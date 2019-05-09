Рукотворный лес в честь Красной армии







Есть в нашей маленькой стране недалеко от поселка «Маале ха-Хамиша» по дороге из Тель-Авива в Иерусалим лес, названный в честь Красной армии. Это рукотворный лес, высаженный в конце 40-х годов на территории, предоставленной Земельным фондом Израиля («Керен Каемет ле-Исраэль»). Лес был посажен на общественные средства, которые собирали среди жителей Эрец-Исраэль.



Официальное открытие леса Красной Армии состоялось в 1950 году, в честь этого события на месте установлен монумент в память о воинах Советской армии.



В первые годы существования государства 9 мая там проходили маевки с торжественными речами возложением цветов, завершавшиеся веселыми пикниками и пением советских песен, переведенных на иврит. Постепенно эта практика сошла на нет, в Израиле выросло целое поколение людей, для которых 9 мая означало лишь очередную дату в календаре.



Ситуация резко изменилась в 90-е годы с прибытием так называемой Большой алии. Значительную часть старшего поколения репатриантов 90-х составляли участники Великой отечественной войны, для которых празднование Дня победы имело огромное значение.



Вначале возобновились встречи и митинги в лесу Красной армии и в других местах. А в 1995 году, в день 50-летия победы над нацизмом, в столице нашей страны Иерусалиме прошел первый Парад Победы. Это было шествие ветеранов с орденами на груди. Спустя еще четыре года, в 1999-м, израильский парламент принял закон, согласно которому 9 Мая объявлялся официальным праздником. Было принято решение о проведении ежегодной церемонии в мемориальном комплексе «Яд Вашем». Помимо официальных мероприятий, израильские ветераны Второй мировой войны продолжали в частном порядке проводить парады Победы, к которым присоединялось с каждым годом все больше участников, включая коренных израильтян, представителей молодого поколения