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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 284628472848284928502851>

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.5 5 133
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
27%
36
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
33%
44
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
7%
9
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
30%
40
Інший варіант
3%
4
Всього голосів : 133
Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 23:21

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Востаннє редагувалось ruvex в Чет 09 тра, 2019 23:24, всього редагувалось 1 раз.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 23:21

zРадио
Да обычно где выделяет текст, там что-то особенное))
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 23:22

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:ну а по поводу твоих стонов, взывающих к модераторам - к тебе претензий уж точно не меньше! Твои комментарии - смесь гонора, лжи, манипуляций, провокаций, пропаганды и притворного патриотизма!
Тобто Голодомор з Польської сторони для Українців-ти не знайшов
Але нагайки вважаєш однаковими
І хто з нас брехло і проплачений маразматик?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 23:22

  investorkiev написав:После "Дня Победы" по ТВ в отличном исполнении Гришко, второй песней была "Священная война". Так я вот и задумплся - если наши деды били фашиста под "Вставай, страна огромная! Вставай на смертный бой!", то под какую песню громили фашистов воины УПА? ((
А если серьезно - под каждую песню к горлу подкатывает ком...


Путинских бредней наслушался и водки перепил, вот и ком к горлу ...
Ватанизм головного мозга. Ком не к горлу, а к мозгу ...
А воины УПА сражались под эти песни. Позор жить в Украине и их не знать.
:lol: :lol: :lol:

Libo
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 23:25

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Обе стороны баррикад -- само собой являются разными.
Да уж ... тяжёлый случай.
И главное выделить, как обычно свою умность)))
Проплачений тролик- розумний, не дарма йому платять
А його помічник -не дуже розумний.
Ми на Українському форумі.який читається по діагоналі україномовними читачами, а тому
Українською мовою - різні сторони барикади
Російською мовою-для українця-обє= одна...
Але замполіту , який тим більше не українець і не володіє українською (або принципово її ігнорує на українському інформаційному ресурсі) хіба такі речі поясниш?
А навіть якщо і спробуєш - до нього все одно не дійде.


Продолжаешь прикидываться?

І українською можна сказати "по обидві сторони барикад", и на русском можно сказать по "разные стороны баррикад".

Я фигею с этого цирка :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 23:27

  zРадио написав:
  budivelnik написав:
  detroytred написав:Обе стороны баррикад -- само собой являются разными.
Да уж ... тяжёлый случай.
И главное выделить, как обычно свою умность)))
Проплачений тролик- розумний, не дарма йому платять
А його помічник -не дуже розумний.
Ми на Українському форумі.який читається по діагоналі україномовними читачами, а тому
Українською мовою - різні сторони барикади
Російською мовою-для українця-обє= одна...
Але замполіту , який тим більше не українець і не володіє українською (або принципово її ігнорує на українському інформаційному ресурсі) хіба такі речі поясниш?
А навіть якщо і спробуєш - до нього все одно не дійде.


Продолжаешь прикидываться?

І українською можна сказати "по обидві сторони барикад", и на русском можно сказать по "разные стороны баррикад".

Я фигею с этого цирка :mrgreen:

Нужно выяснить сколько человек прочитал книг и учился ли?
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ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 23:27

  investorkiev написав:После "Дня Победы" по ТВ в отличном исполнении Гришко, второй песней была "Священная война". Так я вот и задумплся - если наши деды били фашиста под "Вставай, страна огромная! Вставай на смертный бой!", то под какую песню громили фашистов воины УПА? ((
А если серьезно - под каждую песню к горлу подкатывает ком...

А такое было?
Мелкие стычки не в счёт.
Зато С Красной Армией ...
Да ещё Вам процитировали:
Соборна Українськая держава —
Міцна й одна від Сяну по Кавказ
Когда на Кавказ - завтра? :)
Вот и разница - агрессивный Союз встаёт на священный бой с фашистской ордой, а украинские националисты рвутся завоёвывать Кавказ и вступают в союз с наци - тем тоже нужен Кавказ.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 09 тра, 2019 23:58, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 23:30

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Обе стороны баррикад -- само собой являются разными.
Да уж ... тяжёлый случай.
И главное выделить, как обычно свою умность)))
Проплачений тролик- розумний, не дарма йому платять
А його помічник -не дуже розумний.
Ми на Українському форумі.який читається по діагоналі україномовними читачами, а тому
Українською мовою - різні сторони барикади
Російською мовою-для українця-обє= одна...
Але замполіту , який тим більше не українець і не володіє українською (або принципово її ігнорує на українському інформаційному ресурсі) хіба такі речі поясниш?
А навіть якщо і спробуєш - до нього все одно не дійде.

Демагогия берёт новые высоты))

Также, как и ложь.
К брехне о замполитстве добавили *не украинец*.
Потрясающий брехунець.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 23:31

  investorkiev написав:Каждая дата вызывает вопросы. Я так понимаю это срез на 01.01.2014 и 01.01.2019?

В продолжение.

Монетарное золото на 31 декабря / % от всех резервных активов:
2014 - 911,09 / 12.09
2015 - 931,91 / 7.01
2016 - 941,71 / 6.06
2017 - 1060,65 / 5.64
2018 - 1002,22 / 4.81
2019 - ? (на 31 марта - 1026,91 / 4.98)
https://index.minfin.com.ua/finance/
Вроде как по массе увеличивается, но по значению в ЗВР уменьшается.

Зато увеличивается % "ценных бумаг" (на 31 декабря каждого года):
2014 - 74.08%
2015 - 53.72%
2016 - 65.13%
2017 - 78.49%
2018 - 75.09%
2019 - ? (на 31 марта - 79.23%)
(По budivelnik до конца 2014 это "наследство" Януковича-Азарова-Рыбака)
https://index.minfin.com.ua/finance/
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 23:33

  zРадио написав:
  Yuri_T написав:
  zРадио написав:...морами и прочей пораженческой пропагандой!

голодомор это пораженческая пропаганда?
сволочь ты, критикус...


Блин, как вы с Sommer-ом меня уже достали своим клитикусом. Похоже, у вас один оператор на 2 учетки - одинаковую чушь несете!

Что касается Голодомора - в отличие от тебя, я уважительно пишу это слово с большой буквы, а как явление - считаю огромной рукотворной трагедией.

Но как бы ты не изворачился и лицемерно не давил на совесть - да, заполнение информпространства эпизодами исторических лишений, страданий и неудач есть самой настоящей пораженческой пропагандой, которая взращивает комплексы, а не лидерство!


Ух ты, как изворачиваешься. А позволяется заполнять информпространства эпизодами исторических лишений, страданий и неудач, если они относятся к ВВ2?

Ну там "деды на палках", "ленинградская блокада", "миллионы замученных фашистами" и прочее и прочее - это нормально?

Или вас корежит только от Голодомора?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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