Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
budivelnik написав:Промосковський зрадофіл за 70 років після війни так і не знає що Бандерівці все життя боролись за Україну...
Ты сам ведь написал, что деды воевали с 1939-го. Значит тут лишь 2 варианта - либо не успели повоевать с Польшей по возрасту, либо потому что никакие не украинофилы, а русофобы, для которых польская плетка в порядке вещей, главное - не российская/советская.
Никто за язык тебя не тянул - ты сам все написал
Востаннє редагувалось zРадио в Чет 09 тра, 2019 22:43, всього редагувалось 2 разів.
Победобесы, а що до фінської війни, куди тих "победителей"? А там тільки українців, яких погнали як гарматне м'ясо, більше 50 тис. загинуло. А усьго поранених і вбитих більше пів мільйона. Після цього гітлер вирішив що совок це колос на глиняних підпірках і можна нападати. То вже була "Вяликая Отечественная" чи просто танці-пісні циганка-молдованка? А коли штурмували Брестську фортецю, викурюючи її захисників поляків, яку німці не узявши, залишили "доробляти" червоній армії, бо поспішали спільний парад провести. То вже була "Вяликая Отечественная", чи все ж таки Друга Світова?
послушал таки коломойского последнее и таки захотелось взять в кредит на все доларов США
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 https://2k.livejournal.com/520078.html
Т.е. 31.12.2018 по сравнению с 31.12.2013 было всего на 2% больше но никак не на 276%.
Ловкость рук и никакого мошенничества! (с)
Но, если сравнивать декабрь 2014 с январем 2019, то budivelnik, конечно прав, но только вот "привязать" падение ЗВР на конец декабря 2014 (на этот момент уже 6 месяцев президенства Порошенко, 10 месяцев председательства Турчинова в ВР, 10 месяцев премьерства Яценюка в КМ) к "камазам Януковича" трудновато.
budivelnik написав:Промосковський зрадофіл за 70 років після війни так і не знає що Бандерівці все життя боролись за Україну...
Ты сам ведь написал, что деды воевали с 1939-го. Значит тут лишь 2 варианта - либо не успели повоевать с Польшей по возрасту, либо потому что никакие не украинофилы, а русофобы, для которых польская плетка в порядке вещей, главное - не российская/советская. Никто за язык тебя не тянул - ты сам все написал
Так ти виявляється брехло відверте....
3 Дід військовий - в 1939 визволяв Західну Україну, другий дід в 1939-1950 її захищав спочатку від СРСР , потім від Німців, потім знову від СРСР....
В цій фразі привязка одного діда до другого тому якщо радянський дід напав на Західну Україну в 1939- то ясно що Західно Український дід воював з ним з 1939... А от що він добив до 1939 - ніде мною не було описано... Так що йди і вчи новітню історію України... В ній побачиш чому Кубань+Донецьк+Смоленськ +Бєлгород - це території України ,які були загарбані росією..
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
yanyura написав:Но, если сравнивать декабрь 2014 с январем 2019, то budivelnik, конечно прав, но только вот "привязать" падение ЗВР на конец декабря 2014 (на этот момент уже 6 месяцев президенства Порошенко, 10 месяцев председательства Турчинова в ВР, 10 месяцев премьерства Яценюка в КМ) к "камазам Януковича" трудновато.
Ну-ну.... Чим менша вага (економічна) обєкту-тим він менш інерційний і навпаки..... Тому на протязі до року - йдуть наслідки керівництва папєрєдників.... Тому до кінця 2019 - це наслідки керівництва Порошенко-Парубій-Гройсман, а от вже приблизно з 03-2020 - почнуться наслідки Зєлєнського... Ніби економічний форум-а такі примітивні речі треба пояснювати....
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik написав:Так ти виявляється брехло відверте....
3 Дід військовий - в 1939 визволяв Західну Україну, другий дід в 1939-1950 її захищав спочатку від СРСР , потім від Німців, потім знову від СРСР....
В цій фразі привязка одного діда до другого тому якщо радянський дід напав на Західну Україну в 1939- то ясно що Західно Український дід воював з ним з 1939... А от що він добив до 1939 - ніде мною не було описано... Так що йди і вчи новітню історію України... В ній побачиш чому Кубань+Донецьк+Смоленськ +Бєлгород - це території України ,які були загарбані росією..
Попандопуло, не иначе )) 2 деда по обе стороны баррикад - 2 патриота Украины. Но до 1939-го никто из них не боролся за Украину, хотя и одна, и другая ее часть (по заверениям самих же патриотов) УЖЕ были оккупированы врагами!
Не извернешься, хоть и обладаешь навыками скольского ужа!
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