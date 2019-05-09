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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 2841284228432844> Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.5 5 133 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 27% 36 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 33% 44 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 7% 9 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 30% 40 Інший варіант 3% 4 Всього голосів : 133 Додано: Чет 09 тра, 2019 20:39 Re: Політичні дискусії ruvex написав: Уважение и еще раз уважение.



Главное то уметь уважать не только свои идеалы. Увы не всем дано. Главное то уметь уважать не только свои идеалы. Увы не всем дано. Aps

Повідомлень: 2652 З нами з: 24.06.15 Подякував: 49 раз. Подякували: 273 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 тра, 2019 20:43 ruvex написав: 19yuriy91 написав: "это праздник со слезами на глазах"



у меня два деда воевали - один не вернулся, второй пришёл с боевыми наградами.

вернувшийся не уважал урочистости, а "отмечал" дома.



вообще "праздник" ввели, вроде, в 60-х?



слишком слёз много, что бы вот "праздновать".

вспомнить и калек отправленных с "глаз долой", и бездарно положенных, и многое другое.

чем гордится, что праздновать. горечи много. "это праздник со слезами на глазах"у меня два деда воевали - один не вернулся, второй пришёл с боевыми наградами.вернувшийся не уважал урочистости, а "отмечал" дома.вообще "праздник" ввели, вроде, в 60-х?слишком слёз много, что бы вот "праздновать".вспомнить и калек отправленных с "глаз долой", и бездарно положенных, и многое другое.чем гордится, что праздновать. горечи много.



Когда то давно мой дед, на детский вопрос "Зачем они воевали?". Ответил так.

"Чтобы вы все наши внуки жили счастливо и свободно и помнили о тех кто не выжил". Я это помню и не изменяю принципам. Когда то давно мой дед, на детский вопрос "Зачем они воевали?". Ответил так."Чтобы вы все наши внуки жили счастливо и свободно и помнили о тех кто не выжил". Я это помню и не изменяю принципам.

"Чтобы вы все наши внуки жили счастливо и свободно и помнили о тех кто не выжил" - с этим невозможно не согласиться.

насколько понимаю, это и было послевоенное отношение к Победе, до введения празднования.

празднование со временем, у некоторых, потеряло былое значение - "можем повторить" и тдтп.

помнят только Победу, ЖЕРТВ - забыли. - с этим невозможно не согласиться.насколько понимаю, это и было послевоенное отношение к Победе, до введения празднования.празднование со временем, у некоторых, потеряло былое значение - "можем повторить" и тдтп.помнят только Победу, ЖЕРТВ - забыли. 19yuriy91 Повідомлень: 2024 З нами з: 15.09.12 Подякував: 211 раз. Подякували: 337 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 тра, 2019 20:48 Sommer написав: О, опять у тебя темпоральные новости, теперь в истории! К нобелевке готовишься?



Акт в Реймсе подписали 7 мая в 02:41 по центральноевропейскому времени (UTC+1). Расскажи, по какому Гринвичу у тебя из этой даты получится 9-го мая?



О, опять у тебя темпоральные новости, теперь в истории! К нобелевке готовишься?Акт в Реймсе подписалипо центральноевропейскому времени (UTC+1). Расскажи, по какому Гринвичу у тебя из этой даты получится 9-го мая?



В этом весь Sommer - нагуглит первый абзац из Википедии, и прикидывается экспертом. Не знает он об эмбарго на публичное объявление капитуляции, не знает о времени вступления капитуляции в силу и времени прекращении огня - знает правила тупого троллинга, и удовлетворяется малым!



Нагадить ему важнее, чем разобраться в вопросе!.. В этом весь- нагуглит первый абзац из Википедии, и прикидывается экспертом. Не знает он об эмбарго на публичное объявление капитуляции, не знает о времени вступления капитуляции в силу и времени прекращении огня - знает правила тупого троллинга, и удовлетворяется малым!Нагадить ему важнее, чем разобраться в вопросе!.. zРадио

Повідомлень: 2215 З нами з: 02.05.18 Подякував: 721 раз. Подякували: 1659 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 тра, 2019 20:50 Re: Політичні дискусії 19yuriy91 написав: помнят только Победу, ЖЕРТВ - забыли.



