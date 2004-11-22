Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
andrijk777 написав:Спеціально передивився свята усіх країн світу - тільки в Франції і Чехії 8(9) травня це державне свято. У всіх інших країнах - це звичайний день. В Литві і Польщі - звичайний день. В Латвії і Естонії - просто свято(не державне).
Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей 22 ноября 2004 года ... 1. провозглашает 8 и 9 мая днями памяти и примирения и, признавая, что государства-члены могут иметь свои дни победы, освобождения и празднования, предлагает всем государствам-членам, организациям системы Организации Объединенных Наций, неправительственным организациям и частным лицам ежегодно соответствующим образом отмечать один из этих дней или оба эти дня как дань памяти всем жертвам второй мировой войны; ... 59-e пленарное заседание, 22 ноября 2004 года
Израиль. В Израиле также отмечают День Победы[36]. В этой стране 9 мая стало государственным праздником благодаря принятию в 2000 году закона о ветеранах Второй мировой войны и блокадниках, этот праздник привезли с собой репатрианты из России (и бывшего СССР в целом), которые и добились празднования Дня Победы на государственном уровне[37]. Праздничные парады проходят с участием ветеранов Великой Отечественной войны, огромная роль которых в разгроме Германии не сразу, но получила признание государства Израиль[37][прим. 2]. В июле 2017 года парламент Израиля официально принял закон о праздновании Дня Победы над нацистской Германией 9 мая[38][39].
ФРГ. Германия официально отмечает 8 мая как День освобождения. И хотя этот день не является государственным праздником, по всей стране, как правило, проводятся различные памятные мероприятия, особенно в круглые годовщины. Кроме того, в Берлине 9 мая в Трептов-парке проводятся памятные мероприятия, возлагаются венки к памятнику воина-освободителя и организуются народные гуляния, в которых, в первую очередь, принимает участие русскоязычное население[40].
Великобритания. С 2007 года, в Лондоне (Великобритания) ежегодно проводится празднование Дня Победы. Центром внимания являются Северные конвои, в которых Великобритания играла одну из основных ролей. Празднование проходит 9 мая, и состоит из церемонии на борту крейсера «Белфаст» (музей, пришвартованный на южном берегу Темзы), с участием британских и российских ветеранов, членов британской королевской семьи, российских и британских дипломатов. С 2012 года, празднование расширено открытым выступлением Королевского филармонического оркестра, с обязательным включением в программу увертюры «1812 Год» П. И. Чайковского, которая сопровождается пушечными залпами c крейсера.
andrijk777 написав:А що ви ображаєтесь? Ви навели список масових свят, який характерний для нашого сусіда - Росії. І я вище це аргументовано доказав. Символ Росії - Кремль. Кремлебот - це людина яка сповідує цінності і переконання нашого великого сусіда. Що тут образливого?
Вы просто откровенно лжете, называя Новый год и Пасху кремлевскими праздниками, и соответственно кто их празднует кремлеботами. Мне кажется у вас проблемы с психикой и логикой, тоже не обижайтесь.
Я даже не могу вас назвать порохоботом, скорее уровень детского сада.
Даже не буду упоминать, ибо для вас это бесполезно, что все перечисленные праздники якобы кремлевские являются официальными праздниками независимого государства Украина, и ваш босс ПОП активно празднует все ваши кремлевские праздники.
andrijk777 написав:В Україні 9(8) травня - вже не є масовим святом. Хіба що в Одесі/Харкові(найбільш прокремлівських регіонах) ще масово святкують.
Дополню по Украине. Лично вы против Закона Украины и пока еще действующего Президента Украины Порошенко?
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років ... Стаття 1. Увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років
1. Шанобливе ставлення до пам’яті про перемогу над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років, про ветеранів війни, учасників українського визвольного руху та жертв нацизму є священним обов’язком держави та громадян України.
2. З метою вшанування пам’яті всіх жертв Другої світової війни 1939-1945 років в Україні встановлюється День пам’яті та примирення, який відзначається щороку 8 травня.
3. В Україні щороку 9 травня відзначається державне свято - День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (День перемоги). ... Президент України
yanyura написав:Дополню по Украине. Лично вы против Закона Украины и пока еще действующего Президента Украины Порошенко?
Так. Особисто я проти. Україна не була суб"єктом в цій війні. Україна тільки постраждала, тому це не може бути державне свята. Це може бути тільки урочиста подія(день скорботи). Наприклад, аналогічно Ізраїлю. І до чого тут Порошенко? Ви навіть не знаєте хто у нас закони приймає.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Чет 09 тра, 2019 16:29, всього редагувалось 6 разів.
zРадио написав:Разница между Европой и сегодняшней Украиной, РБ и РФ состоит лишь во времени подписания "Акта о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил", подписанного во французском Реймсе 8-го мая в 23:01 по центральноевропейскому времени, или 9-го мая в 01:01 по московскому (и киевскому) времени.
Вот только зрадио забыл упомянуть, что это был второй акт, специально для мясника Жукова. Вся остальная Европа отмечает 8-го мая по времени первого акта по капитуляции.
zРадио написав:По этой же причине Израиль, находящийся с нами в одном часовом поясе, отмечает День победы 9-го мая
Нет. Только потому, что репатрианты принесли эту дату с собой.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
andrijk777 написав:Спеціально передивився свята усіх країн світу - тільки в Франції і Чехії 8(9) травня це державне свято. У всіх інших країнах - це звичайний день. В Литві і Польщі - звичайний день. В Латвії і Естонії - просто свято(не державне).
Израиль. В Израиле также отмечают День Победы[36]. В этой стране 9 мая стало государственным праздником благодаря принятию в 2000 году закона о ветеранах Второй мировой войны и блокадниках, этот праздник привезли с собой репатрианты из России (и бывшего СССР в целом), которые и добились празднования Дня Победы на государственном уровне[37]. Праздничные парады проходят с участием ветеранов Великой Отечественной войны, огромная роль которых в разгроме Германии не сразу, но получила признание государства Израиль[37][прим. 2]. В июле 2017 года парламент Израиля официально принял закон о праздновании Дня Победы над нацистской Германией 9 мая[38][39].
ФРГ. Германия официально отмечает 8 мая как День освобождения. И хотя этот день не является государственным праздником, по всей стране, как правило, проводятся различные памятные мероприятия, особенно в круглые годовщины. Кроме того, в Берлине 9 мая в Трептов-парке проводятся памятные мероприятия, возлагаются венки к памятнику воина-освободителя и организуются народные гуляния, в которых, в первую очередь, принимает участие русскоязычное население[40].
Великобритания. С 2007 года, в Лондоне (Великобритания) ежегодно проводится празднование Дня Победы. Центром внимания являются Северные конвои, в которых Великобритания играла одну из основных ролей. Празднование проходит 9 мая, и состоит из церемонии на борту крейсера «Белфаст» (музей, пришвартованный на южном берегу Темзы), с участием британских и российских ветеранов, членов британской королевской семьи, российских и британских дипломатов. С 2012 года, празднование расширено открытым выступлением Королевского филармонического оркестра, с обязательным включением в программу увертюры «1812 Год» П. И. Чайковского, которая сопровождается пушечными залпами c крейсера.