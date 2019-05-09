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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 2841284228432844 Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.5 5 133 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 27% 36 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 33% 44 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 7% 9 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 30% 40 Інший варіант 3% 4 Всього голосів : 133 Додано: Чет 09 тра, 2019 21:13 ЛАД написав: andrijk777 написав: ...........

yanyura написав: Дополню по Украине. Лично вы против Закона Украины и пока еще действующего Президента Украины Порошенко? Дополню по Украине. Лично вы против Закона Украины и пока еще действующего Президента Украины Порошенко?

Так. Особисто я проти. Україна не була суб"єктом в цій війні. Україна тільки постраждала, тому це не може бути державне свята. Це може бути тільки урочиста подія(день скорботи). Наприклад, аналогічно Ізраїлю.

І до чого тут Порошенко? Ви навіть не знаєте хто у нас закони приймає. ...........Так. Особисто я проти.Наприклад, аналогічно Ізраїлю.І до чого тут Порошенко? Ви навіть не знаєте хто у нас закони приймає.

Чистое повторение идей господина Путина.

Он как раз и рассказывал о победе России в той войне и о том, что Украина не при чём.



В очередной раз удивляет, что "патриоты" почему-то часто сходятся мыслями с господином Путиным. Значительно чаще, чем те, кого они провозглашают "кремлеботами". Чистое повторение идей господина Путина.Он как раз и рассказывал о победе России в той войне и о том, что Украина не при чём.В очередной раз удивляет, что "патриоты" почему-то часто сходятся мыслями с господином Путиным. Значительно чаще, чем те, кого они провозглашают "кремлеботами".



Меня тоже удивляет подобная форма патриотизма - благодаря таким вот манкуртам мы УЖЕ добровольно сдали путину русский язык и историю, отказавшись от наследия Руси (хотя имеем на него уж точно не меньше оснований, чем россияне).



И вот сейчас у нас пытаются забрать еще и главную победу 20-го века, отказываясь от сознательного участия в борьбе с нацизмом (мол, мы и не хотели - нас обе стороны втянули в свои разборки).



Вместо этого, как правильно отметил freeze, нас кормят бесконечными скорботами, морами и прочей пораженческой пропагандой! Меня тоже удивляет подобная форма патриотизма - благодаря таким вот манкуртам мы УЖЕ добровольно сдали путину русский язык и историю, отказавшись от наследия Руси (хотя имеем на него уж точно не меньше оснований, чем россияне).И вот сейчас у нас пытаются забрать еще и главную победу 20-го века, отказываясь от сознательного участия в борьбе с нацизмом (мол, мы и не хотели - нас обе стороны втянули в свои разборки).Вместо этого, как правильно отметил, нас кормят бесконечными скорботами, морами и прочей пораженческой пропагандой! zРадио

Повідомлень: 2215 З нами з: 02.05.18 Подякував: 721 раз. Подякували: 1659 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 тра, 2019 21:16 Libo написав: 19yuriy91 написав: но победа досталась огромной кровью, бедой для очень многих.

само это трудно назвать праздником.

всё имхо. но победа досталась огромной кровью, бедой для очень многих.само это трудно назвать праздником.всё имхо.



Наша главная победа - это победа над русской сволочью. Она впереди. Тогда и будет настоящий праздник. Наша главная победа - это победа над русской сволочью. Она впереди. Тогда и будет настоящий праздник.



Российской, а не русской! Не путайте эти разные понятия! Российской, а не русской! Не путайте эти разные понятия! zРадио

Повідомлень: 2215 З нами з: 02.05.18 Подякував: 721 раз. Подякували: 1659 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 тра, 2019 21:17 zРадио написав: ...морами и прочей пораженческой пропагандой! ...морами и прочей пораженческой пропагандой!

голодомор это пораженческая пропаганда?

сволочь ты, критикус... голодомор это пораженческая пропаганда?сволочь ты, критикус... Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Yuri_T 1

Повідомлень: 13985 З нами з: 09.10.08 Подякував: 1865 раз. Подякували: 4009 раз. Профіль 5 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 тра, 2019 21:19 ЛАД написав: andrijk777 написав: ...........

yanyura написав: Дополню по Украине. Лично вы против Закона Украины и пока еще действующего Президента Украины Порошенко? Дополню по Украине. Лично вы против Закона Украины и пока еще действующего Президента Украины Порошенко?