Для поминания отвели целый божий день 8 мая.

Но хотя бы один день хоть какой то победы должен быть в стране для поднятия духа ?

Перманентные свечки в углу телевизора десятки раз в год просто вгоняют население в депрессию и неуверенность в себе. Для поминания отвели целый божий день 8 мая.Но хотя бы один день хоть какой то победы должен быть в стране для поднятия духа ?Перманентные свечки в углу телевизора десятки раз в год просто вгоняют население в депрессию и неуверенность в себе. freeze 4 Повідомлень: 11398 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3559 раз. Подякували: 5176 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 тра, 2019 20:53 19yuriy91 написав: ruvex написав: 19yuriy91 написав: "это праздник со слезами на глазах"



у меня два деда воевали - один не вернулся, второй пришёл с боевыми наградами.

вернувшийся не уважал урочистости, а "отмечал" дома.



вообще "праздник" ввели, вроде, в 60-х?



слишком слёз много, что бы вот "праздновать".

вспомнить и калек отправленных с "глаз долой", и бездарно положенных, и многое другое.

чем гордится, что праздновать. горечи много. "это праздник со слезами на глазах"у меня два деда воевали - один не вернулся, второй пришёл с боевыми наградами.вернувшийся не уважал урочистости, а "отмечал" дома.вообще "праздник" ввели, вроде, в 60-х?слишком слёз много, что бы вот "праздновать".вспомнить и калек отправленных с "глаз долой", и бездарно положенных, и многое другое.чем гордится, что праздновать. горечи много.



Когда то давно мой дед, на детский вопрос "Зачем они воевали?". Ответил так.

"Чтобы вы все наши внуки жили счастливо и свободно и помнили о тех кто не выжил". Я это помню и не изменяю принципам. Когда то давно мой дед, на детский вопрос "Зачем они воевали?". Ответил так."Чтобы вы все наши внуки жили счастливо и свободно и помнили о тех кто не выжил". Я это помню и не изменяю принципам.

"Чтобы вы все наши внуки жили счастливо и свободно и помнили о тех кто не выжил" - с этим невозможно не согласиться.

насколько понимаю, это и было послевоенное отношение к Победе, до введения празднования.

празднование со временем, у некоторых, потеряло былое значение - "можем повторить" и тдтп.

помнят только Победу, ЖЕРТВ - забыли. - с этим невозможно не согласиться.насколько понимаю, это и было послевоенное отношение к Победе, до введения празднования.празднование со временем, у некоторых, потеряло былое значение - "можем повторить" и тдтп.помнят только Победу, ЖЕРТВ - забыли.

Это процесс воспитания и личных примеров в раннем детстве. Всегда помню, что "жизни ради победы, победа - ради жизней". Это нельзя разделить - это сущность, какая бы горькая и одновременно радостная она не была.

Праздник со слезами на глазах - это не только память это радость победы и смысл во имя чего погибали.

Всех чту, помню, всех о ком рассказывали деды и родители и всех о ком не знаю, не смотря ни на какую пропаганду или возможные бессмысленные запреты. Это процесс воспитания и личных примеров в раннем детстве. Всегда помню, что "жизни ради победы, победа - ради жизней". Это нельзя разделить - это сущность, какая бы горькая и одновременно радостная она не была.Праздник со слезами на глазах - это не только память это радость победы и смысл во имя чего погибали.Всех чту, помню, всех о ком рассказывали деды и родители и всех о ком не знаю, не смотря ни на какую пропаганду или возможные бессмысленные запреты. Black Jack - White Business ruvex

Повідомлень: 8045 З нами з: 03.11.08 Подякував: 664 раз. Подякували: 1701 раз. Профіль 1 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 тра, 2019 20:58 Вкладчик1234 написав: Каких Вам героев ещё не хватает?



Порошенко зробив Грицака Героєм України

Президент України Петро Порошенко підписав указ про присвоєння голові Служби безпеки України Василю Грицаку звання Герой України.

Відповідний указ №208/2019 від 9 травня опублікований на сайті глави держави.



