Додано: Чет 09 тра, 2019 18:47

Двадцяте століття принципово відрізняється від попередніх. Змінювались людські покоління, людські поняття, але не було такого жахливого морального, духовного спустошення. Не було кризи людини, що втратила цінності, задля яких варто жити. Бо справді, нам не так страшні зараз затверділі ідолопоклонники, як окрадене ними і ошукане покоління, в якому багато хто ні в що не вірить, нікого не любить і нічого не хоче. Так вигасити і спустошити душу не міг навіть сатана в трагедіях минулого. Життя без законів і без Бога перевершило будь-яку людську фантазію. Безбожна держава зробила важкий переступ через те, через що ніколи переступати не можна – через людину! Людина втратила дарований Богом мир душі. Тепер ця розчавлена і розбещена душа хоче чимось затамувати розпалену спрагу. Але дар життя – це і дар оновлення. І хоча якби скалічений був чоловік, його можна і треба лікувати – в надії повернути йому подобу Божу. Людина, зокрема, є результатом дбайливого, цілеспрямованого і свідомого задуму Триєдиного Бога. Людина була створена по образу Бога. Це виявляється перш за все в тому, що людина є істотою мислячою, моральною. Не дивлячись на те, що Бог нескінченний, а людина обмежена в часі. Тайна творіння несе в собі тайну воскресіння…



Куди б не приходив Христос, скрізь Він приносив любов і надію. Від початку і до кінця, у всьому різноманітті прояву християнського життя, основою і наріжним каменем великої будівлі християнства є чудовий образ Ісуса Христа і Його учення. Він по Своїй божественній природі нескінченний в Своїх можливостях. Його вітання було: “Мир вам!”. Мир - це не примирення з насильством, неправдою і фарисейством. Хоча всьому світу вже запропонований мир з Богом, кожна людина повинна особисто примиритися з Богом, вірою прийнявши Христа. Тоді, і лише тоді він матиме мир з Богом.



Ми довго звикали до фальшивих слів про боротьбу за мир, заснований на неправді. Мир – це примирення з Богом і його заповідями. Мир – це життя за принципами добра і справедливості. Мир – це прийняття Бога всім серцем, всією душею, всіма помислами. Поза цим розмова про мир – лицемірство!



Нам не потрібні рушниці і бомби. Щоб перемогти зло, нам потрібні любов і співчуття.

У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!