Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Libo написав:А эти просто до истерики. Посмотрели бы лучше как живут побежденные немцы, и в какой срани живут эти чьи деды воевали ...
Согласен, украинские деды, как и бабули, живут в полной ср@ни и нищете, к сожалению.
А висновки зробити слабо? Можливо б краще німці перемогли? Навели б тут порядок. Я не стверджую, я просто запитую. Чому так? Чому ми живемо в ніщиті?
После истребления евреев гитлер взялся бы за истребление славян. Вы сейчас возразите, что история не знает сослагательного наклонения, и будете правы догматически. Но не забывайте, что в самой Германии до сих пор запрещено публичное отрицание преступлений нацизма, и за это можно схлопотать срок.
Так что непонятно, о каком таком "наведении порядка" вы здесь рассуждаете... Арийского?..
Багато людей не навчилися стримувати свої думки і почуття. Якщо ви хочете жити в мирі з людьми і з собою, не вимовляйте вголос перше, що спадає вам на думку. Спочатку подумайте. Використовуйте свою мову на благо собі і оточуючим. Говоріть тоді, коли ваше серце наповнене любов'ю. Якщо в душі кипить злість і образа, краще промовчіть.
Будьте пильні, не заходьте у своїй критиці або звинуваченнях надто далеко. Ніколи не закінчуйте розмову словами, здатними заподіяти образу. Навіть якщо ви зобов'язані зробити комусь заслужені критичні зауваження, постарайтеся згладити їх різкість позитивним відгуком про цю людину. Адже в кожній живій істоті є щось хороше. Намагайтеся знайти це хороше, підтримати його.
Перш, ніж сказати щось людині, запитайте себе, для чого ви хочете висловитися. Ви хочете висловити свою любов, пояснити щось важливе, звільнити його, вилікувати, або ж ввести в оману, звести рахунки, принизити, образити? В останньому випадку краще промовчати.
Слово дано людям не для того, щоб послаблювати або знищувати ним інших. Його роль - підтримати падаючого і підняти впавшого, дати світло тому, хто блукає в темряві, вказати дорогу тим, хто загубився на своєму шляху. Слово дано людям тільки для того, щоб благословляти, дякувати, об'єднувати в справедливості, мудрості та любові.
Навчіться говорити з любов'ю...
Ви не знайдете у світі навколо себе нічого того, чого немає у вашій душі. Не буває людей, в яких немає нічого хорошого, як і не буває абсолютно поганих людей. У кожній душі є і хороше, і погане. Чим більше любові, мудрості, краси, доброти ви відкриєте в собі, тим більше ви помітите їх в навколишньому світі.
Вам здається, що якщо ви чогось не бачите, цього не існує. Ні, просто ви не помічаєте в світі того, чого немає всередині вас. Зла людина не бачить добра. Жадібному всі здаються жадібними, для люблячого світ здається наповненим любов'ю, а для того, хто ненавидить - ненавистю.
Тому не обманюйте: ви ніколи не досягнете багатства, спокою і щастя поза вами, якщо ви не зробили зусиль, щоб знайти їх у самому собі.
Все, що ви робите, робіть з любов'ю або не робіть зовсім. Важливо не те, скільки ви зробите, а те, скільки любові ви вкладете в свою працю.
zРадио Ну євреїв він знищував ціленапрямлено. Якась в нього там образа була на євреїв. А слов"ян він просто вважав рабами, прислужниками. Це різні речі. Ну і знищив би він усіх слов"ян - хто б для нього тут пшеницю вирощував? Ні, слов"ян знищувати в нього не було змісту. Та й нереально це. Загалом він діяв як типовий загарбник (яких було тисячі до нього) - знищував непокірних, тих що "сопротивлялись". Коли б ми(СССР) перестали "сопротивлятся", він би перестав нас знищувати.
Немного общих слов. На мой взгляд, в значительной степени прав 19yuriy91:
у меня два деда воевали - один не вернулся, второй пришёл с боевыми наградами. вернувшийся не уважал урочистости, а "отмечал" дома.
вообще "праздник" ввели, вроде, в 60-х?
слишком слёз много, что бы вот "праздновать". вспомнить и калек отправленных с "глаз долой", и бездарно положенных, и многое другое. чем гордится, что праздновать. горечи много.
Праздновать начали через 20 лет - в 1965. И большинство вспоминать и рассказывать не любили. Горечи много, но и гордиться есть чем. Всё же победили! Формулировка песни: "Праздник с сединою на висках", наверное, самая верная.
Прав и Faceless:
74 года прошло, реальных ветеранов давно не осталось в живых, массовые празднества уже не насаждаются сверху. Постепенно дата станет формальностью.
Так и будет в конце концов. Но попытки ускорить этот процесс приводят к обратному эффекту и вызывают озлобление и сопротивление. Особенно на фоне попыток излишне героизировать ОУН-УПА - они не были борцами с нацизмом. Так же, как попытки резко ускорить отказ от русского языка.
