За слова потрібно відповідати
Отже в тебе два варіанти
а - показати мені як поляки влаштували на Західній Україні щось аналогічне Голодомору
б - признатись в тому що ти проплачений писака.
Час пішов.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 09 тра, 2019 23:04
За слова потрібно відповідати
Отже в тебе два варіанти
а - показати мені як поляки влаштували на Західній Україні щось аналогічне Голодомору
б - признатись в тому що ти проплачений писака.
Час пішов.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Чет 09 тра, 2019 23:07
Уважение не только своих достижений и идеалов - одна из человеческий ценностей. Что такое уважение, знают только те, кто достоин уважения сами. Достойные люди уважают друг друга даже тогда, когда объективно являются врагами.
Black Jack - White Business
Додано: Чет 09 тра, 2019 23:07
"во время ВВ2 такого государства как Украина еще НЕ СУЩЕСТВОВАЛО, поэтому Украина воевать не могла."
Дякую за підтримку.
Додано: Чет 09 тра, 2019 23:07
Дурень ти
Два діди - по різні сторони барикади....
Але оба патріоти України... Просто кожен з них любив свою Україну
Один Радянську-Другий ту в якій народився....
ПС
Модератори
Тільки я бачу проплаченого москаля на українському ресурсі,який перекручує фрази опонента і при цьому навіть не стидається і не маскується.
Напевно він вважає себе розумнішим від усіх нас разом взятих?
Вам за не соромно що троль вільно гуляє без бана?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Чет 09 тра, 2019 23:10
Закроем глаза на манипуляцию с 2014-м в качестве базы сравнения. Ок, пусть будет 2014-й.
Но куда ты дел "переможные" цифры по динамике населения и рабочих мест?
Ладно, дам сам - на конец 2014-го в сравнении с самыми свежими данными (конец 2018-го), чтоб ты не манипулировал якобы неучетом эффекта российской агрессии и потери территорий:
Население:
- было 42,93 млн;
- стало 42,15 млн. Падение на 1,8%.
Количество рабочих мест:
- было 17,19 млн;
- стало 15,72 млн. Падение на 8,5%.
Так что иди пропагандируй в Инстаграме - там публика соответствующая. А здесь могут и фактами в морду!
Додано: Чет 09 тра, 2019 23:14
Обе стороны баррикад -- само собой являются разными.
Да уж ... тяжёлый случай.
И главное выделить, как обычно свою умность)))
Додано: Чет 09 тра, 2019 23:17
Ухаха - я не филолог, конечно, но сдается мне, что выражения "по обе стороны баррикад" и по "разные стороны баррикад" тождественны.
Прошу помощи зала - кто-то из нас двоих со строителем кукушкой тронулся Надеюсь, что не я
PS: ну а по поводу твоих стонов, взывающих к модераторам - к тебе претензий уж точно не меньше! Твои комментарии - смесь гонора, лжи, манипуляций, провокаций, пропаганды и притворного патриотизма!
Додано: Чет 09 тра, 2019 23:18
Существовал УССР, а Украина - его полный преемник. Про Израиль такого сказать нельзя.
Хотя с кем я спорю? С идиетом... а как учит народная мудрость - не спорь с идиетом, он обязательно затянет тебя на свой уровень и там задавит опытом
Если у вас дед/отец не воевал, вашу семью не затронула ВОВ, то я не знаю откуда вы - из Канады?
Додано: Чет 09 тра, 2019 23:18
Додано: Чет 09 тра, 2019 23:20
Проплачений тролик- розумний, не дарма йому платять
А його помічник -не дуже розумний.
Ми на Українському форумі.який читається по діагоналі україномовними читачами, а тому
Українською мовою - різні сторони барикади
Російською мовою-для українця-обє= одна...
Але замполіту , який тим більше не українець і не володіє українською (або принципово її ігнорує на українському інформаційному ресурсі) хіба такі речі поясниш?
А навіть якщо і спробуєш - до нього все одно не дійде.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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