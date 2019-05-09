Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
yanyura написав:Дополню по Украине. Лично вы против Закона Украины и пока еще действующего Президента Украины Порошенко?
Так. Особисто я проти. Україна не була суб"єктом в цій війні. Україна тільки постраждала, тому це не може бути державне свята. Це може бути тільки урочиста подія(день скорботи). Наприклад, аналогічно Ізраїлю. І до чого тут Порошенко? Ви навіть не знаєте хто у нас закони приймає.
Чистое повторение идей господина Путина. Он как раз и рассказывал о победе России в той войне и о том, что Украина не при чём.
В очередной раз удивляет, что "патриоты" почему-то часто сходятся мыслями с господином Путиным. Значительно чаще, чем те, кого они провозглашают "кремлеботами".
Меня тоже удивляет подобная форма патриотизма - благодаря таким вот манкуртам мы УЖЕ добровольно сдали путину русский язык и историю, отказавшись от наследия Руси (хотя имеем на него уж точно не меньше оснований, чем россияне).
И вот сейчас у нас пытаются забрать еще и главную победу 20-го века, отказываясь от сознательного участия в борьбе с нацизмом (мол, мы и не хотели - нас обе стороны втянули в свои разборки).
Вместо этого, как правильно отметил freeze, нас кормят бесконечными скорботами, морами и прочей пораженческой пропагандой!
yanyura написав:Дополню по Украине. Лично вы против Закона Украины и пока еще действующего Президента Украины Порошенко?
Так. Особисто я проти. Україна не була суб"єктом в цій війні. Україна тільки постраждала, тому це не може бути державне свята. Це може бути тільки урочиста подія(день скорботи). Наприклад, аналогічно Ізраїлю. І до чого тут Порошенко? Ви навіть не знаєте хто у нас закони приймає.
Чистое повторение идей господина Путина. Он как раз и рассказывал о победе России в той войне и о том, что Украина не при чём.
В очередной раз удивляет, что "патриоты" почему-то часто сходятся мыслями с господином Путиным. Значительно чаще, чем те, кого они провозглашают "кремлеботами".
так отож
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
budivelnik написав:3 Дід військовий - в 1939 визволяв Західну Україну, другий дід в 1939-1950 її захищав спочатку від СРСР , потім від Німців, потім знову від СРСР....
Интересное мировосприятие - Западная Украина до 1939-го пребывала (преимущественно) в составе Польши, и против нее ваши деды не боролись, очевидно, выражая лояность и покорность польским властям. Но когда на эту территорию вторгся СССР, польское правительство только попустительствовало этому (ведь войну СССР Польша никогда не объявляла, а Германии - объявила сразу же после начала реализации нацистами операции "Вайс" в начале сентября 1939-го), но ваши деды, тем не менее, начали партизанить против СССР?
Мне это очень напоминает современную трактовку суверенитета Украины - мы независимы, если мы независимы от Москвы, а зависимость от Брюсселя и Вашингтона суверенитету не помешает Видимо, время не исправляет...
Sommer написав:О, опять у тебя темпоральные новости, теперь в истории! К нобелевке готовишься?
Акт в Реймсе подписали 7 мая в 02:41 по центральноевропейскому времени (UTC+1). Расскажи, по какому Гринвичу у тебя из этой даты получится 9-го мая?
В этом весь Sommer - нагуглит первый абзац из Википедии, и прикидывается экспертом. Не знает он об эмбарго на публичное объявление капитуляции, не знает о времени вступления капитуляции в силу и времени прекращении огня - знает правила тупого троллинга, и удовлетворяется малым!
Что, погуглил наконец-то? Ну хоть в следующий раз будет тебе урок - проверять информацию, прежде чем ляпать.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Зеленский поздравил украинцев с Днем победы над нацизмом 11:30, 09 мая 2019
"Сегодня – 9 мая. Это наш День Благодарения. Благодарности за то, что бесчеловечная идеология нацизма навсегда ушла в прошлое. Благодарности тем, кто боролся с нацизмом – и победил. Просто спасибо всем – за возможность родиться и жить", - потерпел он.
