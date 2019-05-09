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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.5 5 133
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
27%
36
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
33%
44
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
7%
9
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
30%
40
Інший варіант
3%
4
Всього голосів : 133
Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 17:45

  pesikot написав:
  zРадио написав:
Я даже не читал еще новости сегодня - говорил о прошлом

"Не читал, но осуждаю". Не знаю, но мнение имею - это всё о вас


Вы идиот? Я ссылку, в которой была указана дата визита Нетаньяху, для кого приложил?
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 18:20

  freeze написав:
pesikot написав:В этом году на празднование 9 Мая в Россию не приехал никто из глав других стран.


А с гуглом как всегда проблемы ?
Не в курсе, что даже Лукашенко не приглашали, или главы государств могут по своей инициативе приезжать ?

С какой целью вы постоянно штудируете новости из за поребрика, нечем заняться ?

Вам неприятно ? понимаю. Реальность всегда глаза режет
Но не надо лепить отмазки, мол, "никого не приглашали".
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 18:47

Пам'ятаймо!

Двадцяте століття принципово відрізняється від попередніх. Змінювались людські покоління, людські поняття, але не було такого жахливого морального, духовного спустошення. Не було кризи людини, що втратила цінності, задля яких варто жити. Бо справді, нам не так страшні зараз затверділі ідолопоклонники, як окрадене ними і ошукане покоління, в якому багато хто ні в що не вірить, нікого не любить і нічого не хоче. Так вигасити і спустошити душу не міг навіть сатана в трагедіях минулого. Життя без законів і без Бога перевершило будь-яку людську фантазію. Безбожна держава зробила важкий переступ через те, через що ніколи переступати не можна – через людину! Людина втратила дарований Богом мир душі. Тепер ця розчавлена і розбещена душа хоче чимось затамувати розпалену спрагу. Але дар життя – це і дар оновлення. І хоча якби скалічений був чоловік, його можна і треба лікувати – в надії повернути йому подобу Божу. Людина, зокрема, є результатом дбайливого, цілеспрямованого і свідомого задуму Триєдиного Бога. Людина була створена по образу Бога. Це виявляється перш за все в тому, що людина є істотою мислячою, моральною. Не дивлячись на те, що Бог нескінченний, а людина обмежена в часі. Тайна творіння несе в собі тайну воскресіння…

Куди б не приходив Христос, скрізь Він приносив любов і надію. Від початку і до кінця, у всьому різноманітті прояву християнського життя, основою і наріжним каменем великої будівлі християнства є чудовий образ Ісуса Христа і Його учення. Він по Своїй божественній природі нескінченний в Своїх можливостях. Його вітання було: “Мир вам!”. Мир - це не примирення з насильством, неправдою і фарисейством. Хоча всьому світу вже запропонований мир з Богом, кожна людина повинна особисто примиритися з Богом, вірою прийнявши Христа. Тоді, і лише тоді він матиме мир з Богом.

Ми довго звикали до фальшивих слів про боротьбу за мир, заснований на неправді. Мир – це примирення з Богом і його заповідями. Мир – це життя за принципами добра і справедливості. Мир – це прийняття Бога всім серцем, всією душею, всіма помислами. Поза цим розмова про мир – лицемірство!

Нам не потрібні рушниці і бомби. Щоб перемогти зло, нам потрібні любов і співчуття.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 18:50

Re: Політичні дискусії

pesikot написав: Реальность всегда глаза режет
Но не надо лепить отмазки, мол, "никого не приглашали".


Мне ничего не режет, а вы бросайте привычку с утра до вечера пастись на российских сайтах.

Лучше огласите, кого приглашали и кто отказался.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 18:55

Re: Політичні дискусії

freeze написав:
  andrijk777 написав:В Україні 9(8) травня - вже не є масовим святом.


Как говорится МВД опровергло еще одного сказочника

Отметить 9 Мая на улицы страны вышли почти 700 тысяч украинцев - данные МВД.
Похоже на рекорд за годы Независимости.