Так. Особисто я проти. Україна не була суб"єктом в цій війні. Україна тільки постраждала, тому це не може бути державне свята. Це може бути тільки урочиста подія(день скорботи). Наприклад, аналогічно Ізраїлю.

І до чого тут Порошенко? Ви навіть не знаєте хто у нас закони приймає. ...........Так. Особисто я проти.Наприклад, аналогічно Ізраїлю.І до чого тут Порошенко? Ви навіть не знаєте хто у нас закони приймає.

Чистое повторение идей господина Путина.

Он как раз и рассказывал о победе России в той войне и о том, что Украина не при чём.



В очередной раз удивляет, что "патриоты" почему-то часто сходятся мыслями с господином Путиным. Значительно чаще, чем те, кого они провозглашают "кремлеботами". Чистое повторение идей господина Путина.Он как раз и рассказывал о победе России в той войне и о том, что Украина не при чём.В очередной раз удивляет, что "патриоты" почему-то часто сходятся мыслями с господином Путиным. Значительно чаще, чем те, кого они провозглашают "кремлеботами".

так отож так отож В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe. flyman

Повідомлень: 15401 З нами з: 09.03.14 Подякував: 924 раз. Подякували: 916 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 тра, 2019 21:29 budivelnik написав: 3 Дід військовий - в 1939 визволяв Західну Україну, другий дід в 1939-1950 її захищав спочатку від СРСР , потім від Німців, потім знову від СРСР....

3 Дід військовий - в 1939 визволяв Західну Україну, другий дід в 1939-1950 її захищав спочатку від СРСР , потім від Німців, потім знову від СРСР....



Интересное мировосприятие - Западная Украина до 1939-го пребывала (преимущественно) в составе Польши, и против нее ваши деды не боролись, очевидно, выражая лояность и покорность польским властям. Но когда на эту территорию вторгся СССР, польское правительство только попустительствовало этому (ведь войну СССР Польша никогда не объявляла, а Германии - объявила сразу же после начала реализации нацистами операции "Вайс" в начале сентября 1939-го), но ваши деды, тем не менее, начали партизанить против СССР?



Мне это очень напоминает современную трактовку суверенитета Украины - мы независимы, если мы независимы от Москвы, а зависимость от Брюсселя и Вашингтона суверенитету не помешает Видимо, время не исправляет... Интересное мировосприятие - Западная Украина до 1939-го пребывала (преимущественно) в составе Польши, и против нее ваши деды не боролись, очевидно, выражая лояность и покорность польским властям. Но когда на эту территорию вторгся СССР, польское правительство только попустительствовало этому (ведь войну СССР Польша никогда не объявляла, а Германии - объявила сразу же после начала реализации нацистами операции "Вайс" в начале сентября 1939-го), но ваши деды, тем не менее, начали партизанить против СССР?Мне это очень напоминает современную трактовку суверенитета Украины - мы независимы, если мы независимы от Москвы, а зависимость от Брюсселя и Вашингтона суверенитету не помешаетВидимо, время не исправляет... zРадио

Повідомлень: 2215 З нами з: 02.05.18 Подякував: 721 раз. Подякували: 1659 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 тра, 2019 21:32 zРадио написав: Sommer написав: О, опять у тебя темпоральные новости, теперь в истории! К нобелевке готовишься?



Акт в Реймсе подписали 7 мая в 02:41 по центральноевропейскому времени (UTC+1). Расскажи, по какому Гринвичу у тебя из этой даты получится 9-го мая?



О, опять у тебя темпоральные новости, теперь в истории! К нобелевке готовишься?Акт в Реймсе подписалипо центральноевропейскому времени (UTC+1). Расскажи, по какому Гринвичу у тебя из этой даты получится 9-го мая?



В этом весь Sommer - нагуглит первый абзац из Википедии, и прикидывается экспертом. Не знает он об эмбарго на публичное объявление капитуляции, не знает о времени вступления капитуляции в силу и времени прекращении огня - знает правила тупого троллинга, и удовлетворяется малым!

