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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 2848284928502851> Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.5 5 133 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 27% 36 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 33% 44 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 7% 9 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 30% 40 Інший варіант 3% 4 Всього голосів : 133 Додано: Чет 09 тра, 2019 23:57 Sommer написав: ЛАД написав: Соборна Українськая держава —

Міцна й одна від Сяну по Кавказ

Когда на Кавказ - завтра?

Вот и разница - агрессивный Союз встаёт на священный бой с фашистской ордой а украинские националисты рвутся завоёвывать Кавказ и вступают в союз с наци - тем тоже нужен Кавказ.

Когда на Кавказ - завтра?Вот и разница - агрессивный Союз встаёт на священный бой с фашистской ордой



Надо же, зекоманда покоряет новые глубины. Хотя конечно, если учить историю по рашкинскому ТВ, то еще и не такое привидится. Надо же, зекоманда покоряет новые глубины. Хотя конечно, если учить историю по рашкинскому ТВ, то еще и не такое привидится.

Ответ глубоко аргументированный.

Как, впрочем, и все Ваши посты.

Заодно интересно было узнать, что я из зекоманды.

Понятно, для ограниченных людей так проще - придумал ярлык, прилепил его и думать не надо. Ответ глубоко аргументированный.Как, впрочем, и все Ваши посты.Заодно интересно было узнать, что я из зекоманды.Понятно, для ограниченных людей так проще - придумал ярлык, прилепил его и думать не надо.

Yuri_T, Вася - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"омYuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13021 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4208 раз. Подякували: 3852 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 тра, 2019 23:57 ЛАД написав: Украина не существовала как самостоятельное государство, а Израиля просто не было - там почти не было людей. Украина не существовала какгосударство, а Израиля просто- там почти не было людей.



Не знаешь истории...

Немецкий фашизм победила коалиция государств - т.н. Объединенные Нации.

В 1945 г. Украина и Беларусь, помимо СССР, были признаны членами Объединенных Наций, т.е. участниками коалиции и победителями.

И если бы не США во 2-й мировой войне, ты б сейчас не ходил с портретами с пьяной русской ватой, а стоял раком на немецких плантациях.

Америка внесла наибольший вклад в победу. СССР просто уничтожил больше всего собственных людей. В три раза больше, чем погибло немцев. Не количеством погибших вклад измеряется. Не знаешь истории...Немецкий фашизм победила коалиция государств - т.н. Объединенные Нации.В 1945 г. Украина и Беларусь, помимо СССР, были признаны членами Объединенных Наций, т.е. участниками коалиции и победителями.И если бы не США во 2-й мировой войне, ты б сейчас не ходил с портретами с пьяной русской ватой, а стоял раком на немецких плантациях.Америка внесла наибольший вклад в победу. СССР просто уничтожил больше всего собственных людей. В три раза больше, чем погибло немцев. Не количеством погибших вклад измеряется. Libo 2

Повідомлень: 7069 З нами з: 14.11.11 Подякував: 309 раз. Подякували: 3602 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 тра, 2019 00:00 ЛАД, investorkiev

Народ, ви че берега попутали?

Вчіть історію, шановні.

УССР не була суб"єктом в політиці. УССР не могла приймати жодних рішень в зовнішній політиці. Всі рішення приймались в Москві. Це була просто територія.

І навіть якщо УССР і могла би приймати якісь рішення, все керівництво УССР назначалось в Москві. andrijk777

Повідомлень: 1356 З нами з: 11.11.14 Подякував: 155 раз. Подякували: 217 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 тра, 2019 00:09 Libo написав: ЛАД написав: Украина не существовала как самостоятельное государство, а Израиля просто не было - там почти не было людей. Украина не существовала какгосударство, а Израиля просто- там почти не было людей.



Не знаешь истории...

Немецкий фашизм победила коалиция государств - т.н. Объединенные Нации.

В 1945 г. Украина и Беларусь, помимо СССР, были признаны членами Объединенных Наций, т.е. участниками коалиции и победителями.

И если бы не США во 2-й мировой войне, ты б сейчас не ходил с портретами с пьяной русской ватой, а стоял раком на немецких плантациях.

Америка внесла наибольший вклад в победу. СССР просто уничтожил больше всего собственных людей. В три раза больше, чем погибло немцев. Не количеством погибших вклад измеряется. Не знаешь истории...Немецкий фашизм победила коалиция государств - т.н. Объединенные Нации.В 1945 г. Украина и Беларусь, помимо СССР, были признаны членами Объединенных Наций, т.е. участниками коалиции и победителями.И если бы не США во 2-й мировой войне, ты б сейчас не ходил с портретами с пьяной русской ватой, а стоял раком на немецких плантациях.Америка внесла наибольший вклад в победу. СССР просто уничтожил больше всего собственных людей. В три раза больше, чем погибло немцев. Не количеством погибших вклад измеряется.



