Всего в стране сегодня прошло более 1400 массовых мероприятий
Т.е. в среднем по 500 человек на мероприятие. Массовое, конечно же.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 09 тра, 2019 17:15
Всего в стране сегодня прошло более 1400 массовых мероприятий
Т.е. в среднем по 500 человек на мероприятие. Массовое, конечно же.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Додано: Чет 09 тра, 2019 17:18
Нет, "знаток", ты как обычно сел в лужу - в Реймсе подписывался 1-й Акт. 2-й подписывался в Берлине. И оба-два по московскому времени датируются 9-м мая!
Ага, так браво эти советские репатрианты приносили дату с собой, что даже Премьер-министра Нетаньяху, коренного израильтянина, родившегося в Тель-Авиве, заставили праздновать победу на Красной площади в Москве
Ну ты и фантазер - тебе бы политические комиксы писать...
Додано: Чет 09 тра, 2019 17:36
В этом году на празднование 9 Мая в Россию не приехал никто из глав других стран.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Чет 09 тра, 2019 17:42
Я даже не читал еще новости сегодня - говорил о прошлом. РФ заслуживает бойкота исходя из своего агрессивного поведения на мировой арене. Но мы сами о подвиге своих же предков забывать не должны
Востаннє редагувалось zРадио в Чет 09 тра, 2019 17:44, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 09 тра, 2019 17:43
Re: Політичні дискусії
По поводу 9 Мая.
Уже который год педалируется тема, мол, в Украине вот-вот запретят празднования 9 Мая, потому что власть в Украине захватили нацисты. Вот-вот и так уже, примерно, с 2004 года.
Но каждый год, празднуется этот праздник, действительно народный праздник "со слезами на глазах". И никто его не запрещает.
"Запрещение" этого праздника только в головах запоребриковых пропагандистов.
Может уже хватит плясать на костях погибших.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Чет 09 тра, 2019 17:43
"Не читал, но осуждаю". Не знаю, но мнение имею - это всё о вас
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Чет 09 тра, 2019 17:44
Re: Політичні дискусії
А с гуглом как всегда проблемы ?
Не в курсе, что даже Лукашенко не приглашали, или главы государств могут по своей инициативе приезжать ?
С какой целью вы постоянно штудируете новости из за поребрика, нечем заняться ?
Додано: Чет 09 тра, 2019 17:45
Додано: Чет 09 тра, 2019 18:20
Вам неприятно ? понимаю. Реальность всегда глаза режет
Но не надо лепить отмазки, мол, "никого не приглашали".
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Чет 09 тра, 2019 18:47
Пам'ятаймо!
Двадцяте століття принципово відрізняється від попередніх. Змінювались людські покоління, людські поняття, але не було такого жахливого морального, духовного спустошення. Не було кризи людини, що втратила цінності, задля яких варто жити. Бо справді, нам не так страшні зараз затверділі ідолопоклонники, як окрадене ними і ошукане покоління, в якому багато хто ні в що не вірить, нікого не любить і нічого не хоче. Так вигасити і спустошити душу не міг навіть сатана в трагедіях минулого. Життя без законів і без Бога перевершило будь-яку людську фантазію. Безбожна держава зробила важкий переступ через те, через що ніколи переступати не можна – через людину! Людина втратила дарований Богом мир душі. Тепер ця розчавлена і розбещена душа хоче чимось затамувати розпалену спрагу. Але дар життя – це і дар оновлення. І хоча якби скалічений був чоловік, його можна і треба лікувати – в надії повернути йому подобу Божу. Людина, зокрема, є результатом дбайливого, цілеспрямованого і свідомого задуму Триєдиного Бога. Людина була створена по образу Бога. Це виявляється перш за все в тому, що людина є істотою мислячою, моральною. Не дивлячись на те, що Бог нескінченний, а людина обмежена в часі. Тайна творіння несе в собі тайну воскресіння…
Куди б не приходив Христос, скрізь Він приносив любов і надію. Від початку і до кінця, у всьому різноманітті прояву християнського життя, основою і наріжним каменем великої будівлі християнства є чудовий образ Ісуса Христа і Його учення. Він по Своїй божественній природі нескінченний в Своїх можливостях. Його вітання було: “Мир вам!”. Мир - це не примирення з насильством, неправдою і фарисейством. Хоча всьому світу вже запропонований мир з Богом, кожна людина повинна особисто примиритися з Богом, вірою прийнявши Христа. Тоді, і лише тоді він матиме мир з Богом.
Ми довго звикали до фальшивих слів про боротьбу за мир, заснований на неправді. Мир – це примирення з Богом і його заповідями. Мир – це життя за принципами добра і справедливості. Мир – це прийняття Бога всім серцем, всією душею, всіма помислами. Поза цим розмова про мир – лицемірство!
Нам не потрібні рушниці і бомби. Щоб перемогти зло, нам потрібні любов і співчуття.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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