) травня це державне свято. У всіх інших країнах - це звичайний день. В Литві і Польщі - звичайний день. В Латвії і Естонії - просто свято(не державне). В Україні 9(8) травня - вже не є масовим святом. Хіба що в Одесі/Харкові(найбільш прокремлівських регіонах) ще масово святкують. І справжній українець додав би до цього списку День Незалежності(24 серпня) - це свято є значно масовіше і святкується значно урочистіше ніж 9 травня.
Юноша, еще раз мне напишите кремлебот ,я вам напишу - му дак, ОК, договорились ? Без обид ?
freeze написав:Раз ветка политдискуссий, то поздравляю всех с государственным праздником Украины - Днём Победы.
Кроме того, что это государственный, это еще и один из нескольких реально народных праздников. - Новый Год - всё население тащит ёлочки и пьёт шампанское - 8 Марта - все мужчины покупают цветы, без всякого принуждения - на Пасху - все дружно покупают паски - на 9 мая - десятки тысяч людей, без всяких принуждений, добровольно идут возлагать цветы
по факту все остальные даты массово в стране не отмечают, только официоз
Зразу видно почерк кремлебота. Спеціально передивився свята усіх країн світу - тільки в Франції і Чехії 8(9) травня це державне свято. У всіх інших країнах - це звичайний день. В Литві і Польщі - звичайний день. В Латвії і Естонії - просто свято(не державне). В Україні 9(8) травня - вже не є масовим святом. Хіба що в Одесі/Харкові(найбільш прокремлівських регіонах) ще масово святкують. І справжній українець додав би до цього списку День Незалежності(24 серпня) - це свято є значно масовіше і святкується значно урочистіше ніж 9 травня.
Андрей, иногда у Вас нормальные посты и с Вами можно разговаривать. Но ... зрадофілія, кремлебот ... Вам не кажется, что Вы увлекаетесь? Мне как-то всё равно, какие праздники отмечают в других странах. А Вам? Или надо во всём ориентироваться на других?
Ещё раз за безосновательные ярлыки типа "зрадофілія, кремлебот" я бы банил не задумываясь, вплоть до пожизненного.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 09 тра, 2019 15:25, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T, Вася - бан.
freeze написав:Раз ветка политдискуссий, то поздравляю всех с государственным праздником Украины - Днём Победы.
Кроме того, что это государственный, это еще и один из нескольких реально народных праздников. - Новый Год - всё население тащит ёлочки и пьёт шампанское - 8 Марта - все мужчины покупают цветы, без всякого принуждения - на Пасху - все дружно покупают паски - на 9 мая - десятки тысяч людей, без всяких принуждений, добровольно идут возлагать цветы
по факту все остальные даты массово в стране не отмечают, только официоз
Зразу видно почерк кремлебота. Спеціально передивився свята усіх країн світу - тільки в Франції і Чехії 8(9) травня це державне свято. У всіх інших країнах - це звичайний день. В Литві і Польщі - звичайний день. В Латвії і Естонії - просто свято(не державне). В Україні 9(8) травня - вже не є масовим святом. Хіба що в Одесі/Харкові(найбільш прокремлівських регіонах) ще масово святкують. І справжній українець додав би до цього списку День Незалежності(24 серпня) - це свято є значно масовіше і святкується значно урочистіше ніж 9 травня.
Юноша, еще раз мне напишите кремлебот ,я вам напишу - му дак, ОК, договорились ? Без обид ?
А що ви ображаєтесь? Ви навели список масових свят, який характерний для нашого сусіда - Росії. І я вище це аргументовано доказав. Символ Росії - Кремль. Кремлебот - це людина яка сповідує цінності і переконання нашого великого сусіда. Що тут образливого? Мене десятки разів тут називали порохоботом, причому без жодної аргументації.
andrijk777 написав:В Україні 9(8) травня - вже не є масовим святом. Хіба що в Одесі/Харкові(найбільш прокремлівських регіонах) ще масово святкують. І справжній українець додав би до цього списку День Незалежності(24 серпня) - це свято є значно масовіше і святкується значно урочистіше ніж 9 травня.
Потому что 9-е мая празднуют вопреки годударственной пропаганде, а 24-е августа - благодаря ей. Вот и все отличия в массовости.
Для меня оба праздника одинаково важны - без первого не было бы второго. В сказки о мерседесах каждому украинцу я не верю, и вам не советую. Не будь тогда победы, не было бы сегодня ни Украины, ни украинцев, ни славян в принципе