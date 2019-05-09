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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 2841284228432844

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.5 5 133
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
27%
36
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
33%
44
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
7%
9
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
30%
40
Інший варіант
3%
4
Всього голосів : 133
Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 21:13

  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:...........
  yanyura написав:Дополню по Украине. Лично вы против Закона Украины и пока еще действующего Президента Украины Порошенко?

Так. Особисто я проти. Україна не була суб"єктом в цій війні. Україна тільки постраждала, тому це не може бути державне свята. Це може бути тільки урочиста подія(день скорботи). Наприклад, аналогічно Ізраїлю.
І до чого тут Порошенко? Ви навіть не знаєте хто у нас закони приймає.

Чистое повторение идей господина Путина.
Он как раз и рассказывал о победе России в той войне и о том, что Украина не при чём.

В очередной раз удивляет, что "патриоты" почему-то часто сходятся мыслями с господином Путиным. Значительно чаще, чем те, кого они провозглашают "кремлеботами".


Меня тоже удивляет подобная форма патриотизма - благодаря таким вот манкуртам мы УЖЕ добровольно сдали путину русский язык и историю, отказавшись от наследия Руси (хотя имеем на него уж точно не меньше оснований, чем россияне).

И вот сейчас у нас пытаются забрать еще и главную победу 20-го века, отказываясь от сознательного участия в борьбе с нацизмом (мол, мы и не хотели - нас обе стороны втянули в свои разборки).

Вместо этого, как правильно отметил freeze, нас кормят бесконечными скорботами, морами и прочей пораженческой пропагандой!
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 21:16

  Libo написав:
  19yuriy91 написав:но победа досталась огромной кровью, бедой для очень многих.
само это трудно назвать праздником.
всё имхо.


Наша главная победа - это победа над русской сволочью. Она впереди. Тогда и будет настоящий праздник. :?


Российской, а не русской! Не путайте эти разные понятия!
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 21:17

  zРадио написав:...морами и прочей пораженческой пропагандой!

голодомор это пораженческая пропаганда?
сволочь ты, критикус...
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 21:19

  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:...........
  yanyura написав:Дополню по Украине. Лично вы против Закона Украины и пока еще действующего Президента Украины Порошенко?

Так. Особисто я проти. Україна не була суб"єктом в цій війні. Україна тільки постраждала, тому це не може бути державне свята. Це може бути тільки урочиста подія(день скорботи). Наприклад, аналогічно Ізраїлю.
І до чого тут Порошенко? Ви навіть не знаєте хто у нас закони приймає.

Чистое повторение идей господина Путина.
Он как раз и рассказывал о победе России в той войне и о том, что Украина не при чём.

В очередной раз удивляет, что "патриоты" почему-то часто сходятся мыслями с господином Путиным. Значительно чаще, чем те, кого они провозглашают "кремлеботами".

так отож
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 21:29

  budivelnik написав:3 Дід військовий - в 1939 визволяв Західну Україну, другий дід в 1939-1950 її захищав спочатку від СРСР , потім від Німців, потім знову від СРСР....


Интересное мировосприятие - Западная Украина до 1939-го пребывала (преимущественно) в составе Польши, и против нее ваши деды не боролись, очевидно, выражая лояность и покорность польским властям. Но когда на эту территорию вторгся СССР, польское правительство только попустительствовало этому (ведь войну СССР Польша никогда не объявляла, а Германии - объявила сразу же после начала реализации нацистами операции "Вайс" в начале сентября 1939-го), но ваши деды, тем не менее, начали партизанить против СССР?

Мне это очень напоминает современную трактовку суверенитета Украины - мы независимы, если мы независимы от Москвы, а зависимость от Брюсселя и Вашингтона суверенитету не помешает :mrgreen: Видимо, время не исправляет...
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 21:32

  zРадио написав:
  Sommer написав:О, опять у тебя темпоральные новости, теперь в истории! К нобелевке готовишься?

Акт в Реймсе подписали 7 мая в 02:41 по центральноевропейскому времени (UTC+1). Расскажи, по какому Гринвичу у тебя из этой даты получится 9-го мая?



В этом весь Sommer - нагуглит первый абзац из Википедии, и прикидывается экспертом. Не знает он об эмбарго на публичное объявление капитуляции, не знает о времени вступления капитуляции в силу и времени прекращении огня - знает правила тупого троллинга, и удовлетворяется малым!


