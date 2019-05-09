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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 284328442845284628472848> Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.5 5 133 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 27% 36 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 33% 44 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 7% 9 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 30% 40 Інший варіант 3% 4 Всього голосів : 133 Додано: Чет 09 тра, 2019 22:00 На правах офф-топ ... афтепати ...

Щоб не забували !



Ванечка, Москва, Победа (18+) Юра Гудименко



– ...Ну, млR, за Победу! Можем, типа, повторить! – под общий хохот провозгласил Ванечка и первым выпил. Тёплая водка полилась по глотке вниз, а за ней по пищеводу покатился плохо пережёванный турецкий огурец.



Московские пацаны отмечали День Победы на небольшом диком пляже возле безымянного ручья. Припаркованная возле стихийной свалки "девятка", принадлежащая уважаемому (в рамках собственного подъезда) пацану по кличке Кабан, хриплым голосом вещала про осень в лагерях. Водка лилась по пластиковым стаканчикам, огурцы и редиска горкой валялись на подстилке, а пацаны пили за дедов, за Путина и за баб. За баб и Путина – искренне.



– А прикиньте, пацаны, как бы мы в Союзе жили! – задумчиво произнёс Кабан, помахивая сушёной воблой, как волшебной палочкой. – Квартиры на халяву давали! Машины нормальные... И это, ну, страна сильная! Армия ого-го!



— Пожядок жогда быж, — веско сказал Коля-Колобок, пытаясь разжевать невкусную редиску.



– Да-а-а... В Союзе было хорошо! Вот бы туда попасть!.. – мечтательно протянул двадцатилетний Ванечка, украдкой вытирая георгиевской ленточкой пятно от кетчупа на футболке с надписью "Russia". Кетчуп попал прямо на морду нарисованному медведю, и казалось теперь, будто морда у медведя в крови.



– Попади-ка, Ванечка, лучше в машину, и притащи пивка оттуда, – под общее гоготание скомандовал уважаемый человек Кабан. Ванечка послушно устремился.



* * *



Вскоре пиво внутри Ванечки потребовало выхода. Уже порядком подгулявший Ванечка спорить с пивом не стал и, пошатываясь, отправился в кусты на берегу ручья.



Расстегнув ширинку, Ванечка пустил струю и зажмурился от удовольствия.

В этот момент, ломая неприхотливый Ванечкин кайф, откуда-то сзади и снизу послышалось тихое:



– Спа... си...те...



Ванечка резко обернулся. Повинуясь законам физики, за ним последовала и струя. Голос поперхнулся:



– Фу... Кыш... Убе... ри... гад!..



Ванечка наклонился вперёд и попытался сфокусировать зрение. Перед ним на небольшой песчаной отмели лежала толстая жёлтая рыба, которая с каждой секундой желтела всё больше и больше. Рыба злобно смотрела на Ванечку одним глазом и тяжело дышала. Ванечка почему-то застеснялся рыбы и застегнул ширинку.



– И на том спасибо, – недовольно сказала рыба, отплёвываясь.



Ванечка присел. Ноги его не держали.



– Чего сидишь? – сварливо продолжала рыба. – Видишь же, дама в беде. Нет бы помочь, в воду столкнуть. А ты взял и прямо в душу... и в жабры... и на плавники... Я ж теперь воняю вся!



– И-и-извини... те, – пробормотал ошалевший Ванечка. – Я... это... сейчас!



Ванечка схватил первую попавшуюся ветку и начал толкать рыбу к ручью. Брать её руками он побрезговал. В конце концов рыба бултыхнулась в воду, и Ванечка нервно вытер пот со лба.



Вдоволь надышавшись под водой, рыба высунулась снова.



– Ну ты... того, – начала она голосом базарной торговки. – Всё-таки ты меня как бы спас, так что я должна выполнить твоё желание. Давай, мордатенький, загадывай поживее, у меня полировка чешуи через полчаса.



Ванечка напрягся. В голову ничего не приходило. Рыба нервничала, помахивая в воде плавниками. Не выдержав напряжения, Ванечка выпалил:



– Хочу в Советский Союз!



– А пожалуйста, – неожиданно легко согласилась рыба и махнула плавником. Мир вокруг Ванечки начал таять. Последнее, что услышал Ванечка, проваливаясь сквозь время – ядовитый рыбий голос:



– Ты, мордатенький, в следующий раз или на волшебных рыб не ссы, или желания загадывай конкретнее... Чао... Чмо...



