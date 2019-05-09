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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 2841284228432844>

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.5 5 133
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
27%
36
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
33%
44
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
7%
9
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
30%
40
Інший варіант
3%
4
Всього голосів : 133
Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 20:39

Re: Політичні дискусії

ruvex написав:Уважение и еще раз уважение.


Главное то уметь уважать не только свои идеалы. Увы не всем дано.
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 20:43

  ruvex написав:
  19yuriy91 написав:"это праздник со слезами на глазах"

у меня два деда воевали - один не вернулся, второй пришёл с боевыми наградами.
вернувшийся не уважал урочистости, а "отмечал" дома.

вообще "праздник" ввели, вроде, в 60-х?

слишком слёз много, что бы вот "праздновать".
вспомнить и калек отправленных с "глаз долой", и бездарно положенных, и многое другое.
чем гордится, что праздновать. горечи много.


Когда то давно мой дед, на детский вопрос "Зачем они воевали?". Ответил так.
"Чтобы вы все наши внуки жили счастливо и свободно и помнили о тех кто не выжил". Я это помню и не изменяю принципам.

"Чтобы вы все наши внуки жили счастливо и свободно и помнили о тех кто не выжил" - с этим невозможно не согласиться.
насколько понимаю, это и было послевоенное отношение к Победе, до введения празднования.
празднование со временем, у некоторых, потеряло былое значение - "можем повторить" и тдтп.
помнят только Победу, ЖЕРТВ - забыли.
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 20:48

  Sommer написав:О, опять у тебя темпоральные новости, теперь в истории! К нобелевке готовишься?

Акт в Реймсе подписали 7 мая в 02:41 по центральноевропейскому времени (UTC+1). Расскажи, по какому Гринвичу у тебя из этой даты получится 9-го мая?



В этом весь Sommer - нагуглит первый абзац из Википедии, и прикидывается экспертом. Не знает он об эмбарго на публичное объявление капитуляции, не знает о времени вступления капитуляции в силу и времени прекращении огня - знает правила тупого троллинга, и удовлетворяется малым!

Нагадить ему важнее, чем разобраться в вопросе!..
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 20:50

Re: Політичні дискусії

19yuriy91 написав:помнят только Победу, ЖЕРТВ - забыли.


Для поминания отвели целый божий день 8 мая.
Но хотя бы один день хоть какой то победы должен быть в стране для поднятия духа ?
Перманентные свечки в углу телевизора десятки раз в год просто вгоняют население в депрессию и неуверенность в себе.
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 20:53

  19yuriy91 написав:
  ruvex написав:
  19yuriy91 написав:"это праздник со слезами на глазах"

у меня два деда воевали - один не вернулся, второй пришёл с боевыми наградами.
вернувшийся не уважал урочистости, а "отмечал" дома.

вообще "праздник" ввели, вроде, в 60-х?

слишком слёз много, что бы вот "праздновать".
вспомнить и калек отправленных с "глаз долой", и бездарно положенных, и многое другое.
чем гордится, что праздновать. горечи много.


Когда то давно мой дед, на детский вопрос "Зачем они воевали?". Ответил так.
"Чтобы вы все наши внуки жили счастливо и свободно и помнили о тех кто не выжил". Я это помню и не изменяю принципам.

"Чтобы вы все наши внуки жили счастливо и свободно и помнили о тех кто не выжил" - с этим невозможно не согласиться.
насколько понимаю, это и было послевоенное отношение к Победе, до введения празднования.
празднование со временем, у некоторых, потеряло былое значение - "можем повторить" и тдтп.
помнят только Победу, ЖЕРТВ - забыли.

Это процесс воспитания и личных примеров в раннем детстве. Всегда помню, что "жизни ради победы, победа - ради жизней". Это нельзя разделить - это сущность, какая бы горькая и одновременно радостная она не была.
Праздник со слезами на глазах - это не только память это радость победы и смысл во имя чего погибали.
Всех чту, помню, всех о ком рассказывали деды и родители и всех о ком не знаю, не смотря ни на какую пропаганду или возможные бессмысленные запреты.
Black Jack - White Business
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 20:58

  Вкладчик1234 написав:Каких Вам героев ещё не хватает?

Порошенко зробив Грицака Героєм України
Президент України Петро Порошенко підписав указ про присвоєння голові Служби безпеки України Василю Грицаку звання Герой України.
Відповідний указ №208/2019 від 9 травня опублікований на сайті глави держави.

“За самовіддане служіння Українському народові, визначний особистий внесок у захист державного суверенітету та територіальної цілісності України постановляю: присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" Грицаку Василю Сергійовичу - Голові Служби безпеки України", - ідеться в указі.

https://rudenko.kiev.ua/persons/poroshenko-zrobiv-gritsaka-geroiem-ukrai

А еще он присвоил воинские звания
- генерала армии - 1 чел.
- генерал-лейтенанта - 8 чел.
- генерал-майора - 15 чел.
- контр-адмирала - 1 чел.
Соотв. Указы https://www.president.gov.ua/documents/1782019-26682, https://www.president.gov.ua/documents/1832019-26746, https://www.president.gov.ua/documents/2042019-26758.

