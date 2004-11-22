RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 2836283728382839>

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.5 5 133
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
27%
36
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
33%
44
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
7%
9
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
30%
40
Інший варіант
3%
4
Всього голосів : 133
Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 15:29

Re: Політичні дискусії

  andrijk777 написав:Спеціально передивився свята усіх країн світу - тільки в Франції і Чехії 8(9) травня це державне свято. У всіх інших країнах - це звичайний день. В Литві і Польщі - звичайний день. В Латвії і Естонії - просто свято(не державне).

Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей 22 ноября 2004 года
...
1. провозглашает 8 и 9 мая днями памяти и примирения и, признавая,
что государства-члены могут иметь свои дни победы, освобождения и
празднования, предлагает всем государствам-членам, организациям системы
Организации Объединенных Наций, неправительственным организациям и
частным лицам ежегодно соответствующим образом отмечать один из этих
дней или оба эти дня как дань памяти всем жертвам второй мировой войны;
...
59-e пленарное заседание,
22 ноября 2004 года

https://undocs.org/ru/A/RES/59/26
см. также https://www.un.org/ru/events/remembranceday/

Израиль. В Израиле также отмечают День Победы[36]. В этой стране 9 мая стало государственным праздником благодаря принятию в 2000 году закона о ветеранах Второй мировой войны и блокадниках, этот праздник привезли с собой репатрианты из России (и бывшего СССР в целом), которые и добились празднования Дня Победы на государственном уровне[37]. Праздничные парады проходят с участием ветеранов Великой Отечественной войны, огромная роль которых в разгроме Германии не сразу, но получила признание государства Израиль[37][прим. 2]. В июле 2017 года парламент Израиля официально принял закон о праздновании Дня Победы над нацистской Германией 9 мая[38][39].

ФРГ. Германия официально отмечает 8 мая как День освобождения. И хотя этот день не является государственным праздником, по всей стране, как правило, проводятся различные памятные мероприятия, особенно в круглые годовщины. Кроме того, в Берлине 9 мая в Трептов-парке проводятся памятные мероприятия, возлагаются венки к памятнику воина-освободителя и организуются народные гуляния, в которых, в первую очередь, принимает участие русскоязычное население[40].

Великобритания. С 2007 года, в Лондоне (Великобритания) ежегодно проводится празднование Дня Победы. Центром внимания являются Северные конвои, в которых Великобритания играла одну из основных ролей. Празднование проходит 9 мая, и состоит из церемонии на борту крейсера «Белфаст» (музей, пришвартованный на южном берегу Темзы), с участием британских и российских ветеранов, членов британской королевской семьи, российских и британских дипломатов. С 2012 года, празднование расширено открытым выступлением Королевского филармонического оркестра, с обязательным включением в программу увертюры «1812 Год» П. И. Чайковского, которая сопровождается пушечными залпами c крейсера.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0 ... 0%A1%D0%A0
yanyura
 
Повідомлень: 4601
З нами з: 09.01.09
Подякував: 1775 раз.
Подякували: 1196 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 15:32

  andrijk777 написав:А що ви ображаєтесь?
Ви навели список масових свят, який характерний для нашого сусіда - Росії. І я вище це аргументовано доказав. Символ Росії - Кремль.
Кремлебот - це людина яка сповідує цінності і переконання нашого великого сусіда. Що тут образливого?


Вы просто откровенно лжете, называя Новый год и Пасху кремлевскими праздниками, и соответственно кто их празднует кремлеботами.
Мне кажется у вас проблемы с психикой и логикой, тоже не обижайтесь.

Я даже не могу вас назвать порохоботом, скорее уровень детского сада.

Даже не буду упоминать, ибо для вас это бесполезно, что все перечисленные праздники якобы кремлевские являются официальными праздниками независимого государства Украина, и ваш босс ПОП активно празднует все ваши кремлевские праздники.
freeze
4
 
Повідомлень: 11394
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3559 раз.
Подякували: 5173 раз.
 
Профіль
19
2
3
Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 15:46

Re: Політичні дискусії

  andrijk777 написав:В Україні 9(8) травня - вже не є масовим святом. Хіба що в Одесі/Харкові(найбільш прокремлівських регіонах) ще масово святкують.

Дополню по Украине. Лично вы против Закона Украины и пока еще действующего Президента Украины Порошенко?
ЗАКОН УКРАЇНИ

Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років
...
Стаття 1. Увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років

1. Шанобливе ставлення до пам’яті про перемогу над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років, про ветеранів війни, учасників українського визвольного руху та жертв нацизму є священним обов’язком держави та громадян України.

2. З метою вшанування пам’яті всіх жертв Другої світової війни 1939-1945 років в Україні встановлюється День пам’яті та примирення, який відзначається щороку 8 травня.

3. В Україні щороку 9 травня відзначається державне свято - День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (День перемоги).
...
Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
9 квітня 2015 року
№ 315-VIII

https://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/315-19
yanyura
 
Повідомлень: 4601
З нами з: 09.01.09
Подякував: 1775 раз.
Подякували: 1196 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 15:48

Насколько массовый праздник День победы в Израиле пока судить трудно, т. к. в этом году он совпал с Днём независимости Израиля и празднуется второй раз
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 1231
З нами з: 29.05.18
Подякував: 70 раз.
Подякували: 456 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 16:00

  freeze написав:Я даже не могу вас назвать порохоботом, скорее уровень детского сада.


