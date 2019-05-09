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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 10 тра, 2019 00:46
andrijk777 написав: investorkiev написав: Libo написав:
А эти просто до истерики. Посмотрели бы лучше как живут побежденные немцы, и в какой срани живут эти чьи деды воевали ...
Согласен, украинские деды, как и бабули, живут в полной ср@ни и нищете, к сожалению.
А висновки зробити слабо?
Можливо б краще німці перемогли? Навели б тут порядок.
Я не стверджую, я просто запитую. Чому так? Чому ми живемо в ніщиті?
После истребления евреев гитлер взялся бы за истребление славян. Вы сейчас возразите, что история не знает сослагательного наклонения, и будете правы догматически. Но не забывайте, что в самой Германии до сих пор запрещено публичное отрицание преступлений нацизма, и за это можно схлопотать срок.
Так что непонятно, о каком таком "наведении порядка" вы здесь рассуждаете... Арийского?..
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 00:51
Багато людей не навчилися стримувати свої думки і почуття. Якщо ви хочете жити в мирі з людьми і з собою, не вимовляйте вголос перше, що спадає вам на думку. Спочатку подумайте.
Використовуйте свою мову на благо собі і оточуючим. Говоріть тоді, коли ваше серце наповнене любов'ю. Якщо в душі кипить злість і образа, краще промовчіть.
Будьте пильні, не заходьте у своїй критиці або звинуваченнях надто далеко. Ніколи не закінчуйте розмову словами, здатними заподіяти образу.
Навіть якщо ви зобов'язані зробити комусь заслужені критичні зауваження, постарайтеся згладити їх різкість позитивним відгуком про цю людину. Адже в кожній живій істоті є щось хороше. Намагайтеся знайти це хороше, підтримати його.
Перш, ніж сказати щось людині, запитайте себе, для чого ви хочете висловитися. Ви хочете висловити свою любов, пояснити щось важливе, звільнити його, вилікувати, або ж ввести в оману, звести рахунки, принизити, образити? В останньому випадку краще промовчати.
Слово дано людям не для того, щоб послаблювати або знищувати ним інших. Його роль - підтримати падаючого і підняти впавшого, дати світло тому, хто блукає в темряві, вказати дорогу тим, хто загубився на своєму шляху. Слово дано людям тільки для того, щоб благословляти, дякувати, об'єднувати в справедливості, мудрості та любові.
Навчіться говорити з любов'ю...
Ви не знайдете у світі навколо себе нічого того, чого немає у вашій душі. Не буває людей, в яких немає нічого хорошого, як і не буває абсолютно поганих людей. У кожній душі є і хороше, і погане. Чим більше любові, мудрості, краси, доброти ви відкриєте в собі, тим більше ви помітите їх в навколишньому світі.
Вам здається, що якщо ви чогось не бачите, цього не існує. Ні, просто ви не помічаєте в світі того, чого немає всередині вас. Зла людина не бачить добра. Жадібному всі здаються жадібними, для люблячого світ здається наповненим любов'ю, а для того, хто ненавидить - ненавистю.
Тому не обманюйте: ви ніколи не досягнете багатства, спокою і щастя поза вами, якщо ви не зробили зусиль, щоб знайти їх у самому собі.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 00:55
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Ну євреїв він знищував ціленапрямлено. Якась в нього там образа була на євреїв.
А слов"ян він просто вважав рабами, прислужниками.
Це різні речі.
Ну і знищив би він усіх слов"ян - хто б для нього тут пшеницю вирощував?
Ні, слов"ян знищувати в нього не було змісту. Та й нереально це.
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