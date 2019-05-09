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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 28382839284028412842>

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.5 5 133
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
27%
36
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
33%
44
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
7%
9
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
30%
40
Інший варіант
3%
4
Всього голосів : 133
Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 19:40

  andrijk777 написав:
  freeze написав:Раз ветка политдискуссий, то поздравляю всех с государственным праздником Украины - Днём Победы.

Кроме того, что это государственный, это еще и один из нескольких реально народных праздников.
- Новый Год - всё население тащит ёлочки и пьёт шампанское
- 8 Марта - все мужчины покупают цветы, без всякого принуждения
- на Пасху - все дружно покупают паски
- на 9 мая - десятки тысяч людей, без всяких принуждений, добровольно идут возлагать цветы

по факту все остальные даты массово в стране не отмечают, только официоз

Спеціально передивився свята усіх країн світу - тільки в Франції і Чехії 8(9) травня це державне свято. У всіх інших країнах - це звичайний день. В Литві і Польщі - звичайний день. В Латвії і Естонії - просто свято(не державне).
В Україні 9(8) травня - вже не є масовим святом. Хіба що в Одесі/Харкові(найбільш прокремлівських регіонах) ще масово святкують.
І справжній українець додав би до цього списку День Незалежності(24 серпня) - це свято є значно масовіше і святкується значно урочистіше ніж 9 травня.

i кудаж це дивився? не сюда?
https://www.timeanddate.de/feiertage/deutschland/
чого нiмцям святкувати?
але автовiповiдач пише Ruhetag в нiмця

в Чехii
https://www.vinegret.cz/223016/vichodni ... ehii-2019/

учотка брехло?
Востаннє редагувалось flyman в Чет 09 тра, 2019 19:43, всього редагувалось 1 раз.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 19:42

Re: Політичні дискусії

цей дід усім дав шанс на життя без совка ... діду, дякуємо тобі :)
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stas_rst
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 19:47

  zРадио написав:
  Sommer написав:
  zРадио написав:Разница между Европой и сегодняшней Украиной, РБ и РФ состоит лишь во времени подписания "Акта о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил", подписанного во французском Реймсе 8-го мая в 23:01 по центральноевропейскому времени, или 9-го мая в 01:01 по московскому (и киевскому) времени.


Вот только зрадио забыл упомянуть, что это был второй акт, специально для мясника Жукова.
Вся остальная Европа отмечает 8-го мая по времени первого акта по капитуляции.


Нет, "знаток", ты как обычно сел в лужу - в Реймсе подписывался 1-й Акт. 2-й подписывался в Берлине. И оба-два по московскому времени датируются 9-м мая!


О, опять у тебя темпоральные новости, теперь в истории! К нобелевке готовишься?

Акт в Реймсе подписали 7 мая в 02:41 по центральноевропейскому времени (UTC+1). Расскажи, по какому Гринвичу у тебя из этой даты получится 9-го мая?

  zРадио написав:
  Sommer написав:
  zРадио написав:По этой же причине Израиль, находящийся с нами в одном часовом поясе, отмечает День победы 9-го мая


Нет. Только потому, что репатрианты принесли эту дату с собой.


Ага, так браво эти советские репатрианты приносили дату с собой, что даже Премьер-министра Нетаньяху, коренного израильтянина, родившегося в Тель-Авиве, заставили праздновать победу на Красной площади в Москве :mrgreen:


Да, он туда поехал уговаривать пыню повлиять на иранцев в Сирии. Условием от пыни было поторговать лицом на параде, потому что тот страдал от одиночества и игнора всех остальных.

Не звать же ему президентов таких великих победителей, как Монголия и Венесуэла? Хотя бы Израиль. :mrgreen:
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Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 19:48

  andrijk777 написав:yanyura
Ізраїль - урочиста подія. Не державне свято.
http://www.supercoloring.com/ua/holidays/israel/2019
Німеччина, Великобританія - мінус, там це навіть не свято(не урочиста подія).
  yanyura написав:Дополню по Украине. Лично вы против Закона Украины и пока еще действующего Президента Украины Порошенко?

Так. Особисто я проти. Україна не була суб"єктом в цій війні. Україна тільки постраждала, тому це не може бути державне свята. Це може бути тільки урочиста подія(день скорботи). Наприклад, аналогічно Ізраїлю.
І до чого тут Порошенко? Ви навіть не знаєте хто у нас закони приймає.

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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 19:49

  budivelnik написав:3 Станом на сьогодні ВВП (загальний) приблизно дорівнює ВВП загальному 2013 року - частка ОРДЛО і Крим.....

В 2018 разница по ВВП с 2013 годом в -50 млрд. долларов.
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Востаннє редагувалось ruvex в Чет 09 тра, 2019 20:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 19:50

  Sommer написав:............
  zРадио написав:По этой же причине Израиль, находящийся с нами в одном часовом поясе, отмечает День победы 9-го мая


Нет. Только потому, что репатрианты принесли эту дату с собой.

