Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
zРадио написав:ну а по поводу твоих стонов, взывающих к модераторам - к тебе претензий уж точно не меньше! Твои комментарии - смесь гонора, лжи, манипуляций, провокаций, пропаганды и притворного патриотизма!
Тобто Голодомор з Польської сторони для Українців-ти не знайшов Але нагайки вважаєш однаковими І хто з нас брехло і проплачений маразматик?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
investorkiev написав:После "Дня Победы" по ТВ в отличном исполнении Гришко, второй песней была "Священная война". Так я вот и задумплся - если наши деды били фашиста под "Вставай, страна огромная! Вставай на смертный бой!", то под какую песню громили фашистов воины УПА? (( А если серьезно - под каждую песню к горлу подкатывает ком...
Путинских бредней наслушался и водки перепил, вот и ком к горлу ... Ватанизм головного мозга. Ком не к горлу, а к мозгу ... А воины УПА сражались под эти песни. Позор жить в Украине и их не знать.
detroytred написав:Обе стороны баррикад -- само собой являются разными. Да уж ... тяжёлый случай. И главное выделить, как обычно свою умность)))
Проплачений тролик- розумний, не дарма йому платять А його помічник -не дуже розумний. Ми на Українському форумі.який читається по діагоналі україномовними читачами, а тому Українською мовою - різні сторони барикади Російською мовою-для українця-обє= одна... Але замполіту , який тим більше не українець і не володіє українською (або принципово її ігнорує на українському інформаційному ресурсі) хіба такі речі поясниш? А навіть якщо і спробуєш - до нього все одно не дійде.
Продолжаешь прикидываться?
І українською можна сказати "по обидві сторони барикад", и на русском можно сказать по "разные стороны баррикад".
detroytred написав:Обе стороны баррикад -- само собой являются разными. Да уж ... тяжёлый случай. И главное выделить, как обычно свою умность)))
Проплачений тролик- розумний, не дарма йому платять А його помічник -не дуже розумний. Ми на Українському форумі.який читається по діагоналі україномовними читачами, а тому Українською мовою - різні сторони барикади Російською мовою-для українця-обє= одна... Але замполіту , який тим більше не українець і не володіє українською (або принципово її ігнорує на українському інформаційному ресурсі) хіба такі речі поясниш? А навіть якщо і спробуєш - до нього все одно не дійде.
Продолжаешь прикидываться?
І українською можна сказати "по обидві сторони барикад", и на русском можно сказать по "разные стороны баррикад".
Я фигею с этого цирка
Нужно выяснить сколько человек прочитал книг и учился ли?
investorkiev написав:После "Дня Победы" по ТВ в отличном исполнении Гришко, второй песней была "Священная война". Так я вот и задумплся - если наши деды били фашиста под "Вставай, страна огромная! Вставай на смертный бой!", то под какую песню громили фашистов воины УПА? (( А если серьезно - под каждую песню к горлу подкатывает ком...
А такое было? Мелкие стычки не в счёт. Зато С Красной Армией ... Да ещё Вам процитировали: Соборна Українськая держава — Міцна й одна від Сяну по Кавказ Когда на Кавказ - завтра? Вот и разница - агрессивный Союз встаёт на священный бой с фашистской ордой, а украинские националисты рвутся завоёвывать Кавказ и вступают в союз с наци - тем тоже нужен Кавказ.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 09 тра, 2019 23:58, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T, Вася - бан.
detroytred написав:Обе стороны баррикад -- само собой являются разными. Да уж ... тяжёлый случай. И главное выделить, как обычно свою умность)))
Проплачений тролик- розумний, не дарма йому платять А його помічник -не дуже розумний. Ми на Українському форумі.який читається по діагоналі україномовними читачами, а тому Українською мовою - різні сторони барикади Російською мовою-для українця-обє= одна... Але замполіту , який тим більше не українець і не володіє українською (або принципово її ігнорує на українському інформаційному ресурсі) хіба такі речі поясниш? А навіть якщо і спробуєш - до нього все одно не дійде.
Демагогия берёт новые высоты))
Также, как и ложь. К брехне о замполитстве добавили *не украинец*. Потрясающий брехунець.
investorkiev написав:Каждая дата вызывает вопросы. Я так понимаю это срез на 01.01.2014 и 01.01.2019?
В продолжение.
Монетарное золото на 31 декабря / % от всех резервных активов: 2014 - 911,09 / 12.09 2015 - 931,91 / 7.01 2016 - 941,71 / 6.06 2017 - 1060,65 / 5.64 2018 - 1002,22 / 4.81 2019 - ? (на 31 марта - 1026,91 / 4.98) https://index.minfin.com.ua/finance/ Вроде как по массе увеличивается, но по значению в ЗВР уменьшается.
Зато увеличивается % "ценных бумаг" (на 31 декабря каждого года): 2014 - 74.08% 2015 - 53.72% 2016 - 65.13% 2017 - 78.49% 2018 - 75.09% 2019 - ? (на 31 марта - 79.23%) (По budivelnik до конца 2014 это "наследство" Януковича-Азарова-Рыбака) https://index.minfin.com.ua/finance/
zРадио написав:...морами и прочей пораженческой пропагандой!
голодомор это пораженческая пропаганда? сволочь ты, критикус...
Блин, как вы с Sommer-ом меня уже достали своим клитикусом. Похоже, у вас один оператор на 2 учетки - одинаковую чушь несете!
Что касается Голодомора - в отличие от тебя, я уважительно пишу это слово с большой буквы, а как явление - считаю огромной рукотворной трагедией.
Но как бы ты не изворачился и лицемерно не давил на совесть - да, заполнение информпространства эпизодами исторических лишений, страданий и неудач есть самой настоящей пораженческой пропагандой, которая взращивает комплексы, а не лидерство!
Ух ты, как изворачиваешься. А позволяется заполнять информпространства эпизодами исторических лишений, страданий и неудач, если они относятся к ВВ2?
Ну там "деды на палках", "ленинградская блокада", "миллионы замученных фашистами" и прочее и прочее - это нормально?
Или вас корежит только от Голодомора?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.