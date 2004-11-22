Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей 22 ноября 2004 года ... 1. провозглашает 8 и 9 мая днями памяти и примирения и, признавая, что государства-члены могут иметь свои дни победы, освобождения и празднования, предлагает всем государствам-членам, организациям системы Организации Объединенных Наций, неправительственным организациям и частным лицам ежегодно соответствующим образом отмечать один из этих дней или оба эти дня как дань памяти всем жертвам второй мировой войны; ... 59-e пленарное заседание, 22 ноября 2004 года

Израиль. В Израиле также отмечают День Победы[36]. В этой стране 9 мая стало государственным праздником благодаря принятию в 2000 году закона о ветеранах Второй мировой войны и блокадниках, этот праздник привезли с собой репатрианты из России (и бывшего СССР в целом), которые и добились празднования Дня Победы на государственном уровне[37]. Праздничные парады проходят с участием ветеранов Великой Отечественной войны, огромная роль которых в разгроме Германии не сразу, но получила признание государства Израиль[37][прим. 2]. В июле 2017 года парламент Израиля официально принял закон о праздновании Дня Победы над нацистской Германией 9 мая[38][39].



ФРГ. Германия официально отмечает 8 мая как День освобождения. И хотя этот день не является государственным праздником, по всей стране, как правило, проводятся различные памятные мероприятия, особенно в круглые годовщины. Кроме того, в Берлине 9 мая в Трептов-парке проводятся памятные мероприятия, возлагаются венки к памятнику воина-освободителя и организуются народные гуляния, в которых, в первую очередь, принимает участие русскоязычное население[40].



Великобритания. С 2007 года, в Лондоне (Великобритания) ежегодно проводится празднование Дня Победы. Центром внимания являются Северные конвои, в которых Великобритания играла одну из основных ролей. Празднование проходит 9 мая, и состоит из церемонии на борту крейсера «Белфаст» (музей, пришвартованный на южном берегу Темзы), с участием британских и российских ветеранов, членов британской королевской семьи, российских и британских дипломатов. С 2012 года, празднование расширено открытым выступлением Королевского филармонического оркестра, с обязательным включением в программу увертюры «1812 Год» П. И. Чайковского, которая сопровождается пушечными залпами c крейсера.