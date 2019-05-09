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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 09 тра, 2019 23:34
ruvex написав:
Нужно выяснить сколько человек прочитал книг и учился ли?
Вношу инициативу - дополнить процесс логирования на форум капчей с парочкой вопросов на IQ
Неадекватов на форуме прилично поубавится
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Додано: Чет 09 тра, 2019 23:34
zРадио написав: budivelnik написав:
Так ти виявляється брехло відверте....
3 Дід військовий - в 1939 визволяв Західну Україну, другий дід в 1939-1950 її захищав спочатку від СРСР , потім від Німців, потім знову від СРСР....
В цій фразі привязка одного діда до другого тому якщо радянський дід напав на Західну Україну в 1939- то ясно що Західно Український дід воював з ним з 1939...
А от що він добив до 1939 - ніде мною не було описано...
Так що йди і вчи новітню історію України...
В ній побачиш чому Кубань+Донецьк+Смоленськ +Бєлгород - це території України ,які були загарбані росією..
Попандопуло, не иначе )) 2 деда по обе стороны баррикад - 2 патриота Украины. Но до 1939-го никто из них не боролся за Украину, хотя и одна, и другая ее часть (по заверениям самих же патриотов) УЖЕ были оккупированы врагами!
Не извернешься, хоть и обладаешь навыками скольского ужа!
Там, вообще-то, названы три
деда. Откуда третий не очень ясно.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T, Вася - бан.
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Додано: Чет 09 тра, 2019 23:35
ЛАД написав:
Там, вообще-то, названы три
деда. Откуда третий не очень ясно.
5 баллов
Я пропустил. И этот человек отпускает шуточки про лишнехромосомных
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zРадио
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Додано: Чет 09 тра, 2019 23:36
ЛАД написав:Соборна Українськая держава —
Міцна й одна від Сяну по Кавказ
Когда на Кавказ - завтра?
Вот и разница - агрессивный Союз встаёт на священный бой с фашистской ордой а украинские националисты рвутся завоёвывать Кавказ и вступают в союз с наци - тем тоже нужен Кавказ
.
Надо же, зекоманда покоряет новые глубины. Хотя конечно, если учить историю по рашкинскому ТВ, то еще и не такое привидится.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Додано: Чет 09 тра, 2019 23:36
zРадио написав: budivelnik написав: detroytred написав:
Обе стороны баррикад -- само собой являются разными.
Да уж ... тяжёлый случай.
И главное выделить, как обычно свою умность)))
Проплачений тролик- розумний, не дарма йому платять
А його помічник -не дуже розумний.
Ми на Українському форумі.який читається по діагоналі україномовними читачами, а тому
Українською мовою - різні сторони барикади
Російською мовою-для українця-обє= одна...
Але замполіту , який тим більше не українець і не володіє українською (або принципово її ігнорує на українському інформаційному ресурсі) хіба такі речі поясниш?
А навіть якщо і спробуєш - до нього все одно не дійде.
Продолжаешь прикидываться?
І українською можна сказати "по обидві сторони барикад", и на русском можно сказать по "разные стороны баррикад".
Я фигею с этого цирка
Да тут весь пост - демонстрация логики брехунца.
Как хочет, так и подает: начиная с обе = одна и заканчивая принципово игнорируешь.
Вот, как хочет, так и врёт.
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Додано: Чет 09 тра, 2019 23:38
detroytred написав: zРадио написав: budivelnik написав:
Проплачений тролик- розумний, не дарма йому платять
А його помічник -не дуже розумний.
Ми на Українському форумі.який читається по діагоналі україномовними читачами, а тому
Українською мовою - різні сторони барикади
Російською мовою-для українця-обє= одна...
Але замполіту , який тим більше не українець і не володіє українською (або принципово її ігнорує на українському інформаційному ресурсі) хіба такі речі поясниш?
А навіть якщо і спробуєш - до нього все одно не дійде.
Продолжаешь прикидываться?
І українською можна сказати "по обидві сторони барикад", и на русском можно сказать по "разные стороны баррикад".
Я фигею с этого цирка
Да тут весь пост - демонстрация логики брехунца.
Как хочет, так и подает: начиная с обе = одна и заканчивая принципово игнорируешь.
Вот, как хочет, так и врёт.
Так по другому не может. Еще удивляемся кто поддерживает такую же текущую власть лжецов.
Black Jack - White Business
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ruvex
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Додано: Чет 09 тра, 2019 23:41
ЛАД написав:
Чистое повторение идей господина Путина.
andrijk777 написав:
...........
yanyura написав:
Дополню по Украине. Лично вы против Закона Украины и пока еще действующего Президента Украины Порошенко?
Так. Особисто я проти. Україна не була суб"єктом в цій війні. Україна тільки постраждала, тому це не може бути державне свята. Це може бути тільки урочиста подія(день скорботи).
Наприклад, аналогічно Ізраїлю.
І до чого тут Порошенко? Ви навіть не знаєте хто у нас закони приймає.
Он как раз и рассказывал о победе России в той войне и о том, что Украина не при чём.
В очередной раз удивляет, что "патриоты" почему-то часто сходятся мыслями с господином Путиным. Значительно чаще, чем те, кого они провозглашают "кремлеботами".
Ось вміють деякі к*****боти перекручувати слова і поняття.
"При чому" Україна чи "не при чому" це не Путіну вирішувати, а історикам
. І відповідь тут зрозуміла і очевидна для всього світу(окрім одного Путіна, напевне).
А ось чи державне свято чи ні - це питання сучасної України і осмислення її майбутнього. Це вирішувати нам з вами.
Якщо в США чи Англії 8 травня не є державним святом - то значить вони "не при чём". Так?
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Додано: Чет 09 тра, 2019 23:42
ruvex
Именно так.
Без этих нападок, лжи, фантазий и искажений никак.
Приходится усиливать свою *аргументацию*.
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detroytred
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Додано: Чет 09 тра, 2019 23:43
andrijk777 написав: investorkiev написав:
Особенно понравился аргумент что мол в Израиле не отмечают День Победы
Даже я знаю, что во время ВВ2 такого государства как Израиль еще НЕ СУЩЕСТВОВАЛО, поэтому Израиль воевать не мог.
"во время ВВ2 такого государства как Украина еще НЕ СУЩЕСТВОВАЛО, поэтому Украина воевать не могла."
Дякую за підтримку.
И о чём с Вами можно говорить, если Вы не видите разницы между Украиной и Израилем во время войны.
Украина не существовала как самостоятельное
государство, а Израиля просто не было
- там почти не было людей.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом
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Додано: Чет 09 тра, 2019 23:52
Напевно він вважає себе розумнішим від усіх нас разом взятих?
Вам за не соромно що троль вільно гуляє без бана?
Ситуация типичная - "Вор кричит - "Держи вора!"
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом
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