Рукотворный лес в честь Красной армии



Есть в нашей маленькой стране недалеко от поселка «Маале ха-Хамиша» по дороге из Тель-Авива в Иерусалим лес, названный в честь Красной армии. Это рукотворный лес, высаженный в конце 40-х годов на территории, предоставленной Земельным фондом Израиля («Керен Каемет ле-Исраэль»). Лес был посажен на общественные средства, которые собирали среди жителей Эрец-Исраэль.

Официальное открытие леса Красной Армии состоялось в 1950 году, в честь этого события на месте установлен монумент в память о воинах Советской армии.

В первые годы существования государства 9 мая там проходили маевки с торжественными речами возложением цветов, завершавшиеся веселыми пикниками и пением советских песен, переведенных на иврит. Постепенно эта практика сошла на нет, в Израиле выросло целое поколение людей, для которых 9 мая означало лишь очередную дату в календаре.

Ситуация резко изменилась в 90-е годы с прибытием так называемой Большой алии. Значительную часть старшего поколения репатриантов 90-х составляли участники Великой отечественной войны, для которых празднование Дня победы имело огромное значение.

Вначале возобновились встречи и митинги в лесу Красной армии и в других местах. А в 1995 году, в день 50-летия победы над нацизмом, в столице нашей страны Иерусалиме прошел первый Парад Победы. Это было шествие ветеранов с орденами на груди. Спустя еще четыре года, в 1999-м, израильский парламент принял закон, согласно которому 9 Мая объявлялся официальным праздником. Было принято решение о проведении ежегодной церемонии в мемориальном комплексе «Яд Вашем». Помимо официальных мероприятий, израильские ветераны Второй мировой войны продолжали в частном порядке проводить парады Победы, к которым присоединялось с каждым годом все больше участников, включая коренных израильтян, представителей молодого поколения

http://il4u.org.il/blog/about-israel/society/den-pobedy-v-izraile

Таким чином тільки 1400/20000=7% населених пунктів і 700000/42000000=1,67% населення відмічало це міроприємство...

Для любителей арифметики - 700 тыс. участников массовых мероприятий для Украины и без поддержки властей очень большая цифра. В Майдане за 3 месяца вряд ли было намного больше. Понятно, что в малых населенных пунктах с числом жителей 100-1000-10000 человек никто не устраивает митинги и демонстрации, и многие люди отмечают праздник дома.
Не стоит забывать, что арифметика не последнее слово в математике.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 19:53

quote="4662965:budivelnik"
  Sommer написав:
  freeze написав:
  andrijk777 написав:В Україні 9(8) травня - вже не є масовим святом.
Как говорится МВД опровергло еще одного сказочника
Отметить 9 Мая на улицы страны вышли почти 700 тысяч украинцев - данные МВД.
https://focus.ua/ukraine/428580-v-ukraine-prinyali-uchastie-v-akciyax-ko-dnyu-pobedy-700-tysyach-chelovek--nacpoliciya.html
Всего в стране сегодня прошло более 1400 массовых мероприятий
Т.е. в среднем по 500 человек на мероприятие. Массовое, конечно же.
А я додам з іншого боку
В Україні - 20 000 населенних пунктів, 42 млн населення..
Таким чином тільки 1400/20000=7% населених пунктів і 700000/42000000=1,67% населення відмічало це міроприємство....
======
ще один, для якого не свято i не Перемога.
Порохоботи, такi порохоботи...
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 19:56

  freeze написав:
pesikot написав:В этом году на празднование 9 Мая в Россию не приехал никто из глав других стран.


А с гуглом как всегда проблемы ?
Не в курсе, что даже Лукашенко не приглашали, или главы государств могут по своей инициативе приезжать ?


Потому что Лукашенко положил с прибором на приглашение даже на 70-летие. А тем более зачем ему ехать после недавних терок?

Ну и вот эти вот отмазки "никто не приехал, потому что никого не приглашали, приглашения только на юбилей" - это конечно очень смешно выглядит.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 19:56

  pesikot написав:По поводу 9 Мая.
Уже который год педалируется тема, мол, в Украине вот-вот запретят празднования 9 Мая, потому что власть в Украине захватили нацисты. Вот-вот и так уже, примерно, с 2004 года.
Но каждый год, празднуется этот праздник, действительно народный праздник "со слезами на глазах". И никто его не запрещает.
"Запрещение" этого праздника только в головах запоребриковых пропагандистов.
Может уже хватит плясать на костях погибших.

Действительно, хватит!
Расскажите это вашему "главному историку" Вятровичу, кот. регулярно требует отменить этот и ряд других "советских" праздников.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом :!:
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 19:57

Re: Політичні дискусії

Faceless написав:массовые празднества уже не насаждаются сверху. Постепенно дата станет формальностью.


Обьективно говоря, пока наблюдается даже обратная тенденция.
9 мая как праздник стал обрастать новыми дополнительными свойствами. Могу с уверенностью сказать, что если лет 35-30 назад был элемент принудиловки даже, то сейчас чистая самоорганизация масс.
Праздник становится протестным относительно насаждаемой идеологии.
По крайней мере по Одессе могу судить, что если сравнивать лет с 15 назад, народу стало приходить раза в два больше, и очень много стало молодежи и детей.
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