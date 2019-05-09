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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 2845284628472848> Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.5 5 133 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 27% 36 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 33% 44 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 7% 9 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 30% 40 Інший варіант 3% 4 Всього голосів : 133 Додано: Чет 09 тра, 2019 23:04 zРадио написав: а русофобы, для которых польская плетка в порядке вещей, главное - не российская/советская. а русофобы, для которых польская плетка в порядке вещей, главное - не российская/советская. За слова потрібно відповідати

Отже в тебе два варіанти

а - показати мені як поляки влаштували на Західній Україні щось аналогічне Голодомору

б - признатись в тому що ти проплачений писака.

Час пішов. За слова потрібно відповідатиОтже в тебе два варіантиа - показати мені як поляки влаштували на Західній Україні щось аналогічне Голодоморуб - признатись в тому що ти проплачений писака.Час пішов. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 20850 З нами з: 15.01.09 Подякував: 143 раз. Подякували: 2088 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 тра, 2019 23:07 zРадио написав: investorkiev написав:

А шо, у Украины не было героев? Героических побед?



Почему вечное нытье?



В той же ВОВ очень много героев-украинцев и украинок! А шо, у Украины не было героев? Героических побед?Почему вечное нытье?В той же ВОВ очень много героев-украинцев и украинок!



+++



И мыслителей, ученых, и деятелей искусства у нас предостаточно, чтобы воспитывать гордость, а не фобии и комплексы!



ЗЫ: порохоботская пропаганда перемог, увы, не может воспитывать гордость, потому что на 99,9% соткана из мифов и вранья +++И мыслителей, ученых, и деятелей искусства у нас предостаточно, чтобы воспитывать гордость, а не фобии и комплексы!ЗЫ: порохоботская пропаганда перемог, увы, не может воспитывать гордость, потому что на 99,9% соткана из мифов и вранья



Уважение не только своих достижений и идеалов - одна из человеческий ценностей. Что такое уважение, знают только те, кто достоин уважения сами. Достойные люди уважают друг друга даже тогда, когда объективно являются врагами. Уважение не только своих достижений и идеалов - одна из человеческий ценностей. Что такое уважение, знают только те, кто достоин уважения сами. Достойные люди уважают друг друга даже тогда, когда объективно являются врагами. Black Jack - White Business ruvex

Повідомлень: 8048 З нами з: 03.11.08 Подякував: 664 раз. Подякували: 1701 раз. Профіль 1 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 тра, 2019 23:07 investorkiev написав: Особенно понравился аргумент что мол в Израиле не отмечают День Победы



Даже я знаю, что во время ВВ2 такого государства как Израиль еще НЕ СУЩЕСТВОВАЛО, поэтому Израиль воевать не мог.

Особенно понравился аргумент что мол в Израиле не отмечают День ПобедыДаже я знаю, что во время ВВ2 такого государства как Израиль еще НЕ СУЩЕСТВОВАЛО, поэтому Израиль воевать не мог.

"во время ВВ2 такого государства как Украина еще НЕ СУЩЕСТВОВАЛО, поэтому Украина воевать не могла."



Дякую за підтримку. "во время ВВ2 такого государства как Украина еще НЕ СУЩЕСТВОВАЛО, поэтому Украина воевать не могла."Дякую за підтримку. andrijk777

Повідомлень: 1351 З нами з: 11.11.14 Подякував: 155 раз. Подякували: 217 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 тра, 2019 23:07 zРадио написав: budivelnik написав: Так ти виявляється брехло відверте....

3 Дід військовий - в 1939 визволяв Західну Україну, другий дід в 1939-1950 її захищав спочатку від СРСР , потім від Німців, потім знову від СРСР.... В цій фразі привязка одного діда до другого тому якщо радянський дід напав на Західну Україну в 1939- то ясно що Західно Український дід воював з ним з 1939...

А от що він добив до 1939 - ніде мною не було описано...

Так що йди і вчи новітню історію України...

В ній побачиш чому Кубань+Донецьк+Смоленськ +Бєлгород - це території України ,які були загарбані росією.. Так ти виявляється брехло відверте....В цій фразі привязка одного діда до другого тому якщо радянський дід напав на Західну Україну в 1939- то ясно що Західно Український дід воював з ним з 1939...А от що він добив до 1939 - ніде мною не було описано...Так що йди і вчи новітню історію України...В ній побачиш чому Кубань+Донецьк+Смоленськ +Бєлгород - це території України ,які були загарбані росією.. Попандопуло, не иначе )) 2 деда по обе стороны баррикад - 2 патриота Украины. Но до 1939-го никто из них не боролся за Украину, хотя и одна, и другая ее часть (по заверениям самих же патриотов) УЖЕ были оккупированы врагами!



