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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 2848284928502851>

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.5 5 133
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
27%
36
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
33%
44
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
7%
9
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
30%
40
Інший варіант
3%
4
Всього голосів : 133
Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 23:57

  Sommer написав:
  ЛАД написав:Соборна Українськая держава —
Міцна й одна від Сяну по Кавказ
Когда на Кавказ - завтра? :)
Вот и разница - агрессивный Союз встаёт на священный бой с фашистской ордой а украинские националисты рвутся завоёвывать Кавказ и вступают в союз с наци - тем тоже нужен Кавказ.


Надо же, зекоманда покоряет новые глубины. Хотя конечно, если учить историю по рашкинскому ТВ, то еще и не такое привидится.

Ответ глубоко аргументированный. :)
Как, впрочем, и все Ваши посты.
Заодно интересно было узнать, что я из зекоманды. :)
Понятно, для ограниченных людей так проще - придумал ярлык, прилепил его и думать не надо.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 23:57

  ЛАД написав:Украина не существовала как самостоятельное государство, а Израиля просто не было - там почти не было людей.


Не знаешь истории...
Немецкий фашизм победила коалиция государств - т.н. Объединенные Нации.
В 1945 г. Украина и Беларусь, помимо СССР, были признаны членами Объединенных Наций, т.е. участниками коалиции и победителями.
И если бы не США во 2-й мировой войне, ты б сейчас не ходил с портретами с пьяной русской ватой, а стоял раком на немецких плантациях.
Америка внесла наибольший вклад в победу. СССР просто уничтожил больше всего собственных людей. В три раза больше, чем погибло немцев. Не количеством погибших вклад измеряется.
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 00:00

ЛАД, investorkiev
Народ, ви че берега попутали?
Вчіть історію, шановні.
УССР не була суб"єктом в політиці. УССР не могла приймати жодних рішень в зовнішній політиці. Всі рішення приймались в Москві. Це була просто територія.
І навіть якщо УССР і могла би приймати якісь рішення, все керівництво УССР назначалось в Москві.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 00:09

  Libo написав:
  ЛАД написав:Украина не существовала как самостоятельное государство, а Израиля просто не было - там почти не было людей.


Не знаешь истории...
Немецкий фашизм победила коалиция государств - т.н. Объединенные Нации.
В 1945 г. Украина и Беларусь, помимо СССР, были признаны членами Объединенных Наций, т.е. участниками коалиции и победителями.
И если бы не США во 2-й мировой войне, ты б сейчас не ходил с портретами с пьяной русской ватой, а стоял раком на немецких плантациях.
Америка внесла наибольший вклад в победу. СССР просто уничтожил больше всего собственных людей. В три раза больше, чем погибло немцев. Не количеством погибших вклад измеряется.


Не опускайтесь до уровня мерзкой риторики путина, кого-то ставя выше остальных, а кого-то - обесценивая! Во ВМВ победили Союзники, и точка!!!

И уж тем более не самоутверждайтесь на жертвах - на территории СССР война шла более 3-х лет, а на территории Германии - менее 3-х месяцев! Радикальная разница объясняется жертвами среди мирного населения - военные потери 1:1,3 (а не 1:3) в "пользу" Германии
Востаннє редагувалось zРадио в П'ят 10 тра, 2019 00:27, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 00:10

  andrijk777 написав:Вчіть історію, шановні.
УССР не була суб"єктом в політиці. УССР не могла приймати жодних рішень в зовнішній політиці.


Посмотри историю создания ООН. Украина - член основатель ООН. 1945 год. Признана мировым сообществом членом антигитлеровской коалиции - Объединенных Наций - и государством-победителем. Получила право полной международной правосубъектности. Но реализовывала его ограниченно, только участием в международных организациях. В некоторых странах имела своих представителей в составе советских посольств. Имела свой МИД. :oops:
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 00:23

ЗЫ Только это не повод копировать русское победобесие. Русские - больная нация, отвергающая общечеловеческие ценности и нормы морали. Вот и устраивают пляски и пьянки на трагедии собственного народа. В нормальных странах просто вспоминают победу, участников и погибших. Без выставления напоказ, без шовинистического угара, без ненависти ...
А эти просто до истерики. Посмотрели бы лучше как живут побежденные немцы, и в какой срани живут эти чьи деды воевали ...
А наши ватаны берут пример с этих русских животных и выглядят как посмешище.
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 00:31

  Libo написав:И если бы не США во 2-й мировой войне, ты б сейчас не ходил с портретами с пьяной русской ватой, а стоял раком на немецких плантациях.

Спірне твердження. Багато читав на цю тему. Більшість істориків сходяться на тому, що якби не було ленд-лизу СССР би все-рівно переміг. Фактично війна була програна Гітлером в 1941. Не віддавши ні Москви, ні Ленінграду в 1941, подальша перемога СССР була тільки ділом часу.
  Libo написав:Америка внесла наибольший вклад в победу. СССР просто уничтожил больше всего собственных людей. В три раза больше, чем погибло немцев. Не количеством погибших вклад измеряется.

А це взагалі нісенітниця. Найбільший вклад вніс СССР.
Порівняйте просто кількість німців/техніки які загинули/втратили на західному і східному фронтах(німецьких).
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 00:35

  Libo написав:А эти просто до истерики. Посмотрели бы лучше как живут побежденные немцы, и в какой срани живут эти чьи деды воевали ...


Согласен, украинские деды, как и бабули, живут в полной ср@ни и нищете, к сожалению.
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 00:40

  investorkiev написав:
  Libo написав:А эти просто до истерики. Посмотрели бы лучше как живут побежденные немцы, и в какой срани живут эти чьи деды воевали ...


Согласен, украинские деды, как и бабули, живут в полной ср@ни и нищете, к сожалению.

А висновки зробити слабо? :D
Можливо б краще німці перемогли? Навели б тут порядок. :D
Я не стверджую, я просто запитую. Чому так? Чому ми живемо в ніщиті?
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 00:40

  andrijk777 написав:........
Ось вміють деякі к*****боти перекручувати слова і поняття.
"При чому" Україна чи "не при чому" це не Путіну вирішувати, а історикам. І відповідь тут зрозуміла і очевидна для всього світу(окрім одного Путіна, напевне).
А ось чи державне свято чи ні - це питання сучасної України і осмислення її майбутнього. Це вирішувати нам з вами.
Якщо в США чи Англії 8 травня не є державним святом - то значить вони "не при чём". Так?

Прогресс! Вы уже буквы заменяете *. :)

.................Потери солдат.................Потери мирных жителей...Всего
.................(все причины).................(все причины)...............погибших
США..........405 399(из них с Японией-........12 100.................417 000
.................296 929)
Великобритания...286 200......................92 673.................380 000

Самая скромная оценка потерь Союза, кот. дал ещё тов. Сталин - 7.000.000. После него цифра только увеличивалась.
Разницу видите?

У нас почти не было семей, где не было потерь.
В отличие от счастливчиков, у кот. было 3 деда, у меня не было ни одного.
Хотите, чтобы я забыл?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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