* * *



...Ванечка очнулся посреди Красной площади в родной Москве. Её он узнал сразу, несмотря на полное отсутствие рекламы и какую-то непривычную уху тишину. Ванечка интересовался у прохожих, какой сейчас год и где проходит парад в честь Дня Победы. Но прохожие, все одинаково серые, почему-то сторонились Ванечки и отвечать ему не хотели. Какой-то мужчина в неприметном пальто быстрым шагом устремился к телефонной будке. Но Ванечка этого всего не замечал. Он с восторгом смотрел на Мавзолей, на котором рядом со словом "Ленин" было написано ещё одно слово.



– "Сталин", – с чувством глубокого удовлетворения прочитал Ванечка и неожиданно для себя уткнулся лицом в брусчатку. От удара головой об камни Ванечка потерял сознание, и поэтому не видел, как под одобрительное бормотание зевак двое в штатском хватают его безжизненное тело и укладывают в оперативно подъехавший "воронок".



* * *



Ванечка приоткрыл глаза и застонал.



– Очнулся, шпион? – не без интереса спросил сидящий напротив мужчина в форме.



– Я не шпион, – вяло ответил Ванечка и поморщился. Свет от настольной лампы бил ему прямо в глаза. – Я свой. Русский. Из будущего.



– Из будущего? – почти весело спросил мужчина. – Слышишь, лейтенант? Из будущего он!



– Слышу, товарищ майор, слышу, – произнёс, по-рязански окая, кто-то у Ванечки за спиной, и Ванечка тут же сложился пополам от невыносимой боли в печени.



– Рассказывай, падла, – мягко предложил мужчина в форме. – Только не выдумывай ничего. Явки, пароли, цели, объекты...



– Я не шпион! – закричал Ванечка, морщась от набежавших на глаза слёз. - Я из будущего! Из две тысячи шестнадцатого! Я доказать могу!



– Докажи, соколик, докажи, – неожиданно согласился мужчина, делая едва уловимый знак рукой. Ванечка произнёс "У-у-ух!" и опять сложился пополам. Мужчина терпеливо ждал.



– Я всё знаю! – собравшись с силами, затараторил Ванечка. – СССР развалится в 1991 году! И всё станет плохо! Но потом придёт Путин, и мы заберём у этих вонючих хохлов Крым, который им предатель Хрущёв подарил! Вот! Не бейте меня!



В комнате воцарилась тишина. Казалось, застыла даже муха, летавшая над лампой. Потом мужчина в форме очень тихо произнёс:



– Шо ты сказал?



По этому мягкому украинскому "шо" Ванечка понял, что трагически ошибся и бить его не перестанут.



– Лейтенант, – казённым голосом произнёс мужчина в форме. – У вас пять минут на перекур. Выполнять.



– Слушаюсь, товарищ майор, – громко произнёс голос из-за спины, и вскоре хлопнула дверь. Ванечка всхлипнул. Мужчина в форме взял его за руку и аккуратно сломал мизинец. Ванечка завопил.



– Видишь ли, мальчик, – мягко произнёс майор, небрежно ломая Ванечке второй палец, – Ты появляешься на Красной площади без документов, в одежде с царским двуглавым орлом, с власовской лентой на груди, у тебя в кармане фотографическая аппаратура иностранного происхождения, которая, увы, разбилась при падении... Задаешь провокационные вопросы, спрашиваешь про какие-то парады, хотя девятого мая – и это всем известно – парад не проводится... Потом ты оскорбляешь Первого секретаря ЦК КПСС, Героя Советского Союза Хрущёва Эн Эс, и тут же оскорбляешь лично меня. Но Хрущёв, – майор многозначительно поднял брови. – Далеко. А я близко. Сейчас, конечно, пятьдесят шестой, а не тридцать седьмой, но всё же...



Хрустнул третий палец. Ванечка собрал все силы.



– Это не власовская ленточка! Это за победу! За Великую Отечественную! В память! Деды воевали!



Хрусть.