Не опускайтесь до уровня мерзкой риторики путина, кого-то ставя выше остальных, а кого-то - обесценивая! Во ВМВ победили Союзники, и точка!!!



И уж тем более не самоутверждайтесь на жертвах - на территории СССР война шла более 3-х лет, а на территории Германии - менее 3-х месяцев! Радикальная разница объясняется жертвами среди мирного населения - военные потери 1:1,3 (а не 1:3) в "пользу" Германии Не опускайтесь до уровня мерзкой риторики путина, кого-то ставя выше остальных, а кого-то - обесценивая! Во ВМВ победили Союзники, и точка!!!И уж тем более не самоутверждайтесь на жертвах - на территории СССР война шла более 3-х лет, а на территории Германии - менее 3-х месяцев! Радикальная разница объясняется жертвами среди мирного населения - военные потери 1:1,3 (а не 1:3) в "пользу" Германии Востаннє редагувалось zРадио в П'ят 10 тра, 2019 00:27, всього редагувалось 3 разів. zРадио

Повідомлень: 2227 З нами з: 02.05.18 Подякував: 721 раз. Подякували: 1659 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 тра, 2019 00:10 andrijk777 написав: Вчіть історію, шановні.

УССР не була суб"єктом в політиці. УССР не могла приймати жодних рішень в зовнішній політиці. Вчіть історію, шановні.УССР не була суб"єктом в політиці. УССР не могла приймати жодних рішень в зовнішній політиці.



Посмотри историю создания ООН. Украина - член основатель ООН. 1945 год. Признана мировым сообществом членом антигитлеровской коалиции - Объединенных Наций - и государством-победителем. Получила право полной международной правосубъектности. Но реализовывала его ограниченно, только участием в международных организациях. В некоторых странах имела своих представителей в составе советских посольств. Имела свой МИД. Посмотри историю создания ООН. Украина - член основатель ООН. 1945 год. Признана мировым сообществом членом антигитлеровской коалиции - Объединенных Наций - и государством-победителем. Получила право полной международной правосубъектности. Но реализовывала его ограниченно, только участием в международных организациях. В некоторых странах имела своих представителей в составе советских посольств. Имела свой МИД. Libo 2

Повідомлень: 7069 З нами з: 14.11.11 Подякував: 309 раз. Подякували: 3602 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 тра, 2019 00:23 ЗЫ Только это не повод копировать русское победобесие. Русские - больная нация, отвергающая общечеловеческие ценности и нормы морали. Вот и устраивают пляски и пьянки на трагедии собственного народа. В нормальных странах просто вспоминают победу, участников и погибших. Без выставления напоказ, без шовинистического угара, без ненависти ...

А эти просто до истерики. Посмотрели бы лучше как живут побежденные немцы, и в какой срани живут эти чьи деды воевали ...

А наши ватаны берут пример с этих русских животных и выглядят как посмешище. Libo 2

Повідомлень: 7069 З нами з: 14.11.11 Подякував: 309 раз. Подякували: 3602 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 тра, 2019 00:31 Libo написав: И если бы не США во 2-й мировой войне, ты б сейчас не ходил с портретами с пьяной русской ватой, а стоял раком на немецких плантациях.

И если бы не США во 2-й мировой войне, ты б сейчас не ходил с портретами с пьяной русской ватой, а стоял раком на немецких плантациях.

Спірне твердження. Багато читав на цю тему. Більшість істориків сходяться на тому, що якби не було ленд-лизу СССР би все-рівно переміг. Фактично війна була програна Гітлером в 1941. Не віддавши ні Москви, ні Ленінграду в 1941, подальша перемога СССР була тільки ділом часу.

Libo написав: Америка внесла наибольший вклад в победу. СССР просто уничтожил больше всего собственных людей. В три раза больше, чем погибло немцев. Не количеством погибших вклад измеряется. Америка внесла наибольший вклад в победу. СССР просто уничтожил больше всего собственных людей. В три раза больше, чем погибло немцев. Не количеством погибших вклад измеряется.

А це взагалі нісенітниця. Найбільший вклад вніс СССР.

