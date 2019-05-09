ЛАД написав:

Но попытки ускорить этот процесс приводят к обратному эффекту и вызывают озлобление и сопротивление. Особенно на фоне попыток излишне героизировать ОУН-УПА - они не были борцами с нацизмом. Так же, как попытки резко ускорить отказ от русского языка.Ну и Вы выложили, правда, не оригинал "Ленты за лентою...", а современную переделку, но тем не менее в День Победы это всё же выглядит кощунством с учётом того, что ссылаетесь Вы всё же на ОУН. Сомневаюсь, что в современной Норвегии кто-то взялся бы защищать и, тем более, превозносить Квислинга.