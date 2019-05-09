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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 2848284928502851 Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.5 5 133 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 27% 36 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 33% 44 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 7% 9 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 30% 40 Інший варіант 3% 4 Всього голосів : 133 Додано: П'ят 10 тра, 2019 00:46 andrijk777 написав: investorkiev написав: Libo написав: А эти просто до истерики. Посмотрели бы лучше как живут побежденные немцы, и в какой срани живут эти чьи деды воевали ...

А эти просто до истерики. Посмотрели бы лучше как живут побежденные немцы, и в какой срани живут эти чьи деды воевали ...



Согласен, украинские деды, как и бабули, живут в полной ср@ни и нищете, к сожалению. Согласен, украинские деды, как и бабули, живут в полной ср@ни и нищете, к сожалению.

А висновки зробити слабо?

Можливо б краще німці перемогли? Навели б тут порядок.

Я не стверджую, я просто запитую. Чому так? Чому ми живемо в ніщиті? А висновки зробити слабо?Можливо б краще німці перемогли? Навели б тут порядок.Я не стверджую, я просто запитую. Чому так? Чому ми живемо в ніщиті?



После истребления евреев гитлер взялся бы за истребление славян. Вы сейчас возразите, что история не знает сослагательного наклонения, и будете правы догматически. Но не забывайте, что в самой Германии до сих пор запрещено публичное отрицание преступлений нацизма, и за это можно схлопотать срок.



Так что непонятно, о каком таком "наведении порядка" вы здесь рассуждаете... Арийского?.. После истребления евреев гитлер взялся бы за истребление славян. Вы сейчас возразите, что история не знает сослагательного наклонения, и будете правы догматически. Но не забывайте, что в самой Германии до сих пор запрещено публичное отрицание преступлений нацизма, и за это можно схлопотать срок.Так что непонятно, о каком таком "наведении порядка" вы здесь рассуждаете... Арийского?.. zРадио

Повідомлень: 2228 З нами з: 02.05.18 Подякував: 721 раз. Подякували: 1659 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 тра, 2019 00:51 Навчіться говорити з любов'ю! Багато людей не навчилися стримувати свої думки і почуття. Якщо ви хочете жити в мирі з людьми і з собою, не вимовляйте вголос перше, що спадає вам на думку. Спочатку подумайте.

Використовуйте свою мову на благо собі і оточуючим. Говоріть тоді, коли ваше серце наповнене любов'ю. Якщо в душі кипить злість і образа, краще промовчіть.



Будьте пильні, не заходьте у своїй критиці або звинуваченнях надто далеко. Ніколи не закінчуйте розмову словами, здатними заподіяти образу.

Навіть якщо ви зобов'язані зробити комусь заслужені критичні зауваження, постарайтеся згладити їх різкість позитивним відгуком про цю людину. Адже в кожній живій істоті є щось хороше. Намагайтеся знайти це хороше, підтримати його.



Перш, ніж сказати щось людині, запитайте себе, для чого ви хочете висловитися. Ви хочете висловити свою любов, пояснити щось важливе, звільнити його, вилікувати, або ж ввести в оману, звести рахунки, принизити, образити? В останньому випадку краще промовчати.



Слово дано людям не для того, щоб послаблювати або знищувати ним інших. Його роль - підтримати падаючого і підняти впавшого, дати світло тому, хто блукає в темряві, вказати дорогу тим, хто загубився на своєму шляху. Слово дано людям тільки для того, щоб благословляти, дякувати, об'єднувати в справедливості, мудрості та любові.



Навчіться говорити з любов'ю...



Ви не знайдете у світі навколо себе нічого того, чого немає у вашій душі. Не буває людей, в яких немає нічого хорошого, як і не буває абсолютно поганих людей. У кожній душі є і хороше, і погане. Чим більше любові, мудрості, краси, доброти ви відкриєте в собі, тим більше ви помітите їх в навколишньому світі.



Вам здається, що якщо ви чогось не бачите, цього не існує. Ні, просто ви не помічаєте в світі того, чого немає всередині вас. Зла людина не бачить добра. Жадібному всі здаються жадібними, для люблячого світ здається наповненим любов'ю, а для того, хто ненавидить - ненавистю.



Тому не обманюйте: ви ніколи не досягнете багатства, спокою і щастя поза вами, якщо ви не зробили зусиль, щоб знайти їх у самому собі. Все, що ви робите, робіть з любов'ю або не робіть зовсім. Важливо не те, скільки ви зробите, а те, скільки любові ви вкладете в свою працю. Козак-характерник 2

Повідомлень: 26372 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1850 раз. Подякували: 2045 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 тра, 2019 00:55 zРадио

Ну євреїв він знищував ціленапрямлено. Якась в нього там образа була на євреїв.