“За самовіддане служіння Українському народові, визначний особистий внесок у захист державного суверенітету та територіальної цілісності України постановляю: присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" Грицаку Василю Сергійовичу - Голові Служби безпеки України", - ідеться в указі.

https://rudenko.kiev.ua/persons/poroshenko-zrobiv-gritsaka-geroiem-ukrai Каких Вам героев ещё не хватает?

А еще он присвоил воинские звания

- генерала армии - 1 чел.

- генерал-лейтенанта - 8 чел.

- генерал-майора - 15 чел.

- контр-адмирала - 1 чел.

Соотв. Указы https://www.president.gov.ua/documents/1782019-26682 , https://www.president.gov.ua/documents/1832019-26746 , https://www.president.gov.ua/documents/2042019-26758 .



Наградил орденами, в т.ч.

НИЩУКА Євгена Миколайовича - Міністра культури України

ОНІЩЕНКА Юрія Володимировича - Керівника Головного департаменту Адміністрації Президента України

ГАМАНА Миколу Васильовича - першого заступника Керуючого справами Апарату Верховної Ради України

ЄЛІСЄЄВА Костянтина Петровича - Заступника Глави Адміністрації Президента України

КУБІВА Степана Івановича - Першого віце-прем’єр-міністра України – Міністра економічного розвитку і торгівлі України

БОНДАРЕНКА Володимира Валерійовича - Державного секретаря Кабінету Міністрів України

ДЕМЧЕНКА Руслана Михайловича - Радника Президента України

ЛУРІНА Ігоря Анатолійовича - заступника Керівника Головного департаменту – керівника департаменту Адміністрації Президента України

МЕЛЬНИКА Ярослава Володимировича - Керівника Головного департаменту Адміністрації Президента України

ЦЕГОЛКА Святослава Петровича - Прес-секретаря Президента України

АНТИПОВА Миколу Андрійовича - завідувача відділу Головного департаменту Адміністрації Президента України

ТИРУСЯ Богдана Юрійовича - завідувача Відділу Адміністрації Президента України



Присвоил звания, в т.ч.

"ЗАСЛУЖЕНИЙ ЕКОНОМІСТ УКРАЇНИ"

АНІКЄЄВІЙ Олені Олегівні - заступникові Керівника Головного департаменту Адміністрації Президента України

ЛІПІНСЬКІЙ Світлані Олександрівні - заступникові Керівника Головного департаменту Адміністрації Президента України

ПРИЛИПКУ Сергію Івановичу - заступникові Керівника Державного управління справами



"ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ"

БОЖКО Ірині Андріївні - головному консультантові Приймальні Президента України Адміністрації Президента України

ЯРЕМІ Олександру Йосиповичу - заступникові Міністра молоді та спорту України



"ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК СФЕРИ ПОСЛУГ УКРАЇНИ"

ОРЛОВУ Богдану Олександровичу - заступникові керівника Управління – керівнику відділу Державного управління справами

ТАРАСЕНКУ Тарасу Ігоровичу - керівникові управління Державного управління справами