– Какие деды, ты, с***, – тихо сказал майор, наклонившись так низко, что почти дотронулся носом до мокрой от слёз Ванечкиной щеки. – Это гвардейская лента морского флота. Ты что, моряк? А? Нет? Или у тебя медаль за войну есть? Молчишь? И медали нет? А у меня есть. За победу. Только я до Берлина дошёл, три контузии и два ранения имею, вот и дали мне медаль на такой вот ленточке. А ты, пёс, её без всякого права на грудь нацепил. На память? Вот тебе на память!



С треском сломался последний палец. Ванечка пискнул и с удовольствием потерял сознание.



* * *



Следующие дни и месяцы Ванечка помнил плохо. Его долго и скучно били в камере, иногда вывозили на допросы и там тоже били. Ванечка подписывал всё, что ему подсовывали: он признал себя китайским шпионом, власовским диверсантом, агентом белогвардейских недобитков и почему-то эсэром. Он согласился, что был антисоветским провокатором, подтвердил, что получал деньги от империалистической Америки, не отрицал, что изменил социалистической Родине, клеветал на советский строй, на всю коммунистическую партию и лично на товарища Хрущёва Эн Эс.



Под конец Ванечке зачем-то впаяли ещё статью за ведение паразитического образа жизни, потому как Ванечка не смог предоставить паспорт и трудовую книжку, а также девятого мая, в обычный рабочий день, находился не в цеху или колхозе, а на Красной площади, что было засвидетельствовано в протоколе допроса. Один из следователей по секрету сказал Ванечке, что его предлагали обменять на советского разведчика в Китае, но Китай от Ванечки открестился, и теперь Ванечку расстреляют. В этот момент Ванечка сначала обрадовался, что всё закончится, а потом заплакал.



В одно прекрасное утро Ванечку разбудил охранник и будничным голосом сказал:



– Вставай, милок, на расстрел пора.



Ванечка кивнул, доел чёрствый хлеб и пошёл на расстрел. Его вывели во внутренний дворик тюрьмы и завязали глаза. Услышав звуки взводимых затворов, Ванечка заорал то единственное, что не давало ему покоя всё это время:



– Ры-ы-ы-ы-ыбка-а-а-а! Ты-ы су-у-у-ука-а-а-а!..



Залпа он не услышал. Только почувствовал, что падает, падает, и по лицу течёт что-то тёплое и липкое...



* * *



– ...Кабан, ну нахера ты его пивом поливаешь? – услышал он обиженный голос над головой. – Пиво сейчас знаешь сколько стоит? Дай ему по морде, он и очнётся!



– Не вопрос, – услышал Ванечка другой голос и почувствовал сильный удар по лицу. От неожиданности Ванечка резко сел.



– О, Ванёк! – радостно сказал Коля-Колобок. – Ты на солнце перегрелся, и это, рубануло тебя чё-то. Давай, вставай, пива с рыбкой употреби, нормуль всё будет!



Ванечка отчаянно силился понять. Понимание не приходило, и только одна мысль была у него в голове, рвалась наружу через голосовые связки, минуя мозг и душу:



– Ры-ы-ы-ы-ыбка-а-а-а!.. Ты-ы-ы-ы су-у-у-ука-а-а-а-а-а-а... stas_rst

Повідомлень: 173 З нами з: 27.02.19 Подякував: 41 раз. Подякували: 23 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 тра, 2019 22:06 flyman написав: budivelnik написав: zРадио написав: Вместо этого, как правильно отметил freeze, нас кормят бесконечными скорботами, морами и прочей пораженческой пропагандой! Вместо этого, как правильно отметил freeze, нас кормят бесконечными скорботами, морами и прочей пораженческой пропагандой! Кожен з нас десь харчується

Ви скорботами, морами і так далі

Я перемогами,досягненнями

Кожен з нас десь харчуєтьсяВи скорботами, морами і так даліЯ перемогами,досягненнями

а чому на 1913?

бери 2013, або 2007, а чому на 1913?бери 2013, або 2007,

Иначе нет выгоды в сравнении.

В 2013 ВВП 179 млрд. долл.

В 2014 ВВП 130 мдрд. долл.

В 2015 ВВП 90 млрд. долл.

В 2018 ВВП 124 млрд. долл.

И от сюда на душу населения и т.д.

Ловкость рук и манипуляция.

