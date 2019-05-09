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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 28472848284928502851> Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.5 5 133 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 27% 36 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 33% 44 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 7% 9 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 30% 40 Інший варіант 3% 4 Всього голосів : 133 Додано: Чет 09 тра, 2019 23:34 ruvex написав: Нужно выяснить сколько человек прочитал книг и учился ли? Нужно выяснить сколько человек прочитал книг и учился ли?



Вношу инициативу - дополнить процесс логирования на форум капчей с парочкой вопросов на IQ Неадекватов на форуме прилично поубавится Вношу инициативу - дополнить процесс логирования на форум капчей с парочкой вопросов на IQНеадекватов на форуме прилично поубавится zРадио

Повідомлень: 2227 З нами з: 02.05.18 Подякував: 721 раз. Подякували: 1659 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 тра, 2019 23:34 zРадио написав: budivelnik написав: Так ти виявляється брехло відверте....

3 Дід військовий - в 1939 визволяв Західну Україну, другий дід в 1939-1950 її захищав спочатку від СРСР , потім від Німців, потім знову від СРСР.... В цій фразі привязка одного діда до другого тому якщо радянський дід напав на Західну Україну в 1939- то ясно що Західно Український дід воював з ним з 1939...

А от що він добив до 1939 - ніде мною не було описано...

Так що йди і вчи новітню історію України...

В ній побачиш чому Кубань+Донецьк+Смоленськ +Бєлгород - це території України ,які були загарбані росією.. Так ти виявляється брехло відверте....В цій фразі привязка одного діда до другого тому якщо радянський дід напав на Західну Україну в 1939- то ясно що Західно Український дід воював з ним з 1939...А от що він добив до 1939 - ніде мною не було описано...Так що йди і вчи новітню історію України...В ній побачиш чому Кубань+Донецьк+Смоленськ +Бєлгород - це території України ,які були загарбані росією..



Попандопуло, не иначе )) 2 деда по обе стороны баррикад - 2 патриота Украины. Но до 1939-го никто из них не боролся за Украину, хотя и одна, и другая ее часть (по заверениям самих же патриотов) УЖЕ были оккупированы врагами!



Не извернешься, хоть и обладаешь навыками скольского ужа! Попандопуло, не иначе )) 2 деда по обе стороны баррикад - 2 патриота Украины. Но до 1939-го никто из них не боролся за Украину, хотя и одна, и другая ее часть (по заверениям самих же патриотов) УЖЕ были оккупированы врагами!Не извернешься, хоть и обладаешь навыками скольского ужа!

Там, вообще-то, названы три деда. Откуда третий не очень ясно. Там, вообще-то, названыдеда. Откуда третий не очень ясно.

Yuri_T, Вася - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"омYuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13021 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4208 раз. Подякували: 3852 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 тра, 2019 23:35 ЛАД написав: Там, вообще-то, названы три деда. Откуда третий не очень ясно. Там, вообще-то, названыдеда. Откуда третий не очень ясно.



5 баллов Я пропустил. И этот человек отпускает шуточки про лишнехромосомных 5 балловЯ пропустил. И этот человек отпускает шуточки про лишнехромосомных zРадио

Повідомлень: 2227 З нами з: 02.05.18 Подякував: 721 раз. Подякували: 1659 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 тра, 2019 23:36 ЛАД написав: Соборна Українськая держава —

Міцна й одна від Сяну по Кавказ

Когда на Кавказ - завтра?

Вот и разница - агрессивный Союз встаёт на священный бой с фашистской ордой а украинские националисты рвутся завоёвывать Кавказ и вступают в союз с наци - тем тоже нужен Кавказ.

Когда на Кавказ - завтра?Вот и разница - агрессивный Союз встаёт на священный бой с фашистской ордой



Надо же, зекоманда покоряет новые глубины. Хотя конечно, если учить историю по рашкинскому ТВ, то еще и не такое привидится. Надо же, зекоманда покоряет новые глубины. Хотя конечно, если учить историю по рашкинскому ТВ, то еще и не такое привидится. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 3938 З нами з: 07.04.17 Подякував: 408 раз. Подякували: 526 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 тра, 2019 23:36 zРадио написав: budivelnik написав: detroytred написав: Обе стороны баррикад -- само собой являются разными.

