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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 28442845284628472848>

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.5 5 133
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
27%
36
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
33%
44
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
7%
9
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
30%
40
Інший варіант
3%
4
Всього голосів : 133
Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 22:36

  Sommer написав:
  zРадио написав:Вместо этого, как правильно отметил freeze, нас кормят бесконечными скорботами, морами и прочей пораженческой пропагандой!


Хорошо вы раскрываетесь, дружно так.

Вам, значится, не скорбить охота, вам "можем повторить" надо и раздолбанную девятку с надписью "на берлин".

Ну-ну, "болеющие" за Украину.


А шо, у Украины не было героев? Героических побед?

Почему вечное нытье?

В той же ВОВ очень много героев-украинцев и украинок!
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 22:42

  budivelnik написав:Промосковський зрадофіл за 70 років після війни так і не знає що Бандерівці все життя боролись за Україну...


Ты сам ведь написал, что деды воевали с 1939-го. Значит тут лишь 2 варианта - либо не успели повоевать с Польшей по возрасту, либо потому что никакие не украинофилы, а русофобы, для которых польская плетка в порядке вещей, главное - не российская/советская.

Никто за язык тебя не тянул - ты сам все написал
Востаннє редагувалось zРадио в Чет 09 тра, 2019 22:43, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 22:42

Победобесы, а що до фінської війни, куди тих "победителей"?
А там тільки українців, яких погнали як гарматне м'ясо, більше 50 тис. загинуло.
А усьго поранених і вбитих більше пів мільйона.
Після цього гітлер вирішив що совок це колос на глиняних підпірках і можна нападати.
То вже була "Вяликая Отечественная" чи просто танці-пісні циганка-молдованка?
А коли штурмували Брестську фортецю, викурюючи її захисників поляків, яку німці не узявши, залишили "доробляти" червоній армії, бо поспішали спільний парад провести. То вже була "Вяликая Отечественная", чи все ж таки Друга Світова?
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 22:51

Re: Політичні дискусії

послушал таки коломойского последнее и таки захотелось взять в кредит на все доларов США :(
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 https://2k.livejournal.com/520078.html
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 22:51

Re: Політичні дискусії

  investorkiev написав:Каждая дата вызывает вопросы. Я так понимаю это срез на 01.01.2014 и 01.01.2019?

Нет, конечно же.

На 01.01.2014 (точнее на 31.12.2013, т.к. на Минфине все цифры приводятся на конец месяца) ЗВР были 20 415,71 млн. долл., а 7 533,33 было на 31.12.2014 (минимальное кол-во в 2014-м) - https://index.minfin.com.ua/finance/assets/2014/

На 01.01.2019 (точнее на 31.12.2018) было 20 820,43 - https://index.minfin.com.ua/finance/assets/2019/

Т.е. 31.12.2018 по сравнению с 31.12.2013 было всего на 2% больше но никак не на 276%.

Ловкость рук и никакого мошенничества! (с)

Но, если сравнивать декабрь 2014 с январем 2019, то budivelnik, конечно прав, но только вот "привязать" падение ЗВР на конец декабря 2014 (на этот момент уже 6 месяцев президенства Порошенко, 10 месяцев председательства Турчинова в ВР, 10 месяцев премьерства Яценюка в КМ) к "камазам Януковича" трудновато.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 22:53

  investorkiev написав:
А шо, у Украины не было героев? Героических побед?

Почему вечное нытье?

В той же ВОВ очень много героев-украинцев и украинок!


+++

И мыслителей, ученых, и деятелей искусства у нас предостаточно, чтобы воспитывать гордость, а не фобии и комплексы!

ЗЫ: порохоботская пропаганда перемог, увы, не может воспитывать гордость, потому что на 99,9% соткана из мифов и вранья
Востаннє редагувалось zРадио в Чет 09 тра, 2019 22:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 22:55

  zРадио написав:
  budivelnik написав:Промосковський зрадофіл за 70 років після війни так і не знає що Бандерівці все життя боролись за Україну...
Ты сам ведь написал, что деды воевали с 1939-го. Значит тут лишь 2 варианта - либо не успели повоевать с Польшей по возрасту, либо потому что никакие не украинофилы, а русофобы, для которых польская плетка в порядке вещей, главное - не российская/советская.
Никто за язык тебя не тянул - ты сам все написал
Так ти виявляється брехло відверте....
3 Дід військовий - в 1939 визволяв Західну Україну, другий дід в 1939-1950 її захищав спочатку від СРСР , потім від Німців, потім знову від СРСР....
В цій фразі привязка одного діда до другого тому якщо радянський дід напав на Західну Україну в 1939- то ясно що Західно Український дід воював з ним з 1939...
А от що він добив до 1939 - ніде мною не було описано...
Так що йди і вчи новітню історію України...
В ній побачиш чому Кубань+Донецьк+Смоленськ +Бєлгород - це території України ,які були загарбані росією..
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 22:58

Re: Політичні дискусії

  yanyura написав:Но, если сравнивать декабрь 2014 с январем 2019, то budivelnik, конечно прав, но только вот "привязать" падение ЗВР на конец декабря 2014 (на этот момент уже 6 месяцев президенства Порошенко, 10 месяцев председательства Турчинова в ВР, 10 месяцев премьерства Яценюка в КМ) к "камазам Януковича" трудновато.
Ну-ну....
Чим менша вага (економічна) обєкту-тим він менш інерційний і навпаки.....
Тому на протязі до року - йдуть наслідки керівництва папєрєдників....
Тому до кінця 2019 - це наслідки керівництва Порошенко-Парубій-Гройсман, а от вже приблизно з 03-2020 - почнуться наслідки Зєлєнського...
Ніби економічний форум-а такі примітивні речі треба пояснювати....
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 23:02

  budivelnik написав:Так ти виявляється брехло відверте....
3 Дід військовий - в 1939 визволяв Західну Україну, другий дід в 1939-1950 її захищав спочатку від СРСР , потім від Німців, потім знову від СРСР....
В цій фразі привязка одного діда до другого тому якщо радянський дід напав на Західну Україну в 1939- то ясно що Західно Український дід воював з ним з 1939...
А от що він добив до 1939 - ніде мною не було описано...
Так що йди і вчи новітню історію України...
В ній побачиш чому Кубань+Донецьк+Смоленськ +Бєлгород - це території України ,які були загарбані росією..


Попандопуло, не иначе )) 2 деда по обе стороны баррикад - 2 патриота Украины. Но до 1939-го никто из них не боролся за Украину, хотя и одна, и другая ее часть (по заверениям самих же патриотов) УЖЕ были оккупированы врагами!

Не извернешься, хоть и обладаешь навыками скольского ужа!
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 23:04

Рождество Христово - 82,2% Пасха - 81,7% Новый год - 75,3% Международный женский день - 42,9% Троица - 37,2% День Победы - 35% День Независимости Украины - 22% День защитника Украины - 14,4% День международной солидарности трудящихся - 10,8%, День Конституции - 8,2%


https://ua24ua.net/ukraintsi-nazvali-sa ... prazdniki/
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