А если так все сладко, то где третья часть населения? Иначе нет выгоды в сравнении.В 2013 ВВП 179 млрд. долл.В 2014 ВВП 130 мдрд. долл.В 2015 ВВП 90 млрд. долл.В 2018 ВВП 124 млрд. долл.И от сюда на душу населения и т.д.Ловкость рук и манипуляция.А если так все сладко, то где третья часть населения? Востаннє редагувалось ruvex в Чет 09 тра, 2019 22:08, всього редагувалось 1 раз. Black Jack - White Business ruvex

Повідомлень: 8049 З нами з: 03.11.08 Подякував: 664 раз. Подякували: 1701 раз. Профіль 1 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 тра, 2019 22:08 budivelnik написав: zРадио написав: Вместо этого, как правильно отметил freeze, нас кормят бесконечными скорботами, морами и прочей пораженческой пропагандой! Вместо этого, как правильно отметил freeze, нас кормят бесконечными скорботами, морами и прочей пораженческой пропагандой! Кожен з нас десь харчується

Ви скорботами, морами і так далі

Я перемогами,досягненнями

Кожен з нас десь харчуєтьсяВи скорботами, морами і так даліЯ перемогами,досягненнями





Каждая дата вызывает вопросы. Я так понимаю это срез на 01.01.2014 и 01.01.2019?



Я неприпомню за 2013 год падения ВВП на -6.6%, это какая то манипуляция.



Далее сравним единственный стоЯщий показатель - ВВП на душу населения.



По вашим данным на 2014 год было 36 тыс грн (курс - это 4.500$/чел

На 2019 - 84 тыс. Грн (курс 27) - это 3.111$/чел.



Падение в ПОЛТОРА раза. Нда уж, есть чем «гордиться», впереди - Чад и Сомали. Каждая дата вызывает вопросы. Я так понимаю это срез на 01.01.2014 и 01.01.2019?Я неприпомню за 2013 год падения ВВП на -6.6%, это какая то манипуляция.Далее сравним единственный стоЯщий показатель - ВВП на душу населения.По вашим данным на 2014 год было 36 тыс грн (курс- это 4.500$/челНа 2019 - 84 тыс. Грн (курс 27) - это 3.111$/чел.Падение в ПОЛТОРА раза. Нда уж, есть чем «гордиться», впереди - Чад и Сомали. investorkiev Повідомлень: 198 З нами з: 06.03.19 Подякував: 22 раз. Подякували: 97 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 тра, 2019 22:14 zРадио написав: Меня тоже удивляет подобная форма патриотизма - благодаря таким вот манкуртам мы УЖЕ добровольно сдали путину русский язык и историю, отказавшись от наследия Руси (хотя имеем на него уж точно не меньше оснований, чем россияне).



И вот сейчас у нас пытаются забрать еще и главную победу 20-го века, отказываясь от сознательного участия в борьбе с нацизмом (мол, мы и не хотели - нас обе стороны втянули в свои разборки).



Вместо этого, как правильно отметил freeze, нас кормят бесконечными скорботами, морами и прочей пораженческой пропагандой! Меня тоже удивляет подобная форма патриотизма - благодаря таким вот манкуртам мы УЖЕ добровольно сдали путину русский язык и историю, отказавшись от наследия Руси (хотя имеем на него уж точно не меньше оснований, чем россияне).И вот сейчас у нас пытаются забрать еще и главную победу 20-го века, отказываясь от сознательного участия в борьбе с нацизмом (мол, мы и не хотели - нас обе стороны втянули в свои разборки).Вместо этого, как правильно отметил, нас кормят бесконечными скорботами, морами и прочей пораженческой пропагандой!



Я не историк, но полностью с вами согласен.



Особенно понравился аргумент что мол в Израиле не отмечают День Победы



Даже я знаю, что во время ВВ2 такого государства как Израиль еще НЕ СУЩЕСТВОВАЛО, поэтому Израиль воевать не мог.



А евреи - те что не попали в газовые камеры - те очень даже воевали, и в составе Красной Армии их было много. Врага не щадили! Бились насмерть.