9 мая это праздник ностальгии.
Сравнивать его с Пасхой и Новым годом можно конечно но имхо бессмысленно.
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 18:57

  Sommer написав:
  freeze написав:
  andrijk777 написав:В Україні 9(8) травня - вже не є масовим святом.
Как говорится МВД опровергло еще одного сказочника
Отметить 9 Мая на улицы страны вышли почти 700 тысяч украинцев - данные МВД.
https://focus.ua/ukraine/428580-v-ukraine-prinyali-uchastie-v-akciyax-ko-dnyu-pobedy-700-tysyach-chelovek--nacpoliciya.html
Всего в стране сегодня прошло более 1400 массовых мероприятий
Т.е. в среднем по 500 человек на мероприятие. Массовое, конечно же.
А я додам з іншого боку
В Україні - 20 000 населенних пунктів, 42 млн населення..
Таким чином тільки 1400/20000=7% населених пунктів і 700000/42000000=1,67% населення відмічало це міроприємство....
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 19:04

  freeze написав:
pesikot написав:Вам об этом и говорилось. Что разочарование придёт быстрее инаугурации.
Но вы упорно голосовали "против Порошенко"
А как одно с другим связано ?
Чувство удовлетворения от того, что убрали клептократов мало связано с будущим разочарованием или неразочарованием в Зеленском.
Одно другому никак не мешает.
1 А що у Вас є факти де б когось з команди Порошенка звинуватили в злочині і довели це в суді?
Чи в якійсь іншій команді(НФ+Батьківщина+Ліберали+Опо+Самопоміч )- когось замінили-звинуватили-засудили?
2 Ви були свідком як мінімум 4-х замін голів Одеської ОблДержадміністрації....
І що хоч одна заміна включаючи на Саакашвілі - хоч щось змінила для простого пересічного?
Я розумію там розборки митниця-припортовий-краян... і так далі - відбувались...
Але для простих 99% мешканців Одесси- хоч щось змінилось в будь-яку сторону?

А якщо не змінилось - то чи розумієте Ви що заміна Порошенка на Зеленського змінить відносини в багатокутнику Коломойський-Фірташ-Пінчук-Ахметов - і не змінить ніяк життя українців з статками до 1 млн доларів....
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 19:05

Re: Політичні дискусії

freeze написав:Раз ветка политдискуссий, то поздравляю всех с государственным праздником Украины - Днём Победы.

Кроме того, что это государственный, это еще и один из нескольких реально народных праздников.
- Новый Год - всё население тащит ёлочки и пьёт шампанское
- 8 Марта - все мужчины покупают цветы, без всякого принуждения
- на Пасху - все дружно покупают паски
- на 9 мая - десятки тысяч людей, без всяких принуждений, добровольно идут возлагать цветы


Ну если объективно, то 9 мая в этом списке "последний в рейтинге". "Реально народный" он уже с натяжкой - и это, в общем-то, нормально. 74 года прошло, реальных ветеранов давно не осталось в живых, массовые празднества уже не насаждаются сверху. Постепенно дата станет формальностью.
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 19:07

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Ну если сейчас в стране 36 млн, а количество рабочих мест - 16, то уменьшение, соответственно, до 30 и 10
1 Офіційно у нас - 42 млн і 12 млн офіційно працюючих+13 млн пенсіонерів....
2 Якщо у нас 36 млн - то наш ВВП на особу більший від офіційно показаного (який рахується з 42 млн) в1,2 рази...
3 Станом на сьогодні ВВП (загальний) приблизно дорівнює ВВП загальному 2013 року - частка ОРДЛО і Крим.....
Таким чином, якщо припустити вашу цифру про 36 млн - за 4 роки продуктивність виросла на 20% , а це всередньому +5% в рік - це практично показники азійських тигрів....
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 19:35

  freeze написав:Раз ветка политдискуссий, то поздравляю всех с государственным праздником Украины - Днём Победы.

https://www.youtube.com/watch?v=nXuhdGCEAjA

Искренне присоединяюсь.
Помним, чтим, гордимся!
Оба деда воевали, один погиб во время, второй умер уже после победы.
Родители будучи еще детьми помогали, как могли приближению победы.
И память о людях не может стать формальностью, такое не забывается.
Black Jack - White Business
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