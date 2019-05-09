Додано: Чет 09 тра, 2019 17:43

По поводу 9 Мая.

Уже который год педалируется тема, мол, в Украине вот-вот запретят празднования 9 Мая, потому что власть в Украине захватили нацисты. Вот-вот и так уже, примерно, с 2004 года.

Но каждый год, празднуется этот праздник, действительно народный праздник "со слезами на глазах". И никто его не запрещает.

"Запрещение" этого праздника только в головах запоребриковых пропагандистов.

Может уже хватит плясать на костях погибших.

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