«Умираю, но не сдаюсь» Я не историк, но полностью с вами согласен.Особенно понравился аргумент что мол в Израиле не отмечают День ПобедыДаже я знаю, что во время ВВ2 такого государства как Израиль еще НЕ СУЩЕСТВОВАЛО, поэтому Израиль воевать не мог.А евреи - те что не попали в газовые камеры - те очень даже воевали, и в составе Красной Армии их было много. Врага не щадили! Бились насмерть.«Умираю, но не сдаюсь» investorkiev Повідомлень: 198 З нами з: 06.03.19 Подякував: 22 раз. Подякували: 97 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 тра, 2019 22:16 Re: Політичні дискусії После "Дня Победы" по ТВ в отличном исполнении Гришко, второй песней была "Священная война". Так я вот и задумплся - если наши деды били фашиста под "Вставай, страна огромная! Вставай на смертный бой!", то под какую песню громили фашистов воины УПА? ((

А если серьезно - под каждую песню к горлу подкатывает ком... investorkiev Повідомлень: 198 З нами з: 06.03.19 Подякував: 22 раз. Подякували: 97 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 тра, 2019 22:19 flyman написав: budivelnik написав: Sommer написав: Как говорится МВД опровергло еще одного сказочника

Отметить 9 Мая на улицы страны вышли почти 700 тысяч украинцев - данные МВД.

https://focus.ua/ukraine/428580-v-ukraine-prinyali-uchastie-v-akciyax-ko-dnyu-pobedy-700-tysyach-chelovek--nacpoliciya.html

Всего в стране сегодня прошло более 1400 массовых мероприятий

Т.е. в среднем по 500 человек на мероприятие. Массовое, конечно же. Как говорится МВД опровергло еще одного сказочникаОтметить 9 Мая на улицы страны вышли почти 700 тысяч украинцев - данные МВД.Т.е. в среднем по 500 человек на мероприятие. Массовое, конечно же. А я додам з іншого боку

В Україні - 20 000 населенних пунктів, 42 млн населення..

Таким чином тільки 1400/20000=7% населених пунктів і 700000/42000000= 1,67% населення відмічало це міроприємство.... А я додам з іншого бокуВ Україні - 20 000 населенних пунктів, 42 млн населення..Таким чином тільки 1400/20000=7% населених пунктів і 700000/42000000=населення відмічало це міроприємство.... ще один, для якого не свято i не Перемога.

Порохоботи, такi порохоботи... ще один, для якого не свято i не Перемога.Порохоботи, такi порохоботи... До речі - в московітів празник пройшов також так собі..

Звичайно що людей побільше-але не масово...

Более 10 миллионов человек стали участниками шествия «Бессмертного полка» по всей России. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, передает ТАСС Що таке 10 млн на 144 млн москаликів...

всього 10/144= 6,9% ... До речі - в московітів празник пройшов також так собі..Звичайно що людей побільше-але не масово...Що таке 10 млн на 144 млн москаликів...всього 10/144=... в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 20850 З нами з: 15.01.09 Подякував: 143 раз. Подякували: 2088 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 тра, 2019 22:20 zРадио написав: Интересное мировосприятие - Западная Украина до 1939-го пребывала (преимущественно) в составе Польши, и против нее ваши деды не боролись, очевидно, выражая лояность и покорность польским властям. Но когда на эту территорию вторгся СССР, польское правительство только попустительствовало этому (ведь войну СССР Польша никогда не объявляла, а Германии - объявила сразу же после начала реализации нацистами операции "Вайс" в начале сентября 1939-го), но ваши деды, тем не менее, начали партизанить против СССР?

Интересное мировосприятие - Западная Украина до 1939-го пребывала (преимущественно) в составе Польши, и против нее ваши деды не боролись, очевидно, выражая лояность и покорность польским властям. Но когда на эту территорию вторгся СССР, польское правительство только попустительствовало этому (ведь войну СССР Польша никогда не объявляла, а Германии - объявила сразу же после начала реализации нацистами операции "Вайс" в начале сентября 1939-го), но ваши деды, тем не менее, начали партизанить против СССР?



Эээ... впрочем чему я удивляюсь.



