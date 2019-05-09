Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
ЛАД написав:Украина не существовала как самостоятельное государство, а Израиля просто не было - там почти не было людей.
Не знаешь истории... Немецкий фашизм победила коалиция государств - т.н. Объединенные Нации. В 1945 г. Украина и Беларусь, помимо СССР, были признаны членами Объединенных Наций, т.е. участниками коалиции и победителями. И если бы не США во 2-й мировой войне, ты б сейчас не ходил с портретами с пьяной русской ватой, а стоял раком на немецких плантациях. Америка внесла наибольший вклад в победу. СССР просто уничтожил больше всего собственных людей. В три раза больше, чем погибло немцев. Не количеством погибших вклад измеряется.
budivelnik написав:Шановні прихильники пана Порошенко , ситуація складається таким чином , що дрейф пана Зеленського в правильному напрямку - може створити для нас великі проблеми.. при чому ці проблеми не перетікання електорату Порошенко до Зеленського(стійкі порохоботи не перетворяться в зеленофілів) , а перетікання електорату (орієнтованого на росію) від Зеленського до Бойка-Вілкула. Нам вигідно , щоб Зеленський забрав голоси від 100% ворожого табору русофілів Таким чином треба як можна менше до парламентських виборів змушувати пана Зеленського виголошувати проУкраїнські тези...нехай він спочатку забере голоси в промоскаликів... Переживати про те що провівши велику фракцію в Парламент пан Зеленський перетвориться в русофоба а-ля Бойко - не треба Вже багато років тому пан Кучма сказав Точка зрения-определяєтся местом сидения... Український президент буде за Україну
Відхилення памятаєте в 00-тих роках була модна фішка створювати спільні підприємства , де використовувалась своєрідна пірамідальність.. Створюємо перше підприємство з нашим внеском в 100 одиниць і залучаємо когось з внеском в 99 одиниць-отримаємо 199 одиниць і 100% контролю Тепер цим з 199 створюємо спільне з їх внеском в 198 - отримуємо 397 , де наших 100 - і знову ж повний контроль на 397.... так само і з виборцями Зеленського ( які сповідують проросійський курс) нехай вони віддадуть голос Зеленському і заберуть його в Бойко-вілкула-Рабіновича-Медведчука - нам же від цього буде тільки краще.
Стадия отрицания перешла в стадию принятия
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Libo написав:... Америка внесла наибольший вклад в победу. СССР просто уничтожил больше всего собственных людей. В три раза больше, чем погибло немцев. Не количеством погибших вклад измеряется.
Вы, часом, не с тех краев? Америка? Наибольший вклад - это вам на канале Fox сказали? Или в Голливуде показали. Америка внесла огромный, неоценимый вклад техникой, топливом и сырьем, что шло по Ленд-Лизу. В войну с Рейхом США вступили, когда все было ясно - войска СССР стояли практически на довоенных позициях. Если вы такой умник и считаете все по потерям, ОК - гляньте статистику потерь Рейха на Восточном фронте и на всех остальных и прекратите распространять фейки
budivelnik написав:Шановні прихильники пана Порошенко , ситуація складається таким чином , що дрейф пана Зеленського в правильному напрямку - може створити для нас великі проблеми.. при чому ці проблеми не перетікання електорату Порошенко до Зеленського(стійкі порохоботи не перетворяться в зеленофілів) , а перетікання електорату (орієнтованого на росію) від Зеленського до Бойка-Вілкула. Нам вигідно , щоб Зеленський забрав голоси від 100% ворожого табору русофілів Таким чином треба як можна менше до парламентських виборів змушувати пана Зеленського виголошувати проУкраїнські тези...нехай він спочатку забере голоси в промоскаликів... Переживати про те що провівши велику фракцію в Парламент пан Зеленський перетвориться в русофоба а-ля Бойко - не треба Вже багато років тому пан Кучма сказав Точка зрения-определяєтся местом сидения... Український президент буде за Україну
Відхилення памятаєте в 00-тих роках була модна фішка створювати спільні підприємства , де використовувалась своєрідна пірамідальність.. Створюємо перше підприємство з нашим внеском в 100 одиниць і залучаємо когось з внеском в 99 одиниць-отримаємо 199 одиниць і 100% контролю Тепер цим з 199 створюємо спільне з їх внеском в 198 - отримуємо 397 , де наших 100 - і знову ж повний контроль на 397.... так само і з виборцями Зеленського ( які сповідують проросійський курс) нехай вони віддадуть голос Зеленському і заберуть його в Бойко-вілкула-Рабіновича-Медведчука - нам же від цього буде тільки краще.
Стадия отрицания перешла в стадию принятия
Порохоботи - не ведіться на примітивні вкиди - слабо.... 1 Я ніде не закликав сприймати Зеленського як лідера україни,який поведе її шляхом Порошенко з ефективністю Порошенко 2 Моя пропозиція простіша... але ефективніша а - так як Зеленському не вдасться всю каденцію мовчати - то його рейтинг здується максимально швидко б - станом на зараз його рейтинг тримається і на голосах явних промосковітів,які вже пустили ворога в свої оселі , але при цьому Зеленський не промосковіт , дві третіх його електорату-проукраїнськи настроєний. Тому проходження слуги народу в Парламент за рахунок відбору голосів від Бойко-Рабіновіча-Медведчука-Вілкула - для патріотів України ( і для всіх інших мешканців також) більш підходящий варіант 3 Таким чином станом на зараз ( і так пів року) не потрібно підштовхувати Зеленського до озвучення його бачення України - ці озвучування будуть приємні для нас і збільшать кількість прямих ворогів України в Українському Парламенті.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik написав:Тому проходження слуги народу в Парламент за рахунок відбору голосів від Бойко-Рабіновіча-Медведчука-Вілкула - для патріотів України ( і для всіх інших мешканців також) більш підходящий варіант
Так ведь выбор был между Порошенко и Типуном. Порошенко проиграл. Получается, Вы топите за бывшего кандидата от Кремля?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Faceless написав:Ну если объективно, то 9 мая в этом списке "последний в рейтинге". "Реально народный" он уже с натяжкой - и это, в общем-то, нормально. 74 года прошло, реальных ветеранов давно не осталось в живых, массовые празднества уже не насаждаются сверху. Постепенно дата станет формальностью.
Уважение и память самое основное в подобном освещении таких дат. Нужно уважать людей, помнить о них и о том, для чего все это было. Без этого нет истории, без этого нет продолжения. Не стоит мерить все своим аршином, иначе когда то придут другие и могут также на свой аршин считать формальностью теперешнюю войну и верю, что будущую победу. Уважение и еще раз уважение.
Уже достаточно скоро Вторая Мировая станет в тот же ряд, что и Первая и сотни других воен. И все они заслуживают на толику уважения и памяти. Тем более, объективно, Вторая Мировая закончилась вообще не в мае.
Беня исполнил только половину программы по смене власти(помог Зе стать президентом), но это не будет иметь значения, если у того в парламенте не будет большинства. Теперь архисложная задача под любым соусом провести в парламент 230-240 штыков Потому как на Солидарность и Народный Фронт(с фронтом не ясно вообще, пройдут ли 5% барьер) рассчитывать не придется, потом в "союзниках" только Самопомощь
Батьківщина, Радикальна Партія пока в оппозиции...но у нас в стране со всеми можно "договориться" просто оппозиция будет дороже стоить. Поєтому, чтобы потом не тратить лишнее надо начинать возрождать "мертвые" проекты типа Відродження Удар Кличка- еще не решили нужен ли самостоятельно или в блоке идти на выборы
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.