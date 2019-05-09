Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
andrijk777 написав:zРадио Ну євреїв він знищував ціленапрямлено. Якась в нього там образа була на євреїв. А слов"ян він просто вважав рабами, прислужниками. Це різні речі. Ну і знищив би він усіх слов"ян - хто б для нього тут пшеницю вирощував? Ні, слов"ян знищувати в нього не було змісту. Та й нереально це. Загалом він діяв як типовий загарбник (яких було тисячі до нього) - знищував непокірних, тих що "сопротивлялись". Коли б ми(СССР) перестали "сопротивлятся", він би перестав нас знищувати.
Класс! Вы согласны были бы сложить оружие, сдаться на милость победителя, надеяться, "что убьют не всех", а оставят "на развод" и согласиться на роль рабов, кот. будут "пшеницю вирощувати" для хозяев. По-видимому, Вы пошли бы в полицаи или ещё куда поближе к "новой власти".
Слов нет, одни выражения!
P.s. Да и подучите язык - "зміст"-содержание, смысл-сенс українською.
Присоединяюсь - я тоже с трудом подбираю слова.
Выходит, Черчилль и Сталин - параноики, выбравшие путь сопротивления в отношении такого няшного нациста-наводителя порядков... Ну-ну...
За многое можно критиковать советское руководство, но вот в такие моменты хочется просто взять и от всей души поблагодарить, что подобных "пацифистов" бросали в штрафбаты, а не прислушивались и отправляли на переговоры...
ЛАД написав:Но попытки ускорить этот процесс приводят к обратному эффекту и вызывают озлобление и сопротивление. Особенно на фоне попыток излишне героизировать ОУН-УПА - они не были борцами с нацизмом. Так же, как попытки резко ускорить отказ от русского языка.
Ну и Вы выложили, правда, не оригинал "Ленты за лентою...", а современную переделку, но тем не менее в День Победы это всё же выглядит кощунством с учётом того, что ссылаетесь Вы всё же на ОУН. Сомневаюсь, что в современной Норвегии кто-то взялся бы защищать и, тем более, превозносить Квислинга.
Не совсем коректно сравнивать УПА с такими явными коллаборантами как Квислинг или Петен. Здесь отношения были неоднозначными, менялись в разные периоды войны, и нюрнбергский трибунал не признал УПА коллаборантами. Но формулировка "день примирения" режет уши. Кого и с кем собираются примирять 8-9 мая? УПА к этой дате вообще не имеет отношения. Коммунистов с нацистами что-ли примирять? Или наших с немцами (но там и так уже давно примирились)? Не понятно вообще.
Tegularius написав:Не совсем коректно сравнивать УПА с такими явными коллаборантами как Квислинг или Петен. Здесь отношения были неоднозначными, менялись в разные периоды войны, и нюрнбергский трибунал не признал УПА коллаборантами. Но формулировка "день примирения" режет уши. Кого и с кем собираются примирять 8-9 мая? УПА к этой дате вообще не имеет отношения. Коммунистов с нацистами что-ли примирять? Или наших с немцами (но там и так уже давно примирились)? Не понятно вообще.
Это делается для того чтобы народ забыл (не знал) свою историю. Таким народом (людьми) проще манипулировать. Не знают истории, побед, достижений - нечем гордиться, становятся рабами. Что и видно по некоторым высказываниям, рабское мышление. Противно читать и грустно, что уже сделали с народом.
investorkiev написав:После "Дня Победы" по ТВ в отличном исполнении Гришко, второй песней была "Священная война". Так я вот и задумплся - если наши деды били фашиста под "Вставай, страна огромная! Вставай на смертный бой!", то под какую песню громили фашистов воины УПА? (( А если серьезно - под каждую песню к горлу подкатывает ком...
Музичною основою створеної за доби сталінізму композиції “Священна війна”, авторство якої офіційно приписується росіянам Василю Лебедєву-Кумачу (слова) й Олександру Александрову (мелодія), є складена у боротьбі з більшовизмом пісня українських повстанців під назвою “Повстань народе мій”. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0 ... 0%BD%D0%B0
andrijk777 написав:А висновки зробити слабо? Можливо б краще німці перемогли? Навели б тут порядок. Я не стверджую, я просто запитую. Чому так? Чому ми живемо в ніщиті?
Скорее всего украинцев как второй сорт просто перебили бы в основной массе, оставив какое то количество на собирать картоху и обслугу. К славянам Адик плохо относился. А то чтобы Адик вдруг славянам условия жизни поднимал или в стиле Ли Куан Ю реформы бы тут делал, то ахинея полная.
Журналист Александр Невзоров заявил, что смерти главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко «можно только позавидовать». «Отличная смерть: на хорошей скорости и на очень классном мотике [мотоцикле]. Все красиво», — объяснил Невзоров.
budivelnik написав:В ній побачиш чому Кубань+Донецьк+Смоленськ +Бєлгород - це території України ,які були загарбані росією..
ШТА? Кубань та Смоленьськ? Це де?
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 10 тра, 2019 08:03, всього редагувалось 1 раз.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
andrijk777 написав:А висновки зробити слабо? Можливо б краще німці перемогли? Навели б тут порядок. Я не стверджую, я просто запитую. Чому так? Чому ми живемо в ніщиті?
Скорее всего украинцев как второй сорт просто перебили бы в основной массе, оставив какое то количество на собирать картоху и обслугу. К славянам Адик плохо относился. А то чтобы Адик вдруг славянам условия жизни поднимал или в стиле Ли Куан Ю реформы бы тут делал, то ахинея полная.
ничего нового, как и, зачастую, в современной укр. истории - выбор между плохим и очень плохим. как не вспомнить, что очень многие на территории Украины и рф ждали немцев, как освободителей, нажившись при вожде народов, но и освободители "не порадовали".
да и война, именно, между германией и ссср была более жестокой, чем между германией и россией в 1мир. жестокой не в последнюю очередь "благодаря" сталину.
ЛАД написав:Украина не существовала как самостоятельное государство, а Израиля просто не было - там почти не было людей.
Не знаешь истории... Немецкий фашизм победила коалиция государств - т.н. Объединенные Нации. В 1945 г. Украина и Беларусь, помимо СССР, были признаны членами Объединенных Наций, т.е. участниками коалиции и победителями. И если бы не США во 2-й мировой войне, ты б сейчас не ходил с портретами с пьяной русской ватой, а стоял раком на немецких плантациях. Америка внесла наибольший вклад в победу. СССР просто уничтожил больше всего собственных людей. В три раза больше, чем погибло немцев. Не количеством погибших вклад измеряется.
а чо тре капчой, мовляв без США ми авно!!!!
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.