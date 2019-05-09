Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
ну хватит слово божье нести, всё ж не религиозный вестник, а Політичні дискусії.
Я щоб остудити гарячих фінських парубків... В пам'ять усіх загиблих в проїсках сатани, незалежно на якому боці вони знаходилися в криваві часи. Він радіє, коли всі чубляться. Всі ми люди, грішні і слабкі. Безгрішний лише Бог, що послав на загибель свого єдиного сина, щоб врятувати нас. Оцінить подвиг, як то кажуть. А тут срач розводять і стосунки з'ясовують. Лише Любов завжди перемогає. Бо Бог і є Любов. Обсіраючи один одного ми тішимо сатану і знов, і знов розпинаємо Христа. Майте милосердя!
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Зеленский поздравил украинцев с Днем победы над нацизмом 11:30, 09 мая 2019
"Сегодня – 9 мая. Это наш День Благодарения. Благодарности за то, что бесчеловечная идеология нацизма навсегда ушла в прошлое. Благодарности тем, кто боролся с нацизмом – и победил. Просто спасибо всем – за возможность родиться и жить", - потерпел он.
С "Днем Благодарения", по правде сказать, он в глубокую лужу сел. Какое отношение имеют благодарности жителей США и Канады богу и друг другу за свое благосостояние к благодарности предкам за отданные жизни в борьбе с нацизмом в Украине?
Я знаю, что многим не-порохоботам неприятно слышать критику в адрес Зеленского до начала его работы на посту Президента, но вот реально - грамотные действия и речи от него и его команды я слышал последний раз 21-го апреля! Дальше одни ляпы, или ничего-не-делание...
Faceless написав:Ну если объективно, то 9 мая в этом списке "последний в рейтинге". "Реально народный" он уже с натяжкой - и это, в общем-то, нормально. 74 года прошло, реальных ветеранов давно не осталось в живых, массовые празднества уже не насаждаются сверху. Постепенно дата станет формальностью.
Уважение и память самое основное в подобном освещении таких дат. Нужно уважать людей, помнить о них и о том, для чего все это было. Без этого нет истории, без этого нет продолжения. Не стоит мерить все своим аршином, иначе когда то придут другие и могут также на свой аршин считать формальностью теперешнюю войну и верю, что будущую победу. Уважение и еще раз уважение.
Нам не дано знайти відповіді на запитання чому так відбувається – промисел Господній невідомий людині. Бог керує подіями, які відбуваються так, що в кінцевому підсумку завжди перемагає добро. Інакше й бути не може! Добро непереможне, тому що непереможний Бог. Зло може здобути тимчасову перемогу, але кінцева перемога належить добру.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Поверьте, эмиграция врачей+медсестер из неньки идет просто бешеная. В большинстве районных больниц дикая нехватка узких специалистов, а по медсестрам паника даже в некоторых отделениях столичных больниц - студентов берут на пол-ставки, аж гай шумит.