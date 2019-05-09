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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 2845284628472848

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.5 5 133
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
27%
36
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
33%
44
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
7%
9
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
30%
40
Інший варіант
3%
4
Всього голосів : 133
Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 23:21

  investorkiev написав:
  andrijk777 написав:
  investorkiev написав:Особенно понравился аргумент что мол в Израиле не отмечают День Победы :)

Даже я знаю, что во время ВВ2 такого государства как Израиль еще НЕ СУЩЕСТВОВАЛО, поэтому Израиль воевать не мог.

"во время ВВ2 такого государства как Украина еще НЕ СУЩЕСТВОВАЛО, поэтому Украина воевать не могла."

Дякую за підтримку. 8)


Существовал УССР, а Украина - его полный преемник. Про Израиль такого сказать нельзя.

Хотя с кем я спорю? С идиетом... а как учит народная мудрость - не спорь с идиетом, он обязательно затянет тебя на свой уровень и там задавит опытом :(

Если у вас дед/отец не воевал, вашу семью не затронула ВОВ, то я не знаю откуда вы - из Канады?


Как вариант, можно всю войну прятаться или воевать на стороне врага.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 23:21

zРадио
Да обычно где выделяет текст, там что-то особенное))
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 23:22

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:ну а по поводу твоих стонов, взывающих к модераторам - к тебе претензий уж точно не меньше! Твои комментарии - смесь гонора, лжи, манипуляций, провокаций, пропаганды и притворного патриотизма!
Тобто Голодомор з Польської сторони для Українців-ти не знайшов
Але нагайки вважаєш однаковими
І хто з нас брехло і проплачений маразматик?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 23:22

  investorkiev написав:После "Дня Победы" по ТВ в отличном исполнении Гришко, второй песней была "Священная война". Так я вот и задумплся - если наши деды били фашиста под "Вставай, страна огромная! Вставай на смертный бой!", то под какую песню громили фашистов воины УПА? ((
А если серьезно - под каждую песню к горлу подкатывает ком...


Путинских бредней наслушался и водки перепил, вот и ком к горлу ...
Ватанизм головного мозга. Ком не к горлу, а к мозгу ...
А воины УПА сражались под эти песни. Позор жить в Украине и их не знать.
:lol: :lol: :lol:

Libo
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