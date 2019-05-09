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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 09 тра, 2019 20:16
flyman написав: 19yuriy91 написав:
"это праздник со слезами на глазах"
у меня два деда воевали - один не вернулся, второй пришёл с боевыми наградами.
вернувшийся не уважал урочистости, а "отмечал" дома.
вообще "праздник" ввели, вроде, в 60-х?
слишком слёз много, что бы вот "праздновать".
вспомнить и калек отправленных с "глаз долой", и бездарно положенных, и многое другое.
чем гордится, что праздновать. горечи много.
можеш завернутися в простинь та повзти в сторону кладбища
шо чарок хлебанул дурачок?
так закусуй.
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Додано: Чет 09 тра, 2019 20:20
19yuriy91 написав:Козак-характерник
ну хватит слово божье нести, всё ж не религиозный вестник, а Політичні дискусії.
Я щоб остудити гарячих фінських парубків...
В пам'ять усіх загиблих в проїсках сатани, незалежно на якому боці вони знаходилися в криваві часи. Він радіє, коли всі чубляться. Всі ми люди, грішні і слабкі. Безгрішний лише Бог, що послав на загибель свого єдиного сина, щоб врятувати нас. Оцінить подвиг, як то кажуть. А тут срач розводять і стосунки з'ясовують. Лише Любов завжди перемогає. Бо Бог і є Любов. Обсіраючи один одного ми тішимо сатану і знов, і знов розпинаємо Христа. Майте милосердя!
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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Додано: Чет 09 тра, 2019 20:21
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