Наградил орденами, в т.ч.
НИЩУКА Євгена Миколайовича - Міністра культури України
ОНІЩЕНКА Юрія Володимировича - Керівника Головного департаменту Адміністрації Президента України
ГАМАНА Миколу Васильовича - першого заступника Керуючого справами Апарату Верховної Ради України
ЄЛІСЄЄВА Костянтина Петровича - Заступника Глави Адміністрації Президента України
КУБІВА Степана Івановича - Першого віце-прем’єр-міністра України – Міністра економічного розвитку і торгівлі України
БОНДАРЕНКА Володимира Валерійовича - Державного секретаря Кабінету Міністрів України
ДЕМЧЕНКА Руслана Михайловича - Радника Президента України
ЛУРІНА Ігоря Анатолійовича - заступника Керівника Головного департаменту – керівника департаменту Адміністрації Президента України
МЕЛЬНИКА Ярослава Володимировича - Керівника Головного департаменту Адміністрації Президента України
ЦЕГОЛКА Святослава Петровича - Прес-секретаря Президента України
АНТИПОВА Миколу Андрійовича - завідувача відділу Головного департаменту Адміністрації Президента України
ТИРУСЯ Богдана Юрійовича - завідувача Відділу Адміністрації Президента України

Присвоил звания, в т.ч.
"ЗАСЛУЖЕНИЙ ЕКОНОМІСТ УКРАЇНИ"
АНІКЄЄВІЙ Олені Олегівні - заступникові Керівника Головного департаменту Адміністрації Президента України
ЛІПІНСЬКІЙ Світлані Олександрівні - заступникові Керівника Головного департаменту Адміністрації Президента України
ПРИЛИПКУ Сергію Івановичу - заступникові Керівника Державного управління справами

"ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ"
БОЖКО Ірині Андріївні - головному консультантові Приймальні Президента України Адміністрації Президента України
ЯРЕМІ Олександру Йосиповичу - заступникові Міністра молоді та спорту України

"ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК СФЕРИ ПОСЛУГ УКРАЇНИ"
ОРЛОВУ Богдану Олександровичу - заступникові керівника Управління – керівнику відділу Державного управління справами
ТАРАСЕНКУ Тарасу Ігоровичу - керівникові управління Державного управління справами
https://www.president.gov.ua/documents/1882019-26774
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 20:58

  antey1969 написав:Поверьте, эмиграция врачей+медсестер из неньки идет просто бешеная.
В большинстве районных больниц дикая нехватка узких специалистов, а по медсестрам паника даже в некоторых отделениях столичных больниц - студентов берут на пол-ставки, аж гай шумит.


Каких еще узких специалистов? В городах с одной поликлиникой к ним во-первых, без направления семейного доктора просто не записаться на прием, а во-вторых, не уехавшие на заработки за границу профильные доктора побежали сверкая пятками на курсы семейных, потому что "реформа" Супрун намеренно приоритезировала последних по уровню оплаты.

В итоге, даже реаниматологи и хирурги массово переключаются на общую практику, а в скорой помощи так и вообще некому дежурить. Приезжают фельдшера! Вот экстренная помощь то будет... наверно, сразу в морг... Даже повезло доставить тяжело больного до реанимации, там ни аппаратных средств, ни лекарств, ни специалистов...
Востаннє редагувалось zРадио в Чет 09 тра, 2019 20:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 20:59

  freeze написав:
19yuriy91 написав:помнят только Победу, ЖЕРТВ - забыли.


Для поминания отвели целый божий день 8 мая.
Но хотя бы один день хоть какой то победы должен быть в стране для поднятия духа ?
Перманентные свечки в углу телевизора десятки раз в год просто вгоняют население в депрессию и неуверенность в себе.


да я не о том....
я не о трауре вечном.
но победа досталась огромной кровью, бедой для очень многих.
само это трудно назвать праздником.
всё имхо.
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 21:09

  flyman написав:
  budivelnik написав:
  Sommer написав:Как говорится МВД опровергло еще одного сказочника
Отметить 9 Мая на улицы страны вышли почти 700 тысяч украинцев - данные МВД.
https://focus.ua/ukraine/428580-v-ukraine-prinyali-uchastie-v-akciyax-ko-dnyu-pobedy-700-tysyach-chelovek--nacpoliciya.html
Всего в стране сегодня прошло более 1400 массовых мероприятий
Т.е. в среднем по 500 человек на мероприятие. Массовое, конечно же.
А я додам з іншого боку
В Україні - 20 000 населенних пунктів, 42 млн населення..
Таким чином тільки 1400/20000=7% населених пунктів і 700000/42000000=1,67% населення відмічало це міроприємство....
ще один, для якого не свято i не Перемога.
Порохоботи, такi порохоботи...
1 В мене один дід кадровий військовий, пройшов від Хал-Хін-Голу через Фінську і Леннінград
2 Другий дід - з Західної України , народився в Австро-Угорщині, жив в Польщі, Німеччині,СРСР - не виїзжаючи з одного і того ж селе
3 Дід військовий - в 1939 визволяв Західну Україну, другий дід в 1939-1950 її захищав спочатку від СРСР , потім від Німців, потім знову від СРСР....

Таким чином
москалі били українців руками українців... а тому не можна говорити про повну перемогуодних українців над іншими... це горе і нещастя для усіх.

Пс
Під Полтавою виграв не Петро1 , і програв не Карл12 , одні українські козацькі полки під проводом українських полководців-побили інші українські козацькі полки під проводом таких самих українських полководців
Востаннє редагувалось budivelnik в Чет 09 тра, 2019 21:13, всього редагувалось 1 раз.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 21:10

  19yuriy91 написав:но победа досталась огромной кровью, бедой для очень многих.
само это трудно назвать праздником.
всё имхо.


Наша главная победа - это победа над русской сволочью. Она впереди. Тогда и будет настоящий праздник. :?
Libo
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