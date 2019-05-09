Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 2848284928502851 Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.5 5 133 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 27% 36 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 33% 44 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 7% 9 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 30% 40 Інший варіант 3% 4 Всього голосів : 133 Додано: П'ят 10 тра, 2019 00:46 andrijk777 написав: investorkiev написав: Libo написав: А эти просто до истерики. Посмотрели бы лучше как живут побежденные немцы, и в какой срани живут эти чьи деды воевали ...

А эти просто до истерики. Посмотрели бы лучше как живут побежденные немцы, и в какой срани живут эти чьи деды воевали ...



Согласен, украинские деды, как и бабули, живут в полной ср@ни и нищете, к сожалению. Согласен, украинские деды, как и бабули, живут в полной ср@ни и нищете, к сожалению.

А висновки зробити слабо?

Можливо б краще німці перемогли? Навели б тут порядок.

Я не стверджую, я просто запитую. Чому так? Чому ми живемо в ніщиті? А висновки зробити слабо?Можливо б краще німці перемогли? Навели б тут порядок.Я не стверджую, я просто запитую. Чому так? Чому ми живемо в ніщиті?



После истребления евреев гитлер взялся бы за истребление славян. Вы сейчас возразите, что история не знает сослагательного наклонения, и будете правы догматически. Но не забывайте, что в самой Германии до сих пор запрещено публичное отрицание преступлений нацизма, и за это можно схлопотать срок.



Так что непонятно, о каком таком "наведении порядка" вы здесь рассуждаете... Арийского?.. После истребления евреев гитлер взялся бы за истребление славян. Вы сейчас возразите, что история не знает сослагательного наклонения, и будете правы догматически. Но не забывайте, что в самой Германии до сих пор запрещено публичное отрицание преступлений нацизма, и за это можно схлопотать срок.Так что непонятно, о каком таком "наведении порядка" вы здесь рассуждаете... Арийского?.. zРадио

Повідомлень: 2227 З нами з: 02.05.18 Подякував: 721 раз. Подякували: 1659 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 тра, 2019 00:51 Навчіться говорити з любов'ю! Багато людей не навчилися стримувати свої думки і почуття. Якщо ви хочете жити в мирі з людьми і з собою, не вимовляйте вголос перше, що спадає вам на думку. Спочатку подумайте.

Використовуйте свою мову на благо собі і оточуючим. Говоріть тоді, коли ваше серце наповнене любов'ю. Якщо в душі кипить злість і образа, краще промовчіть.



Будьте пильні, не заходьте у своїй критиці або звинуваченнях надто далеко. Ніколи не закінчуйте розмову словами, здатними заподіяти образу.

Навіть якщо ви зобов'язані зробити комусь заслужені критичні зауваження, постарайтеся згладити їх різкість позитивним відгуком про цю людину. Адже в кожній живій істоті є щось хороше. Намагайтеся знайти це хороше, підтримати його.



Перш, ніж сказати щось людині, запитайте себе, для чого ви хочете висловитися. Ви хочете висловити свою любов, пояснити щось важливе, звільнити його, вилікувати, або ж ввести в оману, звести рахунки, принизити, образити? В останньому випадку краще промовчати.



Слово дано людям не для того, щоб послаблювати або знищувати ним інших. Його роль - підтримати падаючого і підняти впавшого, дати світло тому, хто блукає в темряві, вказати дорогу тим, хто загубився на своєму шляху. Слово дано людям тільки для того, щоб благословляти, дякувати, об'єднувати в справедливості, мудрості та любові.



Навчіться говорити з любов'ю...



Ви не знайдете у світі навколо себе нічого того, чого немає у вашій душі. Не буває людей, в яких немає нічого хорошого, як і не буває абсолютно поганих людей. У кожній душі є і хороше, і погане. Чим більше любові, мудрості, краси, доброти ви відкриєте в собі, тим більше ви помітите їх в навколишньому світі.



Вам здається, що якщо ви чогось не бачите, цього не існує. Ні, просто ви не помічаєте в світі того, чого немає всередині вас. Зла людина не бачить добра. Жадібному всі здаються жадібними, для люблячого світ здається наповненим любов'ю, а для того, хто ненавидить - ненавистю.



Тому не обманюйте: ви ніколи не досягнете багатства, спокою і щастя поза вами, якщо ви не зробили зусиль, щоб знайти їх у самому собі. У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала! Козак-характерник 2

Повідомлень: 26371 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1850 раз. Подякували: 2045 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 тра, 2019 00:55 zРадио

Ну євреїв він знищував ціленапрямлено. Якась в нього там образа була на євреїв.

А слов"ян він просто вважав рабами, прислужниками.

Це різні речі.

Ну і знищив би він усіх слов"ян - хто б для нього тут пшеницю вирощував?

Ні, слов"ян знищувати в нього не було змісту. Та й нереально це. andrijk777

Повідомлень: 1356 З нами з: 11.11.14 Подякував: 155 раз. Подякували: 217 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2848284928502851 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: andrijk777 і 0 гостейМодератори: ТупУм