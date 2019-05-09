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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 09 тра, 2019 23:57
Sommer написав: ЛАД написав:Соборна Українськая держава —
Міцна й одна від Сяну по Кавказ
Когда на Кавказ - завтра?
Вот и разница - агрессивный Союз встаёт на священный бой с фашистской ордой а украинские националисты рвутся завоёвывать Кавказ и вступают в союз с наци - тем тоже нужен Кавказ
.
Надо же, зекоманда покоряет новые глубины. Хотя конечно, если учить историю по рашкинскому ТВ, то еще и не такое привидится.
Ответ глубоко аргументированный.
Как, впрочем, и все Ваши посты.
Заодно интересно было узнать, что я из зекоманды.
Понятно, для ограниченных людей так проще - придумал ярлык, прилепил его и думать не надо.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом
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Додано: Чет 09 тра, 2019 23:57
ЛАД написав:
Украина не существовала как самостоятельное
государство, а Израиля просто не было
- там почти не было людей.
Не знаешь истории...
Немецкий фашизм победила коалиция государств - т.н. Объединенные Нации.
В 1945 г. Украина и Беларусь, помимо СССР, были признаны членами Объединенных Наций, т.е. участниками коалиции и победителями.
И если бы не США во 2-й мировой войне, ты б сейчас не ходил с портретами с пьяной русской ватой, а стоял раком на немецких плантациях.
Америка внесла наибольший вклад в победу. СССР просто уничтожил больше всего собственных людей. В три раза больше, чем погибло немцев. Не количеством погибших вклад измеряется.
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 00:00
ЛАД, investorkiev
Народ, ви че берега попутали?
Вчіть історію, шановні.
УССР не була суб"єктом в політиці. УССР не могла приймати жодних рішень в зовнішній політиці. Всі рішення приймались в Москві. Це була просто територія.
І навіть якщо УССР і могла би приймати якісь рішення, все керівництво УССР назначалось в Москві.
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 00:09
Libo написав: ЛАД написав:
Украина не существовала как самостоятельное
государство, а Израиля просто не было
- там почти не было людей.
Не знаешь истории...
Немецкий фашизм победила коалиция государств - т.н. Объединенные Нации.
В 1945 г. Украина и Беларусь, помимо СССР, были признаны членами Объединенных Наций, т.е. участниками коалиции и победителями.
И если бы не США во 2-й мировой войне, ты б сейчас не ходил с портретами с пьяной русской ватой, а стоял раком на немецких плантациях.
Америка внесла наибольший вклад в победу. СССР просто уничтожил больше всего собственных людей. В три раза больше, чем погибло немцев. Не количеством погибших вклад измеряется.
Не опускайтесь до уровня мерзкой риторики путина, кого-то ставя выше остальных, а кого-то - обесценивая! Во ВМВ победили Союзники, и точка!!!
И уж тем более не самоутверждайтесь на жертвах - на территории СССР война шла более 3-х лет, а на территории Германии - менее 3-х месяцев! Радикальная разница объясняется жертвами среди мирного населения - военные потери 1:1,3 (а не 1:3) в "пользу" Германии
Востаннє редагувалось zРадио
в П'ят 10 тра, 2019 00:27, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 00:10
andrijk777 написав:
Вчіть історію, шановні.
УССР не була суб"єктом в політиці. УССР не могла приймати жодних рішень в зовнішній політиці.
Посмотри историю создания ООН. Украина - член основатель ООН. 1945 год. Признана мировым сообществом членом антигитлеровской коалиции - Объединенных Наций - и государством-победителем. Получила право полной международной правосубъектности. Но реализовывала его ограниченно, только участием в международных организациях. В некоторых странах имела своих представителей в составе советских посольств. Имела свой МИД.
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 00:23
ЗЫ Только это не повод копировать русское победобесие. Русские - больная нация, отвергающая общечеловеческие ценности и нормы морали. Вот и устраивают пляски и пьянки на трагедии собственного народа. В нормальных странах просто вспоминают победу, участников и погибших. Без выставления напоказ, без шовинистического угара, без ненависти ...
А эти просто до истерики. Посмотрели бы лучше как живут побежденные немцы, и в какой срани живут эти чьи деды воевали ...
А наши ватаны берут пример с этих русских животных и выглядят как посмешище.
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 00:31
Libo написав:
И если бы не США во 2-й мировой войне, ты б сейчас не ходил с портретами с пьяной русской ватой, а стоял раком на немецких плантациях.
Спірне твердження. Багато читав на цю тему. Більшість істориків сходяться на тому, що якби не було ленд-лизу СССР би все-рівно переміг. Фактично війна була програна Гітлером в 1941. Не віддавши ні Москви, ні Ленінграду в 1941, подальша перемога СССР була тільки ділом часу.
Libo написав:
Америка внесла наибольший вклад в победу. СССР просто уничтожил больше всего собственных людей. В три раза больше, чем погибло немцев. Не количеством погибших вклад измеряется.
А це взагалі нісенітниця. Найбільший вклад вніс СССР.
Порівняйте просто кількість німців/техніки які загинули/втратили на західному і східному фронтах(німецьких).
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 00:35
Libo написав:
А эти просто до истерики. Посмотрели бы лучше как живут побежденные немцы, и в какой срани живут эти чьи деды воевали ...
Согласен, украинские деды, как и бабули, живут в полной ср@ни и нищете, к сожалению.
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investorkiev
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 00:40
investorkiev написав: Libo написав:
А эти просто до истерики. Посмотрели бы лучше как живут побежденные немцы, и в какой срани живут эти чьи деды воевали ...
Согласен, украинские деды, как и бабули, живут в полной ср@ни и нищете, к сожалению.
А висновки зробити слабо?
Можливо б краще німці перемогли? Навели б тут порядок.
Я не стверджую, я просто запитую. Чому так? Чому ми живемо в ніщиті?
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 00:40
andrijk777 написав:
........
Ось вміють деякі к*****боти перекручувати слова і поняття.
"При чому" Україна чи "не при чому" це не Путіну вирішувати, а історикам
. І відповідь тут зрозуміла і очевидна для всього світу(окрім одного Путіна, напевне).
А ось чи державне свято чи ні - це питання сучасної України і осмислення її майбутнього. Це вирішувати нам з вами.
Якщо в США чи Англії 8 травня не є державним святом - то значить вони "не при чём". Так?
Прогресс! Вы уже буквы заменяете *.
.................Потери солдат.................Потери мирных жителей...Всего
.................(все причины).................(все причины)...............погибших
США..........405 399(из них с Японией-........12 100.................417 000
.................296 929)
Великобритания...286 200......................92 673.................380 000
Самая скромная оценка потерь Союза, кот. дал ещё тов. Сталин - 7.000.000. После него цифра только увеличивалась.Разницу видите?
У нас почти не было семей, где не было потерь.
В отличие от счастливчиков, у кот. было 3 деда, у меня не было ни одного.
Хотите, чтобы я забыл?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T, Вася - бан.
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ЛАД
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