Не извернешься, хоть и обладаешь навыками скольского ужа! Попандопуло, не иначе )). Но до 1939-го никто из них не боролся за Украину, хотя и одна, и другая ее часть (по заверениям самих же патриотов) УЖЕ были оккупированы врагами!Не извернешься, хоть и обладаешь навыками скольского ужа! Дурень ти

Два діди - по різні сторони барикади....

Але оба патріоти України... Просто кожен з них любив свою Україну

Один Радянську-Другий ту в якій народився....



ПС

Модератори

Тільки я бачу проплаченого москаля на українському ресурсі,який перекручує фрази опонента і при цьому навіть не стидається і не маскується.

Напевно він вважає себе розумнішим від усіх нас разом взятих?

Вам за не соромно що троль вільно гуляє без бана? Дурень тиДва діди -....Але оба патріоти України... Просто кожен з них любив свою УкраїнуОдин Радянську-Другий ту в якій народився....ПСМодераториТільки я бачу проплаченого москаля на українському ресурсі,який перекручує фрази опонента і при цьому навіть не стидається і не маскується.Напевно він вважає себе розумнішим від усіх нас разом взятих?Вам за не соромно що троль вільно гуляє без бана? в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 20850 З нами з: 15.01.09 Подякував: 143 раз. Подякували: 2088 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 тра, 2019 23:10 budivelnik написав: yanyura написав: Но, если сравнивать декабрь 2014 с январем 2019, то budivelnik, конечно прав, но только вот "привязать" падение ЗВР на конец декабря 2014 (на этот момент уже 6 месяцев президенства Порошенко, 10 месяцев председательства Турчинова в ВР, 10 месяцев премьерства Яценюка в КМ) к "камазам Януковича" трудновато. Но, если сравнивать декабрь 2014 с январем 2019, то budivelnik, конечно прав, но только вот "привязать" падение ЗВР на конец декабря 2014 (на этот момент уже 6 месяцев президенства Порошенко, 10 месяцев председательства Турчинова в ВР, 10 месяцев премьерства Яценюка в КМ) к "камазам Януковича" трудновато. Ну-ну....

Чим менша вага (економічна) обєкту-тим він менш інерційний і навпаки.....

Тому на протязі до року - йдуть наслідки керівництва папєрєдників....

Тому до кінця 2019 - це наслідки керівництва Порошенко-Парубій-Гройсман, а от вже приблизно з 03-2020 - почнуться наслідки Зєлєнського...

Ніби економічний форум-а такі примітивні речі треба пояснювати.... Ну-ну....Чим менша вага (економічна) обєкту-тим він менш інерційний і навпаки.....Тому на протязі до року - йдуть наслідки керівництва папєрєдників....Тому до кінця 2019 - це наслідки керівництва Порошенко-Парубій-Гройсман, а от вже приблизно з 03-2020 - почнуться наслідки Зєлєнського...Ніби економічний форум-а такі примітивні речі треба пояснювати....



Закроем глаза на манипуляцию с 2014-м в качестве базы сравнения. Ок, пусть будет 2014-й.



Но куда ты дел "переможные" цифры по динамике населения и рабочих мест?



Ладно, дам сам - на конец 2014-го в сравнении с самыми свежими данными (конец 2018-го), чтоб ты не манипулировал якобы неучетом эффекта российской агрессии и потери территорий:



Население:

- было 42,93 млн;

- стало 42,15 млн. Падение на 1,8%.



Количество рабочих мест:

- было 17,19 млн;

- стало 15,72 млн. Падение на 8,5%.



Так что иди пропагандируй в Инстаграме - там публика соответствующая. А здесь могут и фактами в морду!



https://index.minfin.com.ua/reference/people/

https://index.minfin.com.ua/labour/unemploy/2018/ Закроем глаза на манипуляцию с 2014-м в качестве базы сравнения. Ок, пусть будет 2014-й.Но куда ты дел "переможные" цифры по динамике населения и рабочих мест?Ладно, дам сам - на конец 2014-го в сравнении с самыми свежими данными (конец 2018-го), чтоб ты не манипулировал якобы неучетом эффекта российской агрессии и потери территорий:- было 42,93 млн;- стало 42,15 млн.- было 17,19 млн;- стало 15,72 млн.Так что иди пропагандируй в Инстаграме - там публика соответствующая. А здесь могут и фактами в морду! zРадио

Повідомлень: 2222 З нами з: 02.05.18 Подякував: 721 раз. Подякували: 1659 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 тра, 2019 23:14 Обе стороны баррикад -- само собой являются разными.



Да уж ... тяжёлый случай.

И главное выделить, как обычно свою умность))) detroytred

Повідомлень: 21747 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1885 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 тра, 2019 23:17 budivelnik написав: Дурень ти

Два діди - по різні сторони барикади....

Але оба патріоти України... Просто кожен з них любив свою Україну

Один Радянську-Другий ту в якій народився....