Юнгфольк :mrgreen:
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2210
З нами з: 02.05.18
Подякував: 721 раз.
Подякували: 1659 раз.
 
Профіль
2
3
3
Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 16:17

yanyura
Ізраїль - урочиста подія. Не державне свято.
http://www.supercoloring.com/ua/holidays/israel/2019
Німеччина, Великобританія - мінус, там це навіть не свято(не урочиста подія).
  yanyura написав:Дополню по Украине. Лично вы против Закона Украины и пока еще действующего Президента Украины Порошенко?

Так. Особисто я проти. Україна не була суб"єктом в цій війні. Україна тільки постраждала, тому це не може бути державне свята. Це може бути тільки урочиста подія(день скорботи). Наприклад, аналогічно Ізраїлю.
І до чого тут Порошенко? Ви навіть не знаєте хто у нас закони приймає.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Чет 09 тра, 2019 16:29, всього редагувалось 6 разів.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1351
З нами з: 11.11.14
Подякував: 155 раз.
Подякували: 217 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 16:25

  andrijk777 написав:yanyura
Ізраіль - урочиста подія. Не державне свято.
http://www.supercoloring.com/ua/holidays/israel/2019
Німетчина, Великобретанія - мінус, там це навіть не свято(не урочиста подія).


Німетчина, Великобретанія та Ізраіль? Вы это серьезно? :mrgreen:

А может вам для начала хотя бы один язык выучить, а затем уже разглагольствовать на тему родных/чужих для Украины?
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2210
З нами з: 02.05.18
Подякував: 721 раз.
Подякували: 1659 раз.
 
Профіль
2
3
3
Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 16:36

  zРадио написав:Разница между Европой и сегодняшней Украиной, РБ и РФ состоит лишь во времени подписания "Акта о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил", подписанного во французском Реймсе 8-го мая в 23:01 по центральноевропейскому времени, или 9-го мая в 01:01 по московскому (и киевскому) времени.


Вот только зрадио забыл упомянуть, что это был второй акт, специально для мясника Жукова.
Вся остальная Европа отмечает 8-го мая по времени первого акта по капитуляции.

  zРадио написав:По этой же причине Израиль, находящийся с нами в одном часовом поясе, отмечает День победы 9-го мая


Нет. Только потому, что репатрианты принесли эту дату с собой.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
Повідомлень: 3928
З нами з: 07.04.17
Подякував: 408 раз.
Подякували: 526 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 16:39

  yanyura написав:
  andrijk777 написав:Спеціально передивився свята усіх країн світу - тільки в Франції і Чехії 8(9) травня це державне свято. У всіх інших країнах - це звичайний день. В Литві і Польщі - звичайний день. В Латвії і Естонії - просто свято(не державне).


Израиль. В Израиле также отмечают День Победы[36]. В этой стране 9 мая стало государственным праздником благодаря принятию в 2000 году закона о ветеранах Второй мировой войны и блокадниках, этот праздник привезли с собой репатрианты из России (и бывшего СССР в целом), которые и добились празднования Дня Победы на государственном уровне[37]. Праздничные парады проходят с участием ветеранов Великой Отечественной войны, огромная роль которых в разгроме Германии не сразу, но получила признание государства Израиль[37][прим. 2]. В июле 2017 года парламент Израиля официально принял закон о праздновании Дня Победы над нацистской Германией 9 мая[38][39].

ФРГ. Германия официально отмечает 8 мая как День освобождения. И хотя этот день не является государственным праздником, по всей стране, как правило, проводятся различные памятные мероприятия, особенно в круглые годовщины. Кроме того, в Берлине 9 мая в Трептов-парке проводятся памятные мероприятия, возлагаются венки к памятнику воина-освободителя и организуются народные гуляния, в которых, в первую очередь, принимает участие русскоязычное население[40].

Великобритания. С 2007 года, в Лондоне (Великобритания) ежегодно проводится празднование Дня Победы. Центром внимания являются Северные конвои, в которых Великобритания играла одну из основных ролей. Празднование проходит 9 мая, и состоит из церемонии на борту крейсера «Белфаст» (музей, пришвартованный на южном берегу Темзы), с участием британских и российских ветеранов, членов британской королевской семьи, российских и британских дипломатов. С 2012 года, празднование расширено открытым выступлением Королевского филармонического оркестра, с обязательным включением в программу увертюры «1812 Год» П. И. Чайковского, которая сопровождается пушечными залпами c крейсера.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0 ... 0%A1%D0%A0


Нет, мне все таки нравится зекоманда. Им пишут "8-е и 9-е мая государственный праздник только во Франции и Чехии".
Они в ответ пишут полотно... которое подтверждает оригинальный тезис. :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
Повідомлень: 3928
З нами з: 07.04.17
Подякував: 408 раз.
Подякували: 526 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 16:52

  andrijk777 написав:В Україні 9(8) травня - вже не є масовим святом.


Как говорится МВД опровергло еще одного сказочника

Отметить 9 Мая на улицы страны вышли почти 700 тысяч украинцев - данные МВД.
Похоже на рекорд за годы Независимости.
freeze
4
 
Повідомлень: 11394
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3559 раз.
Подякували: 5173 раз.
 
Профіль
19
2
3
  #<1 ... 2836283728382839>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zРадио і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.