А слов"ян він просто вважав рабами, прислужниками.

Це різні речі.

Ну і знищив би він усіх слов"ян - хто б для нього тут пшеницю вирощував?

Ні, слов"ян знищувати в нього не було змісту. Та й нереально це.

Загалом він діяв як типовий загарбник (яких було тисячі до нього) - знищував непокірних, тих що "сопротивлялись". Коли б ми(СССР) перестали "сопротивлятся", він би перестав нас знищувати. andrijk777

Повідомлень: 1356 З нами з: 11.11.14 Подякував: 155 раз. Подякували: 217 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 тра, 2019 01:15 Почему в теме закрыли возможность ставить лайки? Чтобы нельзя было видеть, сколько сторонников у той или другой точек зрения? У матросов нет стоп-лоссов Tegularius Повідомлень: 843 З нами з: 11.02.14 Подякував: 150 раз. Подякували: 181 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 тра, 2019 01:58

На мой взгляд, в значительной степени прав 19yuriy91:

у меня два деда воевали - один не вернулся, второй пришёл с боевыми наградами.

вернувшийся не уважал урочистости, а "отмечал" дома.



вообще "праздник" ввели, вроде, в 60-х?



слишком слёз много, что бы вот "праздновать".

вспомнить и калек отправленных с "глаз долой", и бездарно положенных, и многое другое.

чем гордится, что праздновать. горечи много.

Праздновать начали через 20 лет - в 1965. И большинство вспоминать и рассказывать не любили. Горечи много, но и гордиться есть чем. Всё же победили!

Формулировка песни: "Праздник с сединою на висках", наверное, самая верная.



Прав и Faceless:

74 года прошло, реальных ветеранов давно не осталось в живых, массовые празднества уже не насаждаются сверху. Постепенно дата станет формальностью.

Так и будет в конце концов.

Но попытки ускорить этот процесс приводят к обратному эффекту и вызывают озлобление и сопротивление. Особенно на фоне попыток излишне героизировать ОУН-УПА - они не были борцами с нацизмом. Так же, как попытки резко ускорить отказ от русского языка.



Libo, не надо учить меня истории и заниматься демагогией. Мы говорим о войне, а ООН создана в 1945. Но даже включение Украины в состав ООН не делает её самостоятельной страной. И, кстати, Декларацию Объединенных Наций Украина не подписывала, а вошла в ООН на конференции в Сан-Франциско (с 25 апреля по 26 июня 1945 года), которая "по своей собственной инициативе пригласила четыре других государства: Белорусскую Советскую Социалистическую Республику, Украинскую Советскую Социалистическую Республику, и только что освобожденные Данию и Аргентину." https://www.un.org/ru/sections/history-united-nations-charter/1945-san-francisco-conference/index.html

Ну и Вы выложили, правда, не оригинал "Ленты за лентою...", а современную переделку, но тем не менее в День Победы это всё же выглядит кощунством с учётом того, что ссылаетесь Вы всё же на ОУН. Сомневаюсь, что в современной Норвегии кто-то взялся бы защищать и, тем более, превозносить Квислинга. Немного общих слов.На мой взгляд, в значительной степени правПраздновать начали через 20 лет - в 1965. И большинство вспоминать и рассказывать не любили. Горечи много, но и гордиться есть чем. Всё же победили!Формулировка песни: "Праздник с сединою на висках", наверное, самая верная.Прав иТак и будет в конце концов.Но попытки ускорить этот процесс приводят к обратному эффекту и вызывают озлобление и сопротивление. Особенно на фоне попыток излишне героизировать ОУН-УПА - они не были борцами с нацизмом. Так же, как попытки резко ускорить отказ от русского языка., не надо учить меня истории и заниматься демагогией. Мы говорим о войне, а ООН создана в 1945. Но даже включение Украины в состав ООН не делает её самостоятельной страной. И, кстати, Декларацию Объединенных Наций Украина не подписывала, а вошла в ООН на конференции в Сан-Франциско (с 25 апреля по 26 июня 1945 года), которая "по своей собственной инициативе пригласила четыре других государства: Белорусскую Советскую Социалистическую Республику, Украинскую Советскую Социалистическую Республику, и только что освобожденные Данию и Аргентину."Ну и Вы выложили, правда, не оригинал "Ленты за лентою...", а современную переделку, но тем не менее в День Победы это всё же выглядит кощунством с учётом того, что ссылаетесь Вы всё же на ОУН. Сомневаюсь, что в современной Норвегии кто-то взялся бы защищать и, тем более, превозносить Квислинга.

