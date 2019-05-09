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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.5 5 133
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
27%
36
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
33%
44
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
7%
9
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
30%
40
Інший варіант
3%
4
Всього голосів : 133
Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 20:16

  flyman написав:
  19yuriy91 написав:"это праздник со слезами на глазах"

у меня два деда воевали - один не вернулся, второй пришёл с боевыми наградами.
вернувшийся не уважал урочистости, а "отмечал" дома.

вообще "праздник" ввели, вроде, в 60-х?

слишком слёз много, что бы вот "праздновать".
вспомнить и калек отправленных с "глаз долой", и бездарно положенных, и многое другое.
чем гордится, что праздновать. горечи много.

можеш завернутися в простинь та повзти в сторону кладбища


шо чарок хлебанул дурачок?
так закусуй.
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 20:20

  19yuriy91 написав:Козак-характерник

ну хватит слово божье нести, всё ж не религиозный вестник, а Політичні дискусії.
:D

Я щоб остудити гарячих фінських парубків... :D В пам'ять усіх загиблих в проїсках сатани, незалежно на якому боці вони знаходилися в криваві часи. Він радіє, коли всі чубляться. Всі ми люди, грішні і слабкі. Безгрішний лише Бог, що послав на загибель свого єдиного сина, щоб врятувати нас. Оцінить подвиг, як то кажуть. А тут срач розводять і стосунки з'ясовують. Лише Любов завжди перемогає. Бо Бог і є Любов. Обсіраючи один одного ми тішимо сатану і знов, і знов розпинаємо Христа. Майте милосердя!
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 20:21

Козак-характерник

Огромный ПЛЮС .
холява
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 20:23

  холява написав:Козак-характерник

Огромный ПЛЮС .

Радий, що почули. :)
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 20:26

  zРадио написав:
  yanyura написав:
Зеленский поздравил украинцев с Днем победы над нацизмом
11:30, 09 мая 2019

"Сегодня – 9 мая. Это наш День Благодарения. Благодарности за то, что бесчеловечная идеология нацизма навсегда ушла в прошлое. Благодарности тем, кто боролся с нацизмом – и победил. Просто спасибо всем – за возможность родиться и жить", - потерпел он.


С "Днем Благодарения", по правде сказать, он в глубокую лужу сел. Какое отношение имеют благодарности жителей США и Канады богу и друг другу за свое благосостояние к благодарности предкам за отданные жизни в борьбе с нацизмом в Украине?

Я знаю, что многим не-порохоботам неприятно слышать критику в адрес Зеленского до начала его работы на посту Президента, но вот реально - грамотные действия и речи от него и его команды я слышал последний раз 21-го апреля! Дальше одни ляпы, или ничего-не-делание...

неистово плюсую
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 20:26

Козак-характерник
вопрос как к знатоку надприроднего - это карма?
Известный российский пропагандист Доренко насмерть разбился в ДТП
https://www.5-tv.ru/news/250207/sergej- ... kuu-smert/
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 20:26

  19yuriy91 написав:"это праздник со слезами на глазах"

у меня два деда воевали - один не вернулся, второй пришёл с боевыми наградами.
вернувшийся не уважал урочистости, а "отмечал" дома.

вообще "праздник" ввели, вроде, в 60-х?

слишком слёз много, что бы вот "праздновать".
вспомнить и калек отправленных с "глаз долой", и бездарно положенных, и многое другое.
чем гордится, что праздновать. горечи много.


Когда то давно мой дед, на детский вопрос "Зачем они воевали?". Ответил так.
"Чтобы вы все наши внуки жили счастливо и свободно и помнили о тех кто не выжил". Я это помню и не изменяю принципам.
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 20:34

  Faceless написав:Ну если объективно, то 9 мая в этом списке "последний в рейтинге". "Реально народный" он уже с натяжкой - и это, в общем-то, нормально. 74 года прошло, реальных ветеранов давно не осталось в живых, массовые празднества уже не насаждаются сверху. Постепенно дата станет формальностью.

Уважение и память самое основное в подобном освещении таких дат.
Нужно уважать людей, помнить о них и о том, для чего все это было. Без этого нет истории, без этого нет продолжения. Не стоит мерить все своим аршином, иначе когда то придут другие и могут также на свой аршин считать формальностью теперешнюю войну и верю, что будущую победу.
Уважение и еще раз уважение.
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 20:38

  19yuriy91 написав:Козак-характерник
вопрос как к знатоку надприроднего - это карма?
Известный российский пропагандист Доренко насмерть разбился в ДТП
https://www.5-tv.ru/news/250207/sergej- ... kuu-smert/

Нам не дано знайти відповіді на запитання чому так відбувається – промисел Господній невідомий людині. Бог керує подіями, які відбуваються так, що в кінцевому підсумку завжди перемагає добро. Інакше й бути не може! Добро непереможне, тому що непереможний Бог. Зло може здобути тимчасову перемогу, але кінцева перемога належить добру.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 20:38

  Василь-Рівне написав:
  Kudrjavuy написав:У меня их ДЕСЯТКИ!
При чём рангом от завотделения.


Олег Мусій твердить, що минулого року Польща "сертифікувала лише близько 40 лікарів". 40 лікарів за ЦІЛИЙ рік !!! І всі від кудрявого :lol: https://www.bbc.com/ukrainian/features-44889924


Поверьте, эмиграция врачей+медсестер из неньки идет просто бешеная.
В большинстве районных больниц дикая нехватка узких специалистов, а по медсестрам паника даже в некоторых отделениях столичных больниц - студентов берут на пол-ставки, аж гай шумит.
antey1969
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