С "Днем Благодарения", по правде сказать, он в глубокую лужу сел. Какое отношение имеют благодарности жителей США и Канады богу и друг другу за свое благосостояние к благодарности предкам за отданные жизни в борьбе с нацизмом в Украине?
Так, тебе еще и про истоки "дня благодарения" тебе погуглить надо.
Кроме того, чем тебе не нравится
Благодарности за то, что бесчеловечная идеология нацизма навсегда ушла в прошлое. Благодарности тем, кто боролся с нацизмом – и победил. Просто спасибо всем – за возможность родиться и жить
Или тебе надо "можем повторить"?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
zРадио написав:Вместо этого, как правильно отметил freeze, нас кормят бесконечными скорботами, морами и прочей пораженческой пропагандой!
Кожен з нас десь харчується Ви скорботами, морами і так далі Я перемогами,досягненнями
а чому на 1913? бери 2013, або 2007,
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
budivelnik написав:1 В мене один дід кадровий військовий, пройшов від Хал-Хін-Голу через Фінську і Леннінград 2 Другий дід - з Західної України , народився в Австро-Угорщині, жив в Польщі, Німеччині,СРСР - не виїзжаючи з одного і того ж селе 3 Дід військовий - в 1939 визволяв Західну Україну, другий дід в 1939-1950 її захищав спочатку від СРСР , потім від Німців, потім знову від СРСР....
Таким чином москалі били українців руками українців... а тому не можна говорити про повну перемогуодних українців над іншими... це горе і нещастя для усіх.
Пс Під Полтавою виграв не Петро1 , і програв не Карл12 , одні українські козацькі полки під проводом українських полководців-побили інші українські козацькі полки під проводом таких самих українських полководців.
Интересное мировосприятие - Западная Украина до 1939-го пребывала (преимущественно) в составе Польши, и против нее ваши деды не боролись, очевидно, выражая лояность и покорность польским властям. Но когда на эту территорию вторгся СССР, польское правительство только попустительствовало этому (ведь войну СССР Польша никогда не объявляла, а Германии - объявила сразу же после начала реализации нацистами операции "Вайс" в начале сентября 1939-го), но ваши деды, тем не менее, начали партизанить против СССР?
Мне это очень напоминает современную трактовку суверенитета Украины - мы независимы, если мы независимы от Москвы, а зависимость от Брюсселя и Вашингтона суверенитету не помешает Видимо, время не исправляет...
Промосковський зрадофіл за 70 років після війни так і не знає що Бандерівці все життя боролись за Україну...
Західноукраї́нська Наро́дна Респу́бліка (за тодішнім правописом: Західно-українська Народня Република[1][2], ЗУНР, пізніше також Галицька Республика чи Держава[3]) — українська держава, що фактично існувала протягом 1918—1919 років, формально ж і до 1923 року, на території Західної України зі столицею у Львові. Постала після Першої світової війни в результаті розпаду Австро-Угорської імперії
Організа́ція украї́нських націоналі́стів (ОУН) — український громадсько-політичний рух, що ставить собі за мету встановлення Української соборної самостійної держави, її збереження та розвиток.
Визначивши себе як рух, а не як партія, ОУН засуджувала всі легальні українські партії Галичини як колабораціоністські. Заснована 3 лютого 1929 року у Відні, легалізована в Україні 1993-го як громадська організація[2].
Убивство Броніслава Перацького — політичне вбивство міністра внутрішніх справ в уряді Леона Козловського, одного з організаторів пацифікації у Галичині, що відбулося 15 червня 1934 року перед будинком Товариського клубу на вулиці Фоксаль у Варшаві.
Революційний трибунал ОУН прийняв рішення про страту Б. Перацького як одного з головних винуватців так званої Пацифікації — репресивних заходів польської окупаційної влади в Галичині щодо української громади. Перацького поранив член Організації українських націоналістів (ОУН) Григорій Мацейко.
То як признаєш що забрехався Чи признаєш що просякнутий промосковською пропогандою?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69