Yuri_T, Вася - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"омYuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13024 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4208 раз. Подякували: 3852 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 тра, 2019 02:01 Tegularius написав: Почему в теме закрыли возможность ставить лайки? Чтобы нельзя было видеть, сколько сторонников у той или другой точек зрения? Почему в теме закрыли возможность ставить лайки? Чтобы нельзя было видеть, сколько сторонников у той или другой точек зрения?

Сегодня днём уже обсуждали - чтобы не привлекать внимание форумчан с др. веток топ-ответами. Сегодня днём уже обсуждали - чтобы не привлекать внимание форумчан с др. веток топ-ответами.

Yuri_T, Вася - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"омYuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13024 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4208 раз. Подякували: 3852 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 тра, 2019 02:12 andrijk777 написав: zРадио

Ну євреїв він знищував ціленапрямлено. Якась в нього там образа була на євреїв.

А слов"ян він просто вважав рабами, прислужниками.

Це різні речі.

Ну і знищив би він усіх слов"ян - хто б для нього тут пшеницю вирощував?

Ні, слов"ян знищувати в нього не було змісту. Та й нереально це.

Загалом він діяв як типовий загарбник (яких було тисячі до нього) - знищував непокірних, тих що "сопротивлялись". Коли б ми(СССР) перестали "сопротивлятся", він би перестав нас знищувати. Ну євреїв він знищував. Якась в нього там образа була на євреїв.А слов"ян він просто вважав рабами, прислужниками.Це різні речі.Ну і знищив би він усіх слов"ян - хто б для нього тут пшеницю вирощував?Ні, слов"ян знищувати в нього не було змісту. Та й нереально це.Загалом він діяв як типовий загарбник (яких було тисячі до нього) - знищував непокірних, тих що "сопротивлялись".

Класс!

Вы согласны были бы сложить оружие, сдаться на милость победителя, надеяться, "что убьют не всех", а оставят "на развод" и согласиться на роль рабов, кот. будут "пшеницю вирощувати" для хозяев.

По-видимому, Вы пошли бы в полицаи или ещё куда поближе к "новой власти".



Слов нет, одни выражения!



P.s. Да и подучите язык - "зміст"-содержание, смысл-сенс українською. Класс!Вы согласны были бы сложить оружие, сдаться на милость победителя, надеяться, "что убьют не всех", а оставят "на развод" и согласиться на роль рабов, кот. будут "пшеницю вирощувати" для хозяев.По-видимому, Вы пошли бы в полицаи или ещё куда поближе к "новой власти".Слов нет, одни выражения!P.s. Да и подучите язык - "зміст"-содержание, смысл-сенс українською.

Yuri_T, Вася - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"омYuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13024 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4208 раз. Подякували: 3852 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 тра, 2019 02:17 Libo написав: Посмотри историю создания ООН. Украина - член основатель ООН. 1945 год. Признана мировым сообществом членом антигитлеровской коалиции - Объединенных Наций - и государством-победителем. Получила право полной международной правосубъектности. Посмотри историю создания ООН. Украина - член основатель ООН. 1945 год. Признана мировым сообществом членом антигитлеровской коалиции - Объединенных Наций - и государством-победителем. Получила право полной международной правосубъектности.

Всё так. Но в современной Украине даже символика УССР (флаг, герб, гимн) запрещены. Следовательно, она не может считаться правопреемником УССР. Всё так. Но в современной Украине даже символика УССР (флаг, герб, гимн) запрещены. Следовательно, она не может считаться правопреемником УССР. Tegularius Повідомлень: 843 З нами з: 11.02.14 Подякував: 150 раз. Подякували: 181 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 тра, 2019 02:19 ЛАД написав: andrijk777 написав: zРадио

Ну євреїв він знищував ціленапрямлено. Якась в нього там образа була на євреїв.

А слов"ян він просто вважав рабами, прислужниками.

Це різні речі.

Ну і знищив би він усіх слов"ян - хто б для нього тут пшеницю вирощував?

Ні, слов"ян знищувати в нього не було змісту. Та й нереально це.