Дурень тиДва діди -....Але оба патріоти України... Просто кожен з них любив свою УкраїнуОдин Радянську-Другий ту в якій народився....



Ухаха - я не филолог, конечно, но сдается мне, что выражения "по обе стороны баррикад" и по "разные стороны баррикад" тождественны.



Прошу помощи зала - кто-то из нас двоих со строителем кукушкой тронулся Надеюсь, что не я



PS: ну а по поводу твоих стонов, взывающих к модераторам - к тебе претензий уж точно не меньше! Твои комментарии - смесь гонора, лжи, манипуляций, провокаций, пропаганды и притворного патриотизма! Ухаха - я не филолог, конечно, но сдается мне, что выражения "по обе стороны баррикад" и по "разные стороны баррикад" тождественны.Прошу помощи зала - кто-то из нас двоих со строителем кукушкой тронулсяНадеюсь, что не яPS: ну а по поводу твоих стонов, взывающих к модераторам - к тебе претензий уж точно не меньше! Твои комментарии - смесь гонора, лжи, манипуляций, провокаций, пропаганды и притворного патриотизма! zРадио

Повідомлень: 2222 З нами з: 02.05.18 Подякував: 721 раз. Подякували: 1659 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 тра, 2019 23:18 andrijk777 написав: investorkiev написав: Особенно понравился аргумент что мол в Израиле не отмечают День Победы



Даже я знаю, что во время ВВ2 такого государства как Израиль еще НЕ СУЩЕСТВОВАЛО, поэтому Израиль воевать не мог.

Особенно понравился аргумент что мол в Израиле не отмечают День ПобедыДаже я знаю, что во время ВВ2 такого государства как Израиль еще НЕ СУЩЕСТВОВАЛО, поэтому Израиль воевать не мог.

"во время ВВ2 такого государства как Украина еще НЕ СУЩЕСТВОВАЛО, поэтому Украина воевать не могла."



Дякую за підтримку. "во время ВВ2 такого государства как Украина еще НЕ СУЩЕСТВОВАЛО, поэтому Украина воевать не могла."Дякую за підтримку.



Существовал УССР, а Украина - его полный преемник. Про Израиль такого сказать нельзя.



Хотя с кем я спорю? С идиетом... а как учит народная мудрость - не спорь с идиетом, он обязательно затянет тебя на свой уровень и там задавит опытом



Если у вас дед/отец не воевал, вашу семью не затронула ВОВ, то я не знаю откуда вы - из Канады? Существовал УССР, а Украина - его полный преемник. Про Израиль такого сказать нельзя.Хотя с кем я спорю? С идиетом... а как учит народная мудрость - не спорь с идиетом, он обязательно затянет тебя на свой уровень и там задавит опытомЕсли у вас дед/отец не воевал, вашу семью не затронула ВОВ, то я не знаю откуда вы - из Канады? investorkiev Повідомлень: 198 З нами з: 06.03.19 Подякував: 22 раз. Подякували: 97 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 тра, 2019 23:18 detroytred написав: Обе стороны баррикад -- само собой являются разными.



Да уж ... тяжёлый случай.

И главное выделить, как обычно свою умность))) Обе стороны баррикад -- само собой являются разными.Да уж ... тяжёлый случай.И главное выделить, как обычно свою умность)))



О, спасибо - вы даже опередили мой вопрос О, спасибо - вы даже опередили мой вопрос zРадио

Повідомлень: 2222 З нами з: 02.05.18 Подякував: 721 раз. Подякували: 1659 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 тра, 2019 23:20 detroytred написав: Обе стороны баррикад -- само собой являются разными.

Да уж ... тяжёлый случай.

И главное выделить, как обычно свою умность))) Обе стороны баррикад -- само собой являются разными.Да уж ... тяжёлый случай.И главное выделить, как обычно свою умность))) Проплачений тролик- розумний, не дарма йому платять

А його помічник -не дуже розумний.

Ми на Українському форумі.який читається по діагоналі україномовними читачами, а тому

Українською мовою - різні сторони барикади

Російською мовою-для українця-обє= одна...

Але замполіту , який тим більше не українець і не володіє українською (або принципово її ігнорує на українському інформаційному ресурсі) хіба такі речі поясниш?

А навіть якщо і спробуєш - до нього все одно не дійде. Проплачений тролик- розумний, не дарма йому платятьА його помічник -не дуже розумний.Ми на Українському форумі.який читається по діагоналі україномовними читачами, а томуУкраїнською мовою - різні сторони барикадиРосійською мовою-для українця-обє= одна...Але замполіту , який тим більше не українець і не володіє українською (або принципово її ігнорує на українському інформаційному ресурсі) хіба такі речі поясниш?А навіть якщо і спробуєш - до нього все одно не дійде. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 20850 З нами з: 15.01.09 Подякував: 143 раз. Подякували: 2088 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2845284628472848> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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