Судя по предыдущим сообщениям, критикус свои "исторические" знания черпает откуда-нибудь из тупичкагоблина. Эээ... впрочем чему я удивляюсь.Судя по предыдущим сообщениям, критикус свои "исторические" знания черпает откуда-нибудь из тупичкагоблина. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 3936 З нами з: 07.04.17 Подякував: 408 раз. Подякували: 526 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 тра, 2019 22:24 investorkiev написав: После "Дня Победы" по ТВ в отличном исполнении Гришко, второй песней была "Священная война". Так я вот и задумплся - если наши деды били фашиста под "Вставай, страна огромная! Вставай на смертный бой!", то под какую песню громили фашистов воины УПА? ((

А если серьезно - под каждую песню к горлу подкатывает ком... После "Дня Победы" по ТВ в отличном исполнении Гришко, второй песней была "Священная война". Так я вот и задумплся - если наши деды били фашиста под "Вставай, страна огромная! Вставай на смертный бой!", то под какую песню громили фашистов воины УПА? ((А если серьезно - под каждую песню к горлу подкатывает ком...

Не моя проблема що вам вбили в мозок другосортність....

Ось одна з пісень

Марш українських націоналістів — пісня, створена на слова Олеся Бабія. Музику приписують Омеляну Нижанківському[1], хоча без вказання того в оригіналі питання є спірним. 1932-го затверджена Проводом Українських Націоналістів, керівним органом ОУН, як гімн організації

Зродились ми великої години,

З пожеж війни і з полум'я вогнів,

Плекав нас біль по втраті України,

Кормив нас гнів і злість на ворогів.



І ось ідем у бою життєвому

Міцні, тверді, незламні мов граніт,

Бо плач не дав свободи ще нікому,

А хто борець, той здобуває світ.



Не хочемо ні слави, ні заплати.

Заплатою нам радість боротьби!

Солодше нам у бою умирати,

Ніж в путах жити, мов німі раби.



Доволі нам руїни і незгоди:

Не сміє брат на брата йти у бій!

Під синьо-жовтим прапором свободи

З'єднаєм весь великий нарід свій.



Велику правду для усіх єдину,

Наш гордий клич народові несе:

Вітчизні будь ти вірний до загину,

Нам Україна вище понад усе!



Веде нас в бій борців упавших слава.

Для нас закон найвищий то наказ:

«Соборна Українськая держава —

Міцна й одна від Сяну по Кавказ Не моя проблема що вам вбили в мозок другосортність....Ось одна з пісень в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 20850 З нами з: 15.01.09 Подякував: 143 раз. Подякували: 2088 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 тра, 2019 22:26 zРадио написав: Вместо этого, как правильно отметил freeze, нас кормят бесконечными скорботами, морами и прочей пораженческой пропагандой! Вместо этого, как правильно отметил, нас кормят бесконечными скорботами, морами и прочей пораженческой пропагандой!



Хорошо вы раскрываетесь, дружно так.



Вам, значится, не скорбить охота, вам "можем повторить" надо и раздолбанную девятку с надписью "на берлин".



Ну-ну, "болеющие" за Украину. Хорошо вы раскрываетесь, дружно так.Вам, значится, не скорбить охота, вам "можем повторить" надо и раздолбанную девятку с надписью "на берлин".Ну-ну, "болеющие" за Украину. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 3936 З нами з: 07.04.17 Подякував: 408 раз. Подякували: 526 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 тра, 2019 22:36 Yuri_T написав: zРадио написав: ...морами и прочей пораженческой пропагандой! ...морами и прочей пораженческой пропагандой!

голодомор это пораженческая пропаганда?

сволочь ты, критикус... голодомор это пораженческая пропаганда?сволочь ты, критикус...



Блин, как вы с Sommer-ом меня уже достали своим клитикусом. Похоже, у вас один оператор на 2 учетки - одинаковую чушь несете!



Что касается Голодомора - в отличие от тебя, я уважительно пишу это слово с большой буквы, а как явление - считаю огромной рукотворной трагедией.



Но как бы ты не изворачился и лицемерно не давил на совесть - да, заполнение информпространства эпизодами исторических лишений, страданий и неудач есть самой настоящей пораженческой пропагандой, которая взращивает комплексы, а не лидерство! Блин, как вы с-ом меня уже достали своим клитикусом. Похоже, у вас один оператор на 2 учетки - одинаковую чушь несете!Что касается Голодомора - в отличие от тебя, я уважительно пишу это слово с большой буквы, а как явление - считаю огромной рукотворной трагедией.Но как бы ты не изворачился и лицемерно не давил на совесть - да, заполнение информпространства эпизодами исторических лишений, страданий и неудач есть самой настоящей пораженческой пропагандой, которая взращивает комплексы, а не лидерство! zРадио

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