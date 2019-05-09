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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 2836283728382839 Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.5 5 133 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 27% 36 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 33% 44 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 7% 9 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 30% 40 Інший варіант 3% 4 Всього голосів : 133 Додано: Чет 09 тра, 2019 17:15 freeze написав: andrijk777 написав: В Україні 9(8) травня - вже не є масовим святом. В Україні 9(8) травня - вже не є масовим святом.



Как говорится МВД опровергло еще одного сказочника



Отметить 9 Мая на улицы страны вышли почти 700 тысяч украинцев - данные МВД.

Как говорится МВД опровергло еще одного сказочникаОтметить 9 Мая на улицы страны вышли почти 700 тысяч украинцев - данные МВД.

https://focus.ua/ukraine/428580-v-ukraine-prinyali-uchastie-v-akciyax-ko-dnyu-pobedy-700-tysyach-chelovek--nacpoliciya.html

Всего в стране сегодня прошло более 1400 массовых мероприятий



Т.е. в среднем по 500 человек на мероприятие. Массовое, конечно же. Т.е. в среднем по 500 человек на мероприятие. Массовое, конечно же. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 3928 З нами з: 07.04.17 Подякував: 408 раз. Подякували: 526 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 тра, 2019 17:18 Sommer написав: zРадио написав: Разница между Европой и сегодняшней Украиной, РБ и РФ состоит лишь во времени подписания "Акта о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил", подписанного во французском Реймсе 8-го мая в 23:01 по центральноевропейскому времени, или 9-го мая в 01:01 по московскому (и киевскому) времени.

Разница между Европой и сегодняшней Украиной, РБ и РФ состоит лишь во времени подписания "Акта о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил", подписанного во французском Реймсе 8-го мая в 23:01 по центральноевропейскому времени, или 9-го мая в 01:01 по московскому (и киевскому) времени.



Вот только зрадио забыл упомянуть, что это был второй акт, специально для мясника Жукова.

Вся остальная Европа отмечает 8-го мая по времени первого акта по капитуляции.

Вот только зрадио забыл упомянуть, что это былакт, специально для мясника Жукова.Вся остальная Европа отмечает 8-го мая по времени первого акта по капитуляции.



Нет, "знаток", ты как обычно сел в лужу - в Реймсе подписывался 1-й Акт. 2-й подписывался в Берлине. И оба-два по московскому времени датируются 9-м мая!





Sommer написав: zРадио написав: По этой же причине Израиль, находящийся с нами в одном часовом поясе, отмечает День победы 9-го мая По этой же причине Израиль, находящийся с нами в одном часовом поясе, отмечает День победы 9-го мая



Нет. Только потому, что репатрианты принесли эту дату с собой. Нет. Только потому, что репатрианты принесли эту дату с собой.



Ага, так браво эти советские репатрианты приносили дату с собой, что даже Премьер-министра Нетаньяху, коренного израильтянина, родившегося в Тель-Авиве, заставили праздновать победу на Красной площади в Москве



Ну ты и фантазер - тебе бы политические комиксы писать...



https://stmegi.com/posts/58484/netanyak ... s-putinym/ Нет, "знаток", ты как обычно сел в лужу - в Реймсе подписывался 1-й Акт. 2-й подписывался в Берлине. И оба-два по московскому времени датируются 9-м мая!Ага, так браво эти советские репатрианты приносили дату с собой, что даже Премьер-министра Нетаньяху, коренного израильтянина, родившегося в Тель-Авиве, заставили праздновать победу на Красной площади в МосквеНу ты и фантазер - тебе бы политические комиксы писать... zРадио

Повідомлень: 2210 З нами з: 02.05.18 Подякував: 721 раз. Подякували: 1659 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 2836283728382839 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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