https://www.president.gov.ua/documents/1882019-26774 А еще он присвоил- генерала армии - 1 чел.- генерал-лейтенанта - 8 чел.- генерал-майора - 15 чел.- контр-адмирала - 1 чел.Соотв. УказыНаградил, в т.ч.НИЩУКА Євгена Миколайовича - Міністра культури УкраїниОНІЩЕНКА Юрія Володимировича - Керівника Головного департаменту Адміністрації Президента УкраїниГАМАНА Миколу Васильовича - першого заступника Керуючого справами Апарату Верховної Ради УкраїниЄЛІСЄЄВА Костянтина Петровича - Заступника Глави Адміністрації Президента УкраїниКУБІВА Степана Івановича - Першого віце-прем’єр-міністра України – Міністра економічного розвитку і торгівлі УкраїниБОНДАРЕНКА Володимира Валерійовича - Державного секретаря Кабінету Міністрів УкраїниДЕМЧЕНКА Руслана Михайловича - Радника Президента УкраїниЛУРІНА Ігоря Анатолійовича - заступника Керівника Головного департаменту – керівника департаменту Адміністрації Президента УкраїниМЕЛЬНИКА Ярослава Володимировича - Керівника Головного департаменту Адміністрації Президента УкраїниЦЕГОЛКА Святослава Петровича - Прес-секретаря Президента УкраїниАНТИПОВА Миколу Андрійовича - завідувача відділу Головного департаменту Адміністрації Президента УкраїниТИРУСЯ Богдана Юрійовича - завідувача Відділу Адміністрації Президента УкраїниПрисвоил звания, в т.ч.АНІКЄЄВІЙ Олені Олегівні - заступникові Керівника Головного департаменту Адміністрації Президента УкраїниЛІПІНСЬКІЙ Світлані Олександрівні - заступникові Керівника Головного департаменту Адміністрації Президента УкраїниПРИЛИПКУ Сергію Івановичу - заступникові Керівника Державного управління справамиБОЖКО Ірині Андріївні - головному консультантові Приймальні Президента України Адміністрації Президента УкраїниЯРЕМІ Олександру Йосиповичу - заступникові Міністра молоді та спорту УкраїниОРЛОВУ Богдану Олександровичу - заступникові керівника Управління – керівнику відділу Державного управління справамиТАРАСЕНКУ Тарасу Ігоровичу - керівникові управління Державного управління справами yanyura Повідомлень: 4603 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1775 раз. Подякували: 1196 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 тра, 2019 20:58 antey1969 написав: Поверьте, эмиграция врачей+медсестер из неньки идет просто бешеная.

В большинстве районных больниц дикая нехватка узких специалистов, а по медсестрам паника даже в некоторых отделениях столичных больниц - студентов берут на пол-ставки, аж гай шумит. Поверьте, эмиграция врачей+медсестер из неньки идет просто бешеная.В большинстве районных больниц дикая нехватка узких специалистов, а по медсестрам паника даже в некоторых отделениях столичных больниц - студентов берут на пол-ставки, аж гай шумит.



Каких еще узких специалистов? В городах с одной поликлиникой к ним во-первых, без направления семейного доктора просто не записаться на прием, а во-вторых, не уехавшие на заработки за границу профильные доктора побежали сверкая пятками на курсы семейных, потому что "реформа" Супрун намеренно приоритезировала последних по уровню оплаты.



В итоге, даже реаниматологи и хирурги массово переключаются на общую практику, а в скорой помощи так и вообще некому дежурить. Приезжают фельдшера! Вот экстренная помощь то будет... наверно, сразу в морг... Даже повезло доставить тяжело больного до реанимации, там ни аппаратных средств, ни лекарств, ни специалистов... Каких еще узких специалистов? В городах с одной поликлиникой к ним во-первых, без направления семейного доктора просто не записаться на прием, а во-вторых, не уехавшие на заработки за границу профильные доктора побежали сверкая пятками на курсы семейных, потому что "реформа" Супрун намеренно приоритезировала последних по уровню оплаты.В итоге, даже реаниматологи и хирурги массово переключаются на общую практику, а в скорой помощи так и вообще некому дежурить. Приезжают фельдшера! Вот экстренная помощь то будет... наверно, сразу в морг... Даже повезло доставить тяжело больного до реанимации, там ни аппаратных средств, ни лекарств, ни специалистов... Востаннє редагувалось zРадио в Чет 09 тра, 2019 20:59, всього редагувалось 1 раз. zРадио

Повідомлень: 2215 З нами з: 02.05.18 Подякував: 721 раз. Подякували: 1659 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 тра, 2019 20:59 freeze написав: 19yuriy91 написав: помнят только Победу, ЖЕРТВ - забыли.



Для поминания отвели целый божий день 8 мая.

Но хотя бы один день хоть какой то победы должен быть в стране для поднятия духа ?

Перманентные свечки в углу телевизора десятки раз в год просто вгоняют население в депрессию и неуверенность в себе. Для поминания отвели целый божий день 8 мая.Но хотя бы один день хоть какой то победы должен быть в стране для поднятия духа ?Перманентные свечки в углу телевизора десятки раз в год просто вгоняют население в депрессию и неуверенность в себе.



да я не о том....

я не о трауре вечном.

