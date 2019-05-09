Всего в стране сегодня прошло более 1400 массовых мероприятий
Т.е. в среднем по 500 человек на мероприятие. Массовое, конечно же.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 09 тра, 2019 17:15
Всего в стране сегодня прошло более 1400 массовых мероприятий
Т.е. в среднем по 500 человек на мероприятие. Массовое, конечно же.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Додано: Чет 09 тра, 2019 17:18
Нет, "знаток", ты как обычно сел в лужу - в Реймсе подписывался 1-й Акт. 2-й подписывался в Берлине. И оба-два по московскому времени датируются 9-м мая!
Ага, так браво эти советские репатрианты приносили дату с собой, что даже Премьер-министра Нетаньяху, коренного израильтянина, родившегося в Тель-Авиве, заставили праздновать победу на Красной площади в Москве
Ну ты и фантазер - тебе бы политические комиксы писать...
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