Порівняйте просто кількість німців/техніки які загинули/втратили на західному і східному фронтах(німецьких). Спірне твердження. Багато читав на цю тему. Більшість істориків сходяться на тому, що якби не було ленд-лизу СССР би все-рівно переміг. Фактично війна була програна Гітлером в 1941. Не віддавши ні Москви, ні Ленінграду в 1941, подальша перемога СССР була тільки ділом часу.А це взагалі нісенітниця. Найбільший вклад вніс СССР.Порівняйте просто кількість німців/техніки які загинули/втратили на західному і східному фронтах(німецьких). andrijk777

Повідомлень: 1356 З нами з: 11.11.14 Подякував: 155 раз. Подякували: 217 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 тра, 2019 00:35 Libo написав: А эти просто до истерики. Посмотрели бы лучше как живут побежденные немцы, и в какой срани живут эти чьи деды воевали ...

А эти просто до истерики. Посмотрели бы лучше как живут побежденные немцы, и в какой срани живут эти чьи деды воевали ...



Согласен, украинские деды, как и бабули, живут в полной ср@ни и нищете, к сожалению. Согласен, украинские деды, как и бабули, живут в полной ср@ни и нищете, к сожалению. investorkiev Повідомлень: 200 З нами з: 06.03.19 Подякував: 22 раз. Подякували: 97 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 тра, 2019 00:40 investorkiev написав: Libo написав: А эти просто до истерики. Посмотрели бы лучше как живут побежденные немцы, и в какой срани живут эти чьи деды воевали ...

А эти просто до истерики. Посмотрели бы лучше как живут побежденные немцы, и в какой срани живут эти чьи деды воевали ...



Согласен, украинские деды, как и бабули, живут в полной ср@ни и нищете, к сожалению. Согласен, украинские деды, как и бабули, живут в полной ср@ни и нищете, к сожалению.

А висновки зробити слабо?

Можливо б краще німці перемогли? Навели б тут порядок.

Я не стверджую, я просто запитую. Чому так? Чому ми живемо в ніщиті? А висновки зробити слабо?Можливо б краще німці перемогли? Навели б тут порядок.Я не стверджую, я просто запитую. Чому так? Чому ми живемо в ніщиті? andrijk777

Повідомлень: 1356 З нами з: 11.11.14 Подякував: 155 раз. Подякували: 217 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 тра, 2019 00:40 andrijk777 написав: ........

Ось вміють деякі к*****боти перекручувати слова і поняття.

"При чому" Україна чи "не при чому" це не Путіну вирішувати, а історикам. І відповідь тут зрозуміла і очевидна для всього світу(окрім одного Путіна, напевне).

А ось чи державне свято чи ні - це питання сучасної України і осмислення її майбутнього. Це вирішувати нам з вами.

Якщо в США чи Англії 8 травня не є державним святом - то значить вони "не при чём". Так? ........Ось вміють деякі к*****боти перекручувати слова і поняття."При чому" Україна чи "не при чому" це не Путіну вирішувати,. І відповідь тут зрозуміла і очевидна для всього світу(окрім одного Путіна, напевне).А ось чи державне свято чи ні - це питання сучасної України і осмислення її майбутнього. Це вирішувати нам з вами.Якщо в США чи Англії 8 травня не є державним святом - то значить вони "не при чём". Так?

Прогресс! Вы уже буквы заменяете *.



.................Потери солдат.................Потери мирных жителей...Всего

.................(все причины).................(все причины)...............погибших

США..........405 399(из них с Японией-........12 100.................417 000

.................296 929)

Великобритания...286 200......................92 673.................380 000



Самая скромная оценка потерь Союза, кот. дал ещё тов. Сталин - 7.000.000. После него цифра только увеличивалась.

Разницу видите?



У нас почти не было семей, где не было потерь.

В отличие от счастливчиков, у кот. было 3 деда, у меня не было ни одного.

Хотите, чтобы я забыл? Прогресс! Вы уже буквы заменяете *..................Потери солдат.................Потери мирных жителей...Всего.................(все причины).................(все причины)...............погибшихСША..........405 399(из них с Японией-........12 100.................417 000.................296 929)Великобритания...286 200......................92 673.................380 000Самая скромная оценка потерь Союза, кот. дал ещё тов. Сталин - 7.000.000. После него цифра только увеличивалась.У нас почти не было семей, где не было потерь.В отличие от счастливчиков, у кот. было 3 деда, у меня не было ни одного.Хотите, чтобы я забыл?

Yuri_T, Вася - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"омYuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13021 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4208 раз. Подякували: 3852 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 2848284928502851> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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