Загалом він діяв як типовий загарбник (яких було тисячі до нього) - знищував непокірних, тих що "сопротивлялись". Коли б ми(СССР) перестали "сопротивлятся", він би перестав нас знищувати. Ну євреїв він знищував. Якась в нього там образа була на євреїв.А слов"ян він просто вважав рабами, прислужниками.Це різні речі.Ну і знищив би він усіх слов"ян - хто б для нього тут пшеницю вирощував?Ні, слов"ян знищувати в нього не було змісту. Та й нереально це.Загалом він діяв як типовий загарбник (яких було тисячі до нього) - знищував непокірних, тих що "сопротивлялись".

Класс!

Вы согласны были бы сложить оружие, сдаться на милость победителя, надеяться, "что убьют не всех", а оставят "на развод" и согласиться на роль рабов, кот. будут "пшеницю вирощувати" для хозяев.

По-видимому, Вы пошли бы в полицаи или ещё куда поближе к "новой власти".



Слов нет, одни выражения!



P.s. Да и подучите язык - "зміст"-содержание, смысл-сенс українською. Класс!Вы согласны были бы сложить оружие, сдаться на милость победителя, надеяться, "что убьют не всех", а оставят "на развод" и согласиться на роль рабов, кот. будут "пшеницю вирощувати" для хозяев.По-видимому, Вы пошли бы в полицаи или ещё куда поближе к "новой власти".Слов нет, одни выражения!P.s. Да и подучите язык - "зміст"-содержание, смысл-сенс українською.



Присоединяюсь - я тоже с трудом подбираю слова.



Выходит, Черчилль и Сталин - параноики, выбравшие путь сопротивления в отношении такого няшного нациста-наводителя порядков... Ну-ну...



За многое можно критиковать советское руководство, но вот в такие моменты хочется просто взять и от всей души поблагодарить, что подобных "пацифистов" бросали в штрафбаты, а не прислушивались и отправляли на переговоры... Присоединяюсь - я тоже с трудом подбираю слова.Выходит, Черчилль и Сталин - параноики, выбравшие путь сопротивления в отношении такого няшного нациста-наводителя порядков... Ну-ну...За многое можно критиковать советское руководство, но вот в такие моменты хочется просто взять и от всей души поблагодарить, что подобных "пацифистов" бросали в штрафбаты, а не прислушивались и отправляли на переговоры... zРадио

Повідомлень: 2228 З нами з: 02.05.18 Подякував: 721 раз. Подякували: 1659 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 тра, 2019 02:29 ЛАД написав: Но попытки ускорить этот процесс приводят к обратному эффекту и вызывают озлобление и сопротивление. Особенно на фоне попыток излишне героизировать ОУН-УПА - они не были борцами с нацизмом. Так же, как попытки резко ускорить отказ от русского языка.



Ну и Вы выложили, правда, не оригинал "Ленты за лентою...", а современную переделку, но тем не менее в День Победы это всё же выглядит кощунством с учётом того, что ссылаетесь Вы всё же на ОУН. Сомневаюсь, что в современной Норвегии кто-то взялся бы защищать и, тем более, превозносить Квислинга. Но попытки ускорить этот процесс приводят к обратному эффекту и вызывают озлобление и сопротивление. Особенно на фоне попыток излишне героизировать ОУН-УПА - они не были борцами с нацизмом. Так же, как попытки резко ускорить отказ от русского языка.Ну и Вы выложили, правда, не оригинал "Ленты за лентою...", а современную переделку, но тем не менее в День Победы это всё же выглядит кощунством с учётом того, что ссылаетесь Вы всё же на ОУН. Сомневаюсь, что в современной Норвегии кто-то взялся бы защищать и, тем более, превозносить Квислинга.

Не совсем коректно сравнивать УПА с такими явными коллаборантами как Квислинг или Петен. Здесь отношения были неоднозначными, менялись в разные периоды войны, и нюрнбергский трибунал не признал УПА коллаборантами.

Но формулировка "день примирения" режет уши. Кого и с кем собираются примирять 8-9 мая? УПА к этой дате вообще не имеет отношения. Коммунистов с нацистами что-ли примирять? Или наших с немцами (но там и так уже давно примирились)? Не понятно вообще. Не совсем коректно сравнивать УПА с такими явными коллаборантами как Квислинг или Петен. Здесь отношения были неоднозначными, менялись в разные периоды войны, и нюрнбергский трибунал не признал УПА коллаборантами.Но формулировка "день примирения" режет уши. Кого и с кем собираются примирять 8-9 мая? УПА к этой дате вообще не имеет отношения. Коммунистов с нацистами что-ли примирять? Или наших с немцами (но там и так уже давно примирились)? Не понятно вообще. Tegularius Повідомлень: 843 З нами з: 11.02.14 Подякував: 150 раз. Подякували: 181 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2848284928502851 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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