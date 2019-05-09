ruvex написав:Уважение и еще раз уважение.
Главное то уметь уважать не только свои идеалы. Увы не всем дано.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 09 тра, 2019 20:39
Re: Політичні дискусії
Главное то уметь уважать не только свои идеалы. Увы не всем дано.
Додано: Чет 09 тра, 2019 20:43
"Чтобы вы все наши внуки жили счастливо и свободно и помнили о тех кто не выжил" - с этим невозможно не согласиться.
насколько понимаю, это и было послевоенное отношение к Победе, до введения празднования.
празднование со временем, у некоторых, потеряло былое значение - "можем повторить" и тдтп.
помнят только Победу, ЖЕРТВ - забыли.
Додано: Чет 09 тра, 2019 20:48
В этом весь Sommer - нагуглит первый абзац из Википедии, и прикидывается экспертом. Не знает он об эмбарго на публичное объявление капитуляции, не знает о времени вступления капитуляции в силу и времени прекращении огня - знает правила тупого троллинга, и удовлетворяется малым!
Нагадить ему важнее, чем разобраться в вопросе!..
Додано: Чет 09 тра, 2019 20:50
Re: Політичні дискусії
Для поминания отвели целый божий день 8 мая.
Но хотя бы один день хоть какой то победы должен быть в стране для поднятия духа ?
Перманентные свечки в углу телевизора десятки раз в год просто вгоняют население в депрессию и неуверенность в себе.
Додано: Чет 09 тра, 2019 20:53
Это процесс воспитания и личных примеров в раннем детстве. Всегда помню, что "жизни ради победы, победа - ради жизней". Это нельзя разделить - это сущность, какая бы горькая и одновременно радостная она не была.
Праздник со слезами на глазах - это не только память это радость победы и смысл во имя чего погибали.
Всех чту, помню, всех о ком рассказывали деды и родители и всех о ком не знаю, не смотря ни на какую пропаганду или возможные бессмысленные запреты.
Black Jack - White Business
Додано: Чет 09 тра, 2019 20:58
А еще он присвоил воинские звания
- генерала армии - 1 чел.
- генерал-лейтенанта - 8 чел.
- генерал-майора - 15 чел.
- контр-адмирала - 1 чел.
Соотв. Указы
Наградил орденами, в т.ч.
НИЩУКА Євгена Миколайовича - Міністра культури України
ОНІЩЕНКА Юрія Володимировича - Керівника Головного департаменту Адміністрації Президента України
ГАМАНА Миколу Васильовича - першого заступника Керуючого справами Апарату Верховної Ради України
ЄЛІСЄЄВА Костянтина Петровича - Заступника Глави Адміністрації Президента України
КУБІВА Степана Івановича - Першого віце-прем’єр-міністра України – Міністра економічного розвитку і торгівлі України
БОНДАРЕНКА Володимира Валерійовича - Державного секретаря Кабінету Міністрів України
ДЕМЧЕНКА Руслана Михайловича - Радника Президента України
ЛУРІНА Ігоря Анатолійовича - заступника Керівника Головного департаменту – керівника департаменту Адміністрації Президента України
МЕЛЬНИКА Ярослава Володимировича - Керівника Головного департаменту Адміністрації Президента України
ЦЕГОЛКА Святослава Петровича - Прес-секретаря Президента України
АНТИПОВА Миколу Андрійовича - завідувача відділу Головного департаменту Адміністрації Президента України
ТИРУСЯ Богдана Юрійовича - завідувача Відділу Адміністрації Президента України
Присвоил звания, в т.ч.
"ЗАСЛУЖЕНИЙ ЕКОНОМІСТ УКРАЇНИ"
АНІКЄЄВІЙ Олені Олегівні - заступникові Керівника Головного департаменту Адміністрації Президента України
ЛІПІНСЬКІЙ Світлані Олександрівні - заступникові Керівника Головного департаменту Адміністрації Президента України
ПРИЛИПКУ Сергію Івановичу - заступникові Керівника Державного управління справами
"ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ"
БОЖКО Ірині Андріївні - головному консультантові Приймальні Президента України Адміністрації Президента України
ЯРЕМІ Олександру Йосиповичу - заступникові Міністра молоді та спорту України
"ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК СФЕРИ ПОСЛУГ УКРАЇНИ"
ОРЛОВУ Богдану Олександровичу - заступникові керівника Управління – керівнику відділу Державного управління справами
ТАРАСЕНКУ Тарасу Ігоровичу - керівникові управління Державного управління справами
Додано: Чет 09 тра, 2019 20:58
Каких еще узких специалистов? В городах с одной поликлиникой к ним во-первых, без направления семейного доктора просто не записаться на прием, а во-вторых, не уехавшие на заработки за границу профильные доктора побежали сверкая пятками на курсы семейных, потому что "реформа" Супрун намеренно приоритезировала последних по уровню оплаты.
В итоге, даже реаниматологи и хирурги массово переключаются на общую практику, а в скорой помощи так и вообще некому дежурить. Приезжают фельдшера! Вот экстренная помощь то будет... наверно, сразу в морг... Даже повезло доставить тяжело больного до реанимации, там ни аппаратных средств, ни лекарств, ни специалистов...
Востаннє редагувалось zРадио в Чет 09 тра, 2019 20:59, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 09 тра, 2019 20:59
да я не о том....
я не о трауре вечном.
но победа досталась огромной кровью, бедой для очень многих.
само это трудно назвать праздником.
всё имхо.
Додано: Чет 09 тра, 2019 21:09
1 В мене один дід кадровий військовий, пройшов від Хал-Хін-Голу через Фінську і Леннінград
2 Другий дід - з Західної України , народився в Австро-Угорщині, жив в Польщі, Німеччині,СРСР - не виїзжаючи з одного і того ж селе
3 Дід військовий - в 1939 визволяв Західну Україну, другий дід в 1939-1950 її захищав спочатку від СРСР , потім від Німців, потім знову від СРСР....
Таким чином
москалі били українців руками українців... а тому не можна говорити про повну перемогуодних українців над іншими... це горе і нещастя для усіх.
Пс
Під Полтавою виграв не Петро1 , і програв не Карл12 , одні українські козацькі полки під проводом українських полководців-побили інші українські козацькі полки під проводом таких самих українських полководців
Востаннє редагувалось budivelnik в Чет 09 тра, 2019 21:13, всього редагувалось 1 раз.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Чет 09 тра, 2019 21:10
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