но победа досталась огромной кровью, бедой для очень многих.

само это трудно назвать праздником.

всё имхо. да я не о том....я не о трауре вечном.но победа досталась огромной кровью, бедой для очень многих.само это трудно назвать праздником.всё имхо. 19yuriy91 Повідомлень: 2024 З нами з: 15.09.12 Подякував: 211 раз. Подякували: 337 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 тра, 2019 21:09 flyman написав: budivelnik написав: Sommer написав: Как говорится МВД опровергло еще одного сказочника

Отметить 9 Мая на улицы страны вышли почти 700 тысяч украинцев - данные МВД.

https://focus.ua/ukraine/428580-v-ukraine-prinyali-uchastie-v-akciyax-ko-dnyu-pobedy-700-tysyach-chelovek--nacpoliciya.html

Всего в стране сегодня прошло более 1400 массовых мероприятий

Т.е. в среднем по 500 человек на мероприятие. Массовое, конечно же. Как говорится МВД опровергло еще одного сказочникаОтметить 9 Мая на улицы страны вышли почти 700 тысяч украинцев - данные МВД.Т.е. в среднем по 500 человек на мероприятие. Массовое, конечно же. А я додам з іншого боку

В Україні - 20 000 населенних пунктів, 42 млн населення..

Таким чином тільки 1400/20000=7% населених пунктів і 700000/42000000=1,67% населення відмічало це міроприємство.... А я додам з іншого бокуВ Україні - 20 000 населенних пунктів, 42 млн населення..Таким чином тільки 1400/20000=7% населених пунктів і 700000/42000000=1,67% населення відмічало це міроприємство.... ще один, для якого не свято i не Перемога.

Порохоботи, такi порохоботи... ще один, для якого не свято i не Перемога.Порохоботи, такi порохоботи... 1 В мене один дід кадровий військовий, пройшов від Хал-Хін-Голу через Фінську і Леннінград

2 Другий дід - з Західної України , народився в Австро-Угорщині, жив в Польщі, Німеччині,СРСР - не виїзжаючи з одного і того ж селе

3 Дід військовий - в 1939 визволяв Західну Україну, другий дід в 1939-1950 її захищав спочатку від СРСР , потім від Німців, потім знову від СРСР....



Таким чином

москалі били українців руками українців... а тому не можна говорити про повну перемогуодних українців над іншими... це горе і нещастя для усіх.



Пс

Під Полтавою виграв не Петро1 , і програв не Карл12 , одні українські козацькі полки під проводом українських полководців-побили інші українські козацькі полки під проводом таких самих українських полководців 1 В мене один дід кадровий військовий, пройшов від Хал-Хін-Голу через Фінську і Леннінград2 Другий дід - з Західної України , народився в Австро-Угорщині, жив в Польщі, Німеччині,СРСР - не виїзжаючи з одного і того ж селе3 Дід військовий - в 1939 визволяв Західну Україну, другий дід в 1939-1950 її захищав спочатку від СРСР , потім від Німців, потім знову від СРСР....Таким чиноммоскалі били українців руками українців... а тому не можна говорити про повну перемогуодних українців над іншими... це горе і нещастя для усіх.ПсПід Полтавою виграв не Петро1 , і програв не Карл12 , одні українські козацькі полки під проводом українських полководців-побили інші українські козацькі полки під проводом таких самих українських полководців Востаннє редагувалось budivelnik в Чет 09 тра, 2019 21:13, всього редагувалось 1 раз. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 20842 З нами з: 15.01.09 Подякував: 143 раз. Подякували: 2088 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 тра, 2019 21:10 19yuriy91 написав: но победа досталась огромной кровью, бедой для очень многих.

само это трудно назвать праздником.

всё имхо. но победа досталась огромной кровью, бедой для очень многих.само это трудно назвать праздником.всё имхо.



Наша главная победа - это победа над русской сволочью. Она впереди. Тогда и будет настоящий праздник. Наша главная победа - это победа над русской сволочью. Она впереди. Тогда и будет настоящий праздник. Libo 2

Повідомлень: 7063 З нами з: 14.11.11 Подякував: 309 раз. Подякували: 3600 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2841284228432844> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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