Libo, не надо учить меня истории и заниматься демагогией. Мы говорим о войне, а ООН создана в 1945. Но даже включение Украины в состав ООН не делает её самостоятельной страной. И, кстати, Декларацию Объединенных Наций Украина не подписывала, а вошла в ООН на конференции в Сан-Франциско (с 25 апреля по 26 июня 1945 года), которая "по своей собственной инициативе пригласила четыре других государства: Белорусскую Советскую Социалистическую Республику, Украинскую Советскую Социалистическую Республику, и только что освобожденные Данию и Аргентину." https://www.un.org/ru/sections/history-united-nations-charter/1945-san-francisco-conference/index.html Ну и Вы выложили, правда, не оригинал "Ленты за лентою...", а современную переделку, но тем не менее в День Победы это всё же выглядит кощунством с учётом того, что ссылаетесь Вы всё же на ОУН. Сомневаюсь, что в современной Норвегии кто-то взялся бы защищать и, тем более, превозносить Квислинга.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T, Вася - бан.
andrijk777 написав:zРадио Ну євреїв він знищував ціленапрямлено. Якась в нього там образа була на євреїв. А слов"ян він просто вважав рабами, прислужниками. Це різні речі. Ну і знищив би він усіх слов"ян - хто б для нього тут пшеницю вирощував? Ні, слов"ян знищувати в нього не було змісту. Та й нереально це. Загалом він діяв як типовий загарбник (яких було тисячі до нього) - знищував непокірних, тих що "сопротивлялись". Коли б ми(СССР) перестали "сопротивлятся", він би перестав нас знищувати.
Класс! Вы согласны были бы сложить оружие, сдаться на милость победителя, надеяться, "что убьют не всех", а оставят "на развод" и согласиться на роль рабов, кот. будут "пшеницю вирощувати" для хозяев. По-видимому, Вы пошли бы в полицаи или ещё куда поближе к "новой власти".
Слов нет, одни выражения!
P.s. Да и подучите язык - "зміст"-содержание, смысл-сенс українською.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T, Вася - бан.
Libo написав:Посмотри историю создания ООН. Украина - член основатель ООН. 1945 год. Признана мировым сообществом членом антигитлеровской коалиции - Объединенных Наций - и государством-победителем. Получила право полной международной правосубъектности.
Всё так. Но в современной Украине даже символика УССР (флаг, герб, гимн) запрещены. Следовательно, она не может считаться правопреемником УССР.
andrijk777 написав:zРадио Ну євреїв він знищував ціленапрямлено. Якась в нього там образа була на євреїв. А слов"ян він просто вважав рабами, прислужниками. Це різні речі. Ну і знищив би він усіх слов"ян - хто б для нього тут пшеницю вирощував? Ні, слов"ян знищувати в нього не було змісту. Та й нереально це. Загалом він діяв як типовий загарбник (яких було тисячі до нього) - знищував непокірних, тих що "сопротивлялись". Коли б ми(СССР) перестали "сопротивлятся", він би перестав нас знищувати.
Класс! Вы согласны были бы сложить оружие, сдаться на милость победителя, надеяться, "что убьют не всех", а оставят "на развод" и согласиться на роль рабов, кот. будут "пшеницю вирощувати" для хозяев. По-видимому, Вы пошли бы в полицаи или ещё куда поближе к "новой власти".
Слов нет, одни выражения!
P.s. Да и подучите язык - "зміст"-содержание, смысл-сенс українською.
Присоединяюсь - я тоже с трудом подбираю слова.
Выходит, Черчилль и Сталин - параноики, выбравшие путь сопротивления в отношении такого няшного нациста-наводителя порядков... Ну-ну...
За многое можно критиковать советское руководство, но вот в такие моменты хочется просто взять и от всей души поблагодарить, что подобных "пацифистов" бросали в штрафбаты, а не прислушивались и отправляли на переговоры...
ЛАД написав:Но попытки ускорить этот процесс приводят к обратному эффекту и вызывают озлобление и сопротивление. Особенно на фоне попыток излишне героизировать ОУН-УПА - они не были борцами с нацизмом. Так же, как попытки резко ускорить отказ от русского языка.
Ну и Вы выложили, правда, не оригинал "Ленты за лентою...", а современную переделку, но тем не менее в День Победы это всё же выглядит кощунством с учётом того, что ссылаетесь Вы всё же на ОУН. Сомневаюсь, что в современной Норвегии кто-то взялся бы защищать и, тем более, превозносить Квислинга.
Не совсем коректно сравнивать УПА с такими явными коллаборантами как Квислинг или Петен. Здесь отношения были неоднозначными, менялись в разные периоды войны, и нюрнбергский трибунал не признал УПА коллаборантами. Но формулировка "день примирения" режет уши. Кого и с кем собираются примирять 8-9 мая? УПА к этой дате вообще не имеет отношения. Коммунистов с нацистами что-ли примирять? Или наших с немцами (но там и так уже давно примирились)? Не понятно вообще.