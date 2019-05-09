Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
freeze написав:Раз ветка политдискуссий, то поздравляю всех с государственным праздником Украины - Днём Победы.
Кроме того, что это государственный, это еще и один из нескольких реально народных праздников. - Новый Год - всё население тащит ёлочки и пьёт шампанское - 8 Марта - все мужчины покупают цветы, без всякого принуждения - на Пасху - все дружно покупают паски - на 9 мая - десятки тысяч людей, без всяких принуждений, добровольно идут возлагать цветы
по факту все остальные даты массово в стране не отмечают, только официоз
Спеціально передивився свята усіх країн світу - тільки в Франції і Чехії 8(9) травня це державне свято. У всіх інших країнах - це звичайний день. В Литві і Польщі - звичайний день. В Латвії і Естонії - просто свято(не державне). В Україні 9(8) травня - вже не є масовим святом. Хіба що в Одесі/Харкові(найбільш прокремлівських регіонах) ще масово святкують. І справжній українець додав би до цього списку День Незалежності(24 серпня) - це свято є значно масовіше і святкується значно урочистіше ніж 9 травня.
Востаннє редагувалось flyman в Чет 09 тра, 2019 19:43, всього редагувалось 1 раз.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
zРадио написав:Разница между Европой и сегодняшней Украиной, РБ и РФ состоит лишь во времени подписания "Акта о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил", подписанного во французском Реймсе 8-го мая в 23:01 по центральноевропейскому времени, или 9-го мая в 01:01 по московскому (и киевскому) времени.
Вот только зрадио забыл упомянуть, что это был второй акт, специально для мясника Жукова. Вся остальная Европа отмечает 8-го мая по времени первого акта по капитуляции.
Нет, "знаток", ты как обычно сел в лужу - в Реймсе подписывался 1-й Акт. 2-й подписывался в Берлине. И оба-два по московскому времени датируются 9-м мая!
О, опять у тебя темпоральные новости, теперь в истории! К нобелевке готовишься?
Акт в Реймсе подписали 7 мая в 02:41 по центральноевропейскому времени (UTC+1). Расскажи, по какому Гринвичу у тебя из этой даты получится 9-го мая?
zРадио написав:
Sommer написав:
zРадио написав:По этой же причине Израиль, находящийся с нами в одном часовом поясе, отмечает День победы 9-го мая
Нет. Только потому, что репатрианты принесли эту дату с собой.
Ага, так браво эти советские репатрианты приносили дату с собой, что даже Премьер-министра Нетаньяху, коренного израильтянина, родившегося в Тель-Авиве, заставили праздновать победу на Красной площади в Москве
Да, он туда поехал уговаривать пыню повлиять на иранцев в Сирии. Условием от пыни было поторговать лицом на параде, потому что тот страдал от одиночества и игнора всех остальных.
Не звать же ему президентов таких великих победителей, как Монголия и Венесуэла? Хотя бы Израиль.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
yanyura написав:Дополню по Украине. Лично вы против Закона Украины и пока еще действующего Президента Украины Порошенко?
Так. Особисто я проти. Україна не була суб"єктом в цій війні. Україна тільки постраждала, тому це не може бути державне свята. Це може бути тільки урочиста подія(день скорботи). Наприклад, аналогічно Ізраїлю. І до чого тут Порошенко? Ви навіть не знаєте хто у нас закони приймає.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
zРадио написав:По этой же причине Израиль, находящийся с нами в одном часовом поясе, отмечает День победы 9-го мая
Нет. Только потому, что репатрианты принесли эту дату с собой.
Рукотворный лес в честь Красной армии
Есть в нашей маленькой стране недалеко от поселка «Маале ха-Хамиша» по дороге из Тель-Авива в Иерусалим лес, названный в честь Красной армии. Это рукотворный лес, высаженный в конце 40-х годов на территории, предоставленной Земельным фондом Израиля («Керен Каемет ле-Исраэль»). Лес был посажен на общественные средства, которые собирали среди жителей Эрец-Исраэль.
Официальное открытие леса Красной Армии состоялось в 1950 году, в честь этого события на месте установлен монумент в память о воинах Советской армии.
В первые годы существования государства 9 мая там проходили маевки с торжественными речами возложением цветов, завершавшиеся веселыми пикниками и пением советских песен, переведенных на иврит. Постепенно эта практика сошла на нет, в Израиле выросло целое поколение людей, для которых 9 мая означало лишь очередную дату в календаре.
Ситуация резко изменилась в 90-е годы с прибытием так называемой Большой алии. Значительную часть старшего поколения репатриантов 90-х составляли участники Великой отечественной войны, для которых празднование Дня победы имело огромное значение.
Вначале возобновились встречи и митинги в лесу Красной армии и в других местах. А в 1995 году, в день 50-летия победы над нацизмом, в столице нашей страны Иерусалиме прошел первый Парад Победы. Это было шествие ветеранов с орденами на груди. Спустя еще четыре года, в 1999-м, израильский парламент принял закон, согласно которому 9 Мая объявлялся официальным праздником. Было принято решение о проведении ежегодной церемонии в мемориальном комплексе «Яд Вашем». Помимо официальных мероприятий, израильские ветераны Второй мировой войны продолжали в частном порядке проводить парады Победы, к которым присоединялось с каждым годом все больше участников, включая коренных израильтян, представителей молодого поколения
Таким чином тільки 1400/20000=7% населених пунктів і 700000/42000000=1,67% населення відмічало це міроприємство...
Для любителей арифметики - 700 тыс. участников массовых мероприятий для Украины и без поддержки властей очень большая цифра. В Майдане за 3 месяца вряд ли было намного больше. Понятно, что в малых населенных пунктах с числом жителей 100-1000-10000 человек никто не устраивает митинги и демонстрации, и многие люди отмечают праздник дома. Не стоит забывать, что арифметика не последнее слово в математике.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T, Вася - бан.
А я додам з іншого боку В Україні - 20 000 населенних пунктів, 42 млн населення.. Таким чином тільки 1400/20000=7% населених пунктів і 700000/42000000=1,67% населення відмічало це міроприємство.... ====== ще один, для якого не свято i не Перемога. Порохоботи, такi порохоботи...
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
pesikot написав:По поводу 9 Мая. Уже который год педалируется тема, мол, в Украине вот-вот запретят празднования 9 Мая, потому что власть в Украине захватили нацисты. Вот-вот и так уже, примерно, с 2004 года. Но каждый год, празднуется этот праздник, действительно народный праздник "со слезами на глазах". И никто его не запрещает. "Запрещение" этого праздника только в головах запоребриковых пропагандистов. Может уже хватит плясать на костях погибших.
Действительно, хватит! Расскажите это вашему "главному историку" Вятровичу, кот. регулярно требует отменить этот и ряд других "советских" праздников.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T, Вася - бан.
Faceless написав:массовые празднества уже не насаждаются сверху. Постепенно дата станет формальностью.
Обьективно говоря, пока наблюдается даже обратная тенденция. 9 мая как праздник стал обрастать новыми дополнительными свойствами. Могу с уверенностью сказать, что если лет 35-30 назад был элемент принудиловки даже, то сейчас чистая самоорганизация масс. Праздник становится протестным относительно насаждаемой идеологии. По крайней мере по Одессе могу судить, что если сравнивать лет с 15 назад, народу стало приходить раза в два больше, и очень много стало молодежи и детей.