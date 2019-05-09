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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 2839284028412842

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.5 5 133
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
27%
36
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
33%
44
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
7%
9
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
30%
40
Інший варіант
3%
4
Всього голосів : 133
Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 20:16

  flyman написав:
  19yuriy91 написав:"это праздник со слезами на глазах"

у меня два деда воевали - один не вернулся, второй пришёл с боевыми наградами.
вернувшийся не уважал урочистости, а "отмечал" дома.

вообще "праздник" ввели, вроде, в 60-х?

слишком слёз много, что бы вот "праздновать".
вспомнить и калек отправленных с "глаз долой", и бездарно положенных, и многое другое.
чем гордится, что праздновать. горечи много.

можеш завернутися в простинь та повзти в сторону кладбища


шо чарок хлебанул дурачок?
так закусуй.
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 20:20

  19yuriy91 написав:Козак-характерник

ну хватит слово божье нести, всё ж не религиозный вестник, а Політичні дискусії.
:D

Я щоб остудити гарячих фінських парубків... :D В пам'ять усіх загиблих в проїсках сатани, незалежно на якому боці вони знаходилися в криваві часи. Він радіє, коли всі чубляться. Всі ми люди, грішні і слабкі. Безгрішний лише Бог, що послав на загибель свого єдиного сина, щоб врятувати нас. Оцінить подвиг, як то кажуть. А тут срач розводять і стосунки з'ясовують. Лише Любов завжди перемогає. Бо Бог і є Любов. Обсіраючи один одного ми тішимо сатану і знов, і знов розпинаємо Христа. Майте милосердя!
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 20:21

Козак-характерник

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