Да уж ... тяжёлый случай.

И главное выделить, как обычно свою умность))) Обе стороны баррикад -- само собой являются разными.Да уж ... тяжёлый случай.И главное выделить, как обычно свою умность))) Проплачений тролик- розумний, не дарма йому платять

А його помічник -не дуже розумний.

Ми на Українському форумі.який читається по діагоналі україномовними читачами, а тому

Українською мовою - різні сторони барикади

Російською мовою-для українця-обє= одна...

Але замполіту , який тим більше не українець і не володіє українською (або принципово її ігнорує на українському інформаційному ресурсі) хіба такі речі поясниш?

А навіть якщо і спробуєш - до нього все одно не дійде. Проплачений тролик- розумний, не дарма йому платятьА його помічник -не дуже розумний.Ми на Українському форумі.який читається по діагоналі україномовними читачами, а томуУкраїнською мовою - різні сторони барикадиРосійською мовою-для українця-обє= одна...Але замполіту , який тим більше не українець і не володіє українською (або принципово її ігнорує на українському інформаційному ресурсі) хіба такі речі поясниш?А навіть якщо і спробуєш - до нього все одно не дійде.



Продолжаешь прикидываться?



І українською можна сказати "по обидві сторони барикад", и на русском можно сказать по "разные стороны баррикад".



Я фигею с этого цирка Продолжаешь прикидываться?І українською можна сказати "по обидві сторони барикад", и на русском можно сказать по "разные стороны баррикад".Я фигею с этого цирка

Да тут весь пост - демонстрация логики брехунца.

Как хочет, так и подает: начиная с обе = одна и заканчивая принципово игнорируешь.



Вот, как хочет, так и врёт. Да тут весь пост - демонстрация логики брехунца.Как хочет, так и подает: начиная с обе = одна и заканчивая принципово игнорируешь.Вот, как хочет, так и врёт. detroytred

Повідомлень: 21750 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1885 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 тра, 2019 23:38 detroytred написав: zРадио написав: budivelnik написав: Проплачений тролик- розумний, не дарма йому платять

А його помічник -не дуже розумний.

Ми на Українському форумі.який читається по діагоналі україномовними читачами, а тому

Українською мовою - різні сторони барикади

Російською мовою-для українця-обє= одна...

Але замполіту , який тим більше не українець і не володіє українською (або принципово її ігнорує на українському інформаційному ресурсі) хіба такі речі поясниш?

А навіть якщо і спробуєш - до нього все одно не дійде. Проплачений тролик- розумний, не дарма йому платятьА його помічник -не дуже розумний.Ми на Українському форумі.який читається по діагоналі україномовними читачами, а томуУкраїнською мовою - різні сторони барикадиРосійською мовою-для українця-обє= одна...Але замполіту , який тим більше не українець і не володіє українською (або принципово її ігнорує на українському інформаційному ресурсі) хіба такі речі поясниш?А навіть якщо і спробуєш - до нього все одно не дійде.



Продолжаешь прикидываться?



І українською можна сказати "по обидві сторони барикад", и на русском можно сказать по "разные стороны баррикад".



Я фигею с этого цирка Продолжаешь прикидываться?І українською можна сказати "по обидві сторони барикад", и на русском можно сказать по "разные стороны баррикад".Я фигею с этого цирка

Да тут весь пост - демонстрация логики брехунца.

Как хочет, так и подает: начиная с обе = одна и заканчивая принципово игнорируешь.



Вот, как хочет, так и врёт. Да тут весь пост - демонстрация логики брехунца.Как хочет, так и подает: начиная с обе = одна и заканчивая принципово игнорируешь.Вот, как хочет, так и врёт.

Так по другому не может. Еще удивляемся кто поддерживает такую же текущую власть лжецов. Так по другому не может. Еще удивляемся кто поддерживает такую же текущую власть лжецов. Black Jack - White Business ruvex

Повідомлень: 8050 З нами з: 03.11.08 Подякував: 664 раз. Подякували: 1701 раз. Профіль 1 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 тра, 2019 23:41 ЛАД написав: andrijk777 написав: ...........

yanyura написав: Дополню по Украине. Лично вы против Закона Украины и пока еще действующего Президента Украины Порошенко? Дополню по Украине. Лично вы против Закона Украины и пока еще действующего Президента Украины Порошенко?

