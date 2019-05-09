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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 2839284028412842 Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.5 5 133 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 27% 36 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 33% 44 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 7% 9 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 30% 40 Інший варіант 3% 4 Всього голосів : 133 Додано: Чет 09 тра, 2019 20:16 flyman написав: 19yuriy91 написав: "это праздник со слезами на глазах"



у меня два деда воевали - один не вернулся, второй пришёл с боевыми наградами.

вернувшийся не уважал урочистости, а "отмечал" дома.



вообще "праздник" ввели, вроде, в 60-х?



слишком слёз много, что бы вот "праздновать".

вспомнить и калек отправленных с "глаз долой", и бездарно положенных, и многое другое.

чем гордится, что праздновать. горечи много. "это праздник со слезами на глазах"у меня два деда воевали - один не вернулся, второй пришёл с боевыми наградами.вернувшийся не уважал урочистости, а "отмечал" дома.вообще "праздник" ввели, вроде, в 60-х?слишком слёз много, что бы вот "праздновать".вспомнить и калек отправленных с "глаз долой", и бездарно положенных, и многое другое.чем гордится, что праздновать. горечи много.

можеш завернутися в простинь та повзти в сторону кладбища можеш завернутися в простинь та повзти в сторону кладбища



шо чарок хлебанул дурачок?

так закусуй. шо чарок хлебанул дурачок?так закусуй. 19yuriy91 Повідомлень: 2021 З нами з: 15.09.12 Подякував: 211 раз. Подякували: 337 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 тра, 2019 20:20 19yuriy91 написав: Козак-характерник



ну хватит слово божье нести, всё ж не религиозный вестник, а Політичні дискусії.

ну хватит слово божье нести, всё ж не религиозный вестник, а Політичні дискусії.

Я щоб остудити гарячих фінських парубків... В пам'ять усіх загиблих в проїсках сатани, незалежно на якому боці вони знаходилися в криваві часи. Він радіє, коли всі чубляться. Всі ми люди, грішні і слабкі. Безгрішний лише Бог, що послав на загибель свого єдиного сина, щоб врятувати нас. Оцінить подвиг, як то кажуть. А тут срач розводять і стосунки з'ясовують. Лише Любов завжди перемогає. Бо Бог і є Любов. Обсіраючи один одного ми тішимо сатану і знов, і знов розпинаємо Христа. Майте милосердя! Я щоб остудити гарячих фінських парубків...В пам'ять усіх загиблих в проїсках сатани, незалежно на якому боці вони знаходилися в криваві часи. Він радіє, коли всі чубляться. Всі ми люди, грішні і слабкі. Безгрішний лише Бог, що послав на загибель свого єдиного сина, щоб врятувати нас. Оцінить подвиг, як то кажуть. А тут срач розводять і стосунки з'ясовують. Лише Любов завжди перемогає. Бо Бог і є Любов. Обсіраючи один одного ми тішимо сатану і знов, і знов розпинаємо Христа. Майте милосердя! У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала! Козак-характерник 2

Повідомлень: 26365 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1850 раз. Подякували: 2045 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 тра, 2019 20:21 Козак-характерник



Огромный ПЛЮС . холява 2 Повідомлень: 2226 З нами з: 27.09.12 Подякував: 1853 раз. Подякували: 1735 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2839284028412842 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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