В этом весь- нагуглит первый абзац из Википедии, и прикидывается экспертом. Не знает он об эмбарго на публичное объявление капитуляции, не знает о времени вступления капитуляции в силу и времени прекращении огня - знает правила тупого троллинга, и удовлетворяется малым!



Что, погуглил наконец-то? Ну хоть в следующий раз будет тебе урок - проверять информацию, прежде чем ляпать. Что, погуглил наконец-то? Ну хоть в следующий раз будет тебе урок - проверять информацию, прежде чем ляпать. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 3934 З нами з: 07.04.17 Подякував: 408 раз. Подякували: 526 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 тра, 2019 21:38 zРадио написав: yanyura написав: Зеленский поздравил украинцев с Днем победы над нацизмом

11:30, 09 мая 2019



"Сегодня – 9 мая. Это наш День Благодарения. Благодарности за то, что бесчеловечная идеология нацизма навсегда ушла в прошлое. Благодарности тем, кто боролся с нацизмом – и победил. Просто спасибо всем – за возможность родиться и жить", - потерпел он.





С "Днем Благодарения", по правде сказать, он в глубокую лужу сел. Какое отношение имеют благодарности жителей США и Канады богу и друг другу за свое благосостояние к благодарности предкам за отданные жизни в борьбе с нацизмом в Украине?

С "Днем Благодарения", по правде сказать, он в глубокую лужу сел. Какое отношение имеютк благодарности предкам за отданные жизни в борьбе с нацизмом в Украине?



Так, тебе еще и про истоки "дня благодарения" тебе погуглить надо.



Кроме того, чем тебе не нравится

Благодарности за то, что бесчеловечная идеология нацизма навсегда ушла в прошлое. Благодарности тем, кто боролся с нацизмом – и победил. Просто спасибо всем – за возможность родиться и жить



Или тебе надо "можем повторить"? Так, тебе еще и про истоки "дня благодарения" тебе погуглить надо.Кроме того, чем тебе не нравитсяИли тебе надо "можем повторить"? Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 3934 З нами з: 07.04.17 Подякував: 408 раз. Подякували: 526 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 тра, 2019 21:40 Re: Політичні дискусії zРадио написав: Вместо этого, как правильно отметил freeze, нас кормят бесконечными скорботами, морами и прочей пораженческой пропагандой! Вместо этого, как правильно отметил freeze, нас кормят бесконечными скорботами, морами и прочей пораженческой пропагандой! Кожен з нас десь харчується

Ви скорботами, морами і так далі

Я перемогами,досягненнями

Кожен з нас десь харчуєтьсяВи скорботами, морами і так даліЯ перемогами,досягненнями в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 20842 З нами з: 15.01.09 Подякував: 143 раз. Подякували: 2088 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 тра, 2019 21:45 budivelnik написав: zРадио написав: Вместо этого, как правильно отметил freeze, нас кормят бесконечными скорботами, морами и прочей пораженческой пропагандой! Вместо этого, как правильно отметил freeze, нас кормят бесконечными скорботами, морами и прочей пораженческой пропагандой! Кожен з нас десь харчується

Ви скорботами, морами і так далі

Я перемогами,досягненнями

Кожен з нас десь харчуєтьсяВи скорботами, морами і так даліЯ перемогами,досягненнями

а чому на 1913?

бери 2013, або 2007, а чому на 1913?бери 2013, або 2007, В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe. flyman

Повідомлень: 15401 З нами з: 09.03.14 Подякував: 924 раз. Подякували: 916 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 тра, 2019 21:46 zРадио написав: budivelnik написав: 1 В мене один дід кадровий військовий, пройшов від Хал-Хін-Голу через Фінську і Леннінград

2 Другий дід - з Західної України , народився в Австро-Угорщині, жив в Польщі, Німеччині,СРСР - не виїзжаючи з одного і того ж селе

3 Дід військовий - в 1939 визволяв Західну Україну, другий дід в 1939-1950 її захищав спочатку від СРСР , потім від Німців, потім знову від СРСР....



Таким чином

москалі били українців руками українців... а тому не можна говорити про повну перемогуодних українців над іншими... це горе і нещастя для усіх.