Так. Особисто я проти. Україна не була суб"єктом в цій війні. Україна тільки постраждала, тому це не може бути державне свята. Це може бути тільки урочиста подія(день скорботи). Наприклад, аналогічно Ізраїлю.

І до чого тут Порошенко? Ви навіть не знаєте хто у нас закони приймає. ...........Так. Особисто я проти.Наприклад, аналогічно Ізраїлю.І до чого тут Порошенко? Ви навіть не знаєте хто у нас закони приймає.

Чистое повторение идей господина Путина.

Он как раз и рассказывал о победе России в той войне и о том, что Украина не при чём.



В очередной раз удивляет, что "патриоты" почему-то часто сходятся мыслями с господином Путиным. Значительно чаще, чем те, кого они провозглашают "кремлеботами". Он как раз и рассказывал о победе России в той войне и о том, что Украина не при чём.В очередной раз удивляет, что "патриоты" почему-то часто сходятся мыслями с господином Путиным. Значительно чаще, чем те, кого они провозглашают "кремлеботами".

Ось вміють деякі к*****боти перекручувати слова і поняття.

"При чому" Україна чи "не при чому" це не Путіну вирішувати, а історикам. І відповідь тут зрозуміла і очевидна для всього світу(окрім одного Путіна, напевне).

А ось чи державне свято чи ні - це питання сучасної України і осмислення її майбутнього. Це вирішувати нам з вами.

Якщо в США чи Англії 8 травня не є державним святом - то значить вони "не при чём". Так? Ось вміють деякі к*****боти перекручувати слова і поняття."При чому" Україна чи "не при чому" це не Путіну вирішувати,. І відповідь тут зрозуміла і очевидна для всього світу(окрім одного Путіна, напевне).А ось чи державне свято чи ні - це питання сучасної України і осмислення її майбутнього. Це вирішувати нам з вами.Якщо в США чи Англії 8 травня не є державним святом - то значить вони "не при чём". Так? andrijk777

Повідомлень: 1356 З нами з: 11.11.14 Подякував: 155 раз. Подякували: 217 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 тра, 2019 23:42 ruvex

Именно так.

Без этих нападок, лжи, фантазий и искажений никак.

Приходится усиливать свою *аргументацию*. detroytred

Повідомлень: 21750 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1885 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 тра, 2019 23:43 andrijk777 написав: investorkiev написав: Особенно понравился аргумент что мол в Израиле не отмечают День Победы



Даже я знаю, что во время ВВ2 такого государства как Израиль еще НЕ СУЩЕСТВОВАЛО, поэтому Израиль воевать не мог.

Особенно понравился аргумент что мол в Израиле не отмечают День ПобедыДаже я знаю, что во время ВВ2 такого государства как Израиль еще НЕ СУЩЕСТВОВАЛО, поэтому Израиль воевать не мог.

"во время ВВ2 такого государства как Украина еще НЕ СУЩЕСТВОВАЛО, поэтому Украина воевать не могла."



Дякую за підтримку. "во время ВВ2 такого государства как Украина еще НЕ СУЩЕСТВОВАЛО, поэтому Украина воевать не могла."Дякую за підтримку.

И о чём с Вами можно говорить, если Вы не видите разницы между Украиной и Израилем во время войны.

Украина не существовала как самостоятельное государство, а Израиля просто не было - там почти не было людей. И о чём с Вами можно говорить, если Вы не видите разницы между Украиной и Израилем во время войны.Украина не существовала какгосударство, а Израиля просто- там почти не было людей.

Yuri_T, Вася - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"омYuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13021 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4208 раз. Подякували: 3852 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 тра, 2019 23:52 Напевно він вважає себе розумнішим від усіх нас разом взятих?

Вам за не соромно що троль вільно гуляє без бана?

Ситуация типичная - "Вор кричит - "Держи вора!" Ситуация типичная - "Вор кричит - "Держи вора!"

Yuri_T, Вася - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"омYuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13021 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4208 раз. Подякували: 3852 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 28472848284928502851> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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