Что, погуглил наконец-то? Ну хоть в следующий раз будет тебе урок - проверять информацию, прежде чем ляпать.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 21:38

  zРадио написав:
  yanyura написав:
Зеленский поздравил украинцев с Днем победы над нацизмом
11:30, 09 мая 2019

"Сегодня – 9 мая. Это наш День Благодарения. Благодарности за то, что бесчеловечная идеология нацизма навсегда ушла в прошлое. Благодарности тем, кто боролся с нацизмом – и победил. Просто спасибо всем – за возможность родиться и жить", - потерпел он.


С "Днем Благодарения", по правде сказать, он в глубокую лужу сел. Какое отношение имеют благодарности жителей США и Канады богу и друг другу за свое благосостояние к благодарности предкам за отданные жизни в борьбе с нацизмом в Украине?


Так, тебе еще и про истоки "дня благодарения" тебе погуглить надо.

Кроме того, чем тебе не нравится
Благодарности за то, что бесчеловечная идеология нацизма навсегда ушла в прошлое. Благодарности тем, кто боролся с нацизмом – и победил. Просто спасибо всем – за возможность родиться и жить


Или тебе надо "можем повторить"?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 21:40

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Вместо этого, как правильно отметил freeze, нас кормят бесконечными скорботами, морами и прочей пораженческой пропагандой!
Кожен з нас десь харчується
Ви скорботами, морами і так далі
Я перемогами,досягненнями
Зображення
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 21:45

  budivelnik написав:
  zРадио написав:Вместо этого, как правильно отметил freeze, нас кормят бесконечными скорботами, морами и прочей пораженческой пропагандой!
Кожен з нас десь харчується
Ви скорботами, морами і так далі
Я перемогами,досягненнями
Зображення

а чому на 1913?
бери 2013, або 2007,
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 21:46

  zРадио написав:
  budivelnik написав:1 В мене один дід кадровий військовий, пройшов від Хал-Хін-Голу через Фінську і Леннінград
2 Другий дід - з Західної України , народився в Австро-Угорщині, жив в Польщі, Німеччині,СРСР - не виїзжаючи з одного і того ж селе
3 Дід військовий - в 1939 визволяв Західну Україну, другий дід в 1939-1950 її захищав спочатку від СРСР , потім від Німців, потім знову від СРСР....

Таким чином
москалі били українців руками українців... а тому не можна говорити про повну перемогуодних українців над іншими... це горе і нещастя для усіх.

Пс
Під Полтавою виграв не Петро1 , і програв не Карл12 , одні українські козацькі полки під проводом українських полководців-побили інші українські козацькі полки під проводом таких самих українських полководців.
Интересное мировосприятие - Западная Украина до 1939-го пребывала (преимущественно) в составе Польши, и против нее ваши деды не боролись, очевидно, выражая лояность и покорность польским властям. Но когда на эту территорию вторгся СССР, польское правительство только попустительствовало этому (ведь войну СССР Польша никогда не объявляла, а Германии - объявила сразу же после начала реализации нацистами операции "Вайс" в начале сентября 1939-го), но ваши деды, тем не менее, начали партизанить против СССР?

Мне это очень напоминает современную трактовку суверенитета Украины - мы независимы, если мы независимы от Москвы, а зависимость от Брюсселя и Вашингтона суверенитету не помешает :mrgreen: Видимо, время не исправляет...
Промосковський зрадофіл за 70 років після війни так і не знає що Бандерівці все життя боролись за Україну...
Західноукраї́нська Наро́дна Респу́бліка (за тодішнім правописом: Західно-українська Народня Република[1][2], ЗУНР, пізніше також Галицька Республика чи Держава[3]) — українська держава, що фактично існувала протягом 1918—1919 років, формально ж і до 1923 року, на території Західної України зі столицею у Львові. Постала після Першої світової війни в результаті розпаду Австро-Угорської імперії

Організа́ція украї́нських націоналі́стів (ОУН) — український громадсько-політичний рух, що ставить собі за мету встановлення Української соборної самостійної держави, її збереження та розвиток.

Визначивши себе як рух, а не як партія, ОУН засуджувала всі легальні українські партії Галичини як колабораціоністські. Заснована 3 лютого 1929 року у Відні, легалізована в Україні 1993-го як громадська організація[2].

Убивство Броніслава Перацького — політичне вбивство міністра внутрішніх справ в уряді Леона Козловського, одного з організаторів пацифікації у Галичині, що відбулося 15 червня 1934 року перед будинком Товариського клубу на вулиці Фоксаль у Варшаві.

Революційний трибунал ОУН прийняв рішення про страту Б. Перацького як одного з головних винуватців так званої Пацифікації — репресивних заходів польської окупаційної влади в Галичині щодо української громади. Перацького поранив член Організації українських націоналістів (ОУН) Григорій Мацейко.

То як признаєш що забрехався
Чи признаєш що просякнутий промосковською пропогандою?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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