Пс

Під Полтавою виграв не Петро1 , і програв не Карл12 , одні українські козацькі полки під проводом українських полководців-побили інші українські козацькі полки під проводом таких самих українських полководців.

1 В мене один дід кадровий військовий, пройшов від Хал-Хін-Голу через Фінську і Леннінград2 Другий дід - з Західної України , народився в Австро-Угорщині, жив в Польщі, Німеччині,СРСР - не виїзжаючи з одного і того ж селе3 Дід військовий - в 1939 визволяв Західну Україну, другий дід в 1939-1950 її захищав спочатку від СРСР , потім від Німців, потім знову від СРСР....Таким чиноммоскалі били українців руками українців... а тому не можна говорити про повну перемогуодних українців над іншими... це горе і нещастя для усіх.ПсПід Полтавою виграв не Петро1 , і програв не Карл12 , одні українські козацькі полки під проводом українських полководців-побили інші українські козацькі полки під проводом таких самих українських полководців. Интересное мировосприятие - Западная Украина до 1939-го пребывала (преимущественно) в составе Польши, и против нее ваши деды не боролись, очевидно, выражая лояность и покорность польским властям. Но когда на эту территорию вторгся СССР, польское правительство только попустительствовало этому (ведь войну СССР Польша никогда не объявляла, а Германии - объявила сразу же после начала реализации нацистами операции "Вайс" в начале сентября 1939-го), но ваши деды, тем не менее, начали партизанить против СССР?



Мне это очень напоминает современную трактовку суверенитета Украины - мы независимы, если мы независимы от Москвы, а зависимость от Брюсселя и Вашингтона суверенитету не помешает Видимо, время не исправляет... Интересное мировосприятие - Западная Украина до 1939-го пребывала (преимущественно) в составе Польши, и против нее ваши деды не боролись, очевидно, выражая лояность и покорность польским властям. Но когда на эту территорию вторгся СССР, польское правительство только попустительствовало этому (ведь войну СССР Польша никогда не объявляла, а Германии - объявила сразу же после начала реализации нацистами операции "Вайс" в начале сентября 1939-го), но ваши деды, тем не менее, начали партизанить против СССР?Мне это очень напоминает современную трактовку суверенитета Украины - мы независимы, если мы независимы от Москвы, а зависимость от Брюсселя и Вашингтона суверенитету не помешаетВидимо, время не исправляет... Промосковський зрадофіл за 70 років після війни так і не знає що Бандерівці все життя боролись за Україну...

Західноукраї́нська Наро́дна Респу́бліка (за тодішнім правописом: Західно-українська Народня Република[1][2], ЗУНР, пізніше також Галицька Республика чи Держава[3]) — українська держава, що фактично існувала протягом 1918—1919 років, формально ж і до 1923 року , на території Західної України зі столицею у Львові. Постала після Першої світової війни в результаті розпаду Австро-Угорської імперії

Організа́ція украї́нських націоналі́стів (ОУН) — український громадсько-політичний рух, що ставить собі за мету встановлення Української соборної самостійної держави, її збереження та розвиток.



Визначивши себе як рух, а не як партія, ОУН засуджувала всі легальні українські партії Галичини як колабораціоністські. Заснована 3 лютого 1929 року у Відні, легалізована в Україні 1993-го як громадська організація[2].

Убивство Броніслава Перацького — політичне вбивство міністра внутрішніх справ в уряді Леона Козловського, одного з організаторів пацифікації у Галичині, що відбулося 15 червня 1934 року перед будинком Товариського клубу на вулиці Фоксаль у Варшаві.



Революційний трибунал ОУН прийняв рішення про страту Б. Перацького як одного з головних винуватців так званої Пацифікації — репресивних заходів польської окупаційної влади в Галичині щодо української громади. Перацького поранив член Організації українських націоналістів (ОУН) Григорій Мацейко.

То як признаєш що забрехався

Чи признаєш що просякнутий промосковською пропогандою? Промосковський зрадофіл за 70 років після війни так і не знає що Бандерівці все життя боролись за Україну...То як признаєш що забрехавсяЧи признаєш що просякнутий промосковською пропогандою? в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 20842 З нами з: 15.01.09 Подякував: 143 раз. Подякували: 2088 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2841284228432844 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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