Tegularius написав:Не совсем коректно сравнивать УПА с такими явными коллаборантами как Квислинг или Петен. Здесь отношения были неоднозначными, менялись в разные периоды войны, и нюрнбергский трибунал не признал УПА коллаборантами.
Но формулировка "день примирения" режет уши. Кого и с кем собираются примирять 8-9 мая? УПА к этой дате вообще не имеет отношения. Коммунистов с нацистами что-ли примирять? Или наших с немцами (но там и так уже давно примирились)? Не понятно вообще.
Это делается для того чтобы народ забыл (не знал) свою историю. Таким народом (людьми) проще манипулировать. Не знают истории, побед, достижений - нечем гордиться, становятся рабами. Что и видно по некоторым высказываниям, рабское мышление. Противно читать и грустно, что уже сделали с народом.